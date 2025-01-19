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Três horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Começamos com uma notícia de última hora no Médio Oriente. As forças israelitas começaram a retirada da cidade de Rafah, na Faixa de Gaza. É uma informação confirmada pela agência Al Jazeera. Neste momento, há uma coluna de veículos das Forças de Defesa de Israel a sair do centro da cidade, junto à fronteira com o Egito. Já na cidade de Gaza, o cenário parece ser diferente. A agência de notícias palestiniana, Wafa, deu conta de que Israel está a levar a cabo uma última onda de ataques na cidade de Gaza, a poucas horas do início do cessar-fogo. De recordar que Netanyahu ameaçou esta tarde não avançar com o acordo de cessar-fogo se o Hamas não enviasse a lista de 33 nomes de reféns israelitas que vão ser libertados, na primeira de três fases deste cessar-fogo, que começa às 6h30. Uma exigência que, para já, não foi acedida pelo Hamas. O grupo alega razões logísticas para o atraso. Entretanto, a delegação israelita já está no Egito para acompanhar a implementação do cessar-fogo. A informação foi avançada pela rede israelita de audiovisual Kan. Apesar da incerteza, em entrevista à SIC, o embaixador de Israel em Portugal, Oren Rozenblat, garante que o Hamas não é confiável, mas acredita que o acordo vai acabar por avançar.

Normalmente, no Médio Oriente, no fim, acho que amanhã nós vamos ter este acordo. Isso é situação como bazar de Médio Oriente, mas acho que no fim nós vamos ter a devolução dos três reféns amanhã.

Oren Rozenblat, embaixador israelita em Lisboa, em entrevista à SIC, a poucas horas do início do cessar-fogo, que começa às 6h30. É um tema que vamos continuar a acompanhar a par e passo aqui na Rádio Observador. Na política nacional, a maior subida dos combustíveis desde 2022, já na segunda-feira. Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de mentir quando disse que o orçamento do Estado para 2025 era o primeiro sem aumento de impostos. Em causa está a subida do preço dos combustíveis na segunda-feira, uma vez que o governo desbloqueou o aumento do imposto sobre produtos petrolíferos. O secretário-geral do Partido Socialista aponta assim o dedo ao primeiro-ministro, acusa-o de faltar à palavra com os portugueses.

A 1 de janeiro, foi publicada a portaria que aumenta o imposto sobre os produtos petrolíferos. Não bastaram seis dias para que aquele anúncio, aquela afirmação passasse a ser uma das mentiras que marca este governo e o atual primeiro-ministro. A verdade, acima de tudo, quando nós fazemos política, em vez de tentarmos mascarar e fazer de conta. Aumentou impostos, sim, seis dias depois ter garantido que não ia haver um aumento de impostos em 2025.

O secretário-geral do PS, num jantar em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo. Na segunda-feira, o gasóleo vai subir mais de €0,05 por litro, a gasolina €0,03, devido à atualização do ISP. É o maior aumento nos preços dos combustíveis desde 2022. Na saúde, o PSD assume que o SNS estaria mais estável se tivesse um diretor-executivo em funções neste momento. Hugo Soares admite que a saída de Gandra de Almeida é um obstáculo ao bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, mas sai em defesa das políticas do governo. O agora ex-diretor do SNS demitiu-se depois de uma reportagem da SIC que dava conta da acumulação indevida de funções: diretor do INEM no Norte, médico tarefeiro nas urgências no Algarve. Este episódio é uma fissura, reconhece o líder da bancada parlamentar do PSD. Hugo Soares está confiante, ainda assim, que o governo vai restituir a normalidade no SNS o mais rápido possível.

Se não tivesse havido este episódio e se o senhor diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde não se tivesse demitido, a estabilidade seria outra. Mas o governo, certamente, nos próximos dias, terá uma nova escolha e o Serviço Nacional de Saúde terá um novo diretor-executivo, porque as políticas é que importam no fim do dia, não é quem executa, é as políticas. Aquilo que é o programa do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, está a ser cumprido, está a ser bem cumprido, com muitos problemas ainda por resolver. Não fragiliza a ministra da Saúde por uma razão, porque a ministra da Saúde tem feito um extraordinário trabalho à frente do Ministério da Saúde.

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, defende que o plano do governo para a saúde está a dar resultado. A oposição não vê dessa forma e pede responsabilidades ao primeiro-ministro. André Ventura desafia Luís Montenegro e Ana Paula Martins, ministra da Saúde, a dizerem que não sabiam da acumulação de funções de Gandra de Almeida. Já Pedro Nuno Santos responsabiliza o primeiro-ministro e a ministra da Saúde pelo que diz ser um verdadeiro desnorte do governo na saúde. Carlos César quer um candidato a Belém que represente bem a esquerda, mas que tenha capacidade de atrair o centro. O presidente do Partido Socialista defende que os órgãos de soberania do país devem reger-se pelo equilíbrio e que o candidato socialista a Belém, também.

O quadro institucional português acha um balanceamento, um equilíbrio e uma pluralidade na composição dos diferentes órgãos de soberania e por isso a eleição de um representante que seja de uma área política ampla do centro e da esquerda é muito relevante para fazer essa compensação e garantir esse equilíbrio. E, por outro lado, para os socialistas, para mim, como socialista, é importante poder votar em alguém que, representando esse espaço, seja um candidato sólido.

O presidente do PS, Carlos César, deixa assim um recado ao Partido Socialista sobre o perfil ideal para o candidato ao Palácio de Belém pelos socialistas. Declarações no jantar de inauguração da sede da campanha autárquica dos socialistas em Mação. De recordar que para os socialistas há dois principais nomes em cima da mesa, depois de Mário Centeno ter confirmado que não vai entrar na corrida a Belém. António Vitorino e António José Seguro são os dois nomes que estão para já no horizonte socialista para as presidenciais de 2026. Na Iniciativa Liberal, o candidato da oposição interna acredita que o partido pode ter 10% nas próximas legislativas. É a fasquia apontada por Rui Malheiro em declarações aos jornalistas em Viseu, onde apresentou a moção de estratégia global. Rui Malheiro quer a Iniciativa Liberal a abrir caminho para chegar ao Governo. Rui Malheiro, que é o candidato que vai defrontar Rui Rocha, atual líder da Iniciativa Liberal, pela liderança do partido. E na véspera da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro recusa alinhar nas intenções do presidente eleito para a NATO. Luís Montenegro acredita que é irrealista pensar que os aliados vão investir 5% do Produto Interno Bruto no setor da defesa. Em Berlim, na Alemanha, Luís Montenegro diz que esse objetivo não tem pernas para andar.

Não, naturalmente não é exequível no curto prazo, nem no médio prazo, um rácio desses, em termos de despesa versus o Produto Interno Bruto. E, portanto, é preciso termos a noção de que é compreensível que se peça aos Estados aliados um esforço maior numa altura onde a resposta também tem que ser maior. Acho que todos percebemos isso. E como eu tenho dito muitas vezes, investir na Aliança Atlântica é salvaguardar a nossa soberania e a nossa segurança.

Luís Montenegro, o primeiro-ministro, espera que as pontes e o diálogo sejam salvaguardados com a nova administração norte-americana. Donald Trump toma posse segunda-feira em Washington, onde vai estar André Ventura. O presidente do Chega foi convidado por membros do partido europeu Os Patriotas pela Europa, onde se insere o Chega. André Ventura vai acompanhar a delegação do grupo conservador europeu, que recebeu convite de Donald Trump para marcar presença na tomada de posse. Com André Ventura vai também Santiago Abascal, presidente do partido espanhol Vox. De relembrar que a União Europeia não vai estar institucionalmente representada na tomada de posse de Donald Trump, já na segunda-feira. E esta noite o Sporting venceu o Rio Ave por 3 x 0. Os Leões ganharam vantagem logo aos três minutos com um autogolo. Fecharam a primeira parte a ganhar 2 x 0, depois de um penalti convertido por Gyökeres. Viktor Gyökeres fechou o marcador aos 3 x 0, já na reta final do encontro. No final do jogo, o técnico do Sporting, Rui Borges, falou numa equipa que conseguiu transformar um jogo difícil em fácil.

Acima de tudo, a equipa estava com querer ganhar, ponto final. Sabia que não foi um jogo fácil, nós é que o tornámos mais simples, senão fácil. Jogámos contra uma equipa que não perdia em casa há 20 jogos, é muito tempo, dito também daquilo da qualidade do adversário em sua casa. Por isso nós fomos sérios, demonstrámos uma alma enorme, uma crença e uma ambição enorme, dentro da nossa qualidade de jogo, dentro daquilo que também perspetivámos para o jogo. A equipa foi incrível de início ao fim. O Rio Ave tem um remate para cima da baliza na segunda parte. De resto, não tem mais nada durante o jogo. Controlámos sempre o jogo com muita qualidade.

Rui Borges, na flash interview da Sport TV, em que elogiou ainda a estreia do guarda-redes Rui Silva, que não foi chamado a grandes intervenções no jogo. Já o técnico do Rio Ave, Petit, reconhece que a equipa está com desempenho abaixo do exigido. O Rio Ave que segue em 11º lugar, num jogo em que o Sporting reforça o primeiro lugar com 44 pontos. Deixa assim o Benfica a três pontos de distância no segundo lugar. Está tudo dito aqui no Jornal das 3 da Rádio Observador. Estou de regresso com a atualização da informação daqui a meia hora, na síntese das 15h30. Até já.