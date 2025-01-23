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Em três horas. As notícias com Maria Miguel Duarte.

Boa noite. Começamos com a primeira entrevista de Donald Trump desde que regressou à Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos critica os indultos concedidos por Joe Biden. O republicano começa por criticar os perdões que o ex-presidente deu a alguns familiares. Donald Trump afirma que em 2020 teve a oportunidade de conceder indultos, incluindo a ele mesmo, e escolheu não o fazer. A mim deram uma opção. Perguntaram-me se queria perdoar toda a gente, incluindo eu mesmo. Eu disse que não ia perdoar ninguém. Não fizemos nada de mal e tivemos pessoas que sofreram. São patriotas incríveis que sofreram muito. E bem pior que isso, perderam as suas fortunas, que tiveram de gastar em advogados. Este tipo andou a dar perdões a toda a gente. Durante a entrevista, Trump continuou com os ataques a Joe Biden e afirma que tanto as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia não teriam acontecido se o republicano tivesse se mantido no poder. O meu regresso deu muito trabalho. Como sabem, eu senti que durante o tempo que não estive aqui, muito trabalho podia ter sido feito. Se eu tivesse cá, não teríamos tido a inflação, nem o desastre no Afeganistão, não teríamos tido o 7 de outubro, em que tantas pessoas morreram, e a guerra na Ucrânia não estaria a acontecer. Donald Trump na primeira entrevista desde que voltou a ser presidente dos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, um incêndio de grandes dimensões está a deflagrar na Califórnia. Já foram emitidas ordens de evacuação. Cerca de 19 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa. O fogo, que está a cerca de 80 km de Los Angeles, já consumiu mais de 3 mil hectares em poucas horas. As autoridades falam numa ameaça imediata à vida, mas até o momento não existe qualquer registo de feridos ou de infraestruturas danificadas. Este incêndio acontece duas semanas depois dos incêndios que devastaram Los Angeles e que causaram 28 vítimas mortais. Olhemos agora pra atualidade nacional. A ministra da Justiça afasta um aumento de penas pra corrupção e afirma que Portugal não é um país de corruptos. Na grande entrevista da RTP esta quarta-feira, Rita Alarcão Judy se contraria à perceção de Portugal como um país assolado pela corrupção e afasta um eventual agravamento das molduras penais.

O fenômeno da corrupção tem o problema da perceção, desde logo, que eu julgo que a perceção é superior aos fenômenos corruptivos efetivamente existentes, mas a perceção da corrupção, ela própria, instiga ou pelo menos facilita fenômenos corruptivos. Por quê? O discurso de "são todos iguais, todos fazem isto, por que eu não hei de fazer?". Essa perceção da corrupção é algo que também deve ser encarada de uma forma séria. Não julgo que Portugal seja um país profundamente corrupto ou sujeito a grandes fenômenos corruptivos.

Não acha que é um país de corruptos.

Não, não acho.

Nesta entrevista, a ministra da Justiça falou também da fuga dos cinco reclusos de Vale de Judeus. Na altura, Rita Alarcão Judy pediu um relatório à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça para avaliar a situação das prisões portuguesas. Questionada sobre o relato das cadeias de todo o país, a ministra afirma que não sabia em que situação estavam os estabelecimentos prisionais e fala em falta de financiamento. Rita Alarcão Judy anuncia ainda que uma das prioridades do ministério é colocar nas prisões inibidores de sinal, de modo a evitar a utilização de telemóveis pelos reclusos. A governante pretende que seja lançado o concurso ainda este ano, no investimento de € 10 milhões. E o ministro das Infraestruturas considera incompreensível a forma como tem sido associada a corrupção à lei dos solos. Em entrevista à CNN, Miguel Pinto Luz diz que o diploma vai contribuir pro setor da habitação, o que no entender do ministro das Infraestruturas, é crucial. Miguel Pinto Luz sai ainda em defesa dos autarcas.

Eu acho isso absolutamente incompreensível, como é que uma certa esquerda trouxe a lume a questão da corrupção à volta da lei dos solos. Primeiro, não temos nenhum dado que diga que os autarcas são mais corruptos que outro agente do Estado qualquer. E, portanto, nós temos confiança absoluta nos autarcas portugueses. Nós atingimos a maioridade do municipalismo em Portugal. Temos autarcas de enorme qualidade. A imagem, essa anátma que existia sobre os autarcas dos anos 80, se quiser, não é aquilo que temos hoje. Vivemos num Estado direito e o que nós estamos a dizer é que não estamos a abrir o leque pra tudo, estamos a circunscrever num regime de exceção para uma urgência nacional, que é a habitação.

As declarações de Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação, à CNN Portugal. Sublinha ainda que não está a ser permitida a construção em zonas protegidas, como tem sido especulado, mas sim onde não haja risco elevado. Ainda assim, defende que os municípios sejam escrutinados pelo trabalho que realizam. Lembro que esta quarta-feira Miguel Pinto Luz esteve a ser ouvido no Parlamento, onde afirmou que o governo tem total abertura pra discutir a lei dos solos e incorporar ideias do Partido Socialista. E esta quinta-feira, o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores vai reunir-se com Pedro Nuno Santos, um dia depois do governo ter chegado a acordo com outras plataformas sindicais. Este sindicato não participou no acordo de aumentos salariais que o executivo assinou com outras seis associações sindicais dos Bombeiros Sapadores, onde ficou acordada a criação do suplemento de risco. Por isso, o Sindicato dos Bombeiros Sapadores vai pedir aos partidos da oposição para levarem ao Parlamento medidas que valorizem a carreira. O encontro entre o presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores e o líder do PS acontece esta quinta-feira. Vamos expor as atrocidades que o governo está a fazer, o ato antidemocrático que o governo fez, que foi negociar na clandestinidade com esses seis sindicatos que não têm sequer representação significativa de nenhum bombeiro sapador.

Estes sindicatos traíram os bombeiros mais uma vez, andavam a tentar convencê-los para aceitar, porque senão ia ser pior, ou seja, o clima do medo e da coação sobre o trabalhador, que é completamente lamentável.

Ricardo Cunha, presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, diz ainda que foi surpreendido, porque, segundo o sindicalista, a proposta assinada pelo executivo com outros sindicatos será diferente da que lhe foi apresentada. Se assim for, o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores vai falar com o advogado desta estrutura sindical no sentido de impugnar o acordo. E no desporto, o Sporting perdeu na Alemanha frente ao Leipzig. Os Leões adiam assim o destino na Liga dos Campeões para a última jornada. 2x1 foi o resultado final. O gol do Sporting foi marcado por Viktor Gyökeres, que só entrou na segunda parte. No final do jogo, o treinador Rui Borges explica que o avançado sueco ainda não está em forma para jogar uma partida inteira. Em declarações à Sport TV, o técnico leonino elogia a equipa, mas avisa: há que ter maturidade para se jogar na Liga dos Campeões.

Na segunda parte, onde mantivemos os níveis, fomos mais pressionantes, fomos mais proativos nesse sentido de ir aos duelos, de ir antecipar os duelos um por um, rapidamente encurtar o espaço para a furtadela da bola. Por isso, fomos claramente melhores. Lá está, sermos finalizados depois do 1x1, num lance onde temos de ser muito mais práticos e mais maduros nesse sentido, porque estamos a jogar Champions e temos de ter essa noção e essa responsabilidade, mas feliz por tudo que a equipa foi capaz de fazer.

O técnico dos Leões, Rui Borges, no final da partida frente ao Leipzig. O Sporting cai assim para o lugar 19 da tabela da Liga dos Campeões. E amanhã é a vez do Futebol Clube do Porto entrar em campo no Estádio do Dragão com os gregos Olympiacos. Na antevisão, José Tavares sublinha que encontrou um grupo consciente no mau momento que os Dragões atravessam.

Eu encontrei um grupo que tem plena consciência da realidade. Sabem muito bem o que está a acontecer e a assumir a responsabilidade daquilo que é parte deles também. Posto isto, muito focados no trabalho, muito capazes de se unirem novamente, serem capazes de trabalhar em conjunto e com um foco: Olympiacos. Encontrei isto, falei com todos eles, fomos capazes de encontrar um caminho de foco naquilo que é um dos objetivos do Futebol Clube do Porto, que é continuar na Liga Europa e ambicionar ganhar a Liga Europa, como foi definido pelo nosso presidente.

José Tavares, que está ao comando da equipa azul e branca depois do despedimento de Vítor Bruno. O jogo do Futebol Clube do Porto frente ao Olympiacos está marcado para às 17h45 desta quinta-feira, com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. É assim que fechamos este jornal das 15h. Voltamos a atualizar toda a informação quando forem 15h30 da manhã. Até já!