Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Três horas. As notícias com Ana Cláudia Silva. Boa noite. Começamos este jornal com a tempestade Eowyn, que está a afetar o Reino Unido e também a Irlanda e já provocou uma morte. Mais de mil voos foram cancelados e várias estradas principais foram fechadas. As autoridades apelam para que as pessoas fiquem em casa. De acordo com a polícia da Irlanda, um homem morreu na sequência da queda de uma árvore no condado de Donegal. Mais de 1 milhão de casas e empresas na República da Irlanda, na Irlanda do Norte e na Escócia estão, neste momento, sem energia por causa dos ventos fortes que estão a atingir a região. Há mais uma tempestade a caminho de Portugal. Depois da Eowyn, que está a afetar o território português, vai chegar a depressão Hermínia. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já emitiu avisos amarelos para 10 distritos a partir deste domingo. Ventos ciclônicos com rajadas que podem ser superiores a 100 km/h, ondas superiores a oito metros e chuva forte e persistente vão ser os principais efeitos da passagem da tempestade Hermínia por Portugal continental. Por enquanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos amarelos para chuva forte em nove distritos: Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Por causa do vento, há seis distritos que estão sob aviso amarelo este domingo e três devido à agitação marítima. Também a costa portuguesa vai estar sob aviso laranja entre Aveiro e Viana do Castelo e sob aviso amarelo entre Coimbra e Lisboa este domingo. Prevê-se ainda a emissão de avisos de neve também para segunda-feira. Vamos à política nacional. O Partido Socialista vai apresentar na próxima semana uma alternativa à extinção da manifestação de interesses do governo. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira por Pedro Nuno Santos, em Tondela, no distrito Viseu. O secretário-geral do Partido Socialista considera que a solução do governo para o problema da imigração é um vazio legal e, por isso, o partido vai apresentar uma outra alternativa para regular a imigração em Portugal.

Não só porque não queremos recuperar esse instrumento, mas também porque a solução do governo, que é um vazio legal, também é uma má solução, aliás, porque empurra para a ilegalidade muitos trabalhadores estrangeiros. Um partido humanista como o meu tem que ter a preocupação pela forma como o país recebe quem vem trabalhar para Portugal. É fundamental que nós tenhamos a capacidade de receber, de acolher e ter um Estado social capaz de responder a essa procura adicional. Se nós não formos capazes de garantir essas condições, nós estamos a prestar um mau serviço do ponto de vista do humanismo.

São declarações do secretário-geral do Partido Socialista, captadas pela RTP3 na noite desta sexta-feira, em Tondela, com Pedro Nuno Santos a rejeitar as críticas que o acusam de virar à direita. Antes, o secretário-geral do Partido Socialista apontou a saúde como uma das áreas de maior fracasso e incompetência do governo do PSD e considera que a ministra que detém a pasta está a prazo. Ao discursar em Tondela, durante a apresentação do candidato do PS, Miguel Torres, para a autarquia, Pedro Nuno Santos voltou a criticar o governo liderado por Luís Montenegro, que diz ser responsável pela instabilidade no setor da saúde. O líder socialista diz que o Executivo tratou logo de colocar na comunicação social a ideia de que em breve fará uma remodelação e que toda a gente já percebeu em Portugal que nessa remodelação deve estar logo a equipa do Ministério da Saúde. São declarações de Pedro Nuno Santos esta sexta-feira em Tondela. Uma das vozes que criticou Pedro Nuno Santos foi o líder do Chega. André Ventura acusa o secretário-geral do Partido Socialista de hipocrisia sobre o tema da imigração. Em causa, estão as declarações de Pedro Nuno Santos numa entrevista ao Expresso esta semana, em que admitiu que o fim da manifestação de interesses atraía imigrantes sem garantia de emprego. Em entrevista à SIC, o presidente do Chega diz ser contraditória a mudança de postura do líder dos socialistas sobre a imigração e afirma que a culpa sobre a situação atual do país relativamente à imigração é do Partido Socialista. André Ventura refere que Pedro Nuno Santos está a assumir uma posição diferente sobre o tema apenas para recuperar terreno no campo político. Afirma mesmo que o Partido Socialista está a dar razão ao Chega.

Pedro Nuno Santos está numa posição de absoluta incoerência, como aliás o PSD também tem estado, que é: perceberam que o Chega tinha razão, ou pelo menos que uma grande parte do país dá razão ao Chega em matéria de imigração, que tem que haver uma imigração controlada, que há um certo tipo de crimes relacionados com a imigração que estão a aumentar muito, e perceberam que o Chega tinha razão e agora estão a vir atrás do prejuízo. Mas no caso do PS, é particularmente hipócrita. O PS tem mudado o discurso na imigração e na segurança por uma razão, Rodrigo, porque percebeu que o Chega tinha razão. Portanto, o que é que isto revela do Pedro Nuno Santos? Hipocrisia, falta de apoio político, porque nem internamente está a conseguir segurar o próprio Partido Socialista, como se viu hoje.

Nesta entrevista à SIC, o presidente do Chega acrescenta ainda que uma das primeiras medidas que implementaria, caso fosse primeiro-ministro, seria a deportação.

Se tomasse posse hoje, uma das primeiras coisas que faria era identificar no país todo quem está ilegal e quem estiver ilegal tem que ser devolvido ao seu país de origem. Também procuraria identificar, e de forma prioritária, os imigrantes, estejam legais ou não, mas que tenham cometido crimes em Portugal, eu não compreendo que cá fiquem. Quem veio para cá e foi acolhido cá e cometeu crimes ou de violação ou de roubo, uma palavra: é deportação.

O líder do partido Chega, em entrevista à SIC esta sexta-feira à noite, André Ventura, falou ainda sobre o caso do antigo deputado do partido, Miguel Arruda, afirma que as explicações do deputado não foram convincentes. Ainda sobre o mesmo tema, o ex-deputado do Chega, Miguel Arruda, que foi constituído arguido por suspeitas de roubar bagagens no aeroporto de Lisboa e de Ponta Delgada, vai colocar baixa psicológica. Depois de ter passado a deputado não inscrito, confessou esta sexta-feira, em entrevista à SIC, que o caso está a afetá-lo. Miguel Arruda vai abandonar o Parlamento de forma temporária, vai regressar aos Açores sem data marcada para regressar a Lisboa. A continuidade do deputado, agora não inscrito, vai custar mais de €74 mil anuais aos cofres da Assembleia da República. No total, descontando os apoios à deslocação para a Região Autônoma dos Açores, o deputado Miguel Arruda vai custar quase €140 mil anuais entre o seu salário e as necessidades do novo staff a que tem direito. Um valor que corresponde a mais do dobro do que custava antes. Este é um artigo que está em destaque a esta hora e que pode ler na íntegra em observador.pt. É assinado pelo jornalista Miguel Viterbo Dias. Neste jornal vamos ainda ao desporto. O Sporting recebe o Nacional este sábado, um jogo a contar para a 19ª jornada da Liga. O treinador dos Leões espera uma equipa capaz de vingar a derrota sofrida a meio da semana diante do Leipzig. O Sporting Nacional tem encontro marcado este sábado no Estádio José Alvalade. O apito inicial está agendado para as 20h30. Antes, há jogo entre o Benfica e o Casa Pia. A partida está marcada para as 18h, no Estádio Municipal de Rio Maior. Os dois jogos contam com o relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. Ainda sobre o futebol, Martín Anselmi chegou a Madrid esta sexta-feira à noite. O treinador argentino viajou desde o México até Espanha. Segundo a SIC, à chegada do aeroporto em Barajas, o técnico de 39 anos foi recebido por adeptos do Futebol do Porto e em breves declarações quis remeter-se ao silêncio, disse que não é momento de falar, por enquanto. O técnico da Argentina está a ser indicado como o próximo treinador do Futebol Clube do Porto, algo que ainda não foi confirmado por nenhum dos clubes. Neste jornal vamos ainda à atualidade internacional. Donald Trump lamenta a destruição deixada pelos incêndios na Califórnia. De visita a Los Angeles, descreve uma situação devastadora. O presidente norte-americano está a visitar Pacific Palisades, uma das zonas mais afetadas pelos incêndios, onde também se reuniu com famílias. Donald Trump anunciou o fim das licenças de construção federais para ajudar as pessoas a reconstruírem as casas o mais rápido possível. Anunciou também que vai assinar uma ordem executiva para a abertura de diques, válvulas e barragens no norte do estado da Califórnia, para que a água possa ser utilizada pelos bombeiros que estão no sul do estado a combater os incêndios. Em conferência de imprensa, o presidente norte-americano elogiou o trabalho dos bombeiros e também das pessoas que estão a reconstruir as casas. Donald Trump agradeceu o trabalho dos líderes estaduais, tanto democratas como republicanos, e diz que estão todos do mesmo lado. Este sábado vão ser libertados mais quatro reféns do Hamas. As famílias confirmaram os nomes das quatro mulheres. O Fórum das Famílias dos Reféns Israelitas publicou esta sexta-feira o nome de quatro mulheres militares das Forças de Defesa de Israel, que devem ser libertadas na segunda troca entre o Israel e o Hamas, desde o acordo de cessar-fogo. Em troca dos quatro reféns, Israel deverá libertar 200 prisioneiros palestinianos, incluindo 120 militantes que cumprem penas de prisão perpétua. Neste jornal voltamos à atualidade nacional para falar sobre música. O reencontro artístico de Carolina Deslandes e Diogo Clemente acontece este fim de semana no palco do Coliseu de Lisboa. São dois concertos. O primeiro foi esta sexta-feira à noite e o segundo é já este sábado. O concerto "Eu e Ele" vai trazer ao palco 20 músicas, êxitos conhecidos por todos nós. O espetáculo vai ter também língua gestual portuguesa. O Observador acompanhou o ensaio geral em Alcochete e Carlos Pedro há uma homenagem que tanto Carolina Deslandes como Diogo Clemente querem passar em palco.

O Coliseu de Lisboa é o palco que marca o reencontro artístico de Carolina Deslandes e Diogo Clemente. Nesta sexta-feira, dia 24, e no dia seguinte, sábado, a dupla volta a encher o Coliseu dos Recreios para a reedição do espetáculo "Eu e Ele", um reencontro em palco que não acontecia desde 2017.

As montanhas das relações têm sempre este vai e vem, que é natural da vida, são movimentos naturais da vida, mas quando temos todos os valores bem assentes e que nos queremos guiar por eles, voltamos sempre ao porto seguro.

Juntos na vida e no trabalho, porque vale a pena, mesmo que nem sempre seja fácil, ainda assim, asseguram, ganham os dois e ganha a música.

Temos as duas personalidades fortes, porque temos demasiada confiança. Às vezes, quando tu trabalhas com pessoas com quem tens demasiada confiança, é difícil gerir e ser tão profissional como és com as outras pessoas, mas é sempre o melhor resultado.

Mas isso também permite coisas.

É verdade, é sempre o melhor resultado.

As canções vão continuar a surgir, garantem, mas as atuações, essas, serão cada vez mais raras.

É um lugar que nós temos e voltamos quando quisermos, sempre, mas acho que é um lugar que também não queremos cansar. Acho que é isso. Fizemos em 2017, fazemos em 2024, depois provavelmente vamos fazer quando formos os dois velhinhos.

Até lá e sem cansar, Carolina Deslandes e Diogo Clemente atuam sexta e sábado no Coliseu de Lisboa. Serão cerca de 20 músicas, êxitos conhecidos de todos, que significam um regresso ao passado e que são, ao mesmo tempo, uma amostra do presente.

"Ter a mesa posta e fogo que nos aqueça do frio. Podemos apetecer". A reportagem do jornalista Carlos Pedro, que acompanhou o ensaio do concerto "Eu e Ele", no regresso de Carolina Deslandes e Diogo Clemente aos palcos portugueses. O segundo concerto está marcado para este sábado, no Coliseu de Lisboa. É o ponto final neste jornal. Voltamos a atualizar a informação quando forem 03h30 da manhã. Até já!