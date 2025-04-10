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Três horas. As notícias com Maria Miguel Duarte.

Boa noite. Depois de Donald Trump suspender as tarifas recíprocas por 90 dias, a Bolsa de Nova York disparou. Esta subida contrasta com as descidas que têm acontecido na bolsa americana nos últimos dias, devido à aplicação das tarifas impostas pela Casa Branca. Por exemplo, o S&P 500 avançou 7,35%, um aumento registado depois do presidente norte-americano ter suspendido a aplicação de taxas a mais de 75 países. Estes países contactaram membros da administração norte-americana para iniciar negociações comerciais. Enquanto estas decorrem, a taxa a aplicar a estes países será de apenas 10%. Já para a China, Donald Trump anunciou tarifas ainda mais rigorosas. O aumento de 125% nas taxas dos produtos chineses começa a ser aplicado já esta quinta-feira. De acordo com o presidente republicano, na rede social Truth Social, este aumento justifica-se pela falta de respeito da China para com os mercados mundiais. Em Portugal, o Conselho de Ministros vai hoje discutir este mesmo tema e debater eventuais respostas para as tarifas norte-americanas. Isto depois das reuniões que o governo teve com associações empresariais que representam diferentes setores da economia portuguesa. Portugal é afetado pela tarifa de 20% aplicada a produtos da União Europeia e ainda 25% sobre os setores automóvel, do aço e alumínio. Olhemos agora para a política nacional. O PCP pede estabilidade para a habitação e a intervenção da banca. Já o Livre defende a redução de casas de luxo através da maior taxação. Foi no frente a frente entre Paulo Raimundo e Rui Tavares que os dois líderes sublinharam a urgência de resolver a crise no acesso à habitação. O PCP pede medidas que garantam estabilidade aos portugueses e defenda a intervenção da banca na construção de casas. Paulo Raimundo aponta ainda o dedo ao governo de Luís Montenegro, diz que os benefícios fiscais dados aos não residentes fazem da aquisição de casas um negócio.

O Orçamento de Estado em vigor faz várias opções negativas, mas faz uma particularmente negativa relativamente à habitação. É que dá, não há outra expressão, dá 1700 milhões de euros em benefícios fiscais aos não residentes. Como é possível nós querermos controlar, contribuir para combater a especulação e damos 1700 milhões de euros em benefícios para aqueles que não residem cá, mas que fazem da aquisição das casas um belo negócio? Ou se tomam medidas de coragem ou andamos aqui a enrolar-nos uns aos outros.

Do lado do Livre, Rui Tavares sugere arrefecer o mercado da habitação de luxo e financiar programas de rendas acessíveis.

Nós temos que intervir sobre o mercado de forma que quem neste momento compra casas em Portugal, porque é absolutamente insensível ao preço e em bairros de Lisboa ou do Porto, onde antes uma casa custava meio milhão de euros e nós achávamos uma fortuna e hoje em dia são vendidas por dois milhões de euros. Este desvio que está a levar todo o mercado habitacional para o segmento de luxo tem que ser corrigido e é corrigido através da taxação. Essas pessoas precisam pagar mais, muitas delas não são contribuintes, não são sequer residentes em Portugal, e esse dinheiro desses impostos deve contribuir para arrefecer o segmento luxo ou mesmo que não consiga, pelo menos a ter rendimento, que significa construir as tais casas de rendas acessíveis.

Quanto à defesa, o Livre sugere o fim da NATO e a criação de uma comunidade europeia de defesa. Já o PCP reitera que o investimento que aí vem não é na segurança europeia, mas sim numa economia de guerra. E na análise ao debate entre Rui Tavares e Paulo Raimundo, o editor adjunto de Política do Observador dá a vitória a Paulo Raimundo. Miguel Santos Carrapitoso considera que foi um bom debate, com divergências pouco frequentes nos frente a frente entre partidos da esquerda e sublinha que, apesar de algumas contradições, Paulo Raimundo esteve melhor neste debate.

Por serem temas mais decisivos para os eleitores portugueses, Paulo Raimundo acabou por bater Rui Tavares nestes pontos muito concretos. A determinada altura, Paulo Raimundo tem uma frase que pode ajudar a resumir o debate e a forma como saiu por cima no debate, claro, isto é tudo subjetivo, em que Paulo Raimundo diz: "Ou se tomam medidas de coragem ou andamos aqui a enrolar-nos uns aos outros". E de facto, pareceu em muitos momentos que Rui Tavares estava a enrolar e Paulo Raimundo era o único que, concorde-se ou não com as soluções que propõe, era o único que as tinha para apresentar.

A análise do editor adjunto de Política do Observador, Miguel Santos Carrapitoso, ao debate entre o PCP e o Livre. E tal como estes dois partidos, Mariana Mortágua diz que a Europa não precisa de mais armas. A coordenadora do Bloco de Esquerda repudia os planos de defesa da União Europeia, numa sessão organizada pelo partido em Évora, Mariana Mortágua defende que a Europa já é uma potência militar.

Não precisamos de mais armas, em primeiro lugar, porque termos armas, porque a Europa tem como se defender, porque a Europa exporta armas, porque a Europa é uma potência militar neste momento e porque quem acha que produzir armamento como estratégia económica está a dizer que o seu projeto futuro é a guerra, o seu projeto futuro não é a paz.

Mariana Mortágua defende ainda que a Europa está a investir em armas, dinheiro que deveria ser canalizado para a transição climática. Olhamos agora para uma notícia Observador: o julgamento que coloca frente a frente o ex-primeiro-ministro António Costa e o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, foi adiado. Não há uma nova data prevista para este julgamento. Em causa está um pedido de Carlos Costa para que fosse dada autorização do Banco de Portugal para juntar ao processo algumas comunicações eletrónicas que enviou enquanto liderava a instituição. O Banco de Portugal recusou o pedido por considerar que o acesso viola o segredo profissional. A juíza Milene Bolas reconhece a validade da decisão do Banco de Portugal. Ainda assim, considera que o acesso à documentação de Carlos Costa é relevante para a decisão. Milene Bolas pediu, por isso, a intervenção do Tribunal da Relação de Lisboa para que o segredo seja desfeito. Caso a Relação de Lisboa aceite o pedido apresentado pelo tribunal, a defesa de Carlos Costa terá 10 dias para juntar a documentação ao processo. O início do julgamento estava agendado para dia 2 de maio, mas fica agora adiado sem nova data prevista. Este é um artigo que pode ler no site do Observador, está em destaque e é assinado pelo jornalista João Paulo Godinho. No futebol, o Benfica venceu por 5x0 o Tirsenense e garante assim praticamente um lugar na final da Taça de Portugal. Em Barcelos, o primeiro gol ao minuto 16 foi um autogolo do jogador do Tirsenense, João Pedro. Os restantes gols dos encarnados foram marcados por João Rêgo, Prestiani, Arthur Cabral e Sjeldrup. No final da partida, o treinador do Benfica, Bruno Lage, diz estar realizado com a prestação dos encarnados.

Tivemos o jogo muito sério e sinto-me completamente realizado pelo jogo que a equipa fez. Toda a gente correspondeu, toda a gente que foi chamada deu uma boa resposta. É isto que eu quero de toda a gente. Nós temos que estar sempre de olho naquilo que é o presente e o futuro, em particular eu, porque também fiz o trajeto dos jogadores, por isso estou sempre atento àquilo que eles vão fazendo a todo momento. Temos um plantel muito bom e cabe a mim saber gerir e cabe a mim saber motivá-los.

Bruno Lage, num registo captado pela RTP3. Já o treinador do Tirsenense, Emanuel Simões, destaca que, apesar do resultado, o importante foi a experiência que a equipa teve na meia-final da Taça de Portugal.

Acima de tudo, é a experiência que levamos daqui. Isto é uma grande experiência. Alguns jogadores, se calhar, nunca mais vão ter uma vivência destas, outros, se calhar, ainda podem chegar a patamares deste nível, mas acima de tudo, temos que estar satisfeitos com a prestação que fizemos até aqui. Já sabemos que esse é difícil. Em alguns momentos mostramos que temos qualidade, que noutros patamares, com outras condições, se calhar conseguimos igualar outros que lá estão. Por isso nós temos que mostrar a qualidade que temos. Andamos no futebol, todos, para mostrar aquilo que valemos e acho que nós hoje dignificamos o Campeonato de Portugal.

O treinador do Tirsenense, Emanuel Simões. A segunda mão do Benfica-Tirsenense realiza-se no Estádio da Luz, dia 23 de abril, e a final da Taça de Portugal está marcada para 25 de maio, no Estádio do Jamor. A Unidade Local de Saúde de Braga realizou esta semana uma cirurgia inédita. Foi a primeira robótica. Aconteceu na área da urologia e teve uma duração de duas horas e meia. Este robô resulta de um investimento de mais de € 2 milhões e permite operar a largas distâncias. É o que nos conta a jornalista Maria Rego, que acompanhou a operação.

Bloco operatório cheio, um robô robusto no centro da sala e uma espécie de consola no canto que comanda toda a ação. O cirurgião responsável pela operação, o urologista Emanuel Carvalho Dias, explica como tudo funciona.

Aquilo que acontece é que há um robô que está acoplado ao doente, que vai mimetizar os gestos que o cirurgião faz fora do doente, faz numa consola e depois esses gestos são transmitidos para o robô que vai operar dentro do doente.

Ainda que neste caso, quer cirurgião, quer robô estejam na mesma sala, nem sempre tal tem de acontecer.

Este género de cirurgia nasceu com o objetivo de se poder operar doentes à distância, poder-se operar doentes fora do planeta Terra, poder-se operar doentes em campos de batalha onde o cirurgião estivesse longe. Na realidade, este conceito é um conceito de telecirurgia, que é de fazer cirurgia à distância.

Os resultados são promissores, ainda que com custos elevados.

Só na aquisição do robô são mais de € 2 milhões. Depois, o robô exige uma manutenção anual, também custa umas dezenas de milhares de euros e em cada cirurgia, o robô tem consumíveis que também custam alguns milhares de euros. Por isso é uma cirurgia cara, mas que vale a pena pelos resultados que vai dar aos doentes.

Mesmo com a estreia do novo procedimento na área da urologia, o hospital está já de olhos postos no futuro, explica a diretora clínica hospitalar, Paula Felgueiras.

Onde todas as cirurgias, todas as especialidades cirúrgicas vão caminhar nesse sentido e os médicos estão a receber formação em termos de estarem preparados para esta inovação tecnológica.

Neste momento, são já mais de seis médicos aptos para manusearem o robô. Ainda assim, o objetivo é estender a mais profissionais.

Os cirurgiães vão receber a formação para estarem capacitados, todos, de executarem esta nova técnica cirúrgica no fundo desta inovação tecnológica.

Uma inovação tecnológica que veio para ficar e que tem vindo a aumentar cada vez mais em Portugal.

A jornalista Maria Rego, que acompanhou esta operação inédita na Unidade Local de Saúde de Braga. É assim que fechamos este jornal das 15h. Voltamos a atualizar toda a informação na síntese das 15h30. Até já!