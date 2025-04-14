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São 3 horas. As notícias com Nadine Soares.

Boa noite. Mais uma noite de debates rumo às eleições legislativas. Rui Tavares, líder do LIVRE, considera que pode elevar a fasquia da governação do PS. No frente a frente entre a Iniciativa Liberal e o LIVRE, Rui Tavares faz um apelo ao voto útil de Pedro Nuno Santos.

Nós queremos que a fasquia da boa governação em Portugal seja elevada. A má governação tem más consequências e, evidentemente, com o LIVRE, um primeiro-ministro que tenha uma empresa do tipo da de Luís Montenegro tem que entregar uma gestão profissional independente, pessoalmente, familiarmente, não sai prejudicado com isso, mas o país fica a saber que as coisas estão claras e separadas.

Já o presidente da Iniciativa Liberal acusa Rui Tavares de fingir ser moderado, mas garante que o LIVRE tem políticas de extrema-esquerda, sobretudo ao nível da habitação.

Quem procura casa fica prejudicado por estas medidas do LIVRE. É mais um ataque. E portanto, o LIVRE, embora se apresente como moderado, está algures entre a foice e o martelo.

Rui Rocha, que acusa ainda Rui Tavares de irresponsabilidade ao nível económico, e o líder da IL acrescenta ainda que o pacote do governo sobre as tarifas é eleitoralista. Já Rui Tavares, do LIVRE, esclarece que o partido é mesmo contra a saída de Portugal da NATO. São alguns dos destaques do debate transmitido pela CNN Portugal. E seguimos com o debate entre a AD e o PAN. Nuno Melo acusa Inês de Sousa Real de contribuir para o aumento da imigração descontrolada. Já a porta-voz do PAN diz que o PS e o PSD são iguais. Destaques do frente a frente transmitido pela SIC Notícias. Uma vez mais, Nuno Melo substituiu Luís Montenegro, acusa a líder do PAN de contribuir para aquilo que descreve como aumento descontrolado na imigração.

Nós queremos ser rigorosos na entrada para sermos humanistas na integração. O que a senhora deputada tem para lhes dar, infelizmente, são ilusões, a rua, o sofrimento, a exploração e isso, devo dizer, insisto, não é humanismo, é uma profunda crueldade.

Já Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, cola o PSD ao PS e explica o porquê.

É importante deixarmos claro que sucessivos governos, e aqui PS e PSD, são iguais, porque na verdade têm prometido muito durante a campanha eleitoral e executam pouco quando estão no governo. E os portugueses estão cansados das promessas dos grandes partidos ou das grandes coligações.

Inês Sousa Real, que falou também no tema das touradas e da caça, acusa o governo de apoiar quem dispara em tudo o que mexe. Já Nuno Melo acusa a porta-voz do PAN de ter um discurso Miss Mundo sobre a defesa. Na atualidade internacional, o presidente ucraniano insiste que Donald Trump deve visitar a Ucrânia para entender o rastro de destruição causado pela invasão russa. Isto antes de qualquer tipo de decisão ou início de negociações. É o que defende Volodymyr Zelensky numa entrevista no programa "60 Minutes", da CBS, o presidente ucraniano quer que Trump veja com os próprios olhos as pessoas, os soldados, hospitais, igrejas destruídas e até crianças feridas ou mortas pelos militares russos. Com uma visita à Ucrânia, Zelensky acredita que o presidente norte-americano vai perceber com quem tem que fazer um acordo. Um convite que surge depois de uma acesa discussão na Casa Branca, no final de fevereiro, entre Zelensky e Donald Trump e ainda o vice-presidente J.D. Vance. Nesta altura, este último acusava a Ucrânia de receber líderes estrangeiros em visitas de propaganda. Zelensky deixa agora o desafio ao dizer que não prepara visitas teatro. O presidente ucraniano quer que Trump veja a realidade. E ainda na atualidade internacional, o destaque para a guerra comercial lançada precisamente por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos esclarece que, afinal, equipamentos eletrónicos podem não estar excluídos das tarifas. Nesta sexta-feira, as autoridades norte-americanas anunciaram que telefones, computadores, ecrãs e ainda outros componentes eletrónicos estavam isentos das chamadas tarifas recíprocas. Agora, Trump esclarece que nenhuma exceção tarifária foi anunciada numa publicação na Truth Social. O presidente dos Estados Unidos garante que estes produtos estão sujeitos às atuais tarifas, mas que estão a ser alterados para outro tipo de categoria. Outras notícias que marcam a atualidade: as exéquias do coronel Carlos Matos Gomes realizam-se a partir de terça-feira em Lisboa, anúncio feito pela família nas redes sociais. O coronel Carlos Matos Gomes, um dos capitães de Abril, morreu hoje num hospital em Lisboa. Tinha 78 anos. O velório realiza-se na terça-feira, entre 19h e 23h, na Capela da Academia Militar, no Paço da Rainha. Na quarta-feira, pelas 11h, será então celebrada a missa de corpo presente. Segue-se o funeral no Cemitério do Alto de São João. Fechamos no desporto. O Benfica queixa-se da arbitragem do jogo contra o Arouca. Os encarnados empataram a dois, perderam a liderança isolada do campeonato. O jogo ficou marcado por um penalti assinalado a favor do Arouca, num lance que teve de ser revisto pelo videoárbitro e que acabou em golo. Logo após o fim do jogo, o Benfica divulgou um comunicado com críticas à arbitragem. O Benfica fala num penalti inexistente, afirma que no jogo do Sporting com o Santa Clara, nos Açores, que os leões acabaram por vencer, houve um penalti claro contra o Sporting, que foi ignorado. E neste comunicado, o clube fala em episódios graves vividos nesta jornada em termos de arbitragem, exige competência e rigor nas partidas que restam até ao final do campeonato. O comentador de arbitragem da Rádio Observador, Pedro Henriques, considera que não há penalti, explica o lance entre Otamendi e Jason, conclui que houve erro, sim, do árbitro.

Não é o Otamendi que vai lá, é o Jason que se projeta e salta e é ele que no seu salto consegue ir bater com o joelho direito na cabeça do Otamendi, que são coisas diferentes. Portanto, na minha opinião, o penalti é mal assinalado, na minha opinião, o VAR tem razão.

Do outro lado, Vasco Seabra elogia o esforço da equipa, explica a tática para esta partida.

Viemos ao Estádio da Luz, metemos esta qualidade na segunda parte também, principalmente. Primeira tivemos que nos refugiarmos mais e defendermos mais. Na segunda, acho que já foi um jogo muito disputado, onde nós tivemos muita capacidade para criar problemas ao Benfica.

Declarações dos treinadores na conferência de imprensa pós-jogo. O Benfica passa a somar 69 pontos, os mesmos do Sporting, que sobe ao primeiro lugar. O Arouca segue em 12º na tabela e numa análise à partida, Agostinho Inácio considera que o Arouca mereceu o empate e critica a gestão feita por Bruno Lage.

Curiosamente, o Benfica sofre dois a dois e outra vez reativa o Bruno Lage, já coloca o Artur Cabral. Uma série de coisas que foram sempre reativas e não foram pró-ativas. O que quer dizer com isto? Que o Benfica posto sempre à mercê do resultado final e o que é certo é que o Arouca acabou por merecer esse resultado devido à sua grande personalidade no Estádio da Luz, da maneira como fez o jogo.

Análise de Agostinho Inácio, comentador de desporto da Rádio Observador no programa Relatório de Jogo. E ainda nesta jornada, destaque para o Braga, venceu o Aves por 4x1, continua em terceiro lugar. Já o Rio Ave venceu no terreno do Moreirense por 2x0. É o ponto final neste noticiário. Voltamos a atualizar toda a informação às 3h30 da manhã. Até já.