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As notícias com Nadine Soares. Boa noite. André Ventura diz que Pedro Nuno Santos não pode dar menos explicações do que as que exigiu a Luís Montenegro. É a reação do líder do Chega ao caso da averiguação preventiva às casas do secretário-geral do PS, uma posição defendida esta noite no debate com o líder do PCP, Paulo Raimundo. Ventura defende que é fundamental que a Justiça seja capaz de investigar todas as pessoas.

O que acho que tem que acontecer é termos uma Justiça que seja imparcial e apolítica, ou seja, fora do debate político, e acho que temos tido, e que seja capaz de investigar. doa a quem doer, ao Chega, ao PCP, ao PS e ao PSD. Portanto, Pedro Nuno Santos não pode dar menos explicações do que as que exigiu a Luís Montenegro. E que sejam exigidas ao André Ventura e ao Paulo Raimundo. Nós temos é que ser capazes de ser exigentes em democracia. Eu já disse isto, o Tribunal da Relação usou esta expressão: "Quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem". Nós não podemos é ter políticos que chegam a Lisboa sem nada e de repente saem de Lisboa com tudo. Não estou a dizer que é o caso de Pedro Nuno Santos ou de Luís Montenegro. Estou a dizer que é preciso dar explicações. Portanto, isto é mais um caso que vem marcar a campanha eleitoral negativamente, e eu espero que a atitude de Pedro Nuno Santos seja de dar mesmo esclarecimentos a sério, e não como Montenegro, de fingir que dá esclarecimentos.

Quanto ao líder do PCP, Paulo Raimundo, espera que este caso relativo às casas de Pedro Nuno Santos seja investigado o mais depressa possível.

Eu acho que são processos em curso do ponto de vista de investigação. Tem que se investigar até o fim e o mais depressa possível, porque eu acho que todos ganhamos em que estes climas de suspeição passem rapidamente. Portanto, há todas as condições para se esclarecer e esclarecer rapidamente. É isso que se impõe às autoridades, quem está a investigar. Portanto, essa é a questão. E eu não nego a importância deste caso, como outros casos, mas também não quero que o debate político centre nestas questões.

Destaques do debate de André Ventura e Paulo Raimundo transmitido pela CNN Portugal. Em análise ao debate, a jornalista de política do Observador diz que o segundo debate da noite entre André Ventura e Paulo Raimundo foi um debate muito vivo e intenso, onde se discutiram ideias em concreto. Inês André Figueiredo destaca que Paulo Raimundo foi mais eficaz em pôr temas e obrigou André Ventura a explicar algumas propostas do Chega.

Paulo Raimundo foi mais eficaz em impor temas e obrigou André Ventura a explicar algumas das propostas do Chega que ainda não tinham sido explicadas até aqui, e a dizer, por exemplo, que vai manter a proposta para equivaler as pensões no salário mínimo, que deu muito que falar no ano passado pelo custo, e até aproveitou para dizer que a AD se aproximou desta proposta do Chega neste novo programa eleitoral. Foi um debate muito vivo, muito intenso, onde, ao contrário do que tem acontecido em vários debates com André Ventura, se discutiram de fato ideias. Se percebeu que, como é natural, o PCP e o Chega estão em desacordo em praticamente tudo.

A jornalista de política do Observador, Inês André Figueiredo, destaca ainda que o tema da imigração ficou de fora deste debate, o que é inédito num debate com a presença de André Ventura. Nuno Melo garante que a AD não vai usar o caso em torno de Pedro Nuno Santos na campanha, acusa o PS de capitalizar a polêmica da Spinum Viva. O caso em torno do líder socialista mereceu destaque no debate entre a AD e o Bloco de Esquerda. Foram representados por Nuno Melo e Joana Mortágua, respectivamente. Esta quarta-feira, o Ministério Público abriu uma averiguação preventiva relacionada com a compra de dois imóveis por parte do secretário-geral do PS. Ora do lado da coligação, Nuno Melo fala no caso da Spinum Viva. Diz que não vai responder na mesma moeda.

Eu não vou fazer ao Pedro Nuno Santos aquilo que há mais de 40 dias o Pedro Nuno Santos vem fazendo ao Luís Montenegro. E eu estou num debate para discutir aquilo que, argumentando as nossas diferenças, poderá ajudar a resolver problemas dos portugueses e por isso, da minha parte, a sugestão é que passemos ao debate.

E do lado do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua não quis alimentar esta polêmica.

Eu acho que este debate não é sobre as decisões do Ministério Público. Este debate é sobre os problemas do país, as soluções para o país e é por aí que tem de seguir.

Casos à parte, a habitação é uma das matérias que separa a AD do Bloco de Esquerda. Os bloquistas querem colocar um teto às rendas para facilitar o acesso da classe baixa e da classe média. Nuno Melo discorda, diz que essa medida é um ataque à propriedade privada. Fraturante entre a AD e o Bloco de Esquerda é também o tema da imigração. Nuno Melo defende a medida do governo, a via verde para a imigração, que entrou esta semana em vigor, enquanto Joana Mortágua acusa a AD de querer estigmatizar os migrantes. Os representantes das duas forças políticas protagonizaram um dos momentos de maior discussão no debate.

Com rigor, tratamos a entrada das pessoas.

Eu acho a maior desfaçatez as tentativas e insinuações de associar a crise de habitação à imigração. Eu não sei quem é que o Nuno Melo acha que vai construir as 130 mil casas que a AD prometeu. Não sei se acha que são os jovens da Juventude Centrista que vão carregar baldes de massa, ou são os jovens da JSD que vão assentar tijolo, mas essas casas têm que ser construídas.

Destaques do frente a frente entre Nuno Melo e Joana Mortágua, neste debate transmitido pela RTP. Em análise, a jornalista de política do Observador, Mariana Lima Cunha, esclarece que o confronto foi equilibrado, uma vez que ambos os protagonistas conseguiram utilizar bem os argumentos.

Este é daqueles debates em que não estão a discutir propriamente eleitorados comuns, ou seja, Joana Mortágua e Nuno Melo muito dificilmente estariam a lutar por um eleitor e, portanto, é difícil dizer que no confronto direto conseguiram derrotar-se. Falavam muito ao eleitorado base de cada um. Como eu dizia, Nuno Melo talvez estivesse a lutar um pouco mais para alargar o seu eleitorado Do que Joana Mortágua, mas parece-me que foi um debate equilibrado no sentido em que foram eficazes nas suas estratégias.

A análise de Mariana Lima Cunha ao debate entre a AD e o Bloco de Esquerda. Pedro Nuno Santos quer ser ouvido pelo Ministério Público na sequência da averiguação preventiva a cargo do Ministério Público. Diz que quem não deve, não teme. O secretário-geral do PS sublinha as diferenças entre ele e Luís Montenegro, garante que tem disponível toda a documentação referente às duas aquisições de imóveis em causa e que está pronto para responder a todas as questões.

As denúncias são anónimas, mas a verdade é pública. Não vou simular, como Luís Montenegro, que entrego documentos para depois fazer o contrário. Amanhã a documentação estará disponível no site. Finalmente, e que não se perca um segundo no esclarecimento e encerramento desta denúncia, dou nota de que gostaria, já a partir de amanhã, de ser ouvido pelo Ministério Público. Quem não deve, não teme, quem não teme, não foge.

Pedro Nuno Santos diz que esta quinta-feira vai disponibilizar toda a documentação relativa a este caso no site da campanha do Partido Socialista. O líder do PS lembra que estas duas aquisições já foram escrutinadas em 2023. Sublinha que todas as contas, incluindo as da família, foram analisadas. Para Pedro Nuno Santos, os políticos têm de estar abertos ao escrutínio. Apela, por isso, a que Luís Montenegro esclareça também todas as questões em torno do caso Spinom Viva.

Por estar disponível para todos os esclarecimentos, com autoridade para exigir que Luís Montenegro aproveite também este momento para responder aquilo que ainda não respondeu. Quais são todos os clientes da Spinom Viva, não se percebe porque é que ao fim destas semanas todas continua a resistir em dar o nome de todos os clientes.

O secretário-geral do Partido Socialista em conferência de imprensa na sede nacional do PS, a garantir a disponibilização de todos os registos relacionados com este caso. Pedro Nuno Santos vai pedir para ser ouvido pelo Ministério Público. Outras notícias que marcam a atualidade a nível internacional. O enviado especial dos Estados Unidos apela à libertação unilateral de todos os reféns pelo Hamas. Adam Bowler pediu a libertação de todos os que ainda estão retidos em cativeiro pelo Hamas, na Faixa de Gaza. Numa entrevista à Al Jazeera, o enviado disse que a libertação dos reféns era muito importante antes de se começar a discutir um acordo. Isto numa altura em que se sabe também que o primeiro-ministro israelita ordenou à equipa de negociação que mantenha todos os esforços para garantir a libertação de todos os reféns. Em comunicado, o gabinete de Benjamin Netanyahu diz estar a discutir este tema com os altos responsáveis do Departamento de Segurança de Israel. É o ponto final neste noticiário. Voltamos a atualizar toda a informação às 03h30 da manhã. Até já.