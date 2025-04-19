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Três horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Começamos pela atualidade internacional. Donald Trump estará disposto a reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. É uma informação avançada pela agência Bloomberg, que indica que a concessão é parte do plano de paz que está a ser discutido entre a Rússia e a Ucrânia, com mediação dos Estados Unidos. A Crimeia que foi anexada pela Rússia em 2014. Para já, a Casa Branca não esclareceu publicamente se vai mesmo reconhecer a península como russa para chegar a um acordo de paz. Donald Trump sugeriu uma saída das negociações se não houver progressos muito em breve na Ucrânia. O presidente norte-americano esclareceu que não estabeleceu um prazo concreto para que haja desenvolvimentos nas negociações entre Kiev e Moscovo, mas admite mesmo abandonar o processo caso não haja avanços substanciais em breve. Na política nacional, o PS assegura que os imigrantes da CPLP com autorização de residência automática foram sujeitos a verificações de segurança. Quem o garante é o antigo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Isso depois de o Jornal de Notícias ter dado conta de que 120 mil imigrantes entraram em Portugal sem verificação do registo criminal. De acordo com o jornal, este episódio terá acontecido devido à autorização da residência automática aprovada pelo PS em 2022 para imigrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ainda assim, o PS relembra que este regime foi aprovado por todos os partidos na Assembleia da República. E em resposta à notícia do JN, o PSD acusa o Partido Socialista de ter comprometido a segurança nacional. Carlos Coelho, vice-presidente do PSD, considera que o Partido Socialista, ao alegadamente ter permitido a entrada de 120 mil imigrantes sem a verificação do registo criminal, comprometeu a segurança nacional.

Foi o Partido Socialista que é responsável pela total irresponsabilidade na gestão da imigração. Não é irrazoável dizer que o PS pôs em causa a segurança nacional e pôs em causa o humanismo com que devemos receber quem entra legitimamente em Portugal.

Carlos Coelho, vice-presidente do PSD, em declarações aos jornalistas esta tarde. O PS acusa o governo de ter agravado a instabilidade nas urgências hospitalares. Em conferência de imprensa esta tarde, Mariana Vieira da Silva lembrou que a AD avançou com um plano de emergência de curto prazo e, contas feitas, há mais serviços fechados este ano na Páscoa do que no ano passado. As críticas recaem em particular sobre a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e também sobre o primeiro-ministro Luís Montenegro.

Tal como tem acontecido em todos os momentos de alguma dificuldade, o governo desapareceu e ninguém vê, nem o primeiro-ministro, nem a ministra da Saúde, a dar a resposta que os portugueses precisam e que os portugueses merecem quanto a esta situação. E esse silêncio em momentos de crise, que tem sido a marca deste governo, é também algo que o Partido Socialista não pode deixar de assinalar.

Mariana Vieira da Silva, esta tarde na sede do Partido Socialista em Lisboa, acusa o governo de optar pelo silêncio quando lhe convém. Nove distritos estão este sábado sob aviso laranja, devido à previsão de agitação marítima. Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja a partir das 18h. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ainda em Portugal continental chuva mais intensa, com especial incidência no Norte e Centro, acompanhada de vento e descida da temperatura. No desporto, o Sporting venceu ao Moreirense por 3x1 e aumenta assim a vantagem na liderança, com o hat trick de Viktor Gyökeres dos Leões e a redução com golo de Cédric Tégia aos 56 minutos pelo Moreira de Cónegos. Os Leões estão assim mais próximos do título, com apenas quatro jornadas para o fim do campeonato. O Sporting continua no topo da tabela com 72 pontos e aumenta assim agora a pressão sobre o Benfica, que joga amanhã fora com o Vitória de Guimarães. No final da partida, o treinador dos Leões, Rui Borges, considera que a vitória foi mais que justa.

Deixámos o Moreirense acreditar um bocadinho que o 3x1 faz parte também, mas depois controlámos o jogo, mesmo com o ritmo um pouco mais baixo do que em relação àquilo que foi a primeira parte. Controlámos o jogo, poderíamos ter feito mais gols. O Moreirense tem outro cruzamento a seguir ao gol, é o único lance que me lembro de perigo do adversário. Por isso, uma vitória mais do que justa.

O técnico do Moreirense, Cristiano Batistia, admite que os Leões estiveram melhor na partida e admite também que a equipa facilitou na primeira parte.

Apesar da força do Sporting, que é clara como a água, nós facilitamos muito na primeira parte. A malta não entrou com a entrega que normalmente costuma ser. Perdemos muitas bolas e deixamos para eles o contra-ataque mais de uma vez. Fomos expostos ao contra-ataque deles.

O Sporting continua no topo da tabela com 72 pontos e aumenta agora a pressão sobre o Benfica, que joga amanhã fora com o Vitória de Guimarães. Um jogo que pode acompanhar em direto aqui na Rádio Observador este sábado, a partir das 20h10, com relato de Ricardo Loureiro e comentários de Mário Cajica, Pedro Henriques e João Pinto. Antes, o Futebol Clube do Porto venceu o Famalicão por 2x1 e conseguiu a segunda vitória consecutiva. O avançado Rodrigo Mora marcou os dois gols dos Dragões aos 20 minutos e depois aos 57. Pelo Famalicão, o gol foi feito por Pedro Bondo. No fim da partida, o treinador dos azuis e brancos, Martin Anselmi, elogiou a prestação dos jogadores, diz que foram valentes frente ao Famalicão. Os Dragões ficam agora em terceiro lugar, à condição, com 62 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga. E é a notícia de fecho aqui na Rádio Observador. A informação está de regresso às 15h30.