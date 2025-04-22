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Três horas. As notícias com Maria João Brás. Boa noite. Já foi confirmada a causa de morte de Francisco. O Papa morreu de um AVC, segundo o Vaticano. Numa nota, a Santa Sé explica que o acidente vascular cerebral levou a um coma e uma falha cardíaca irreversível. O chefe da Igreja Católica morreu aos 88 anos, às 7h35 desta segunda-feira, na residência na Casa de Santa Marta, no Vaticano. Entretanto, o quarto e o escritório do Papa já foram selados pelo cardeal Camerlengo. A informação foi avançada pela agência Eclésia. Esta é uma das responsabilidades do cardeal Camerlengo, que lidera este período de sede vacante. Os aposentos do Papa só podem voltar a ser abertos quando for eleito um novo papa. E precisamente sobre os próximos dias e o processo de sucessão, a primeira congregação de cardeais acontece já esta terça-feira. Vão ser decididas as cerimônias fúnebres, sendo que no testamento do Papa já foi revelado que Francisco pediu para ser sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior, mas de forma simples, só em particular devoção, apenas com a inscrição a dizer "Francisco". Entretanto, vários chefes de Estado já confirmaram a presença no funeral, é o caso de Donald Trump. O governo italiano também reúne-se esta terça-feira em Conselho de Ministros para preparar o plano logístico para receber os fiéis em Roma. Por cá, Marcelo Rebelo de Sousa lembra Francisco como um amigo tardio, mas intenso do país. O presidente da República falou esta noite, nesta segunda-feira, no Palácio de Belém, que elogiou a coragem do Papa em defender a dignidade humana.

Francisco descobriu Portugal e Fátima, que não conhecia, tarde na sua vida, em 2017, canonizando Francisco e Jacinta Marto. E aí iniciando uma intensa ligação, que envolveu a canonização de Bartolomeu dos Mártires e culminou na Jornada Mundial da Juventude há menos de dois anos, momento inesquecível da presença portuguesa no mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa, que depois da mensagem ao país, foi até à Sé de Lisboa para assistir à missa em homenagem ao Papa. Também marcaram presença o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e representantes dos três ramos das Forças Armadas portuguesas. O governo português decretou três dias de luto nacional. Esta noite a Rádio Observador esteve no Santuário de Fátima. Foi lá que alguns fiéis lembraram Francisco esta noite, em que também já se olha, no caso de alguns, para o futuro. Nadine Soares.

Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome.

Da oração ao silêncio, diferentes maneiras de prestar homenagem. Uma centena de fiéis visitou o Santuário de Fátima neste dia em que morreu o Papa Francisco. Alguns sentiram que tinham de ir até este local religioso, um dos símbolos da Igreja Católica.

Especificamente, nem sei por quê.

Depois de saber esta notícia...

Algo me puxou, foi isso.

E no santuário, muitos sabiam que perderam um grande homem, um mentor.

Acho que é muito triste, que é deprimente mesmo, uma pessoa estar aqui e saber que o mentor, digamos assim, da Igreja Católica, acaba de falecer. Um grande mentor da Igreja Católica, sim.

Outros esperam um sucessor que esteja à altura de Francisco na luta pela paz.

É uma incógnita. Espera-se uma pessoa que seja como ele. Se não for igual, que seja melhor, mas que ao menos tente fazer o que ele fez sobre as guerras que estão a passar e que se avizinham, vai haver.

E um líder que continue a aproximar-se dos jovens.

Os mais novos é que são o futuro. E eu acho que era extremamente importante, pelo menos o Papa que vier agora, que mantenha a chama de continuar a acreditar nos jovens.

Em Fátima, os fiéis choraram a perda do Papa Francisco, com chuva a cair dos ombros.

A reportagem da jornalista Nadine Soares no Santuário de Fátima. Entretanto, há quatro cardeais portugueses que podem vir a fazer parte do processo de decisão do próximo papa. São eles José Tolentino de Mendonça, Manuel Clemente, António Marto e Américo Aguiar. À Rádio Observador, o bispo de Setúbal afirmou que o Papa Francisco deu um novo pulmão à Igreja Católica. Pede ao sucessor que não abandone o mote da inclusividade, o mote todos.

Este irmão da América Latina, argentino, filho e neto de migrantes, jesuíta, com uma experiência de vida diversificada, tudo isto podia parecer um problema e um obstáculo, pelo contrário, foi uma oportunidade da Igreja traduzir o Evangelho de outra maneira, com outro coração, com outro pulmão, com outra capacidade mais arejada, mais fresca, daquilo que estamos habituados aos irmãos da América Latina.

Dom Américo Aguiar, entrevista aqui na Rádio Observador. Mudamos de tema, estamos na terceira semana de debates e esta nova ronda foi inaugurada pelo PS e o PCP. Os dois partidos lutam pelo eleitorado da esquerda e por isso Pedro Nuno Santos insiste no apelo ao voto útil.

Quem quer uma agenda que queira defender, preservar o Serviço Nacional de Saúde, que queira investir na construção pública de habitação, que queira valorizar salários, rendimentos, que não queira dar borlas fiscais a uma minoria de empresas. Para nós termos uma agenda dessas, nós precisamos ter um governo do Partido Socialista e de derrotar a AD E para nós termos um governo do Partido Socialista, o PS tem de ganhar as eleições à AD e para ganhar as eleições, é óbvio que não pode haver uma grande dispersão de votos.

Já do lado de Paulo Raimundo, o foco está mais nas convergências, com o secretário-geral do PS a admitir uma geringonça reeditada.

Nós temos que responder é à viabilidade da vida daqueles que trabalham por turnos, daqueles que trabalham em laboração contínua, das creches, dos lares que faltam, dos meios para o Serviço Nacional de Saúde. A resposta à habitação, é a isso que nós temos que responder. Se é para este caminho, contam conosco. Se é para manter o mesmo rumo, ainda com caminhos diferentes, não vale a pena.

Então há caminho?

Claro, se é para responder ao problema das pessoas, que é isso que importa, há sempre caminho.

Paulo Raimundo e Pedro Nuno Santos no debate na RTP. Esta segunda-feira foi também a vez do Chega e do Bloco de Esquerda trocarem ideias. André Ventura garante que se chegar a primeiro-ministro, vai adotar medidas protecionistas. Isto à semelhança daquilo que Donald Trump fez em relação às tarifas. Também Ventura considera que há países a invadir Portugal com produtos baratos.

Nós temos os seus amigos da China, da Índia, do Bangladesh, da Tailândia e de outros, a produzir em massa e a invadir os mercados da União Europeia. Aqueles agricultores que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor automóvel que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor têxtil que a Mariana Mortágua se calhar veste, mas não quer saber, são os mesmos que estão a ser penalizados por esta invasão de produtos baratos, de mão de obra escrava, quase tão escrava como a do Bloco de Esquerda, que depois despediu as grávidas, e agora está aqui na Europa a fazer preços baratos. Nós dizemos não. Eu vou lhe dizer uma coisa, Mariana Mortágua. Se eu for primeiro-ministro português, há uma coisa que lhe digo: se vou ser protecionista em algumas coisas, vou. Vou proteger a indústria portuguesa, a agricultura portuguesa, a indústria têxtil portuguesa, vou protegê-la até onde não conseguir mais.

Em resposta, Mariana Mortágua recorreu a peças de Lego para explicar a André Ventura qual é a verdadeira matemática das tarifas.

75% das importações em Portugal vêm da União Europeia. Isto que aqui está, que é a invasão chinesa. Isto que aqui está são 5%. Isto que aqui está é o Brasil. Isto são as importações dos Estados Unidos da América.

Mas isso é o Lego, que a Mariana usa em casa para brincar.

Isto aqui, que é a invasão dos indianos, são as importações da Índia.

Eu estou a falar da Europa, eu estou a falar da União Europeia.

1% das importações portuguesas. Deixe-me acabar, por favor.

Acabe.

Isto aqui, que é tão pequenino que quase nem se vê, são as importações do Paquistão, 0,2%.

Vocês sabem sobre isso do Paquistão.

Aqui são as importações do Bangladesh, 0,2%.

Mariana Mortágua e André Ventura no debate nesta noite na SIC Notícias. Terminamos com a atualidade internacional. O Qatar e o Egito vão apresentar uma nova proposta de cessar-fogo a Israel e ao Hamas. De acordo com a BBC, que cita uma fonte palestiniana, em cima da mesa está uma trégua de um ano. Para isso, Israel deve sair totalmente da Faixa de Gaza e o Hamas tem de libertar os reféns israelitas ainda em cativeiro. Israel ainda não se terá pronunciado sobre a proposta, mas a BBC avança que uma delegação do Hamas está a caminho do Cairo para reunir-se com os mediadores. E no leste, a Rússia lançou um ataque massivo em Odessa esta madrugada. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Os drones atingiram um edifício residencial. Este ataque acontece numa altura em que o presidente russo disse a um canal de televisão estar aberto a negociar um cessar-fogo com a Ucrânia. Depois das tréguas temporárias de 30 horas, Zelenski propôs um cessar-fogo de 30 dias, mas ainda não obteve resposta por parte de Moscovo. É a notícia de fecho deste noticiário. Regressamos às 13h30 com a síntese. Até já.