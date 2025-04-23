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São três horas. As notícias com Maria João Brás.

Boa noite. Ainda não é desta que a morte medicamente assistida passa do papel para a prática. O Tribunal Constitucional apontou seis normas como inconstitucionais, embora os juízes do Palácio de Ratton tenham considerado que a maioria do diploma cumpre a lei fundamental, persistem em lacunas, nomeadamente nos dois métodos de morte medicamente assistida, o legislador dá a liberdade de escolha ao doente entre o suicídio assistido e a eutanásia. No entanto, a lei só consente a eutanásia no caso do doente estar fisicamente incapaz de administrar os fármacos letais. Segundo os juízes do TC, esta aparente contradição poderá levar a más práticas de aplicação do direito. Também foi contestado o fato de a lei omitir a exigência de um médico especialista para examinar o doente. Neste segundo caso, o Palácio de Ratton diz que esta lacuna põe em causa a confiabilidade do juízo médico. Por último, foi ainda considerado inconstitucional a obrigatoriedade do médico justificar o motivo de recusar, eventualmente, ajudar ou fazer o ato da morte medicamente assistida. Esta deliberação segue-se do requerimento feito tanto pelo grupo parlamentar do PSD como pela Provedora de Justiça. Ambos os pedidos de fiscalização sucessiva foram feitos há mais de um ano. A lei da eutanásia foi aprovada no Parlamento em 2023. Uma demora que tem sido criticada pela esquerda, é o caso de Inês de Sousa Real, que esta noite no debate frente a Rui Tavares dava precisamente conta deste atraso.

O país já tem levado muito tempo a ter a regulamentação da morte medicamente assistida e não nos podemos esquecer que são pessoas que estão em profundo sofrimento, em doença irreversível. E há aqui também uma desigualdade económica perante aquilo que é a possibilidade de cidadãos que vão ao estrangeiro para pôr fim à sua vida e poder decidir como querem morrer. Estamos aqui a entrar no caminho da liberdade individual. Teremos que ler com atenção a decisão do Tribunal Constitucional, mas lamentamos profundamente.

Já Rui Tavares referiu a importância do motor desta lei, a liberdade de escolha.

Respeitar o Estado de direito é respeitar o Estado de direito em todas as suas dimensões. Para nós, a questão de uma vida digna e da possibilidade da escolha de uma pessoa acerca da forma de terminar a sua vida é absolutamente essencial. Vamos ler com muita atenção o que nos diz o Tribunal Constitucional e evidentemente na próxima legislatura vamos continuar a trabalhar sobre estes assuntos.

Rui Tavares no Frente a Frente com Inês de Sousa Real, na RTP3. O Chega também já reagiu a esta lei e saúda a decisão do Tribunal Constitucional. Em comunicado, o Chega aproveita a notícia desta decisão para afirmar que quer garantir que a nova composição parlamentar promova o desenvolvimento de cuidados continuados, isto que, segundo Ventura, poderá evitar que qualquer pessoa queira recorrer à morte medicamente assistida. E a propósito de líder do Chega, André Ventura, afinal, a casa onde vive não tem 30 metros quadrados, mas sim 70. Na segunda-feira, no debate com Mariana Mortágua, o líder do Chega usou o próprio exemplo para reafirmar os problemas no acesso à habitação. Agora explica o equívoco.

Não é um fato que está lá pendurado, num closet, não pode ser, porque a sua casa só tem 30 metros quadrados, portanto não deve ter.

70, na verdade. Não é que ninguém nem onde, é 70.

Ai, agora fiquei tão chocada!

70, na verdade.

André, mentiu!

Enganei-me, foi um lapso mesmo, é 70.

Oh, André!

Mas é um T1 com 70 metros. Mas de facto, o closet é pequeníssimo.

Ah, mas é closet?

Há um armário pequenininho pra minha roupa.

O esclarecimento de André Ventura no programa de Júlia Pinheiro na SIC. Antes deste equívoco, o Polígrafo já tinha noticiado que André Ventura vivia num condomínio privado no Parque das Nações, onde em março o metro quadrado custava quase seis mil euros. Na atualidade internacional, depois do funeral no sábado, o Papa vai ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Foi esse o desejo do chefe da Igreja Católica. Os enviados especiais do Observador, Luís Soares, João Francisco Gomes e Diogo Ventura, estiveram esta terça-feira na Basílica e falaram com o cardeal a quem Francisco deixou as instruções para o funeral.

Foi em frente à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, que o cardeal Rolando Macrikas recebeu o Observador.

Hello.

É a Basílica onde vai ficar sepultado o Papa Francisco, que deixou a este cardeal as instruções para este dia. E por isso o cardeal Macrikas não esconde que esta é uma grande responsabilidade. Responsabilidade em que tudo decorra da forma como o Papa desejava, com simplicidade e apenas com o essencial. O certo é que a poucos dias do funeral, está praticamente tudo preparado, mas nem tudo. O cardeal Macrikas explica ao Observador que ainda há uma tábua a tapar a zona onde vai ficar o túmulo do Papa, que vai ter que ser retirada. Para já, ainda permanece para evitar a especulação. Sabe-se que a única inscrição será o nome de Franciscus. O cardeal explica que estará presente a cruz que usou como bispo, cardeal e papa, para que as pessoas possam reconhecer o túmulo. O mármore vem de Ligúria, a terra dos avós. A Basílica Santa Maria Maior, onde o Papa vai ficar sepultado, é das mais antigas de Roma e 350 anos depois, volta a viver o enterro de um papa.

O último papa a ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior foi o Papa Clemente IX, em 1669. No próximo sábado, Francisco junta-se aos sete que também lá estão sepultados. Pode ler os pormenores desta cerimônia no site observador.pt, um trabalho assinado pelo jornalista João Francisco Gomes e o fotojornalista Diogo Ventura. Ainda não há fumo branco em Moscovo, mas pode ser que estejam mais perto de um cessar-fogo. Essa possibilidade foi admitida pela primeira vez por Vladimir Putin, que se reuniu com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Um dos termos deste hipotético acordo é o Kremlin ficar com as zonas da Ucrânia atualmente ocupadas. Falamos de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Em troca, os Estados Unidos terão de fazer concessões a nível geopolítico mais amplas à Rússia, tais como o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia, algo que os Estados Unidos se prepararam para apresentar aos aliados, e ainda a proibição da Ucrânia de entrar na NATO. Já do lado da Ucrânia, há a disponibilidade para retomar as negociações diretas com Moscovo para uma paz duradoura. No entanto, Volodymyr Zelensky reafirma que só depois de um cessar-fogo. As últimas conversações diretas entre representantes russos e ucranianos aconteceram em 2022. Nesta quarta-feira, norte-americanos, ucranianos e europeus vão discutir em Londres o cessar-fogo das hostilidades na Ucrânia, depois de mais de três anos de guerra. Em desporto, o Sporting é o primeiro finalista da Taça de Portugal. Os Leões ganharam o Rio Ave por dois gols. No final do jogo, o treinador do Sporting, Rui Borges, diz que a equipa tem dado uma resposta fantástica.

É um jogo onde entrámos bem e fizemos o gol inicial, que era importante, queríamos também. Por isso, mérito da equipa, mérito dos jogadores que numa fase inicial entraram muito dinâmicos, pressionantes. Tentámos ser logo pressionantes, porque queríamos fazer um gol cedo para dar a eliminatória quase como garantida. São um grande grupo, um grupo incrível, que chega e disputa uma final de Taça da Liga, uma final da Taça, está na luta do campeonato em primeiro lugar. Ao fim e ao cabo, o jogo de hoje dá-nos, se calhar, duas finais, a final da Taça e a Supertaça. Por isso, são um grupo incrível, por tudo que nós temos passado e tudo que nos tem acontecido, desde lesões, castigos, como já disse, é que conseguia estar nesta reta final desta forma.

Já o treinador do Rio Ave considera que esta noite a equipa foi digna vencida e parabeniza o Sporting pela prestação na partida.

O Sporting sentiu-se confortável no jogo. Se nós façamos muito para a pressão e tivermos essa coragem muitas vezes de dar passes em frente, sabíamos que podíamos desproteger atrás e sabendo que o Sporting tem um avançado que é muito forte a atacar essa profundidade, são riscos que nós corremos. Parabéns ao Sporting, que foi o justo vencedor e nós fomos dignos vencidos. Por isso, a continuarmos. Temos quatro jogos agora de campeonato, queremos acabar bem, que a última imagem é que fique.

Declarações do treinador do Rio Ave no final do jogo frente ao Sporting. Este é o ponto final deste noticiário. Regressamos às 15h30. Até já.