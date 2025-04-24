Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Maria João Brás.

Boa noite. Rui Tavares acusa o governo de desrespeitar a democracia ao ter adiado as celebrações do 25 de Abril. Esta quarta-feira, o ministro da Presidência anunciou que o governo não vai participar na agenda festiva, alegando que o luto nacional pelo Papa Francisco impõe reserva nas comemorações. Questionado se a sessão solene no Parlamento se mantém, António Leitão Amaro relembra que a Assembleia da República é um órgão autónomo e, por isso, se a decisão for no sentido de manter a sessão, o governo marcará presença. Perante esta decisão de adiar as celebrações do 25 de Abril, o porta-voz do LIVRE fala em ingratidão do Executivo.

E agora temos o governo a escusar-se a participar plenamente nas comemorações da democracia, sem a qual o governo não existe e não é legítimo. E tendo por base os dias de luto nacional por causa da morte do Papa Francisco, no que me parece ser uma singular falta de respeito pela democracia, pelo 25 de Abril e pelo próprio Papa Francisco. Portanto, eu apelo a que o governo veja a luz e perceba que deixar de celebrar a democracia sob qualquer pretexto é, basicamente, um sinal de ingratidão.

Rui Tavares, num som captado pela Agência Lusa, relembra que o governo decretou três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco, a cumprir entre quinta-feira e sábado. E o corpo do Papa Francisco foi esta quarta-feira trasladado para a Basílica de São Pedro. É lá que vai estar até sábado, dia do funeral. De acordo com o porta-voz da Santa Sé, 20 mil pessoas passaram esta quarta-feira pela Basílica de São Pedro para homenagear Francisco. Uma destas pessoas foi Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana. Chegaram já a Roma 103 cardeais, que se reuniram em congregação para discutir os aspetos protocolares do conclave. Por cá, Luís Montenegro está confiante de que a AD vai conseguir sair destas eleições com uma maioria reforçada. O recandidato a primeiro-ministro esteve na apresentação do livro sobre Francisco Sá Carneiro e disse ser um descendente da cultura política do fundador do PSD. Para esse efeito, recordou as maiorias de Sá Carneiro e Cavaco Silva.

Um ano foi suficiente para que as portuguesas e os portugueses soubessem qual é a nossa capacidade de realização, soubessem qual é a nossa capacidade de executar o nosso compromisso, de executar o programa que sujeitámos a votos e que depois pusemos em apreciação na Assembleia da República. E é por isso que estou convencido que esta maioria também vai ser uma maioria maior. Maior porque vai preencher as capacidades de que precisamos.

Luís Montenegro, que acusou ainda a oposição de não deixar o governo governar. E Cavaco Silva também marcou presença nesta apresentação do livro sobre Sá Carneiro. O antigo presidente da República reafirmou que a estabilidade continua a ser relevante nos dias de hoje. Sem nunca mencionar diretamente a atual crise política, Cavaco Silva lembrou os ataques da oposição a Sá Carneiro em 1980, que, segundo o antigo chefe de Estado, não surtiram efeito.

Apesar das campanhas movidas pela oposição contra o primeiro-ministro Sá Carneiro, a Aliança Democrática voltou a ganhar as eleições em 5 de outubro de 1980, reforçando mesmo a sua maioria. Os ataques à pessoa do primeiro-ministro por parte do Partido Socialista e do Partido Comunista tiveram, afinal, efeitos contrários àquilo que eles esperavam.

Aníbal Cavaco Silva, num discurso na apresentação do livro sobre Francisco Sá Carneiro, no CCB, em Lisboa. Ainda na política nacional, Paulo Raimundo não fecha a porta a uma reedição da geringonça. No entanto, o secretário-geral do PCP avisa que, para isso, o PS precisa de mudar o programa eleitoral.

Nós temos um país que teve 19 urgências fechadas no fim de semana passado. Falta médicos, falta professores, falta investigadores. Dois milhões de pobres, 380 mil crianças nesta situação. Ora, a política serve para quê? É para responder a isto? Ou é para responder-

Então diga-me muito rapidamente e diretamente.

Se for para responder a isto, não faltaremos. Se for para não, faltamos. Nós nunca falhamos às soluções. O PS tem é que mudar o seu programa, que o programa que tem não responde às necessidades do país.

Paulo Raimundo, no debate desta tarde contra Inês de Sousa Real, a porta-voz do PAN, aproveitou para definir linhas vermelhas, nomeadamente num entendimento com a Aliança Democrática.

É muito difícil haver qualquer tipo de consenso ou convergência com o governo da AD e de Luís Montenegro, quando sabemos os recuos que fez na proteção animal, quando quer voltar a abater animais nos canis municipais, ou até mesmo quando anda a fazer estes números do ponto de vista mediático no combate à corrupção. Ainda agora deste Conselho de Ministros, saiu também mais uma medida para o combate à corrupção, que sabemos que é uma medida puramente eleitoralista.

Inês de Sousa Real, no debate com Paulo Raimundo esta tarde na CNN Portugal. E na atualidade internacional, Kiev foi alvo de um ataque russo com drones esta noite. Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Citado pelo Kiev Independent, o presidente da Câmara da capital ucraniana diz que foram atingidos edifícios residenciais. Donald Trump acredita que a Rússia está perto de aceitar um acordo de cessar-fogo. O plano apresentado pelos Estados Unidos cede a várias exigências de Moscovo. De acordo com o site norte-americano Axios, Washington terá apresentado a Kiev um plano que determina que a Ucrânia não pode integrar a NATO. Além disso, os territórios até agora conquistados por Moscovo ficam sob a alçada da Rússia, o que inclui também a Crimeia. Ora, Donald Trump já reagiu à posição de Volodymyr Zelensky, que nega reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. O presidente norte-americano acusa o homólogo ucraniano de estar a bloquear a paz e deixa o aviso de que se Zelensky quiser continuar a lutar, poderá perder o país inteiro. A Reserva Federal dos Estados Unidos afirma que o impacto da guerra comercial lançada por Donald Trump já se sente nos Estados Unidos. Segundo a Reserva Federal, a subida das tarifas está a levar ao aumento da incerteza económica. Este comportamento da economia norte-americana é perceptível nas despesas de consumo, que baixaram no seu conjunto. Doze Estados norte-americanos, entretanto, também querem processar o presidente norte-americano por ter implementado estas tarifas, umas medidas que consideram ilegais para estes Estados. Terminamos no desporto. O Benfica venceu o Tirense por 3 x 0. Os encarnados passam assim para a final da Taça de Portugal. O treinador Bruno Lage considera que o resultado foi justo, mas elogia a prestação do adversário.

Acho que foi um percurso muito bom nesta competição. Marcámos acima do Dos 20 gols, chegamos com mérito ao Jamor. Era um dos objetivos da época. Uma primeira parte morna, mas uma segunda parte já com a dinâmica pretendida. Tivemos a oportunidade, no intervalo, também de corrigir um ou outro posicionamento. Realçar também uma palavra para o Tirsense, porque realmente fez um percurso muito bom. Tentou ao máximo, em particular neste jogo, atrasar o resultado, para que o resultado não se ditasse. Nós tivemos várias oportunidades para marcar. Marcamos quatro, acho que é o resultado justo.

Bruno Lage, em declarações à Sport TV. Da parte do Tirsense, o treinador Emanuel Simões reconhece que o resultado foi pesado, mas espera que daqui a uns anos possa ser recordado como uma eliminatória bonita.

Fizemos uma primeira parte muito repartida e acho que estamos de parabéns, embora o resultado seja pesado. Eu acho que saímos de parabéns e acho que dignificamos a presença do Tirsense nesta meia-final. Vamos recordar isso como uma eliminatória bonita, embora tenhamos perdido com dois jogos em que são muitos gols, mas eu acho que dignificamos, mostramos que há trabalho, há qualidade e que é possível as pessoas sonharem um bocadinho mais para além do patamar onde está.

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões, em declarações à Sport TV. É o ponto final deste noticiário. Regressamos às 15h30 com a síntese. Até já.