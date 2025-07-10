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As notícias com Carlos Pedro.

Boa noite. Jornal das três na Rádio Observador. A começar pela política nacional. O Chega deixa um aviso ao governo e admite quebrar o acordo sobre a lei da nacionalidade. Posição assumida por André Ventura na noite desta quarta-feira em entrevista à TVI. O líder do Chega não esconde que está disponível para viabilizar propostas do executivo, mas lembra o papel de oposição sobre as matérias de imigração e nacionalidade. Ventura admite voltar atrás no acordo com a AD e enumera cinco linhas vermelhas.

Quando se entra ilegal, não se pode depois atribuir um visto de residência, porque é premiar quem entrou ilegal, é premiar quem cometeu crimes. Para nós, isto é um ponto fundamental. Um, podemos atribuir a nacionalidade, mas não a quem tiver dependente de apoios sociais, porque já temos os nossos, sinceramente, para pagar subsídios. Não precisamos que venham de fora para ter subsídios nossos. Três, quem obteve a nacionalidade de forma fraudulenta, deve ser anulada e não deve poder voltar a ter. Seguro de saúde. Para nós é fundamental, quem vem para Portugal, venha com o seguro que lhe permita dizer ou pagar quando chega a Portugal, para não estar a onerar uns serviços que já não existem para os nossos. Finalmente, para mim é fundamental que quem vem para Portugal, obtém nacionalidade e viola uma mulher ou mata alguém, para mim perde a nacionalidade. Se o PSD achar que isto é demasiado radical, eu pedia-lhe que, aliás, pode estar a passar.

Retira o acordo.

Sim, porque isto é uma questão fundamental para nós.

André Ventura, na noite desta quarta-feira, em entrevista à TVI, o presidente do Chega falou ainda sobre a polémica dos nomes das crianças estrangeiras no Parlamento. Garante ter informações sobre diretores de escolas e associações de pais que confirmaram situações de alegada injustiça no acesso ao ensino de cidadãos nacionais por oposição aos estrangeiros. O candidato à presidência da República, Luís Marques Mendes, elogiou sinal de abertura e equilíbrio do governo. Em causa está o fato de o executivo ter aceitado adiar para setembro a votação final da lei da nacionalidade e até lá abrir um período de audições. Depois de na terça-feira ter chamado a atenção para possíveis inconstitucionalidades na lei, o antigo líder do PS mostrou-se, esta quarta-feira, satisfeito com a decisão do executivo de Luís Montenegro. Marques Mendes diz que assim há mais tempo por uma legislação com contrapeso e medida. Olhamos agora para a saúde. A ministra Ana Paula Martins admite que é preciso mais tempo para regularizar a situação nos serviços de urgência, em particular na Península de Setúbal. Esta quarta-feira, em entrevista à SIC, a ministra da Saúde foi confrontada com o atual estado do setor. Diz que não se pode normalizar a ideia de ter urgências encerradas, mas realça que durante o ano foram feitos vários progressos na área da obstetrícia. Em relação ao fecho de vários serviços de urgência, Ana Paula Martins admite que não está tudo resolvido e pede tempo para a estabilização.

Se me pergunta se está tudo feito, não está. Não está tudo feito. Vamos levar algum tempo a conseguir estabilizar, nomeadamente a Península de Setúbal, que como sabemos, é a área mais crítica. Já era a área mais crítica quando entrámos, mas este ano, ao contrário do ano passado, em que o Hospital Garcia de Horta, que é muito conhecido e que é o hospital com mais capacidade de resposta, nós este ano vamos ter o Hospital Garcia de Horta, pelo menos em 11 dias, com abertura total.

Ana Paula Martins a assegurar que o Hospital Garcia de Horta vai ter o serviço de urgência normalizado a partir de setembro. Questionada também sobre a intenção de PSD e CDS em retirar o conceito de violência obstétrica da lei, a ministra esclarece que a lei precisa de aperfeiçoamento.

Essas reclamações têm que ser levadas muito a sério. A literacia também e o acompanhamento destas mulheres tem que ser levado muito a sério. E a lei o que faz é corrigir áreas clínicas que, se não forem corrigidas, vamos ter alguns problemas muito sérios, porque os médicos vão começar a recusar-se a fazer algumas destas intervenções.

Ana Paula Martins, em entrevista à SIC, em relação à polémica do transporte aéreo de saúde, a ministra admite que não correu tudo bem no concurso público, mas recusa que o governo tenha deixado a questão dos helicópteros para a última. O presidente da República quer conhecer o plano do governo para o SNS nos próximos quatro anos. Marcelo Rebelo de Sousa não comentou os problemas de emergência médica e escusou-se a responder à pergunta sobre se acha que a ministra merece o benefício da dúvida. O chefe de Estado considera, sim, que é fundamental conhecer as ideias da ministra Ana Paula Martins.

O muito importante é saber como é que todo o Sistema Nacional de Saúde, e em particular o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, vai funcionar nos próximos anos, uma vez que vem de uma experiência dos governos anteriores, ficou a meio dessa experiência, com mudanças de liderança e, portanto, é fundamental saber como é que se vai organizar, como é que vai funcionar, porque é um governo de quatro anos e é um planeamento a quatro anos, que é importante ouvir da parte do governo.

Marcelo Rebelo de Sousa esta quarta-feira, no final da cerimônia de entrega dos Prêmios Gulbenkian para a Humanidade. O único helicóptero apto para emergência médica à noite consegue aterrar em apenas dois hospitais, mas só um está certificado. A notícia é do jornal Expresso, que cita a Autoridade Nacional de Aviação Civil. Dos seis heliportos certificados em Portugal continental, apenas o do Hospital de Braga é capaz de suportar o peso e as dimensões da única aeronave que até esta quinta-feira pode operar à noite nas emissões de emergência médica para o INEM. A maioria dos heliportos dos hospitais não está configurada para o peso e as dimensões do Merlin EH101, como os casos do Centro Hospitalar do São João, no Porto, e o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Recordo ainda que esta quarta-feira o ministro da Defesa anunciou que um segundo helicóptero da Força Aérea vai passar a estar disponível para transporte médico de emergência durante 24 horas, a partir desta quinta-feira. A Iniciativa Liberal defende que a Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM é a única solução para perceber a origem das falhas na gestão do instituto. À Rádio Observador, a deputada liberal Joana Cordeiro explica a importância deste mecanismo para se encontrar soluções políticas de combate à crise no serviço de emergência.

Nós aprendemos muito com as comissões de inquérito e, portanto, as comissões de inquérito fazem recomendações e com tudo aquilo que nós vamos saber e analisar, tendo em conta toda a documentação, como o Paulo estava a explicar, as comissões de inquérito permitem-nos pedir um conjunto de documentos que de outra forma são mais difíceis de obter e permitem-nos uma análise mais aprofundada das várias questões que temos aqui envolvidas.

Na mesma linha, o Livre diz que vai votar a favor da CPI proposta pela Iniciativa Liberal. Também ouvido no programa Explicador da Rádio Observador, o deputado Paulo Muacho aponta contradições à equipa de Ana Paula Martins.

Sistematicamente confrontados com versões diferentes da mesma história. Nós vimos isso logo no início de 2024, na questão da contratação dos helicópteros, se tinha sido pedida ou não algum tipo de informação ao ministério e se teria sido ignorado. Vimos isso também na questão da greve, em que essa questão também se levantou, em que depois se vai perceber que efetivamente o gabinete da ministra e a ministra e a secretária de Estado tinham sido informadas de que iria acontecer uma greve.

Paulo Muacho, do Livre, que tal como defendem os liberais, diz que a CPI ao INEM é o único mecanismo para que se percebam realmente as falhas do serviço. No entanto, o PSD vai abster-se na votação à criação desta comissão parlamentar de inquérito. Já o Bloco de Esquerda fez esta quarta-feira saber que vai votar a favor. Continuamos com uma notícia Observador. Continuam as dúvidas em torno da coligação de direita à Câmara Municipal de Lisboa. CDS e Iniciativa Liberal competem pelos melhores lugares na aliança. Já existe um princípio de acordo para que a coligação de Carlos Moedas venha a integrar o CDS e a Iniciativa Liberal. Ainda assim, as negociações continuam sem que exista ainda um desenho final do que pode ser a distribuição de lugares no futuro executivo autárquico. Ao Observador, uma fonte próxima do autarca de Lisboa cita o recado de Carlos Moedas: "Cada coisa a seu tempo". O mal-estar entre todas as partes envolvidas tem vindo a aumentar e o autarca ameaça mesmo deixar os partidos fora do acordo, caso os partidos continuem com pressa e exigências desproporcionais. O Observador sabe que o número de lugares no executivo é um dos temas da discussão, isto porque o peso atual da Iniciativa Liberal pode resultar em menos vereadores para o lado dos democratas cristãos, que estão agora numa posição mais delicada face a há quatro anos. Este é um artigo dos jornalistas Inês André Figueiredo, Miguel Santos Carrapatoso e Mariana Lima Cunha, que faz esta hora manchete no site do Observador. Na atualidade internacional, Donald Trump anunciou esta quarta-feira que vai impor tarifas de 50% aos produtos brasileiros e mostrou-se a favor do presidente Jair Bolsonaro. Trump recordou o julgamento de Bolsonaro, que está acusado de tentativa de golpe de Estado. Numa carta publicada na rede social Truth Social e que é dirigida ao presidente brasileiro Lula da Silva, Trump escreve que o julgamento não deve acontecer porque não passa de uma caça às bruxas. Na mesma carta, sublinha que a partir de agosto vai entrar em vigor uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil. O facto já mereceu resposta de Brasil e o governo de Lula da Silva devolveu a carta, que diz ser ofensiva e mentirosa. Benjamin Netanyahu não tem dúvidas de que Israel e Estados Unidos estão em sintonia em relação a Gaza. Esta quarta-feira, ainda na Casa Branca, o primeiro-ministro israelita afirmou ter em comum com Trump um objetivo acerca da Faixa de Gaza. No entanto, assegura que não vai existir um acordo de cessar-fogo a qualquer preço. Netanyahu aproveitou ainda para negar que Israel esteja a tentar expulsar à força os palestinianos. Fica por aqui este jornal. A informação regressa com a síntese das 15h30. Até já.