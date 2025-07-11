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Três horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das Três, na Rádio Observador. Começamos com uma notícia do semanário Expresso: vários militares no ativo estão envolvidos no treino de grupos neonazis e há suspeitas de que o Grupo 1143 usou armas reais em jogos de guerra. É o que revela o semanário Expresso na edição desta sexta-feira, que cita conversas entre membros de grupos extremistas que alegadamente receberam formação com armas reais de ex-militares, mas também de militares no ativo. Falamos dos jogos bélicos realizados no início de 2023 e que se destinavam a preparar os extremistas para um cenário de guerra civil que esperavam que sucedesse. Desde há poucos meses, o Grupo 1143 publicita a realização de jogos de guerra apenas, aparentemente, com espingardas de airsoft e armas de pressão com balas de plástico em quintas da margem sul. Estes treinos paramilitares com armas airsoft estão a causar preocupação entre as autoridades portuguesas. Um alerta que aumentou de intensidade com as suspeitas de que possam estar a ser utilizadas armas reais com a ajuda de membros das Forças Armadas. Mudamos de tema, olhamos para as autárquicas, porque está desfeito o tabu. Carlos Moedas vai mesmo recandidatar-se à Câmara de Lisboa. É uma notícia avançada também pelo Expresso, que entrevistou o autarca de Lisboa. Depois de um longo período de reflexão, o autarca avança na corrida para um segundo mandato, mas sem ainda ter fechado os lugares nas listas com o CDS e a Iniciativa Liberal. Esta quarta-feira, o Observador tinha dado conta de um crescente mal-estar entre todas as partes, com liberais e democratas cristãos a lutarem pelos melhores lugares na aliança. Ainda de acordo com o Expresso, a apresentação da recandidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa acontece até ao final deste mês. Continuamos neste tema. Se as eleições autárquicas fossem hoje, Manuel Pizarro seria o novo presidente da Câmara Municipal do Porto. É o que revela uma sondagem do ICS-CTP para o Expresso e para a SIC, que dá vantagem ao candidato do PS em relação a Pedro Duarte, que encabeça a coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Ainda assim, os dois partidos que lideram a tabela de sondagens quase duplicam a intenção de voto. O PS passou de 8% para 36% e o PSD passou de 17% para 33% das intenções de voto. Em terceiro lugar surge Miguel Correia, candidato do Chega, que reúne 9% das intenções de voto. Os resultados à esquerda mostram que PCP e Bloco vão ter dificuldades em eleger deputados para a Assembleia Municipal, com 3% e 2%, respetivamente, das intenções de voto. Mais longe fica o Livre, com apenas 1%. Já no que diz respeito à abstenção, 12% dos inquiridos admitiram que no dia 12 de outubro não vão às urnas. É o tema do dia, a reprivatização da TAP. O Ministro das Infraestruturas defende que manter a participação do Estado na transportadora aérea é garantir que, a longo prazo, a empresa valoriza. Em entrevista à RTP, Miguel Pinto Luz explica que o governo não optou por uma alienação de mais de 50% da TAP, porque considera que o importante é maximizar as sinergias com um parceiro internacional credível e, assim, valorizar a parte do Estado.

Porque acreditamos que ao alienar 49,9%, maximizamos a oportunidade dos 50,1%. Ou seja, nós alienamos 49,9%, encontramos um parceiro internacional credível, que faça crescer a companhia, mais rotas, mais aviões, e isso vai valorizar a participação dos 50,1%. E, portanto, maximizamos, desse ponto de vista, o prêmio de controle futuro, maximizamos as sinergias e, acima de tudo, damos a oportunidade de que estes investidores, que aparecem nesta primeira fase, possam vir de fora da União Europeia.

Sobre o cenário de uma privatização da maioria do capital, mais apetecível para os potenciais compradores, o Ministro das Infraestruturas garante que fica para o privado a gestão da empresa. Miguel Pinto Luz reforça ainda que o executivo vai ser criterioso na venda, pretende negociar apenas com companhias aéreas relevantes.

O governo só está disponível para vender a TAP a um parceiro industrial, ou seja, do setor, com dimensão relevante, eu disse-o ali na peça. O que é a dimensão relevante? Necessariamente maior do que a TAP, portanto, tenha garantias que possa escalar.

Mesmo que o negócio seja melhor no fundo.

Ainda que possa esse parceiro aparecer com um fundo. Isso já deixamos em aberto. Agora, estruturalmente, o negócio tem que ser estabelecido com parceiro da indústria. Para quê? Para haver sinergias, sinergias de rotas, de operação, de gestão da TAP. E é isso que nós procuramos.

À RTP, o ministro das Infraestruturas garante ainda que o governo quer salvaguardar todos os postos de trabalho durante as negociações de venda da TAP. Antes, no briefing do Conselho de Ministros, Pinto Luz traçou cinco objetivos do negócio. São eles: recuperar montantes investidos pelo Estado, reforçar competências da aviação e rotas estratégicas, valorizar a TAP com investimento privado, manter a sede da empresa em Lisboa, assim como o hub, e ainda preservar o valor político da transportadora aérea portuguesa. Os partidos querem mais explicações sobre esta venda. O Chega já pediu um debate de urgência e considera que só assim é possível clarificar o plano do governo. No explicador desta quinta-feira, o deputado Carlos Barbosa reclama uma maior participação dos restantes partidos no processo de venda da TAP.

Porque achamos que não está ainda esclarecida a forma como está a ser feita e está a ser feita sem os partidos que estão na oposição e que também podem ter decisão neste processo, que não estão a ser ouvidos, e nós achamos que deve o próprio Parlamento ser ouvido sobre esta possível privatização.

Já o PS, pela deputada Marina Gonçalves, critica as declarações do primeiro-ministro e refere que o partido vai manter a posição.

E por isso, da parte do Partido Socialista, a nossa posição é muito clara, as nossas questões, obviamente, as duas dimensões que colocamos, que são diferentes também do ponto de vista de decisão política, são para nós importantes e são fundamentais nesta discussão e não temos nenhum motivo para mudar a nossa posição, sobretudo porque para nós a TAP é um ativo estratégico e não um poço sem fundo, como disse o primeiro-ministro.

Do lado da Iniciativa Liberal, o deputado Jorge Miguel d'Oliveira e Silva acusa o governo de recuar no plano de reformas. O liberal defende que a TAP devia ser privatizada a 100%.

E nas decisões fundamentais, que são de fato determinantes na decisão de que tipo de Estado é que nós queremos, o governo recua. E recua tão atrás, que chegou a ser menos ambicioso do que António Costa no final do seu mandato, que chegou a afirmar que estava disposto a que a TAP fosse privatizada a 100%. A posição da Iniciativa Liberal a este respeito é muito clara e tem sido a mesma ao longo dos anos. A TAP é para ser privatizada a 100%.

Pelo PSD, Alexandre Poço olha com satisfação para o início deste processo de privatização da TAP. O social-democrata lembra que a transportadora aérea só pode crescer com investimento privado. Assim está certo.

É uma boa notícia para os portugueses. Tem como objetivo essencial recuperar, até ao limite do possível que a negociação permita, os montantes que o Estado investiu ao longo dos últimos anos na TAP. Eu recordava aqui que o Estado está impedido de investir mais na TAP, em virtude do acordo de reestruturação da empresa com a Comissão Europeia. E nesse sentido, para que a TAP possa crescer, para que a TAP possa ser uma empresa de maior relevância no panorama aeroportuário, ela necessita de um parceiro privado.

PSD, Chega, PS e Iniciativa Liberal, ouvidos esta quinta-feira no programa Explicador da Rádio Observador. Recordo ainda que o Chega já avançou com o pedido de um debate de urgência sobre a venda da transportadora aérea portuguesa. Ainda sobre este tema, o diretor do jornal Eco, António Costa, confessa que a decisão da venda dos 49,9% da TAP é o primeiro passo para a privatização total da empresa. Opinião deixada no programa "E o Vencedor É", da Rádio Observador. O jornalista António Costa avisa que há um plano para privatizar toda a TAP e que isso está entre a estratégia do governo para este processo.

O Estado português, quando vender, vai ter em atenção duas coisas. Obviamente, maximizar a receita já, garantindo os tais pressupostos, meramente o hub, a marca TAP, etc., por um lado, mas sobretudo, tendo em conta que está a vender cerca de 45%, mais 5% aos trabalhadores, qual será a estratégia da companhia que compra agora numa segunda fase de venda? Porque não nos enganemos, isto é apenas, apenas entre aspas, a primeira fase de uma venda que acabará por resultar numa segunda venda do resto do capital do Estado.

António Costa aponta também aos 3 mil milhões de euros investidos pelo Estado na empresa durante a pandemia. Para o diretor do jornal Eco, será muito difícil devolver essa quantia, até porque nesta altura ainda há dúvidas sobre o valor real da empresa. Na saúde, já se notam os efeitos das urgências de obstetrícia fechadas no Barreiro. Um bebê nasceu esta quinta-feira na Via Rápida IC21. O parto foi realizado pela própria família, avança o Correio da Manhã. A mulher de 33 anos deslocava-se num veículo ligeiro para o Hospital Garcia de Horta, em Almada, acompanhada pelo marido e pela mãe. Isto porque a urgência de obstetrícia do Barreiro está encerrada. De acordo com o Correio da Manhã, a grávida entrou em contacto com o INEM, mas as dificuldades de comunicação impediram o socorro. Mais tarde, numa nova ligação telefónica, a família informou que o bebê já tinha nascido. Ora, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes diz ter recebido uma primeira chamada pouco depois das 17h para a assistência da grávida. No entanto, alega que não houve colaboração por parte dos utentes, que terão mesmo desligado o telefone. O CODU diz ainda que voltou a ligar para o local e que os utentes recusaram responder às perguntas. Disseram apenas que iam nos próprios meios até ao hospital. Na atualidade internacional, Benjamin Netanyahu espera alcançar um acordo de cessar-fogo em Gaza em poucos dias e confirma que há 20 reféns israelitas vivos. Em entrevista a um programa de televisão norte-americano, o primeiro-ministro israelita confirmou que o Hamas mantém pelo menos 20 reféns israelitas vivos e disse que espera que um acordo possa ser alcançado dentro de alguns dias, cita o Haaretz. Sem dar grandes detalhes acerca das negociações, Netanyahu fala na existência de 50 reféns. Ainda assim, garante apenas que pelo menos 20 estão vivos. O acordo poderá também incluir uma pausa significativa no conflito. Netanyahu aponta para 60 dias, que diz que serão utilizados para novas negociações com vista ao fim completo das hostilidades. Novo dia, nova tarifa. Os Estados Unidos vão aplicar novas taxas de 35% sobre os produtos importados do Canadá. Donald Trump publicou esta quinta-feira nas redes sociais a carta dirigida a Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá. Diz Trump que as tarifas de 35%, separadas de todas as outras tarifas setoriais, vão ser aplicadas a partir de agosto. Já em março, os norte-americanos impuseram uma tarifa de 25% sobre viaturas e peças de automóvel importadas desde o Canadá. Em junho, anunciou uma tarifa de 50% sobre as importações de aço e alumínio, também do Canadá. Agora, as novas taxas de 35%, que vão abranger todos os produtos importados desde o país vizinho, o Canadá. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 15h30. Até já.