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As notícias com Matilde Malva Sabino. A Polícia Judiciária deteve um funcionário do Banco de Portugal suspeito da Operação Nexus no Aeroporto de Lisboa. É uma informação apurada pelo Observador. A PJ deteve este sábado mais um suspeito de estar envolvido na Operação Nexus, uma operação que envolve crimes de corrupção passiva, participação econômica em negócio, recebimento indevido de vantagem e ainda falsificação de documentos e abuso de poder. Ao que o Observador apurou, trata-se de David Gonçalo, ex-funcionário do Banco de Portugal, que estava de férias quando as buscas foram efetuadas e foi agora detido à chegada ao aeroporto de Lisboa. O suspeito deverá ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto na segunda-feira. A Operação Nexus investiga as suspeitas de corrupção e fraude na obtenção de fundos do PRR, um esquema que pode ler com mais detalhe no site do Observador, num artigo que faz manchete a esta hora, assinado pelo redator principal Luís Rosa e pelo jornalista João Paulo Godinho. Com o Porto em guerra pelas autárquicas, Filipe Araújo não desiste. Pedro Duarte tem a porta aberta e o PS acena com um acordo pós-eleitoral. A última sondagem sobre as eleições no Porto veio agitar os ânimos na corrida autárquica, com os resultados a indicarem que Manuel Pizarro fica à frente nas intenções de voto e com a direita dividida pela multiplicação de candidatos. Se à direita se admite que a sondagem do ICS-T, divulgada pelo Expresso, preocupa, do lado de Filipe Araújo garante-se que não há margem de recuo. Já Pedro Duarte deixa em aberto um entendimento que possa reforçar as hipóteses de conquistar a autarquia e reduza a distância para Pizarro. Ao Observador, uma fonte próxima do candidato do PSD é clara e reitera que há margem e disponibilidade para estudar uma solução de compromisso. Quanto ao PS, o partido considera natural um acordo pós-eleições com Filipe Araújo. No meio socialista já se fazem as contas à maioria que se pode obter ao lado do independente. Ao Observador, fonte próxima do PS elogia a lista de independente apresentada por Araújo. Para os socialistas, fica clara a ideia de que outros partidos de esquerda estão em risco, com a hipótese de nem sequer conseguirem eleger vereadores. Com quase todas as principais forças da direita juntas numa candidatura, PSD, CDS e IL, e ainda assim sem conseguirem a vitória nas sondagens, os socialistas estão confiantes nas reais hipóteses de uma vitória, mas sem maioria. Os cenários em cima da mesa para as autárquicas do Porto é um artigo que pode ler em mais detalhe no site do Observador, é assinado pelo editor adjunto de política, Miguel Santos Carrapatoso, e pela jornalista Mariana Lima Cunha. Luís Marques Mendes mostra-se a favor da privatização da TAP, mas pede transparência. O candidato presidencial defende que este processo tem de decorrer com a total transparência para que não exista qualquer suspeita. Luís Marques Mendes considera que a decisão de privatizar a TAP é a mais correta.

Eu não tenho nenhuma objeção. Pelo contrário, acho que é uma decisão correta e é uma decisão até muito consensual. A única coisa que me permito apenas recomendar é que este processo decorra com muita transparência, com total transparência, de forma que não haja, no final, nenhuma suspeita. Agora, a decisão está certa, a decisão está tomada no momento adequado, é na boa direção, tem consenso, agora é preciso que tudo corra com total transparência.

Declarações de Luís Marques Mendes à margem de uma visita à Mafra. Questionado sobre as mais recentes polémicas no setor da saúde, o candidato social-democrata defende que é necessário soluções e não mais demissões. E Marcelo Rebelo de Sousa descarta o veto presidencial à privatização da TAP se o negócio for na linha daquilo que foi anunciado pelo governo. O Presidente da República considera que a proposta apresentada pelo Executivo de Luís Montenegro, de privatizar a companhia aérea em 49,9%, não apresenta as mesmas dificuldades que levaram à rejeição, em 2023, da operação proposta pelo governo socialista. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa afasta a possibilidade de vetar o diploma.

O facto de eu ter vetado o diploma socialista, que poderia haver o risco de um veto neste diploma. Ora, precisamente o diploma, daquilo que o senhor Prime ministro me explicou, e levou ao Conselho de Ministros, ultrapassa essas dificuldades, que era haver uma fase, já depois conhecidas as propostas todas, na base da transparência, em que poderia haver contactos, que eram contactos que levassem a um resultado que não tinha nada a ver com as fases anteriores do processo. Isso não acontece. Depois, se for exatamente na linha daquilo que eu acabei de explicar, não há nenhuma razão para, sendo importante para o país, não deixar passar.

Declarações do Presidente da República em São Tomé e Príncipe, nas celebrações dos 50 anos de independência do país. Ainda nesta visita, Marcelo Rebelo de Sousa abordou o tema das tarifas de Donald Trump. Revela estar surpreendido com o timing do anúncio, uma vez que as negociações com a União Europeia estão a decorrer. O Presidente da República destaca também que Portugal está totalmente alinhado com a Comissão Europeia.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não escondo que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom

Em segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Sobre estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, de visita a São Tomé e Príncipe, e sobre este tema, a presidente da Comissão Europeia reforça que a Europa está disponível para negociar as tarifas de 30% impostas pelo presidente norte-americano. Em comunicado, Ursula von der Leyen confirma que está disponível para negociar um acordo com Washington antes de entrarem em vigor as tarifas anunciadas por Trump. Ainda assim, garante que vai adotar todas as medidas para salvaguardar os interesses europeus, incluindo contramedidas proporcionais, se for necessário, isto é, tarifas de 30% à importação de produtos americanos. É a reação europeia depois de Donald Trump ter divulgado nas redes sociais a carta enviada à União Europeia, em que anuncia estas tarifas de 30% à importação de produtos europeus. Entram em vigor já em agosto. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o governo esteve em contacto com a presidente da Comissão Europeia antes do anúncio feito pela Casa Branca. Paulo Rangel garante que a posição de Portugal é a mesma da União Europeia e deixa a ressalva de que as negociações ainda estão em curso.

O comunicado que fez a presidente da Comissão Europeia reflete na íntegra as linhas de posicionamento que o governo português transmitiu às entidades europeias que têm que negociar e, em particular, à presidente da Comissão Europeia. Ou seja, consideramos que é um desenvolvimento negativo. No entanto, as negociações estão em curso. A União Europeia é defensora do comércio livre, é defensora de uma relação muito aberta e franca, ou franqueada, em termos comerciais, com os Estados Unidos. Portanto, vamos continuar o processo negocial que até aqui foi feito.

Paulo Rangel fala ainda dos possíveis impactos das tarifas na economia. Não exclui a possibilidade de uma reação recíproca por parte da Europa. No entanto, avisa que ainda é cedo para prever os efeitos.

Para medir o seu alcance, convém termos uma posição final, qual será o novo quadro de relacionamento entre os Estados Unidos e a União Europeia. Evidentemente que o impacto até vai ser assimétrico, provavelmente. Para alguns países terá mais impacto que para outros, dependendo dos setores que são mais ou menos afetados. Como diz a presidente da Comissão Europeia, vamos continuar as negociações e nenhuma opção está excluída. Isto é, não está excluído que, se estivermos perante uma situação de escalada, como esta, por exemplo, está anunciada, que tenha que haver uma reação no sentido de reforçar os direitos aduaneiros recíprocos, portanto, uma reação de reciprocidade.

Palavras de Paulo Rangel, captadas pela RTP em São Tomé e Príncipe, nas celebrações dos 50 anos de independência do país. Luís Marques Mendes aconselha o governo a optar por exportações para a América Latina, em vez dos Estados Unidos. O candidato presidencial não esconde a preocupação com os possíveis impactos na economia após o anúncio de Donald Trump. Marques Mendes aconselha o executivo de Montenegro a explorar o Mercosul.

Se não houver recuo nesta decisão, isto é muito mal para as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos. E se não houver recuo, não há volta a dar. Por isso, é melhor encontrar já uma alternativa. E eu queria aqui sugerir às empresas portuguesas, ao governo português, que estudassem alternativas. Em vez de exportarem para os Estados Unidos, que passa a ser mais difícil, ter outros mercados, outros países. E a grande alternativa que eu acho que deve ser estudada é o Mercosul, com quem a União Europeia fez recentemente um acordo. É preciso ratificar esse acordo e explorar este novo mercado.

Declarações de Marques Mendes aos jornalistas de visita à Mafra. Para o candidato a Belém, a procura de mercados alternativos deve acontecer, quanto mais cedo, melhor. Ainda no internacional, o líder norte-americano Kim Jong-un garantiu este sábado à noite ao chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, o apoio incondicional na guerra contra a Ucrânia. Kim Jong-un considera certa a vitória de Moscovo. É uma informação da agência estatal KCNA, que avança que Kim recebeu Lavrov numa atmosfera de confiança e camaradagem calorosa, numa altura em que a Coreia do Norte e a Rússia estão a reforçar os laços diplomáticos e militares. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo publicou um vídeo dos dois homens a apertarem as mãos e a abraçarem-se no Telegram. Os dois países assinaram um pacto de defesa mútua em 2024. A Coreia do Norte enviou milhares de soldados para ajudar a recapturar a região de Kursk, que foi tomada pelo exército ucraniano há um ano. A Coreia do Norte também fornece projéteis e mísseis à Rússia. No desporto, Viktor Gyökeres está sob alçada disciplinar do Sporting após ter falhado a apresentação. É o que confirma à Lusa o presidente do clube, Frederico Varandas. O avançado sueco reivindica a saída do emblema leonino. Varandas reitera a confiança de que esta situação pode ser resolvida com um fecho de mercado, uma multa pesada e um pedido de desculpas. Deixa uma garantia: ninguém está acima dos interesses do clube, seja ele quem for. O Sporting ainda não chegou a um consenso de valor sobre a possível venda do jogador. Gyökeres falhou a apresentação junto da equipa principal do Sporting, em Lagos, onde vai realizar o estágio de pré-temporada e, por isso, está sob alçada disciplinar. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa com a síntese das 13h30.