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São três horas. As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, muito boa noite. Luís Montenegro reconhece que chegar aos 5% do PIB em defesa não é um percurso absolutamente linear. À margem do debate "A Nova Defesa", realizado pela Sic Notícias, o primeiro-ministro diz que o objetivo é ambicioso, mas mais pela execução material do que financeira. Por isso, sublinha Luís Montenegro, que não se trata de um processo direto.

Incertezas quanto ao futuro, todos temos. Se me pergunta a mim, acha um percurso absolutamente linear chegar a 5%, entre 3,5% de forma direta, mais 1,5% de forma indireta? Claro que não acho. Por isso é que nós fizemos tudo, em primeiro lugar, para aumentar mais cinco anos os anos que eram necessários para atingir o objetivo e, em segundo lugar, para termos um passo intercalar de reavaliação da estratégia.

O primeiro-ministro sublinha que o investimento que está a ser feito é o possível e explica que os investimentos traduzem em condições de desenvolvimento do país, não apenas na área da defesa. Luís Montenegro realça ainda que o Partido Socialista é o aliado essencial para a implementação de uma estratégia de defesa a longo prazo, destaca ainda o cruzamento entre política externa e matérias de segurança nacional, em que os dois partidos sempre estiveram alinhados.

O Partido Socialista é um partido essencial quando nós queremos firmar uma estratégia de longo prazo, como é o caso desta, à volta do investimento na área da defesa. Além do mais, estamos num domínio onde se cruza a nossa política externa e também a nossa política de segurança e defesa. Duas áreas que são fundamentais no nosso Estado, no nosso Estado de Direito, na nossa política mais fulcral do ponto de vista da afirmação da nossa soberania, onde tradicionalmente estivemos sempre alinhados e onde a nossa intenção é que isso continue a acontecer.

As palavras do primeiro-ministro esta tarde no debate sobre a defesa, organizado pela Sic Notícias. O primeiro-ministro defende ainda que a estratégia nacional para o setor da defesa será tão mais credível quanto maior for o apoio político. Rui Tavares diz que ouvir um líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, afirmar que o "não é não" ao Chega se mantém, dá vontade de rir a todos os portugueses. O porta-voz do LIVRE diz que esta era uma promessa de caráter moral e que tinha como objetivo não deixar infectar a política em Portugal pelo tipo de política de baixo nível que o Chega trazia para o país, algo que Rui Tavares considera não estar a ser cumprido pelo PSD. Mantemo-nos no Partido Social-Democrata, até porque Luís Marques Mendes promete tentar evitar moções de censura e confiança e ajudar partidos a negociar orçamentos. O candidato a Belém esteve esta noite num jantar das jornadas parlamentares da AD em Évora. Reconhece que se for eleito, não vai governar, mas vai exercer uma magistratura de influência para incutir ousadia e ambição ao país. Apesar de admitir que o cenário de governabilidade é o mais seguro do que era na última legislatura, Luís Marques Mendes avisa que a estabilidade tem de estar no topo das prioridades de um chefe de Estado.

Não é por acaso que a Constituição fala num governo de quatro anos, num mandato de legislatura. É porque justamente a estabilidade é importante, porque é a capacidade de poder planear, programar, executar e apresentar resultados. Isto aplica-se a qualquer governo, à esquerda ou à direita. É um princípio constitucional. E é nesse plano que vos digo que uma vez eleito presidente da República, terei como uma das prioridades fundamentais da minha intervenção, a defesa da estabilidade, sobretudo em três dimensões: fazer os possíveis para evitar moções de censura, fazer os possíveis para evitar moções de confiança e ajudar os partidos a negociarem orçamentos de Estado.

Três prioridades defendidas por Luís Marques Mendes neste discurso na cidade alentejana de Évora. Considera e abordou também o tema da imigração durante esta participação nas jornadas parlamentares da AD. O candidato presidencial considera que era uma questão de tempo até as regras começarem a apertar.

Depois de anos de imigração descontrolada, era inevitável a necessidade de tomar medidas como várias que foram tomadas. E com alguma coragem, mesmo medidas como a questão do fim da manifestação de interesse. Porque, de facto, houve um descontrole total durante anos. Isso tinha consequências, havia que tomar decisões. Agora, não falo, portanto, do plano da ação, mas falo aqui também do plano do discurso, o que em democracia é muito importante.

As palavras de Luís Marques Mendes, que defende, por isso, um discurso mais tolerante e que olha para a imigração também como oportunidade para a política portuguesa. António Filipe oficializou esta segunda-feira a candidatura à Presidência da República e com críticas às políticas de direita na área da imigração. Este foi um dos temas destacados na apresentação da candidatura do comunista à Presidência da República, que decorreu esta tarde na Voz do Operário em Lisboa. O candidato apoiado pelo PCP diz que não se pode aceitar que se normalizem expressões de ódio contra os imigrantes que trabalham em Portugal e defende uma imigração regulada

Num quadro em que a imigração assume um papel cada vez mais relevante e incontornável na sociedade e na economia nacional, o país precisa de uma imigração regulada. É preciso reforçar os meios de combate às organizações criminosas que se dedicam ao tráfico de seres humanos e é preciso encontrar mecanismos credíveis de regularização e de entrada e permanência de imigrantes em Portugal para trabalharem em condições legais e em igualdade de deveres e direitos com os trabalhadores nacionais, como aliás determina a Constituição. O que não pode haver é uma política de imigração em que os estrangeiros ricos tenham direitos sem deveres e os estrangeiros pobres tenham deveres sem direitos.

Questionado sobre a postura que terá o cidadão António Filipe, se for eleito chefe de Estado, o candidato comunista diz que será muito diferente de Marcelo Rebelo de Sousa.

Provavelmente, falaria muito menos de questões sem importância e procuraria falar mais de questões realmente importantes. E em vez de ter uma atitude de certa forma taticista relativamente à situação política nacional, teria uma posição de franqueza, de frontalidade, que os portugueses percebessem que não estariam perante um presidente alinhado em táticas políticas, mas alguém que, além de levar muito a sério o seu mandato, está realmente preocupado em servir o povo português.

O ex-deputado comunista garante ainda que a candidatura é para levar até o fim. Vão ficar sob o termo de identidade e residência e com a obrigação de apresentações regulares às autoridades os cinco inspetores da Autoridade Tributária detidos nos portos de Sines e de Setúbal. As detenções decorreram no passado domingo, no âmbito da Operação Portus II, levada a cabo pela Polícia Judiciária, e que contou com 30 operacionais da Unidade Nacional de Combate à Corrupção. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais e ainda a beneficiação de organizações criminosas internacionais dedicadas à exportação de elevadas quantidades de cocaína por via marítima a partir da América Latina. Depois de terem sido presentes ao Ministério Público, foram agora conhecidas estas medidas de coação aos cinco detidos, que vão ficar sob termo de identidade e residência e com a obrigação de apresentações regulares nos órgãos de polícia criminal das zonas de residência. Ficam ainda suspensos do exercício de funções públicas e de contactar os restantes arguidos. No desporto, Jorge Jesus junta-se a Cristiano Ronaldo e ao novo treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O anúncio foi feito esta segunda-feira a partir das redes sociais do clube saudita. Jorge Jesus troca assim o Al-Hilal pelo Al-Nassr, uma troca entre rivais. Vai assinar um contrato válido por uma temporada. Na partida para este novo desafio profissional, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, JJ afirma que quer ajudar Ronaldo a ganhar novos troféus.

A motivação vai ser grande. O Al-Nassr é um dos grandes clubes da Arábia Saudita, vou tentar que possa ganhar títulos. E principalmente o Ronaldo é um jogador que ganhou sempre tudo onde jogou, ainda não ganhou na Arábia Saudita, vou ver se o ajudo. Falamos a mesma língua, é tudo fácil, somos portugueses.

O técnico embarca num novo desafio no Campeonato Saudita. Ainda assim, JJ revela que poderia estar neste momento ao comando da seleção do Brasil. O técnico português acrescenta que não está a orientar a Canarinha porque não quis.

No ano passado, errei fundamentalmente por não ter aceito o projeto da seleção do Brasil. Não quis ir para a seleção do Brasil porque estava de corpo e alma no Al-Hilal e agora vou para outro projeto.

Palavras de Jorge Jesus no embarque para um novo desafio, desta vez no Al-Nassr, do Campeonato Saudita. Para além de reencontrar Cristiano Ronaldo, Jesus vai também treinar o também português e ex-médio do Foco do Porto, Otávio. No Benfica, começou esta segunda-feira a pré-temporada com várias mexidas no plantel encarnado. Carreras sai e Dedic entra. O lateral bósnio é o novo jogador das Águias. Oficializado esta tarde, Amar Dedic é o mais recente reforço para a defesa encarnada. Chega do Red Bull Salzburg e assina um contrato até 2030. Tem 22 anos, joga na posição de lateral direito. Na temporada passada alinhou entre o Salzburgo, já na parte final da temporada, e também nos franceses do Marselha. Este negócio ficou fechado por valores fixados nos €10 milhões. Já na porta de saída, Álvaro Carreras já é jogador do Real Madrid. O lateral esquerdo espanhol assinou um contrato com o emblema branco até 2031. Este negócio ficou fechado nos €50 milhões. Por isso, e tendo em conta estas mexidas, não só de Amar Dedic, como a saída de Álvaro Carreras, o Benfica iniciou os trabalhos para a temporada 25/26 com 28 jogadores. Apenas o internacional norueguês Sjondrop foi autorizado pelo clube a apresentar-se apenas na quarta-feira por motivos pessoais. Relembrar que este Benfica já não conta com jogadores como Álvaro Carreras, que foi agora anunciado a saída para o Real Madrid, como também de Orkun Kökçü e também de Renato Sanches. Ponto final neste noticiário das três da manhã. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Até lá, aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.