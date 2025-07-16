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As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, muito boa noite. José Luís Carneiro apela à consciência histórica e exige que Montenegro defina com quem quer soluções de Estado. O líder do PS falou no final da reunião da Comissão Política Nacional do partido e disse que se Montenegro mantiver a preferência pelo Chega, isso significa uma rutura com o Partido Socialista.

O primeiro-ministro tem que decidir com quem quer construir as soluções de Estado, as soluções de soberania. E o primeiro-ministro tem que ter consciência histórica e tem que ter memória do que significa o Partido Socialista, do que significa o PPD e do que significa o CDS. São os partidos que construíram as liberdades, os direitos e as garantias fundamentais e, portanto, criar quaisquer dúvidas sobre esta matéria significa que o primeiro-ministro não está à altura das responsabilidades que está a desempenhar.

O líder socialista avisa também que o PS nunca pode ser colocado ao nível do Chega. José Luís Carneiro critica ainda as mudanças de posição protagonizadas pela AD em matéria de política externa. O secretário-geral do PS acusa a coligação de governo de quebrar uma convergência que existia desde 1976.

E as posições que foram adotadas por parte do governo quebram uma dimensão de convergência estratégica que há, pelo menos, desde 1976, entre o PSD, o CDS e o Partido Socialista em relação à política externa portuguesa. Isto vai ter efeitos muito nocivos na relação entre o Partido Socialista e a AD.

As palavras de José Luís Carneiro à saída de mais uma reunião da Comissão Política Nacional do partido. Estas declarações captadas pela Sic Notícias. Quanto à reunião deste órgão do PS, José Luís Carneiro conclui que o governo está a fracassar em todas as suas prioridades políticas, como na saúde, na educação e também na política económica. Sobre a carta que enviou ao primeiro-ministro, sobre a defesa, o líder do PS referiu que o primeiro-ministro não respondeu a nenhuma das questões que foram colocadas. Também o PS pede ajuda ao governo para que as autarquias tenham soluções para o caso das barracas em Loures. Também à saída desta reunião da Comissão Política Nacional, José Luís Carneiro garante que o Ministério da Segurança Social e a Secretaria de Estado da Habitação têm de colocar todos os meios ao serviço dos autarcas.

Nós temos o dever de exigir ao governo que não deixe os autarcas sós perante dificuldades essenciais à vida das pessoas. Pessoas que estão a viver em especiais fragilidades, em especiais fragilidades humanas, em especiais fragilidades na sua realização pessoal. O governo, por intermédio do Ministério da Segurança Social e do Ministério da Habitação, tem o dever de dialogar com os autarcas e de colocar seus meios aos serviços dos autarcas e, portanto, as construções precárias, como é evidente, não são uma solução de habitação.

Acerca deste tema, o PS mantém o apoio a Ricardo Leão, autarca de Loures. O secretário-geral do Partido Socialista diz que a autarquia teve todos os cuidados com as pessoas afetadas pela demolição das construções ilegais no bairro do Tamudo. Em Beja, durante a tarde, antes da apresentação dos candidatos socialistas para as eleições autárquicas, José Luís Carneiro diz ter sido informado pela Câmara de Loures que foram tomados todos os cuidados com os moradores do bairro.

Garantem-me, da Câmara Municipal de Loures, que todos os cuidados houve em relação ao diálogo que foi feito com os respectivos cidadãos que foram confrontados com esta decisão. Garantem-me isso e, portanto, quero crer que assim foi.

As palavras de José Luís Carneiro, esta tarde, captadas pela RTP. A autarquia socialista de Loures iniciou, na passada segunda-feira, uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde viviam mais de 160 pessoas. Uma operação, entretanto, interrompida por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro. O líder socialista pede soluções, como ouvimos agora neste som, equilibradas, com humanismo e sensibilidade social, mas admite que é necessário compreender as dificuldades de um conjunto de autarquias na área metropolitana de Lisboa, onde hoje se confrontam de novo com o reaparecimento de construções de barracas ilegais. Em defesa também da autarquia socialista, sai Eurico Brilhante Dias à entrada desta reunião da Comissão Política Nacional do PS. O líder parlamentar socialista reconhece que Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, não passou a perceção de empatia e humanismo com a demolição das barracas, mas assegura que o partido reconhece o trabalho feito pelo autarca.

Conheço o autarca Ricardo Leão há muitos anos. Conheço a sua capacidade de trabalho e de servir a população do Conselho de Loures. Tenho pena que, em muitas circunstâncias, essa capacidade de trabalho e humanismo nem sempre transpareça para fora, em particular através dos meios de comunicação social. O partido reconhece o enorme trabalho que tem feito. Isso não significa que, em circunstâncias dadas e em circunstâncias concretas, não achemos que a iniciativa que tomou.

Mas esse apoio não está posto em causa.

Não, esse apoio não está posto em causa. O Ricardo Leão é um autarca que não se avalia por um episódio como este. Avalia-se por muitos dias e meses de trabalho ao serviço da comunidade

As palavras de Eurico Brilhante Dias à entrada da reunião de Comissão Política Nacional do PS, em Lisboa, com vista à preparação desse debate do Estado da Nação, já esta quinta-feira no Parlamento. José Sócrates acusa o Supremo Tribunal de Justiça de ter como único objetivo proteger o procurador-geral da República. Em causa está a rejeição do pedido de recusa do ex-primeiro-ministro contra Amadeu Guerra, por ter nomeado o representante do Ministério Público no julgamento da Operação Marquês e a respectiva equipa de apoio. À saída do tribunal, depois do quinto dia de julgamento, Sócrates pediu o afastamento de Amadeu Guerra e acusou o tribunal de andar a brincar com coisas sérias.

O Supremo deve estar a brincar. O Supremo está a brincar com coisas muito sérias. Quando um procurador diz o que disse, dizendo que eu tenho que provar a minha inocência em tribunal, esse procurador devia ser afastado de tomar decisões no processo. Eu acho que isso é muito razoável, mas protegem-se uns aos outros. Protegem-se todos uns aos outros. Por que o Supremo toma essa decisão? Apenas com o objetivo de proteger o procurador. É muito lamentável.

Já sobre este quinto dia de julgamento e antes das férias judiciais, Sócrates fez um balanço positivo. O antigo primeiro-ministro acredita que rebateu todas as acusações do Ministério Público.

É que durante um dia inteiro eu desfiz todos os aspetos que dizem respeito à acusação do TGV e das casas da funkcional. Deixem-me só acabar, se faz favor. O Ministério Público a isso não disse nada. O Ministério Público, a única coisa que consegue fazer é este espetáculo de recurso à minha vida privada.

José Sócrates, que passou este quinto dia de julgamento a desferir acusações contra o Ministério Público, acusa o organismo de ataques pessoais, mentiras e fantasias. Na educação, a prova de Matemática do nono ano pode ser anulada em 15 escolas a pedido dos pais. Em causa, segundo o Ministério da Educação, está o tempo de compensação que foi dado aos alunos durante a primeira fase do exame. Segundo a "Renascença", as escolas enviaram uma declaração para os encarregados de educação assinarem. Este documento reitera que os pais receberam a informação do Júri Nacional de Exames sobre os constrangimentos ocorridos no primeiro turno da prova de Matemática. Caso a anulação fique confirmada, os estudantes vão ter a oportunidade de realizar novo exame na segunda fase, já na próxima sexta-feira. A outra alternativa é a validação da prova de Matemática sem a aplicação de qualquer medida excepcional e sem conhecimento da nota. O Ministério da Educação alega dificuldades técnicas como justificação para o atraso no envio nas classificações dos exames nacionais de nono ano para todas as escolas. As notas deviam ter chegado esta terça-feira. Sem essa informação, os estabelecimentos de ensino não podem afixar quaisquer classificações finais, já que os exames nacionais a Português e a Matemática pesam 30% da nota final. A natureza das dificuldades técnicas não é explicada. Entretanto, o Júri Nacional de Exames assegura, num e-mail enviado aos diretores das escolas, que vão ser enviados amanhã os resultados destes exames à Rádio Observador. O presidente da Associação Nacional dos Diretores de Escolas Públicas diz acreditar que as pautas podem mesmo sair amanhã. Filinto Lima sublinha que a situação é incomum.

Não é normal este atraso na divulgação das classificações, portanto, das provas finais. Algo se terá passado e penso que os professores, os diretores e os pais deverão ser conhecedores daquilo que de facto leviou a este atraso na divulgação das classificações. Eu faço votos para que amanhã, na verdade, as escolas do nosso país tenham acesso a essas classificações.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas espera que o Ministério da Educação esclareça toda esta situação. Termina este noticiário com notícias internacionais, neste caso de Nuestros Hermanos, de Espanha, em Múrcia, no sul do país, grupos de extrema-direita têm atacado imigrantes e usam como pretexto a agressão a um idoso por três marroquinos. Esta é a quarta noite de protestos na Torre Pacheco, em Múrcia, desta vez contra jornalistas da RTVE. A equipa estava a fazer um direto quando foi insultada, perseguida e agredida. A polícia teve de intervir e proteger os jornalistas espanhóis. Entretanto, foram já convocadas manifestações para as próximas três noites. Termina assim este noticiário das 03:00. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.