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Três horas. As notícias com Carlos Pedro.

Boa noite, Jornal das Três, na Rádio Observador. A começar pela política, o PS vai aprovar o suplemento extraordinário das pensões, mas não garante o mesmo com a baixa do IRC. No final da apresentação da candidatura de João Paulo Correia à Câmara de Vila Nova de Gaia, José Luís Carneiro assegurou que vai votar favoravelmente a atribuição da pensão extraordinária aos pensionistas. Já durante o debate do Estado da Nação, o secretário-geral do PS tinha dito que era uma medida utilitária, mas com caráter eleitoralista. Ainda assim, reforçou que os socialistas não podiam ser contra uma medida que tem um relativo benefício para os pensionistas. Já sobre a redução do IRC, José Luís Carneiro diz que vai esperar que a proposta chegue ao Parlamento para decidir o voto. Ainda no tema das pensões, André Ventura acusa o governo de eleitoralismo rasca por deixar para setembro o pagamento do suplemento extraordinário. Com eleições autárquicas em outubro, o líder do Chega considera que o governo está a dar migalhas aos pensionistas para ganhar votos. Apesar das críticas, André Ventura garante que o Chega não vai apresentar obstáculos à viabilização da medida.

O Chega não vai inviabilizar nenhum aumento de pensões em Portugal, nem nenhum suplemento. Não vamos inviabilizar. Agora, nós temos que dizer a verdade. Um: é muito estranho um governo que tem eleições em outubro atribuir um suplemento extraordinário em setembro, francamente, dá um ar de eleitoralismo rasca. Honestamente, é que nem sequer é de bom eleitoralismo, é um eleitoralismo rasca. Há umas eleições em outubro, dá-se umas migalhas em setembro. Parece aqueles países à moda da América do Sul, em que se dá qualquer coisa para as pessoas votarem neles. Não é positivo, não é uma boa lógica de fazermos. Segundo: nós temos um problema sério com pensões em Portugal. Nós temos mais de um milhão de pensões abaixo de € 500. Isto é um problema sério que não se resolve com aumentar €16 ou €12 por mês as pensões.

O Chega pediu esta sexta-feira uma audiência urgente a Belém, com o intuito de sensibilizar o presidente da República para a importância de alterar a lei dos estrangeiros. André Ventura quer impedir que Marcelo Rebelo de Sousa seja um obstáculo ao controle de imigração em Portugal.

Nós queremos é sensibilizar o presidente da República, esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar também não seria a do PSD, foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

André Ventura, na Charneca da Caparica, em Almada, à margem da apresentação dos candidatos do Chega à Câmara Municipal de Setúbal. O Expresso avança que é provável que Marcelo Rebelo de Sousa envie as alterações à lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional. O chefe de Estado vai receber uma comitiva do Chega no Palácio de Belém na próxima terça-feira, dia 22. Afinal, houve acordo de princípio entre o governo e o Chega para alterar as leis da nacionalidade. Uma confirmação dada pelo ministro dos Assuntos Parlamentares no Explicador da Rádio Observador. Apesar de confirmar o entendimento com o Chega, Carlos Abreu Amorim explica que o Executivo dialogou com todas as forças políticas.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o facto de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

O primeiro a falar sobre um princípio de acordo para alterar as leis da nacionalidade foi André Ventura. Na quinta-feira, Luís Montenegro garantiu, no debate do Estado da Nação, não saber ao que o líder do Chega se estava a referir. De qualquer maneira, Carlos Abreu Amorim rejeita que a AD esteja a ceder à agenda do partido de Ventura, mas avisa que já não se pode ignorar o Chega.

Temos que dialogar com o Chega. Não o fazer, isso sim, é que seria, eventualmente, não respeitar as regras do jogo democrático. Agora, uma coisa é existirem conversações, outra coisa é existirem concessões, e nós não vamos fazer concessões no que respeita ao Estado de Direito.

E a AD não está a fazer concessões ao Chega no que toca à imigração?

Não.

Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Explicador da Rádio Observador, recusa que haja qualquer tipo de aliança no horizonte com André Ventura. O governo vai alargar o prazo para as empresas entregarem a declaração mensal de IVA do mês de maio. A submissão da declaração pode ser feita até terça-feira, dia 22 de julho. O prazo regular terminava a 20 de julho, no domingo. O alargamento deve-se a problemas nos programas de contabilidade, confirmados pela Ordem dos Contabilistas. De acordo com o despacho assinado esta sexta-feira pela secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Claudia Reis Duarte, não há acréscimos ou penalidades. O ministro da Defesa não consegue quantificar o retorno que o investimento no setor vai ter na economia portuguesa. O governo tem garantido que Portugal vai cumprir a meta do investimento na defesa de 2% do PIB já este ano, o que corresponde a mais de R$ 1.000.000.000. Recordo que Nuno Melo disse anteriormente que o objetivo traçado para este ano tem como pressuposto dar retorno e fazer crescer a economia. Ainda assim, questionado esta sexta-feira sobre o valor desse retorno, Nuno Melo não consegue quantificá-lo.

Nem um ministro das Finanças acertará em todas as previsões orçamentais, menos eu teria essa validade em relação ao impacto, que de todo modo, eu tenho a certeza, será muito grande.

Ou seja, porque ao país está a ser exigido este enorme esforço de investimento na defesa. Os portugueses não merecem saber, no cômputo geral, quanto é que isso significará de retorno para a economia?

Os portugueses não só merecem, como sabem exatamente e com minúcia aquele que será o investimento até o final de 2025, sendo que, numa relação de causa e efeito, o que nós sabemos é que, tendo em conta os projetos aquisitivos e a necessidade de envolvimento de micro, pequenas e médias empresas portuguesas em todo o processo, nós sabemos que estamos a assegurar a criação de muitos postos de trabalho

Já sobre a carta enviada por José Luís Carneiro a desafiar Luís Montenegro para um acordo estratégico com o PS na área da defesa, Nuno Melo recorda a posição do chefe do governo sobre a mesma matéria.

O primeiro-ministro sobre isso já respondeu no sentido de dizer que em matéria de defesa dialoga com todos. É isso que é suposto, procurando grandes consensos.

Não irá privilegiar o PS nesta matéria.

Estamos a falar de uma área de soberania e essa liderança no processo compete ao primeiro-ministro e, nessa medida, também a dimensão da resposta.

Portanto, não irá privilegiar o PS nesta matéria.

O diálogo tem de acontecer com todos.

O ministro da Defesa, Nuno Melo, esta sexta-feira em entrevista na CNN Portugal. A Iniciativa Liberal vai confirmar este sábado o nome de Mariana Leitão como a próxima líder do partido. Os liberais reúnem-se em Alcobaça para a 10ª convenção do partido. Uma convenção que acontece em velocidade recorde, em menos de 24 horas, a Iniciativa Liberal vai discutir e aprovar a única moção de estratégia global que tem Mariana Leitão como candidata única ao lugar de Rui Rocha. João Gama.

E que será, por isso, eleita presidente da Iniciativa Liberal. Na moção, Mariana Leitão descreve a sua candidatura como um reencontro com o ADN liberal, ambiciona um partido sem medo de incomodar e recupera bandeiras que foram deixadas cair nas últimas eleições, como por exemplo, a taxa única do IRS. Promete ter a coragem para liderar uma transformação do país. Os liberais voltam a reunir-se cinco meses depois da última convenção e aí Mariana Leitão confessava que não lhe passava pela cabeça liderar a Iniciativa Liberal.

Há um caminho que pode culminar com Mariana Leitão como presidente da Iniciativa Liberal? Vê-se nesse fato?

Não tenho essa ambição, não é algo que esteja nos meus planos.

Mariana Leitão, há cinco meses, em Loures, em entrevista à Rádio Observador, foi o trunfo de Rui Rocha para as próximas presidenciais.

Portugal precisa de ambição, Portugal precisa da Mariana Leitão!

De lá para cá, desistiu da corrida ao Belém e agora não esclarece se a Iniciativa Liberal deve apoiar um membro do partido nessa próxima eleição. A ver que novidades saem desta convenção. O certo é que Mariana Leitão será a primeira mulher a liderar o partido. Tem uma comissão que vai integrar 13 novos nomes, uma lista que procura unir a Iniciativa Liberal. Nos vogais, há, por exemplo, dois nomes ligados à oposição interna e à antiga lista de Carla Castro. Há quatro deputados que não vão estar na comissão de Mariana Leitão, a começar por Rui Rocha e seguido por Miguel Rangel, Angélica Teresa e Joana Cordeiro.

O jornalista João Gama a resumir os trabalhos da 10ª convenção da Iniciativa Liberal, trabalhos estes que começam às 10h30 da manhã deste sábado em Alcobaça. Mariana Leitão vai assim ser eleita como a próxima presidente da Iniciativa Liberal. A Câmara Municipal de Loures esclarece que das 36 pessoas do Bairro do Talude Militar que recorreram aos serviços sociais até quarta-feira, só 14 aceitaram ajudas. De acordo com os dados divulgados pela autarquia, das 55 famílias que ocupavam as construções demolidas em Loures, 36 procuraram apoio social. Destas, 14 estão a receber apoio direto da Câmara, outras 14 encontraram alternativa habitacional junto de familiares ou amigos. Uma terá recusado o apoio disponibilizado e outras sete não manifestaram interesse nas soluções apresentadas. Atualmente, três famílias com cinco menores continuam com apoio de pernoite, enquanto 10 famílias com 21 crianças recebem apoio alimentar. A Câmara de Loures mantém técnicos no terreno através de unidades móveis e das instalações da associação local. Entre esta sexta-feira e este sábado decorrem ações de limpeza no Talude Militar para remover resíduos e melhorar a segurança do espaço. A autarquia garante que todas as pessoas foram previamente informadas e que o apoio social esteve sempre disponível antes, durante e após a operação. A candidata à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, teme que as barracas possam regressar em grande número à capital. Líder da Frente Esquerda, que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, Alexandra Leitão elege como prioridades a questão da higiene urbana, segurança e habitação na capital. A socialista sublinha a importância de disponibilizar mais habitação pública e sem querer comentar o caso do Bairro do Talude, a anterior líder parlamentar do PS diz que há um princípio que tem de imperar nestes casos: o humanismo.

Significa que aplicaria a lei se tivesse uma situação dessas, e a lei o que determina é que se deve repor a legalidade, ou seja, se as casas são ilegais, deve haver despejos depois de as pessoas terem outras soluções e era o que eu faria de acordo com a lei, nem mais nem menos.

Alexandra Leitão, convidada do Explicador da tarde política, no dia em que foi assinado o acordo de coligação que junta PS, Livre, Bloco e PAN na corrida à Câmara de Lisboa. Voltando ao Chega, o partido liderado por André Ventura foi o que mais espalhou desinformação nas últimas eleições legislativas. É a conclusão de um estudo da Universidade da Beira Interior e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Entre abril e maio, o Chega foi responsável por 81% dos conteúdos desinformativos publicados pelos partidos nas redes sociais. Os restantes 19% têm origem no PS, PSD e CDS. António José Soares.

O estudo feito pela Universidade da Beira Interior, em parceria com a ERC, analisou mais de 4500 publicações de todos os partidos com assento parlamentar. A desinformação cresceu 160% em relação às europeias do ano passado. O principal palco foram o Instagram, Facebook, X, TikTok e YouTube. No total, foram detectados 16 casos ligados diretamente a páginas oficiais de partidos, nove desses já deram origem a processos de averiguação na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Enquanto o Chega concentrou a maioria dos casos de desinformação, 81%, PS, PSD e CDS juntos somaram 19, com apenas uma ocorrência cada. Destes conteúdos desinformativos analisados, 44% eram fáceis de desmentir, 37,5 tinham manipulação mais subtil e 18,8 eram considerados de alto potencial de desinformar. O formato preferido foram os vídeos, seja com montagens, cortes ou edições de peças. O relatório aponta sondagens falsas como o tipo de desinformação mais comum, 31%. Depois aparecem conteúdos oriundos de órgãos de comunicação social falsos, 25%, e por fim, vídeos manipulados ou publicações que descredibilizam os media, ambos com perto de 19%. Apesar do aumento deste tipo de conteúdos, o coordenador do estudo, João Canavilhas, considera que o nível de desinformação ainda não é alarmante.

O jornalista António José Soares, com o resumo de um estudo agora divulgado e que revela que o Chega foi o partido que mais espalhou desinformação nas últimas eleições legislativas. Ainda na atualidade nacional, um movimento cívico está a contestar a reativação da pedreira do Lajedo, em Monte Córdoba, em Santo Tirso. Os moradores solicitam às entidades responsáveis pelo licenciamento que indefiram os pedidos de exploração e ampliação da unidade, que foi adquirida pela empresa Edilajes. Depois de enviada uma carta à Câmara de Santo Tirso no início de abril, os moradores do Vale do Leça criaram um movimento para contestar a reativação e ampliação da pedreira e britadeira do Lajedo. O movimento já resultou numa petição pública para exigir o encerramento definitivo daquela unidade. A missiva é dirigida à Câmara, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, à Agência Portuguesa do Ambiente e ainda à Assembleia da República. Denuncia uma devastação que já começou com as operações de terraplanagem e construções em betão no local. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 03h30 da manhã e a partir de agora em 92.8 FM, na Grande Lisboa. Até já.