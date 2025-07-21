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Três horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. O Banco de Portugal assinou um contrato de promessa com a Fidelidade para investir 192 milhões de euros em nova sede em Entrecampos, em Lisboa, mas o custo total do projeto deve ultrapassar os 235 milhões de euros. A pouco mais de dois meses do fim do mandato, o governador Mário Centeno decidiu, com o apoio da administração, vincular o Banco de Portugal a um contrato de promessa com quatro sociedades do grupo Fidelidade a uma nova sede do Banco Central. Vai ser uma das maiores obras da área metropolitana de Lisboa nos próximos anos. É uma decisão que Centeno tomou, apesar de ter sido avisado pelos assessores jurídicos e técnicos sobre contingências graves e de alto risco que podem vir a colocar em causa o negócio, que só vai ser concretizado no final de 2027. É o que o escritório de advogados Cervello chama de red flags, bandeiras vermelhas em português. Já a empresa de engenharia FICOPE opta pela classificação de alto risco, mas o significado é o mesmo. São no total 16 contingências graves. Há um outro ponto relevante. Ao contrário da informação oficial do Banco de Portugal, prestada publicamente, o investimento final não vai representar apenas o valor de 192 milhões de euros. Este valor respeita apenas o custo das obras estruturais, sem os acabamentos, os quais podem fazer o custo total da sede subir para 235 milhões de euros. Para já, o Observador sabe que o sinal que o Banco de Portugal aceitou pagar foi de cerca de 58 milhões. É um artigo que faz manchete desta hora no site do Observador, é assinado pelo redator principal Luís Rosa e pelo redator João Paulo Dinho. O grafismo é de Rodrigo Mendes. O novo governador do Banco de Portugal é conhecido na quinta-feira e o PS espera que o governo ponha o interesse nacional à frente de interesses partidários. É um apelo feito por José Luís Carneiro este domingo. O secretário-geral socialista considera que o prestígio de Mário Centeno não deve deixar de ser aproveitado.

É evidente que o doutor Mário Centeno tem um prestígio no país e tem um prestígio internacional. Quando digo um prestígio internacional, ele é dos ex-ministros das Finanças e dos responsáveis máximos dos bancos centrais, dos mais respeitados na Europa. Ora, este prestígio, este estatuto, deve, do meu ponto de vista, ser aproveitado pelo país. Não aproveitar este estatuto, este prestígio, significa não defender convenientemente o interesse do nosso país.

Declarações de José Luís Carneiro. Este domingo, na Madeira, o primeiro-ministro deixou em aberto a hipótese de Mário Centeno manter-se no cargo por reunir todos os requisitos necessários. Esta noite, José Luís Carneiro falou também sobre as tarifas para apelar ao governo um plano para combater as taxas alfandegárias vindas dos Estados Unidos nos vários setores que podem ser afetados.

Do têxtil, do vestuário, do calçado, do setor dos vinhos, do setor da saúde, porque são setores que vão ser profundamente afetados com as tarifas a serem adotadas por parte dos Estados Unidos da América. E, portanto, o governo, do nosso ponto de vista, deve ter um plano bem preparado para proteger estas empresas e para procurar, junto à União Europeia, defender os interesses do nosso país.

José Luís Carneiro, à entrada para a apresentação da Comissão de Honra da candidatura do Partido Socialista à Câmara de Guimarães. Donald Trump aplicou uma trégua nas tarifas que acaba no próximo dia 1 de agosto. Apesar das negociações entre os Estados Unidos e a União Europeia, está previsto que a Casa Branca aplique taxas alfandegárias aos produtos europeus na ordem dos 30%. Miguel Albuquerque anuncia um projeto de revisão constitucional para a Madeira. O presidente regional entende que os madeirenses estão fartos de ser renegados pela República. Uma queixa deixada na habitual festa do PSD no arquipélago, na Herdade de Chão, da Lagoa. Ao lado de Luís Montenegro, diz confiar no primeiro-ministro para que as coisas mudem.

Vou liderar um grupo de trabalho para apresentar um projeto de revisão constitucional para finalmente a Madeira ter direito a um futuro de liberdade e desenvolvimento. A Constituição, as decisões do Tribunal Constitucional e um conjunto de palerrices da lei da República só servem para bloquear o nosso desenvolvimento. Agora é tempo do nosso primeiro-ministro, o nosso presidente, uma terra social-democrata, ser tratada como deve. Somos portugueses primeiro, a República tem que assumir as suas responsabilidades para com a nossa região.

Miguel Albuquerque, num som captado pela RTP, pede que a República passe das ações para os atos. Da parte do primeiro-ministro, foi dirigida a Miguel Albuquerque a promessa de trabalho numa nova lei de finanças regionais e também o fim da construção do Hospital Universitário do Funchal. E o primeiro-ministro aproveitou o discurso esta tarde de domingo na Madeira para criticar quem procura perturbar o trabalho do governo. É uma expressão utilizada por Luís Montenegro. O líder do governo da AD diz que o Executivo quer resolver os problemas das pessoas sem ligar ao ruído vindo à oposição.

Nós sabemos as dificuldades que as pessoas sentem, mas nós estamos no governo para resolver problemas. Nós não estamos no governo para nos distrairmos com aquilo que os outros andam a dizer, com aquilo que os outros andam permanentemente a tentar descobrir como perturbações, como fantasmas nas vidas de todos nós. Nós não temos fantasmas no nosso governo. Nós temos pessoas, nós temos problemas que queremos resolver.

Declarações de Luís Montenegro. O primeiro-ministro rejeita eleitoralismos da AD em vésperas de eleições autárquicas. Uma carta aberta de antigos dirigentes do PAN pede que seja avaliada a atual direção. Acusam Inês de Sousa Real de se desviar dos valores fundadores do partido. Em causa, uma carta com 35 signatários, entre os quais a antiga deputada Bibiana Cunha Mas também outros ex-dirigentes do PAN escrevem que Inês Sousa Real apenas está a assentar numa lógica de mera sobrevivência política. Os signatários apontam também para uma falta de estratégia coerente para as autárquicas, sem linha ideológica definida. Nesta tarde de sábado, Inês Sousa Real foi confrontada com as demissões internas recentes no partido. A porta-voz do PAN considera que são pessoas que não estavam comprometidas com o projeto do partido. Na Justiça, José Sócrates considera que lhe estão a ser negados os direitos constitucionais no julgamento da Operação Marquês. O antigo primeiro-ministro foi esta noite entrevistado na CNN Portugal. José Sócrates considera que a queixa que fez no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é parte da estratégia de defesa que tem contra o que chama de uma golpada judicial. Por isso, rejeita estar a realizar um abuso de direitos de defesa contra o Estado português.

Quais abusos do direito de defesa?

É uma pergunta.

O que não existe em Portugal são as garantias de defesa. Isso é que não existe. Você não vê o que está a acontecer? Todas as garantias constitucionais me estão a ser negadas. Ainda tenho que responder a essas perguntas. Você não acha que se está a exagerar nos meios de defesa? Desculpe, e se fizéssemos a pergunta ao contrário? Eles não acham que estão a exagerar naquilo que é o abuso, o arbítrio, a injustiça, a violência? Há dez anos nisto e acham que têm o direito de fazer o que fazem.

O antigo primeiro-ministro acusa o Ministério Público de não ter uma única prova contra ele no processo da Operação Marquês. Por isso, a cobertura mediática dos últimos dias de julgamento focaram-se apenas na troca de palavras entre o ex-governante e a juíza Susana Seca. Sócrates diz que é alvo de acusações infames.

Quais abusos do direito? Fico com a sensação que a cobertura do julgamento teve mais a ver justamente com os traços do meu temperamento e das minhas divergências com a juíza do que propriamente com a substância do que lá se passou. O jornalismo também cobriu desta forma estes cinco dias, porque o que se passou nestes cinco dias foi que em duas das principais acusações, a questão da PT e a questão que diz respeito ao TGV, a verdade é que não ficou pedra sobre pedra. E a verdade é que o Ministério Público não apresentou um facto, um indício, uma prova que pudesse sustentar as infames acusações que faz. E foi por isso que não se falou de nada, porque é sempre melhor não falar de nada quando o Ministério Público nada tem para dizer.

José Sócrates diz estar a ser julgado sob protesto e volta a utilizar a tese do lapso de escrita para desvalorizar o julgamento da Operação Marquês.

Gostaria que se percebesse que eu estou neste julgamento sob protesto. Eu tenho ainda uma disputa judicial em curso, porque a verdade é que esta é a segunda vez que eu sou julgado. Não é a primeira, é a segunda, é o segundo julgamento. E este segundo julgamento existe por causa de um lapso de escrita, porque mudaram a acusação, mudaram o crime, mudou a moldura penal, mudou o prazo de prescrição e, portanto, os crimes que tinham sido já considerados prescritos, voltaram de novo por artes de magia.

Esse é o ponto essencial que neste momento tem com a Justiça portuguesa?

Esse é o ponto essencial, porque não é possível fazer uma coisa destas.

José Sócrates é o principal arguido da Operação Marquês, está acusado de 22 crimes pelo Ministério Público. Mudamos de tema. Na saúde, várias urgências continuam fechadas esta semana, sobretudo na margem sul. O atendimento no serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Horta vai manter-se encerrado, pelo menos até sexta-feira. Este hospital que está situado em Almada. A urgência do Barreiro vai fechar também na terça e quarta-feira. Setúbal vai estar aberto toda a semana e vai ser a única urgência a receber grávidas na margem sul, a meio da semana. Os constrangimentos não vão só afetar a margem sul. Esta segunda-feira encerra também a urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Peniche e Abrantes. Terça-feira encerra o serviço em Vila Franca de Xira e Santarém, que também vai estar fechado nos últimos dois dias da semana. As temperaturas vão subir esta semana e na quinta-feira podem mesmo vir a superar os 40 graus em algumas regiões do país, em especial no interior. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas normais de verão no início desta semana que se avizinha, mas a partir do dia 20 há essa subida generalizada. O IPMA fala de uma massa de ar quente que vai passar por Portugal continental e também pelo arquipélago da Madeira. Em comunicado, o instituto admite alguma incerteza relativamente à intensidade e duração deste episódio. No entanto, este intensificar do calor fica confirmado pelo IPMA para final desta semana. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 15h30.