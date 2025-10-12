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As notícias com Matilde Malva Sabino.

Boa noite. Começamos com o desporto. Portugal ainda teve de suar, mas venceu a República da Irlanda por 1x0. Valeu o gol do Rúben Neves no primeiro jogo da seleção nacional em solo português depois da morte de Diogo Jota. Golo com direito a dedicatória especial, o médio português, que agora utiliza a camisola 21 em homenagem ao antigo colega e amigo, foi decisivo ao responder de cabeça ao cruzamento de Francisco Trincão, já para lá dos 90 minutos. Uma partida que ficou marcada pela grande penalidade desperdiçada por Cristiano Ronaldo. O número sete português atirou para o meio e permitiu a defesa com o pé do guarda-redes irlandês. Portugal aproveitou a derrota da Arménia com a Hungria e pode carimbar o apuramento para o Mundial já na próxima terça-feira, em caso de vitória, precisamente contra os húngaros. No final do encontro, o selecionador nacional admitiu que Portugal já teve melhores dias e destacou o que esteve em falta na equipa portuguesa.

Faltou mais rapidez na bola, faltou utilizar a largura do campo para poder encontrar o espaço entre linhas. A Irlanda fechou muito bem o espaço. Estamos a falar de uma equipa que tinha 11 jogadores no último terço. Acho que já fizemos isso muito melhor, mas acontecem jogos que sem o último passe virtuoso, sem a última decisão, faltou encontrar o golo mais cedo.

Roberto Martínez, à RTP, no final do jogo, confirmou ainda que Gonçalo Inácio foi substituído ao intervalo devido a uma lesão. Também em declarações à RTP, o autor do gol, Rúben Neves, recordou Diogo Jota e sublinhou a importância do triunfo.

Foi um gol com a vontade do Diogo Jota, sem dúvida. Aquilo que ele nos levava para dentro de campo. Eu disse anteriormente que cada um de nós ia herdar um bocadinho do que era o Diogo Jota. O que fizemos hoje foi muita vontade, muita paixão, muito espírito de sacrifício e conseguimos os três pontos, que era o mais importante.

Rúben Neves no final deste Portugal 1x0 Irlanda. Nos outros jogos europeus de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo e que decorreram à mesma hora, destaque para a goleada da Turquia fora de casa contra a Bulgária por 6x1. No mesmo grupo, a Espanha venceu a Geórgia por 2x0. A Itália foi à Estónia vencer por 3x1. E ainda a Albânia, que derrotou a Sérvia em Belgrado por 1x0. Na Ásia, a seleção de Omã, orientada pelo português Carlos Queiroz, perdeu fora com os Emirados Árabes Unidos por 2x1. O gol do ex-Benfica, Kaio Lucas, foi decisivo. Depois do empate frente ao Catar, Omã continua sem pontuar nesta última fase de apuramento antes do Mundial. Carlos Queiroz procura o quinto mundial, depois de um com a África do Sul, um com Portugal e dois com o Irão. Na atualidade internacional, a Ucrânia anunciou novas sanções a oito pessoas e 14 entidades que apoiam a máquina militar russa, uma expressão utilizada por Volodymyr Zelensky, que assinou um novo pacote de sanções. Trata-se de um alinhar de medidas ucranianas com aquelas que foram impostas pelo Japão no mês passado. Em comunicado, o gabinete de Zelensky informa que este movimento é mais um esforço para adicionar pressão económica a Moscovo. O presidente ucraniano falou esta noite de sábado ao telefone com Donald Trump. Zelensky saudou o cessar-fogo em Gaza e pediu ao líder da Casa Branca que aproveite o momento para negociar a paz também na Ucrânia. O Hamas vai começar a libertar os reféns na manhã de segunda-feira, mas confirma que não participa na assinatura oficial do acordo de paz com Israel. A garantia foi deixada por um dirigente do grupo islâmico em entrevista à AFP. Osama Badran diz que o Hamas vai ser representado pelos mediadores do Catar e do Egito. O dirigente islâmico abriu o livro sobre as negociações para uma segunda fase do acordo de paz. Diz que vão ser mais complexas e mais longas. Badran qualificou ainda como absurda a ideia de expulsar membros do Hamas da Faixa de Gaza. Antes disso, referiu que estava fora de questão qualquer desmilitarização do Hamas. Na análise a esta decisão, o especialista em relações internacionais, Francisco Pereira Coutinho, diz que isto pode complicar a segunda fase de negociações. À Rádio Observador, refere que esta ausência pode indicar que o grupo islâmico tem apenas o objetivo de recuperar os prisioneiros detidos por Israel.

Isto significa, muito provavelmente, que não reconhecem qualquer tipo de valor a este acordo que não seja recuperarem os prisioneiros e, portanto, isto poderá ser um mau sinal para a segunda fase. É difícil ler o Hamas neste momento e perceber aquilo que eles querem fazer, porque verdadeiramente não têm uma estrutura hierarquizada neste momento, é um movimento que está muito disperso.

Francisco Pereira Coutinho, em declarações à Rádio Observador. Entretanto, o Hamas já confirmou que a libertação dos reféns começa na segunda-feira de manhã. Depois da entrega, Israel deverá libertar cerca de 2000 detidos palestinianos. Para segunda-feira, é também certo que mais de 20 líderes mundiais vão reunir-se no Egito para debater o processo de paz em Gaza. Donald Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer são presenças já confirmadas, assim como António Guterres. Recordamos o tema da flotilha humanitária interceptada antes da chegada à Faixa de Gaza. A atriz Sofia Aparício, que fazia parte desta frota, deixa críticas à falta de apoio do governo português. Em entrevista à CNN Portugal, Sofia Aparício admite que vai pagar a conta ao Estado pelos custos de repatriamento de Israel para Portugal. Ainda assim, a atriz aponta o dedo ao Executivo pelo pedido de pagamento. Diz que foi um ataque político contra Mariana Mortágua. Sofia Aparício queria que o Executivo enviasse a conta para Telavive.

Eu sou uma mera cidadã eleitora e eu confesso que esta maneira de fazer política, de baixar o nível ao máximo, enoja-me. Além disso, eu não fui para Israel de livre vontade, o meu destino era Gaza. Eu fui sequestrada e levada contra a minha vontade pelas forças terroristas de Israel para Israel. Portanto, eles cometeram dois crimes: sequestro e a intercessão dos nossos barcos em águas internacionais. O mínimo, nem que fosse um gesto simbólico, era o nosso governo mandar a conta para Israel.

A atriz Sofia Aparício em entrevista na CNN Portugal. Recusamentos ou arrependimentos e diz que o governo português falhou no essencial. Proteger cidadãos que foram sequestrados por Israel, são as palavras de Sofia Aparício. Mudamos de tema. O presidente da República entende que não vale a pena fazer uma questão diplomática da passagem dos aviões militares com destino a Israel pela base das Lajes, nos Açores. A 23 de abril, três aeronaves F-35, vendidas pelos Estados Unidos a Israel, fizeram escala na base de Lajes, sem conhecimento prévio do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Marcelo Rebelo de Sousa considera que está esclarecido sobre o que aconteceu e diz que não é motivo para elevar o assunto a uma questão diplomática.

Eu acho que ou se tratava de aviões já israelitas, e era preciso uma autorização específica para passarem, ou eram americanos, e aí o deferimento está certo. Depois pode-se discutir como é que a administração americana apresentou a questão. Falou que era para dar aos israelitas ou não falou, disse só que era passagem ou que ia para Israel. Bom, eu acho que não vale a pena fazer disso uma questão diplomática.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações esta noite de sábado à RTP3, à margem do jogo de qualificação para o Mundial de Futebol 2026, entre Portugal e a Irlanda. Questionado sobre se vai pedir explicações ao governo, o chefe de Estado respondeu que não. É dia de eleições autárquicas em Portugal. São mais de nove milhões de eleitores que vão escolher os órgãos dirigentes de mais de 300 câmaras e assembleias municipais e ainda mais 3200 assembleias de freguesia. O presidente da República apela ao voto e utiliza os fundos europeus como razão adicional. Marcelo Rebelo de Sousa falou na Sala das Bicas, no Palácio de Belém, para dizer que não votar nestas eleições é renunciar à oportunidade de beneficiar de uma situação financeira irrepetível. O chefe de Estado sublinha a importância de os autarcas aproveitarem os fundos de Bruxelas. Depois de descrever a campanha como intensa e civilizada, o presidente da República afirma que os próximos anos vão ser fundamentais.

Os próximos quatro anos serão decisivos para o uso dos dinheiros de Bruxelas. Desde logo, do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local. Votar amanhã não é só votar naquelas e naqueles que de facto melhor conhecemos. É, ao mesmo tempo, votar para que apliquem milhões que não voltam mais.

Marcelo Rebelo de Sousa recorda ainda o próprio percurso político para sublinhar a importância do poder local para o futuro da democracia.

Autarca como eu fui, durante 19 anos, governante e presidente da República Portuguesa, eu garanto-vos uma coisa: sem poder local forte, tudo o mais é como que um edifício sem alicerces, é como que uma árvore sem raízes, é como que um poder com menos poder, ou mesmo sem poder nenhum de base essencial para a democracia.

O presidente da República, na última mensagem de apelo ao voto nas autárquicas enquanto chefe de Estado. Foi a terceira vez que o fez depois de 2017 e 2021. Este domingo pode votar das 08h da manhã até às 19h. Vai receber três boletins de voto, um para a Câmara Municipal, outro para a Assembleia Municipal e ainda um terceiro para a Assembleia de Freguesias. Destaque para as 37 freguesias que vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes. São mais de 9.300.000 os inscritos para estas eleições, de acordo com a administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. A Rádio Observador vai acompanhar todas as incidências deste dia, de manhã à noite, sobretudo a partir das 18h, em permanência, com uma emissão especial que vai arrastar, certamente, noite dentro. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 15h30. Até já.