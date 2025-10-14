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Três horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Pedro Nuno Santos avisa que não houve nenhuma retração do Chega nas eleições autárquicas. Numa nota no Instagram, o antigo secretário-geral do PS pediu para que o país não se iluda com a ideia de revés eleitoral do partido de André Ventura, salientando que essa interpretação não é verdade. Pedro Nuno Santos defende que não faz sentido comparar diretamente o resultado das autárquicas com o das legislativas, pois são duas eleições de natureza distinta, com temas diferentes. O ex-líder socialista considera também que André Ventura cometeu um erro ao definir como objetivo eleger um grande número de autarquias, mostrando desconhecimento do funcionamento do poder local. E na véspera do encontro da Comissão Política do PS, um dos membros do Secretariado Nacional acusa Alexandra Leitão de não ter sido capaz de apresentar ideias para Lisboa. Pedro Costa defende que até João Ferreira, o candidato da CDU, esteve melhor e aponta o dedo ao desempenho da coligação que juntou PS, Livre, Bloco de Esquerda e também o PAN.

O que não ficaram, com certeza, foi com a ideia de que essa coligação de esquerda era uma alternativa para a cidade. Durante toda a campanha, a coligação não foi capaz de apresentar nenhuma ideia que marcasse o debate. Passamos vagamente pela ideia dos passes gratuitos. Aliás, que o PCP explicava, e bem, por que não era sequer uma boa proposta para a cidade.

João Ferreira esteve melhor do que Alexandra Leitão, por exemplo, nos debates e na campanha?

Incomparavelmente melhor, tirando na matéria de higiene urbana.

O socialista Pedro Costa entrevistado esta tarde na Rádio Observador. Também esta tarde, Luís Filipe Menezes não fecha a porta a diálogos nem com o PS, nem com o Chega. O agora autarca de Vila Nova de Gaia foi entrevistado na Tarde Política da Rádio Observador. Luís Filipe Menezes diz que, apesar da larga maioria na Assembleia Municipal e com o empate de vereadores com o PS, não exclui entendimentos com outros partidos.

Nós temos uma postura aberta. Já no passado me aconteceu sair de circunstâncias semelhantes e nós iremos dialogar com os autarcas do Partido Socialista, com o autarca que foi eleito Chega, que me parece uma pessoa muito cordata e com um discurso muito construtivo. Eu não tenho preferência por ninguém, mas eu tenho como metodologia dialogar com os dois partidos previamente.

Luís Filipe Menezes, o presidente da Câmara eleito de Vila Nova de Gaia, no Explicador desta tarde da Rádio Observador, destaca ainda a vitória do PSD em seis das 24 freguesias de Vila Nova de Gaia. E nas presidenciais, Gouveia Melo surge à frente numa sondagem para as próximas eleições do mês de janeiro. Marques Mendes fica em segundo e António José Seguro ultrapassa André Ventura. Segundo o estudo publicado esta segunda-feira pela TVI CNN Portugal, o almirante aparece à frente com cerca de 27% das intenções de voto. Luís Marques Mendes angaria 20,3%. Já António José Seguro surge com 18,4% das intenções de voto. Já André Ventura fica no quarto posto, com 13,9% das intenções de voto. Numa eventual segunda volta, o almirante venceria todos os candidatos. E a Câmara de Lisboa ainda não constituiu o Fundo Municipal de Apoio às Vítimas do acidente com o Elevador da Glória, uma informação avançada pelo vice-presidente da autarquia. Filipe Anacoreta Correia diz que, neste momento, ainda não se verifica essa necessidade, uma vez que as seguradoras estão a suportar todas as despesas. O vice-presidente da Câmara de Lisboa falava no final de uma reunião extraordinária para a atualização das informações sobre o acidente. O presidente da Câmara, Carlos Moedas, também esteve presente, mas não prestou quaisquer declarações aos jornalistas. O descarrilamento do Elevador da Glória, sob gestão da empresa municipal Carris, ocorreu no dia 3 de setembro e provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades. E esta segunda-feira, um comboio Intercidades da CP, que ligava Lisboa a Faro, perdeu uma carruagem no meio da viagem. Segundo o jornal Público, ninguém ficou ferido na sequência deste incidente, que ocorreu entre Grândola e Canal Caveira. A causa está o engate que ligava duas carruagens, que se partiu e ficou desligado do resto da composição. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários abriu uma análise para recolher informações sobre o incidente, que terá tido origem numa falha de manutenção. No Médio Oriente, num discurso depois do encontro entre os líderes que estão no Egito, Donald Trump diz que as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas na Cimeira Internacional para discutir o fim da guerra em Gaza e uma solução de paz e estabilidade no Médio Oriente. Os responsáveis políticos do Egito, Qatar, Estados Unidos e também a Turquia, assinaram um documento que, segundo Trump, estabelece muitas regras e regulações. Não foram ainda avançados detalhes sobre o documento assinado, mas o presidente norte-americano fala num acordo histórico.

Este é o dia pelo qual as pessoas de todo o mundo têm trabalhado, lutado, esperado e rezado. Nós temos feito coisas impensáveis nos últimos meses. Ninguém pensou que isto pudesse acontecer. Com o acordo histórico que acabamos de assinar, as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas.

Nas declarações no Egito, Donald Trump repete que a guerra em Gaza acabou e agradece aos países árabes e muçulmanos que tornaram esta conquista possível. O presidente norte-americano recorda a libertação dos reféns que teve lugar esta segunda-feira como parte da primeira fase do plano de paz e aponta ainda que o próximo passo é a reconstrução de Gaza. Vamos ao desporto. Portugal pode garantir, já esta terça-feira, o apuramento para o Mundial de Futebol de 2026. A seleção nacional recebe a Hungria no Estádio José de Alvalade e em caso de vitória, e também se a Armênia empatar ou perder frente à Irlanda, a equipa das Quinas carimba o passaporte para a nona presença numa fase final de um campeonato do mundo. Esta tarde, em conferência de imprensa de antevisão, o selecionador nacional Roberto Martínez diz que os jogadores estão calmos e com muita energia para vencer a partida desta terça-feira.

O aspeto emocional é importante em todos os jogos, mas acho que o grupo está calmo, está muito focado, está a trabalhar muito bem e também percebe a força que nós temos quando jogamos em casa. No jogo contra a Irlanda, há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá.

Vitinha também esteve presente na conferência de imprensa deste Portugal-Hungria. O jogador português do Paris Saint-Germain diz que o facto de a seleção poder carimbar já o apuramento para o Mundial dá uma maior motivação à equipa.

Felizmente, criamos esse hábito de estar presente nas fases finais, mas não é fácil. Nós amanhã sabemos que temos uma grande oportunidade de o carimbar desde já e fazer os estágios de novembro mais tranquilos, por assim dizer, se bem que nós queremos sempre ganhar. Por isso, uma grande oportunidade para amanhã carimbar já a qualificação e estamos bem cientes disso e vamos dar tudo por isso.

Portugal-Hungria, jogo para acompanhar aqui na Rádio Observador. Essa partida no Estádio José de Alvalade começa a partir das 19h45, mas a emissão especial da Rádio Observador começa bem perto das 19h30. Relato de Miguel Cordeiro e Manuel Conceição Carvalho, comentários de Gabriel Alves, João Castro e Pedro Henriques e a emissão vai ser conduzida pelo José Rafael Lopes. Quem já está no Mundial dos Estados Unidos, do México e do Canadá é Cabo Verde. Os Tubarões Azuis bateram esta segunda-feira a seleção de Eswatini por três bolas a zero. Depois da vitória, José Chantre, um adepto cabo-verdiano que acompanhou a seleção a partir de Alfornelos, realça que a qualificação para este campeonato do mundo vai abrir novas oportunidades para o país.

Eu acho que a nível de visibilidade, tanto para os jogadores como para o país, é incalculável. O retorno é incalculável. Vão-se abrir portas inimagináveis até uma década atrás, por exemplo.

Entretanto, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, pela inédita qualificação do país. As eleições presidenciais de 1986 puseram frente a frente dois amigos de longa data. Este é o tema do terceiro episódio do novo podcast Plus do Observador, a eleição mais louca de sempre, conta toda a história dos bastidores das únicas presidenciais que, até hoje, foram a uma segunda volta. Entre os quatro candidatos que se apresentaram ao sufrágio, estavam Mário Soares e Francisco Salgado Zenha, dois históricos do PS, amigos há muitos anos e que para muitos eram como irmãos. O debate televisivo entre os dois foi um dos mais duros da campanha e pôs fim a uma amizade de longa data.

É nesse momento que Miguel Sousa Tavares interrompe para voltar um pouco atrás e perguntar a Zenha como responde à acusação de Soares sobre o facto de a candidatura dele ser fratricida.

Eu gostaria que o doutor Mário Soares explicasse o que é que ele entende por fratricídio. Se porventura, se entende que ele é meu irmão, ele não é meu irmão. Não é, nunca foi, nem nunca será. De maneira que esse ponto fica já resolvido. Eu tenho os meus irmãos, tenho a minha família e nunca troquei a minha família pelo doutor Mário Soares, conforme é evidente, como ele tem a família dele.

Já pode ouvir este terceiro episódio no site do Observador, em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Ponto final neste noticiário das três da manhã. Regresso dentro de 20 minutos para uma síntese informativa. Continue com a Rádio Observador.