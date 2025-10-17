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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Pedro Passos Coelho diz que tinha razão quando avisou para o problema da imigração em Portugal. O antigo primeiro-ministro partiu para o ataque nesta noite de quinta-feira, apoiado pelos números sobre a imigração que foram divulgados pela AIMA, em Lisboa. Passos Coelho apontou a Marcelo Rebelo de Sousa e a António Costa. O social-democrata quis recuperar o que disse há dois anos, durante uma campanha legislativa, ao lado de Montenegro. Nessa altura, apontou para um crescimento da percepção de insegurança por causa da imigração. Hoje, Miguel Cordeiro, o antigo primeiro-ministro quis reforçar a ideia.

Pedro Passos Coelho sabe que quando fala, muitos ouvem com atenção, mas faz questão de avivar a memória dos mais distraídos.

Já agora, convém a gente lembrar, justamente aqui há uns anos, eu chamei a atenção para o problema da imigração, e parece-me que há aqui um problema que se materializou.

Quando disse esta frase, Pedro Passos Coelho já discursava há 40 minutos na apresentação do novo livro de Miguel Morgado, "Introdução ao Liberalismo". No discurso, já tinha questionado a relação entre liberdade e segurança. Já tinha dito que as pessoas se sentem inseguras e desorientadas. Referiu que não é otimista nem pessimista, é apenas realista e depois apontou o dedo.

Por que não se fez nada? Por que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Vi há pouco o ministro da Presidência, que já deve ter informado, desta vez o senhor presidente da República, dos dados oficiais, mais sólidos sobre a imigração. Em muito pouco tempo entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí afora, bem, qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra.

Para uma plateia de quase 200 pessoas, no Salão Nobre da Câmara do Comércio de Lisboa, Pedro Passos Coelho fala de uma política errada em Portugal, diz que o PS sabia exatamente o que estava a fazer e pede que se questione António Costa por essas escolhas.

Já alguém perguntou ao senhor presidente do Conselho Europeu se ele não queria rever essa posição, essa política, que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. No entanto, quando eu chamei a atenção para estes problemas há dois anos, meu Deus, populismo. Populismo, irresponsabilidade total, nem parece que foi primeiro-ministro, completamente irresponsável. Não sei o que dirão agora.

Pedro Passos Coelho ao ataque e a dizer que são as práticas das instituições liberais governadas com irresponsabilidade que acabam por gerar radicalismo.

Trabalho do jornalista Miguel Cordeiro. À saída, Pedro Passos Coelho foi questionado sobre os resultados das eleições autárquicas. O ex-primeiro-ministro fala num bom resultado para o Partido Social-Democrata. E quem também marcou presença nesta apresentação do livro de Miguel Morgado foi João Cotrim Figueiredo, o candidato à Presidência da República e antigo líder da Iniciativa Liberal. No discurso, ouvimos Pedro Passos Coelho apontar vários problemas do liberalismo, mas Cotrim Figueiredo fala em lufada de ar fresco, em ouvir o antigo primeiro-ministro sobre política e sobre o futuro do país. Depois do elogio, o candidato presidencial abriu a porta a mais um apoio na corrida a Belém.

Eu gostaria de ter o apoio de todos aqueles que têm essas postulas liberais e que têm em relação a Portugal uma preocupação de futuro e que querem se expressar no discurso político hoje. Todos esses são bem-vindos.

Depois de ouvir Pedro Passos Coelho hoje, acha que esse seria um cenário possível, o apoio à sua candidatura nas presidenciais?

Acho claramente que sim. Acho que do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que Pedro Passos Coelho pode desejar fazer em Portugal. E devo dizer mais, um cenário em que existisse um presidente da República com a minha atitude e um primeiro-ministro com a atitude de Pedro Passos Coelho, seria uma oportunidade única que o país não tem tido nos últimos 30, 35 anos, para de facto fazer as reformas que fazem falta.

João Cotrim Figueiredo, candidato à Presidência da República, com um desejo sobre o possível apoio de Pedro Passos Coelho. André Ventura diz que as candidaturas de António José Seguro e de Henrique Gouveia Melo são das mais fortes na corrida a Belém. O líder do Chega reconhece o valor dos adversários e coloca mesmo a própria candidatura ao lado destas duas candidaturas numa corrida renhida a três. Em entrevista à CVI e CNN Portugal, na noite desta quinta-feira, o líder do Chega critica a atuação dos adversários, sobretudo em questões que estejam alinhados com o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. André Ventura explica ainda qual é, para ele, o perfil ideal de um presidente da República.

Também não pode ser medroso, hesitante nas palavras e incapaz de tomar uma posição sobre os assuntos fundamentais do país. Também não pode ser assim. Também não pode, sobre imigração, dizer tudo e o seu contrário. Também não pode, sobre corrupção, dizer tudo e o seu contrário e querer agradar a todos. Para isso já temos o atual. Para agradar a todos, já temos o atual. Se temos um candidato a presidente que diz assim: "Eu quero pôr o país em ordem", mas concorda com o veto à lei de estrangeiros, concordo, faria a mesma coisa. Também viria para o Tribunal Constitucional.

André Ventura diz ainda que prestaria juramento à Constituição numa possível tomada de posse, mas que preferia jurar proteger os portugueses. E esta sexta-feira, Gabriel Mithá Ribeiro acusa André Ventura de ser um predador narcísico com demônio vingativo. Num artigo de opinião no site do Observador, o antigo deputado confirma que deixou o Parlamento e também o partido Chega, depois de Ventura o deixar de fora do governo-sombra. Mithá Ribeiro abandonou a bancada do partido Chega a 22 de setembro, por não querer fazer parte de uma condição, e passo a citar, "de deputado juquete nas mãos de um líder narcísico incompatível com qualquer forma de sujeito coletivo". Num longo artigo dividido em sete pontos, Mithá Ribeiro acusa André Ventura de sugar todas as reformas necessárias para um país pelo seu individualismo e detalha que a causa do ensino foi atingida pela cultura de cancelamento com o anúncio do governo-sombra do Chega. Pode ler este artigo de opinião na íntegra no site do Observador. Nas presidenciais, António José Seguro quer afastar-se dos candidatos que são extensões dos partidos. É um desejo manifestado esta quinta-feira, numa altura em que está iminente o apoio oficial do PS à candidatura de Seguro para as presidenciais. No domingo, José Luís Carneiro e Carlos César vão levar o tema do apoio ao antigo secretário-geral à Comissão Nacional do Partido Socialista. Esta quinta-feira, o candidato presidencial esteve no lançamento do movimento Futuro Seguro e sublinha que já reúne o apoio de pessoas pertencentes a diferentes espectros ideológicos. Agora, António José Seguro pede o envolvimento de todos para mostrar que a candidatura vai além dos partidos.

Esta é a altura de todos nos envolvermos. Por quê? Porque uma campanha presidencial não é uma campanha de partidos. Esta é a única eleição em que os partidos não se candidatam. É certo que há candidatos que são extensões dos partidos. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Por isso nós temos aqui, nesta assistência e audiência, tanta gente que vem de campos ideológicos diferentes e pessoas que nem têm sequer preferências partidárias.

António José Seguro, que nesta tarde de quinta-feira tinha desvalorizado as declarações de Henrique Costa e Melo, que disse esta semana que o Presidente da República não pode ser um cata-vento hesitante ou populista. O Ministro da Educação promete um aumento do orçamento para a investigação nos próximos anos. Fernando Alexandre fala em milhares de milhões de euros que vão ser investidos. O ministro aponta para as receitas dos impostos como principal forma de financiamento e afasta a dependência de fundos europeus.

Nós vamos ter um orçamento só para investigação, vamos ter um orçamento dedicado que vai ser de milhares de milhões de euros. É disso que nós estamos a falar. A obrigação que qualquer governo tem, porque estamos a falar do dinheiro dos contribuintes, a estabilidade e a previsibilidade resulta de utilizarmos verbas que são de receitas de impostos, porque os fundos europeus não garantem essa estabilidade e previsibilidade. E por isso eu estou a falar de milhares de milhões de euros de receitas de impostos, isto é, de impostos dos contribuintes.

O ministro reforça que, mesmo com a extensão da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, não vai haver um corte do financiamento da investigação académica. O presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia assegura que vão realizar mais protestos até que os agentes da autoridade deixem de ser discriminados. São declarações de Paulo Macedo, no final de um protesto que juntou cerca de 400 agentes numa caminhada entre a Penha de França e o Ministério da Administração Interna. O dirigente sindical afirma que os polícias estão de volta às ruas e avisa que os profissionais estão atentos às medidas plasmadas na proposta de Orçamento de Estado.

Isto é o início de mais uma luta que vamos ter para que os profissionais da PSP não continuem a ser discriminados em muitas matérias, para que sejamos ouvidos e para que também, no que diz respeito ao Ministério da Administração Interna, possamos ter alguém que represente o governo e que se preocupe com os polícias, porque temos denotado que não há essa preocupação. E agora com aquilo que soubemos há pouco tempo, ou seja, com um Orçamento de Estado para 2026 sem a inclusão de investimento na PSP, que é muito necessário, obviamente que isto fez-nos começar e voltar às ruas.

Nesta nova onda de protestos, os polícias reclamam salários mais altos, revisão dos suplementos e o fim das restrições à entrada na pré-reforma. Em Almada, a Câmara Municipal enviou uma carta aberta ao primeiro-ministro e ao ministro das Infraestruturas, devido às construções descontroladas em terrenos do Estado. Esta carta é subscrita pela autarquia, por juntas de freguesia e por mais de 200 moradores. Em causa estão construções ilegais em Penajoia e Raposo, em terrenos do Estado. A Câmara de Almada alerta para um crescimento acelerado e descontrolado do bairro e aponta para cerca de 800 barracas. Na atualidade internacional, Donald Trump clarificou como vai decorrer a reunião entre o presidente dos Estados Unidos e Vladimir Putin. O presidente dos Estados Unidos tinha anunciado que ia acontecer um encontro na próxima semana, mas agora veio deixar mais pormenores aos jornalistas. Na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos explica que será dentro de duas semanas que se vai encontrar com Vladimir Putin. No entanto, já para a semana, há mesmo uma reunião entre os dois países e, neste caso, entre o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov. O que não muda é o fato de Donald Trump receber, já esta sexta-feira, Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, na Casa Branca. É um ponto final neste noticiário das três da manhã. O meu nome é João Lourenço. Informação na Rádio Observador. Regressa dentro de 20 minutos para a síntese informativa.