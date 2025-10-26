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Três horas. Boa noite. 3 da manhã, eu sou Beatriz Félix, vamos às notícias na Rádio Observador. 21 secções de votos estão fechadas. Rui Costa segue na frente a vencer em muitas mesas. É este o último balanço das eleições do Benfica. A tendência inicial desta noite, depois do fecho das urnas, inverteu-se e Noronha Lopes, que estava em primeiro lugar, passou agora para segundo. Para trás ficam também os outros candidatos: Luís Filipe Vieira, João Diogo Mantegas, Martim Meyers e Cristóvão Carvalho. Este é um ato eleitoral marcado por uma afluência record, uma afluência histórica: 85.422 é o número de sócios eleitores que se deslocaram este sábado às urnas para escolher o próximo presidente do Benfica. Benfica que viveu um sábado de muitos acontecimentos. As Águias venceram o Arouca por 5x0 no Estádio da Luz, feito com hat-trick de Pavlidis, um gol de Otamendi e ainda um outro de Ivanović. No pós-jogo, José Mourinho diz que esta vitória foi sentida desde o primeiro minuto.

Sim, acho que é uma vitória que se sentiu desde o primeiro minuto. Eu, pelo menos, senti. A equipe entrou forte, um adversário que joga bem, não conseguiu jogar. Recuperamos muitas bolas no meio-campo adversário. Eles tiveram um remate à baliza, que foi uma perda de bola do Sudakov numa zona de construção, mas dominamos o jogo em todas as vertentes. Os jogadores tiveram ambição, depois do primeiro quiseram fazer o segundo, depois do segundo quiseram fazer o terceiro. Com 3x0 no intervalo, quiseram fazer o quarto. Acho que é uma vitória bem conseguida, que não me faz estar a festejar nada mais do que um bom jogo e três pontos, mas foi um bom jogo nosso e foram três pontos bem conseguidos.

José Mourinho, treinador do Benfica, na conferência de imprensa depois da vitória contra o Arouca por 5x0 no Estádio da Luz. Ainda no desporto, o Sporting vai jogar este domingo contra o Tondela, a contar para o campeonato, e Rui Borges quer manter a série positiva da equipa. Este é um encontro que está marcado para às 18h, a norte, em Tondela. Os Leões vêm de uma vitória na Liga dos Campeões frente ao Marselha. Rui Borges sublinha que, apesar desse triunfo, o foco está no campeonato e, por isso, pretende-se uma equipa atenta ao que pode fazer o Tondela.

É estarmos em alerta e estarmos ligados para o jogo de Tondela, tal como estávamos ligados para o jogo de quarta-feira. É exatamente a mesma coisa. Ainda ontem o Pode dizia isso, tive a oportunidade de ler agora de manhã: a nossa Champions é o campeonato. E é mesmo. Essa é que é a nossa real Champions e temos que entrar com uma atitude competitiva, tal como entramos no jogo do Marselha.

É Rui Borges em conferência de imprensa de antevisão do jogo do Sporting contra o Tondela, jogado a partir das 18h. Há emissão especial de desporto para acompanhar aqui na Rádio Observador, conta com relato e análise em direto. Na atualidade internacional, Donald Trump diz que só se vai encontrar com Vladimir Putin quando o presidente russo estiver disposto a fazer um acordo. Foram declarações do presidente norte-americano a bordo do Air Force One, onde admitiu sentir-se desapontado com a Rússia, apesar de sempre ter mantido uma boa relação com Putin. Trump acrescentou ainda que esperava que a guerra estivesse resolvida antes do conflito do Médio Oriente. A caminho da Malásia para a Cimeira da Associação de Nações Unidas do Sudoeste Asiático, o chefe da Casa Branca fez escala no Qatar, onde se encontrou com o Emir Hamad Al Thani e destacou o papel do país como um grande aliado dos Estados Unidos. E 48 horas foi o prazo dado por Donald Trump à Hamas para entregar os corpos dos reféns. Um pedido feito numa mensagem publicada na plataforma Truth Social, em que Donald Trump fez também um apelo ao grupo palestiniano para que aja de forma rápida e avisou também que vários países podem vir a agir se o pedido não for cumprido. O presidente norte-americano reconheceu que alguns corpos são difíceis de localizar, mas sublinhou que outros podem já ser entregues. Donald Trump afirmou também que está a acompanhar esta situação de perto e, por isso, afirma que as próximas 48 horas vão mesmo ser decisivas. Passamos à política nacional. Mariana Mortágua está de saída do Bloco de Esquerda e diz que o partido ganha em ter outras vozes. A coordenadora bloquista demissionária anunciou que não será recandidata à liderança do partido. Mariana Mortágua enviou uma missiva aos militantes e falou aos jornalistas este sábado à tarde, a partir da sede nacional do partido, em Lisboa, onde Miguel Vitor Rodrigues admitiu não ter cumprido os objetivos à frente do Bloco.

Esses objetivos não foram cumpridos e assumo as responsabilidades.

Depois da carta aos membros do partido, as declarações curtas à comunicação social, em que a ainda líder do Bloco entende que o partido ganha mais em ter outras caras e outras vozes na liderança.

Beneficiar de ter, neste momento, outras pessoas, outras caras, outras vozes a darem a cara pelo Bloco, tanto na coordenação como na Assembleia da República. Esta é uma decisão pessoal.

Mariana Mortágua aponta o período difícil para o Bloco e para a esquerda portuguesa, depois de uma maioria absoluta do PS e o crescimento da extrema-direita no país. E no dia em que anuncia o adeus, garante que andará por aí, no Bloco e na política nacional, mas agora fora de palcos como o Parlamento.

O afastamento da vida política é uma impossibilidade. Quero fazer política, quero mudar a vida do país, quero lutar pelo meu país, pelo meu povo, não neste momento como coordenadora e também não no futuro como deputada.

Quanto ao futuro, deixa a decisão nas mãos dos militantes e do debate que será feito para a Convenção Nacional, sem adiantar se se revê num perfil mais jovem ou mais experiente ou se ter lugar na Assembleia da República é condição essencial.

A decisão sobre o futuro do Bloco Essa sim, é uma decisão coletiva e que acontecerá na próxima convenção do Bloco de Esquerda e sairá do debate, em primeiro lugar, entre as várias moções.

A sucessora de Catarina Martins deixa o Bloco de Esquerda apenas com um deputado na Assembleia da República, o pior resultado desde que o partido entrou no Parlamento, e garante que a decisão de deixar a liderança não teve influência externa.

A decisão estava tomada e nunca seria condicionada ou influenciada por artigos de nenhum comentador. Seria irresponsável tomar uma decisão irrefletida e deixar o Bloco numa situação de vazio até uma convenção.

Mariana Mortágua a despedir-se da liderança do Bloco, deixará a Assembleia da República depois da discussão do Orçamento do Estado e o partido a 30 de novembro.

Miguel Vítor Dias com a declaração de Mariana Mortágua aos jornalistas a partir da sede do Bloco de Esquerda em Lisboa. O partido já vai eleger um novo sucessor de Mariana Mortágua no final de novembro, na Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, que já está marcada para os dias 29 e 30. E com a saída de Mortágua, José Manuel Pureza pode mesmo avançar como candidato à liderança do Bloco de Esquerda. O antigo deputado é considerado uma das figuras mais respeitadas do partido. Foi deputado entre 2009 e 2011 e novamente de 2015 a 2022 e durante esse período, liderou o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e chegou a ser vice-presidente da Assembleia da República. Numa nota enviada à Agência Lusa, José Manuel Pureza afirmou estar confiante de que o partido vai encontrar uma solução que dê força ao Bloco e rejeita, no entanto, que haja qualquer precipitação sobre o futuro e garante que a moção que subscreve inclui várias pessoas que são capazes de coordenar o partido. E fechar, André Ventura acredita que vai vencer as presidenciais e diz ser a mão firme de que o país precisa. O candidato presidencial acredita que vai mesmo vencer a corrida a Belém já na primeira volta, tanto no continente como na Região Autónoma da Madeira, por onde esteve este sábado.

Estou confiante que vou vencer as eleições presidenciais à primeira volta e estou convencido que aqui na Região Autónoma da Madeira, vou vencer também as eleições presidenciais à primeira volta. A Região Autónoma da Madeira tem nos dado grandes resultados. Já me tinha dado grandes resultados em 2021, quando foram as primeiras presidenciais em que participei, e estou empenhado em conseguir que o Chega e eu, nesta candidatura presidencial, tenhamos, não é ficar em segundo, nem terceiro, é vencer.

Em declarações aos jornalistas, o líder do Chega esclareceu também aquilo que quis dizer na entrevista dada à SIC, quando afirmou que Portugal precisava de não uma, de três Salazares e, por isso, justifica-se, diz que é a mão firme de que o país precisa.

O país precisa de ser posto na ordem e o país precisa de mão firme pra ser posto na ordem. Eu sou essa mão firme que o país precisa. E por isso é que eu quis dizer, se querem que continue tudo na mesma e na mesma moleza, votem nos outros candidatos. Quem quiser continuar com o mesmo sistema que temos a nível de justiça, à nível de segurança, a nível de luta contra a corrupção, francamente, não votem em mim, porque não é nisso que eu quero fazer. Eu quero ser um presidente interventivo, quero ser um presidente com mão firme e quero dar um sinal à República. Se quiserem o contrário, têm os outros candidatos.

Declarações de André Ventura a partir de São Vicente, no norte da Ilha da Madeira, onde marcou presença na tomada de posse de José Carlos Gonçalves, o novo presidente da primeira câmara em que o Chega foi eleito nas autárquicas de 12 de outubro. É a notícia de fecho deste jornal das três da manhã. A informação fica por aqui. Está de regresso às 15h30 com a síntese.