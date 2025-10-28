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No Orçamento do Estado. Rádio Observador. São 3 horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das Três na Rádio Observador. O Partido Socialista apela à intervenção do Ministério Público na questão dos cartazes da campanha presidencial de André Ventura. Posição defendida na última noite pelo secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, que defende que sejam acionados os mecanismos previstos na lei para sancionar os cartazes que diz atentarem contra o Estado de Direito. Nos cartazes, é possível ver a fotografia de André Ventura acompanhada pela frase "Isto não é o Bangladesh". Noutro, diz: "Os ciganos têm de cumprir a lei". Ora, o líder do PS faz um apelo ao Ministério Público para as mensagens que André Ventura pretende passar.

São cartazes com mensagens que estimulam o ódio em relação a determinadas origens sociais de populações que vivem, que estão integradas no nosso país. E o meu apelo é para que as autoridades competentes, nomeadamente o Ministério Público, estejam atentos àquilo que são mensagens e à disseminação de mensagens que atentam contra os valores da nossa Constituição, porque esse é o dever dessas instituições, é não terem dúvidas de acionar os mecanismos que a lei prevê para sancionar aqueles que atentam contra o Estado de Direito.

A reação de José Luís Carneiro. Ainda sobre o tema, oito associações ciganas vão apresentar queixa no Ministério Público contra estes cartazes do candidato às eleições presidenciais, André Ventura, relativos à comunidade, e ponderam também avançar com uma providência cautelar para a retirada dos anúncios. Já a Embaixada do Bangladesh também reagiu. Num comunicado divulgado nas redes sociais, pede calma à comunidade e garante que estão a ser contactadas as autoridades apropriadas. Ainda na política, mas noutro tema, o Chega e o PSD chegaram a acordo sobre a Lei da Nacionalidade. Há agora luz verde para a aprovação do documento, ao que o Observador apurou, depois de um ultimato a um dia da votação, os dois partidos cederam. O Chega aceita a perda de nacionalidade proposta pelos sociais-democratas como pena acessória a decidir e a aplicar por um juiz. Já o PSD aceita incluir uma exceção para as situações em que a obtenção de nacionalidade ocorreu de forma manifestamente fraudulenta. A lei é votada em plenário esta terça-feira. Esta segunda, à margem do debate do Orçamento do Estado para o próximo ano, André Ventura insistiu nos dois pontos anteriormente rejeitados pelos sociais-democratas.

A lei será aplicável, sempre que se cometa um crime, perde-se a nacionalidade. Para evitar algum juízo aqui de inconstitucionalidade, o resultado nunca poderia ocorrer numa situação jurídica de apatridia do visado. Isto é, aquele que cometeu o crime não pode ficar nunca numa situação de apatridia. A segunda norma prende-se com a obtenção fraudulenta da nacionalidade. Para o Chega, era importante, era fundamental que, após a obtenção da nacionalidade, tenha decorrido que prazo tenha, se tiver sido obtida de forma manifestamente fraudulenta, que ela nunca possa ficar consolidada.

André Ventura, antes de alcançado este entendimento entre Chega e PSD sobre a Lei da Nacionalidade, o presidente do Chega recua, sim, na questão da perda automática da nacionalidade. Em contrapartida, o PSD inclui uma exceção para casos de fraude na obtenção da nacionalidade portuguesa. Voltamos ao PS, isto porque José Luís Carneiro diz que o primeiro-ministro tem um ano para mostrar o que vale. Depois da abstenção do PS na votação do Orçamento do Estado, o secretário-geral dos socialistas esteve esta noite numa sessão na FAUL do PS para discutir o Orçamento do Estado. Aproveitou para deixar a garantia de que vai insistir na proposta de aumento permanente das pensões mais baixas, depois de Luís Montenegro ter recusado fazê-lo. Carneiro avisa o primeiro-ministro, diz que a abstenção do PS tem prazo de validade e justifica a decisão que foi tomada para bem da estabilidade política do país.

O primeiro-ministro tem um ano para mostrar aquilo que vale. Tem o ano de 2026, porque é mais um ano. Ele já está há um ano e meio em funções e agora tem mais um ano para mostrar aquilo que é capaz. E foi isso que o Partido Socialista lhe quis dizer com a abstenção. Ou seja, nós, fundamentalmente, mostrámos o nosso sentido de compromisso com a estabilidade política do país, que é para conseguir cumprir e responder às necessidades urgentes. Mas é evidente que o primeiro-ministro e o governo não vão ter agora a desculpa do Partido Socialista, porque não conseguiu, porque não votou contra o Orçamento. Agora o governo tem mesmo que mostrar daquilo que é capaz e vai ter um ano para o fazer.

José Luís Carneiro, que adianta ainda que o partido vai apresentar propostas que visam garantir a estabilidade das contas públicas, a sustentabilidade da estrutura financeira da Segurança Social e ainda o não aumento da despesa líquida estrutural do Estado. Recordamos então o primeiro debate sobre o Orçamento do Estado. A sessão desta segunda-feira foi marcada por acusações entre governo e oposição, nomeadamente entre Luís Montenegro e André Ventura. Trocas de acusações que contaram com referências a Salazar e até ao presidente do governo espanhol, Miguel Gato. André Ventura começou a intervenção por criticar o fim do desconto extraordinário do ISP.

Ou vai haver um aumento brutal do consumo de gasóleo e gasolina, ou então os senhores vão sacar dinheiro na gasolina e no gasóleo aos portugueses no próximo ano. Não vale a pena baixar o IRC, se depois vai ao longo do ano sacando-lhes mais em impostos sobre os combustíveis.

O presidente do Chega elogiou Pedro Sánchez por ser mais resiliente na luta contra esta medida europeia e no meio de novas referências a Salazar, Luís Montenegro respondeu assim.

Não é o presidente do governo espanhol, o meu exemplo e o meu referencial de política pública e de gestão do país, não é!

Juntar a três Salazares, três Pedro Sanches, é uma opção sua, mas não é minha.

Da parte do PS, a abstenção na generalidade está garantida e o secretário-geral José Luís Carneiro explica que garantias lhe foram dadas pelo governo.

Que este orçamento do Estado não desse suporte às alterações às leis do trabalho, às alterações à lei de bases da saúde, à alteração da natureza pública da segurança social e também que não fosse a sede para alteração à política fiscal.

Ainda assim, José Luís Carneiro questiona o governo se é possível incluir o aumento extraordinário de pensões na especialidade.

De facto, o governo não está disponível.

O primeiro-ministro que deixa ainda avisos ao PS e ao Chega.

O Partido Socialista, no ano passado, decidiu, em sede de especialidade, fazer um acordo político com o Chega. Eu espero, sinceramente, que o Partido Socialista não o faça nesta ocasião.

Um debate que ficou marcado pelo regresso de Mariana Mortágua ao plenário, com destaque para o tema da habitação.

Para o governo, 2.300 € é uma renda moderada e para a classe média. É especulativo. O governo sabia, o governo quis, e a minha pergunta é se está contente com o que fez.

Dos restantes partidos da oposição, surgem críticas à proposta do governo para o orçamento do Estado, às quais Luís Montenegro responde com irrealismo, tanto à esquerda como à direita. O jornalista Miguel Gato com os principais destaques do primeiro dia de debates do orçamento do Estado para o próximo ano. A discussão do documento continua esta terça-feira de manhã. A votação é à tarde. Mudemos de tema. Um militar da GNR morreu e outros quatro ficaram feridos durante uma perseguição da Unidade de Controle Costeiro da GNR a uma lancha rápida utilizada para tráfico de droga. A notícia é avançada pela CNN Portugal, que indica que os suspeitos faziam a habitual rota de transporte de haxixe de Marrocos para a Europa. Em causa esteve uma colisão com incêndio a bordo, que provocou pelo menos um morto e quatro feridos, todos eles militares da GNR. O acidente ocorreu no rio Guadiana, na zona de Alcoutim, quando a equipe da Guarda Nacional Republicana tentava imobilizar a embarcação suspeita, que continuará, a esta altura, em fuga. Lá fora, a defesa do antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apresentou esta segunda-feira um recurso contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que o condenou a 27 anos e três meses de prisão. Em causa esteve, no entender do tribunal, a intenção de Bolsonaro em liderar uma tentativa de golpe de Estado para tentar reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. Com o recurso, os advogados do antigo presidente brasileiro procuram agora corrigir o que dizem ser as injustiças, os erros e os equívocos do julgamento do mês passado. A decisão do Supremo Tribunal Federal, recordo, não foi tomada por unanimidade e a divergência de um dos magistrados, o Luiz Fux, é utilizada como justificação para o recurso no documento de 85 páginas, noticia a CNN Brasil. Fechamos o olhar para o desporto. O Futebol Clube do Porto continua no primeiro lugar do campeonato. Venceu esta noite o Moreirense por 2x1. Jogo que encerrou a jornada nove do campeonato, que decorreu em Moreira de Cónegos. A equipa da casa estreou o marcador aos 28 minutos com o gol de Alanzin. Ainda na primeira parte, Samu empatou. Já aos 88 minutos, muito perto do final do encontro, Dennis Golo deu a vitória à equipa de Farioli. No final do encontro, o treinador dos Dragões reconheceu as mais-valias do adversário e até as dificuldades provocadas pelo estádio.

Sabíamos como seria difícil vir até aqui. O Moreirense venceu todos os jogos em casa, num campo que é muito pequeno, com pouca largura. Mais uma vez, enfrentamos uma equipa que decidiu ficar na própria metade do campo. Por isso, é normal que os espaços sejam menores e precisemos de ter paciência, encontrar o momento certo para maximizar as oportunidades. E o resultado, claro, é muito importante.

Do outro lado, Vasco Portela Costa deixou reparos à equipa do Moreirense. O jovem técnico português fala em erros difíceis de aceitar.

Temos 12 gols sofridos neste campeonato, sete deles são de pênalti, e em nenhum deles eu posso dizer que acho que o árbitro tenha assinalado mal. Nós estamos sendo muito penalizados por erros próprios, que eu acho que não se justificam numa equipa que não é uma equipa com muitos jogadores que estejam pela primeira vez neste contexto, porque efetivamente, se eu olhar para o jogo, acho que foi o gol do empate que acabou por baixar muito dos nossos índices que nós estávamos, seja de agressividade, seja de crença que era possível.

As análises dos dois técnicos, Vasco Portela Costa, do Moreirense, e Francesco Farioli, do Futebol Clube do Porto. Os Dragões que continuam assim em primeiro lugar, têm 25 pontos, mais três do que o Sporting e mais quatro do que o Benfica. Já o Moreirense está no sexto lugar da classificação com 15 pontos conquistados. Ponto final neste jornal. A informação regressa com a síntese das 15h30. Até já.