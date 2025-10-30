Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Carlos Pedro.

Boa noite, Jornal das Três na Rádio Observador. A começar pela atualidade internacional. Donald Trump e Xi Jinping já estão reunidos na Coreia do Sul. É mais uma etapa da viagem do presidente dos Estados Unidos pelo continente asiático, decorre em Busan, uma grande cidade portuária da Coreia do Sul. À chegada, Trump reforçou o que diz ser uma ótima relação com o presidente chinês, confirmou também a intenção de assinar um acordo comercial entre as duas potências. Nesse sentido, Xi Jinping afirmou que Pequim e Washington devem ser parceiros e amigos. O presidente da China assume algumas discordâncias com Trump, mas reitera que o desenvolvimento da China caminha lado a lado com a visão de Trump em tornar a América grande novamente, referência de Xi Jinping ao lema trumpiano "Make America Great Again". Recordo que os chefes de Estado de China e Estados Unidos da América não se encontravam oficialmente desde 2019. Entretanto, Donald Trump ordenou ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos que comece a testar as armas nucleares do país. A ordem foi dada imediatamente antes do encontro com o presidente chinês. O anúncio faz referência direta à Rússia e à China e surge depois de o presidente russo Vladimir Putin ter ordenado um teste com drone submarino com capacidade nuclear. Através da rede social Truth Social, Trump fala de um processo com início imediato para colocar em pé de igualdade as armas nucleares dos Estados Unidos, de Moscou e ainda de Pequim. Olhamos agora para Portugal e para a saúde. O primeiro-ministro reforça a confiança na ministra Ana Paula Martins e nega a intenção de fazer cortes no Serviço Nacional de Saúde. Montenegro não gostou da palavra utilizada pelo jornal Público, que esta quarta-feira deu conta de uma reunião entre a direção executiva do SNS e os administradores hospitalares para dar uma orientação aos hospitais de redução da despesa já no próximo ano. Na última tarde, em Lisboa, Luís Montenegro preferiu usar outra expressão em declarações aos jornalistas. O chefe do Executivo justifica, diz que quer utilizar o dinheiro público de forma mais eficiente.

A palavra corte não é correta. Não há nenhuma orientação no sentido de cortar o que quer que seja. Há uma orientação que é naturalmente muito exigente, mas que, creio eu, merece a compreensão de todos no sentido de sermos mais eficientes, no sentido de otimizarmos mais os recursos. Nós não queremos cortar nada.

Luís Montenegro, que chama a si a responsabilidade pela decisão. Já quanto ao pedido de demissão da ministra, feito pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, o primeiro-ministro responde com uma palavra de confiança.

Todos os membros do governo têm a minha confiança para estar no governo. É o pressuposto que dimana da própria Constituição da República. Portanto, não há a contexto nenhuma dúvida. Há uma ministra fragilizada no cargo. O que eu quero é que todos sejam capazes de executar o nosso programa. É isso que estamos a fazer na saúde. Estamos a transformar o nosso sistema de saúde no sentido de lhe dar maior agilidade na gestão.

Luís Montenegro à margem do aniversário do Clube Juvenil de Voleibol da Escola Filipe de Castro, em Lisboa. Entretanto, a direção executiva, liderada por Álvaro Almeida, esclareceu que o encontro foi da Assembleia de Gestores do SNS e não uma reunião com administradores hospitalares. Ainda assim, numa nota enviada à comunicação social, não foi comentado o conteúdo da reunião, também sem desmentir que cortes na despesa tenham sido ou não um dos temas do encontro. É neste contexto que o Observador revela novos dados sobre a espera para a cirurgia no Serviço Nacional de Saúde. Disparou 20% o número de doentes a aguardar por uma operação já fora dos tempos recomendados. O quadro é pior do que na altura em que Luís Montenegro tomou posse como primeiro-ministro no primeiro governo da AD em abril do ano passado. João Gama.

No final de agosto deste ano, mais de 20 mil pessoas aguardavam por uma cirurgia para lá dos tempos máximos de espera. O número de utentes nesta situação é 20% superior ao registrado há seis meses, em fevereiro de 2025. Este aumento é também comum às áreas oncológicas e não oncológicas. Por exemplo, na área oncológica de fevereiro a agosto de 2025, o número subiu 90%, de 186 pessoas para 353. Ao Observador, a direção executiva do SNS justifica esta evolução com fatores sazonais, fatores que se repetem todos os anos no período de verão, com a redução temporária das atividades cirúrgicas. Mas os números mostram que o aumento das listas de espera começou muito antes do período do verão, ainda no inverno de 2025. Os gestores hospitalares aproveitam para apontar o dedo ao gabinete de Ana Paula Martins. Dizem que estes dados provam que o plano de emergência falhou, uma vez que previa precisamente a recuperação das listas de espera.

João Gama, com o aumento dos tempos de espera por uma cirurgia no Serviço Nacional de Saúde. Os dados constam no portal que monitoriza a execução do Plano de Emergência e Transformação da Saúde. Esta é uma notícia assinada pelo jornalista Tiago Caeiro e que pode ler com mais detalhe no site do Observador. Na política, José Miguel Judice vai ser o mandatário nacional da candidatura presidencial de João Cotrim Figueiredo. Um anúncio feito pelo antigo líder da Iniciativa Liberal esta noite, em entrevista à TVI CNN Portugal. João Cotrim Figueiredo explica o porquê da escolha.

Vão ter a oportunidade no domingo de manhã, às 11h, no CCB, de ouvir pela primeira vez falar na qualidade do meu mandatário, José Miguel Judice Um homem que eu obviamente não escolhi pelas suas qualidades jurídicas de grande causídico e árbitro nacional por sua reputação. Escolhi porque é um homem de espírito livre, um espírito lúcido e que, na sua vida pública, já apoiou várias pessoas para cargos importantes, incluindo para a Presidência da República, e fê-lo sempre escolhendo apoiar pessoas em quem confia e de quem gosta politicamente. E, portanto, dá-me muita honra tê-lo ao meu lado.

João Cotrim Figueiredo a anunciar que o mandatário nacional da candidatura a Belém é José Miguel Judice. Esta informação foi confirmada pelo próprio numa declaração exclusiva ao Observador, onde admitiu que se Cotrim não tivesse avançado, apoiaria António José Seguro. José Miguel Judice explica ainda o porquê de não apoiar Luís Marques Mendes, que conta com o apoio formal do PSD. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados diz que considera Marques Mendes um homem decente. Ainda assim, já em maio, numa grande entrevista ao Observador, Judice mostrava reservas em relação à candidatura do social-democrata, por considerar que Marques Mendes não tem o que é preciso para a função. A AIMA vai resolver as pendências relacionadas com os vistos gold no próximo ano. A garantia foi deixada pelo ministro António Leitão Amaro, durante o debate da especialidade da proposta do Governo para o orçamento do Estado para 2026. O ministro da Presidência explica que os vistos gold foram deixados para o fim por uma questão de equidade, justificando também que são aqueles que pagam mais. Uma situação que explica que a AIMA terá 85 milhões de euros de receitas próprias no próximo ano. Leitão Amaro sublinha que na escala de valores morais, o Governo quis dar prioridade aos mais pobres e mais vulneráveis. Diz o Governo que ficam os mais ricos para o fim da fila. No desporto, o Benfica venceu o Tondela por 3x0 no Estádio da Luz, num jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga. O capitão Otamendi fez o primeiro das Águias de penalti aos 41 minutos. Já na segunda parte, aos 83, Richard Rios assistiu Dodi Lukebakio para o segundo gol. Já no tempo extra da segunda parte, Pavlídis, vindo do banco, fez o terceiro para o Benfica. No final do encontro, José Mourinho falou de uma vitória com demasiada tranquilidade.

Durante muito tempo jogou-se com pouca ambição, com pouco ritmo. Eu estava ali na primeira parte e estava a sentir que eu tinha falhado na tentativa de apertar com eles para que o jogo fosse jogado do mesmo modo que jogámos o último, do mesmo modo que eu quero e gostava de jogar sempre. Falhei. A equipa sentiu que se calhar o jogo era fácil ou acabava-se sempre por ganhar e a primeira parte não gostei.

O Benfica garantiu assim a passagem à Final Four da Taça da Liga, que vai decorrer em Leiria nos dias 6 e 7 de janeiro do próximo ano. Nas meias-finais, os encarnados vão defrontar o Sporting de Braga, que derrotou esta quarta-feira o Santa Clara por 5x0. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 15h30. Até já.