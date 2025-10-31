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Três horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das Três na Rádio Observador. O governo quer aumentar o tempo máximo de detenção para os imigrantes que entram de forma ilegal em Portugal. É uma das medidas da nova Lei do Retorno, que o governo vai apresentar em breve. Depois de concluída a Lei dos Estrangeiros e da Nacionalidade, o governo vai rever a Lei do Retorno dos Imigrantes Ilegais. Em entrevista ao Observador, o secretário de Estado adjunto da Presidência e Migração, Rui Armindo Freitas, revela que o período de detenção nos centros de instalação temporária tem que ser superior ao atualmente permitido.

Quando chegou um barco de cinco metros e meio à costa do Algarve, todos perceberam aquilo que nós andávamos a dizer há muito, é que as nossas regras de retorno não nos serviam. E que aí posso levantar um bocadinho o véu. É que aquele tempo mínimo de detenção não serve. Ficou claro. Na impossibilidade de uma decisão judicial em 60 dias, o que aconteceu foi, chegou ao tempo máximo de detenção em cita daqueles cidadãos, eles tiveram que ser libertados. Garanto-lhe que com o novo regime de retorno, isso não aconteceria.

O secretário de Estado dá o exemplo do caso do barco com imigrantes marroquinos, em que o período máximo de detenção de 60 dias já foi ultrapassado e os cidadãos tiveram que ser libertados pelas autoridades. Já quanto à Lei da Nacionalidade, Rui Armindo Freitas diz que o PS se colocou à margem, mesmo estando próximo do governo, nalguns pontos essenciais.

O Partido Socialista não teve, mas foi à última hora, porque nada de material já separava, a não ser uma vontade do Partido Socialista de querer incluir um universo muito mais amplo num regime transitório, ou que se aplicasse a lei atual a um conjunto muito mais amplo, a um universo muito mais amplo de cidadãos que nós entendíamos que a Lei da Nacionalidade deveria ter um determinado tipo de efeito.

O secretário de Estado adjunto e da presidência, em entrevista ao programa Vixi Suasse, que está disponível em podcast, é também um artigo que faz manchete no site do Observador. Na saúde, o PS considera que o presidente da República tornou evidente que o governo falhou no setor. Em causa as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que aponta o dedo às últimas gestões do SNS, que considera marcadas por decisões casuísticas. Numa referência implícita ao plano de emergência apresentado pela ministra Ana Paula Martins no ano passado, o chefe de Estado refere que nos últimos anos o SNS tem apresentado sobretudo medidas de curto prazo.

Sem definir isto com alguma clareza, é muito difícil ter um quadro de atuação política. A atuação política passa a ser casuística. Há um buraco aqui, há um ramal da fazera acolá, há aqui uma emergência. Começa a haver cada vez mais planos de urgência ou de emergência, imediatamente no início dos vários executivos.

Marcelo apela ainda que seja feito um acordo político sobre o papel do SNS para que haja um quadro de médio prazo.

Para quem quer que seja poder, em cada momento, leia-se o governo, em cada momento é Portugal. Entende que lhe basta definir uma política para aquele governo e aquela maioria ou minoria mais ou menos glorificada, ou não. Ganhar-se-ia em fazer convergências mais amplas para tornar mais duradoura a decisão sobre questões fundamentais no domínio da saúde.

O presidente da República, que criticou ainda a indefinição de competências da direção executiva do SNS, Marcelo conclui que esta indefinição provocou ou provoca alguma confusão sobre se as decisões são do governo ou da direção do SNS. Agora sim, a reação de José Luís Carneiro, que diz que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa tornam mais evidente que o governo falhou na política de saúde. À saída de uma sessão de boas-vindas aos novos militantes do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, o secretário-geral socialista afirma que o chefe de Estado acabou por certificar as palavras da oposição.

O senhor presidente da República acabou por tornar mais evidente que o governo falhou na sua política de saúde. Ou seja, o governo prometeu soluções no prazo de 100 dias para resolver as questões da emergência médica, não foi capaz de as resolver.

O secretário-geral do PS, que acusa ainda o governo de fazer tábua rasa sobre uma reforma que estava em curso. Falamos agora da corrida a Belém. Rui Moreira admite que não avançou porque podia dividir o espaço político à direita e, com isso, beneficiar nomes como André Ventura ou Henrique Gouvéia Melo. Na apresentação como mandatário de Marques Mendes, Rui Moreira revela que o facto de ter ponderado uma candidatura não foi problema para aceitar este convite, num assunto que, para Marques Mendes, não é uma questão. Miguel Viterbo Dias.

Rui Moreira apresentou-se como mandatário de Marques Mendes, mas o candidato, em definitivo, não fugiu ao passado recente.

Ele que tinha condições, se o quisesse, para ser muito mais até candidato presidencial.

Moreira chegou a ponderar uma candidatura presidencial, mas isso não foi problema na hora do convite.

A ideia de me candidatar à presidência da República, diga-se, não gerou nenhuma acrimônia junto de Luís Marques Mendes.

E nesse processo de reflexão política, tirou também uma conclusão matemática.

Tornou-se evidente, quer para mim, quer para os que me apoiavam, que as nossas candidaturas eram redundantes. Por serem estribadas nos mesmos princípios, havia o risco de as duas candidaturas se canibalizarem e gerarem uma dispersão de votos. Sabemos bem quem beneficiaria com essa dispersão de votos.

Rui Moreira, que apoiando Marques Mendes, atirou sobretudo a Henrique Gouvéia e Melo e André Ventura.

Um chefe de Estado que não caia na tentação de governamentalizar a presidência Ou mesmo de reencarnar uma espécie de sidonismo fora de época.

Acrescentando que a presidência não é ponto de passagem.

De candidatos com uma visão messiânica da política e até de si próprios, de candidatos dispostos a usar a Presidência da República como trampolim para a governação do país.

Mas pelo meio, também um pedido de diferenciação face ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República tem de ser popular sem ser populista. Tem de ser afetivo, sem perder a gravitas.

E quando ao lado de Gouveia e Melo está o antecessor Rui Rio, Moreira faz questão de vincar.

Não aceitei este desafio para ajustar contas ou animado por qualquer revanchismo. Pessoalmente, nada me move contra os outros candidatos.

Rui Moreira na apresentação enquanto mandatário nacional da candidatura de Marques Mendes, num discurso que encaixaria num candidato à presidência.

Miguel Viterbo Dias, com as ideias centrais da intervenção de Rui Moreira na apresentação como mandatário de Marques Mendes, numa sessão em que marcaram presença Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite e também Sebastião Bugalho. Vem aí mau tempo. Viseu, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso vermelho devido à chuva, uma informação adiantada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O aviso é válido entre as 06h e o meio-dia. Também Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria e Braga vão estar sob aviso laranja esta sexta-feira, devido à previsão à precipitação persistente e por vezes forte. Os 10 distritos ficam no sábado sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva. As condições meteorológicas adversas devem começar a fazer-se sentir a partir desta madrugada, como explica Carlos Pereira, adjunto de Operações Nacionais da Proteção Civil.

Poderá ocorrer entre as 03h e as 07h desta madrugada, que se poderá estender até sábado cerca das 12h. Mas aquilo que nós estamos em espera, será na madrugada desta sexta-feira, que nos causa também alguma preocupação, porquê? Porque há menos circulação, mas temos muitos bens que podem estar guardados em garagens ou em leitos de cheia e chamamos em especial atenção à população para que se possa prevenir.

A Proteção Civil emitiu esta quinta-feira um aviso à população para que tenha comportamentos preventivos, devido à previsão de chuva forte, vento e possibilidade de cheias ou inundações nos próximos dias. Voltamos atenções para o desporto. Quinta-feira marcada pelo debate entre Rui Costa e Noronha Lopes, com vista à segunda volta das eleições no Benfica. Os candidatos trocaram vários argumentos e acusações. Falou-se ainda de redes sociais, Luís Filipe Vieira, Bernardo Silva, Mourinho e ainda a falta de vitórias, mas não só. João Lourenço.

Ataques pessoais, polémica sobre mensagens no dia da primeira volta, troca constante de treinadores, centralização de direitos televisivos e até claques organizadas. João Noronha Lopes e Rui Costa tiveram esta noite o primeiro debate rumo à segunda volta das eleições do Sport Lisboa e Benfica. Segundo os candidatos, a campanha tem sido suja e os ataques pessoais eram dispensáveis.

O que eu não consigo perceber que tenha existido alguém da sua campanha, um vice-presidente, que me fez ataques pessoais lamentáveis. Chegou a dizer: "Estou farto das burrices do João Noronha Lopes".

Rui Costa lamenta que a campanha tenha sido má nas redes sociais e acusa a candidatura de Noronha Lopes de descer baixo nas assembleias do clube.

Pois olha, então ontem o seu diretor de campanha me ofendeu de alto a baixo, uma vez mais. Já não bastou aquilo que me disse, chamar a minha mãe numa assembleia. O seu diretor de campanha.

Acusações à parte, Rui Costa recusa insucesso desportivo nos últimos quatro anos.

Contendo com isso? Não. Mas enquanto benfiquista, quando o Benfica não ganhar, que perca como perdeu o ano passado.

João Noronha Lopes acredita que o rodopio de treinadores não faz bem a nenhuma equipa.

Quando nós temos cinco treinadores em quatro anos, como é que podemos ganhar, Rui? Quando nós temos dois treinadores que começam com o plantel, que não foram escolhidos por ele, como é que nós podemos ganhar?

José Mourinho deve ter o futuro garantido no Benfica, pelo menos até ao final do contrato.

Que a exigência de Mourinho também para ele próprio, é conseguir obter o máximo de resultados possível no Benfica, e o máximo de resultados possível no Benfica são títulos.

Já Noronha Lopes mantém Mourinho, pois o Special One não escolheu o plantel.

É que um treinador que entra como o José Mourinho entrou quando o José Mourinho entrou, não é exigível que seja campeão. Obviamente que, quer eu, quer o Rui, vamos criar todas as condições para que ele o seja.

A centralização dos direitos televisivos também foi a debate. Rui Costa diz que votou no projeto de Pedro Proença e não na pessoa. Já Noronha Lopes acusa o atual líder encarnado de passar um cheque em branco ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

O jornalista João Lourenço, com o resumo do primeiro debate dos candidatos à segunda volta das eleições do Benfica. Os sócios encarnados voltam às urnas no dia 8 de novembro para decidir o próximo presidente do Benfica. Ainda no futebol, o Palmeiras de Abel Ferreira está na final da Taça Libertadores da América. O Verdão recuperou de uma desvantagem de três gols trazida do Equador, onde tinha perdido com a Liga de Quito na semana passada. Esta madrugada, no Allianz Parque, em São Paulo, a equipa orientada pelo técnico português foi mais forte desde o primeiro minuto e confirmou a superioridade em gols. Venceu por 4x0, com gols de Rafael Veiga, por duas ocasiões, Bruno Fuchs e ainda Ramon Sosa. O Palmeiras marca agora encontro com o Flamengo na final da competição. Está agendada para 29 de novembro, em Lima, na capital do Peru. Esta é, de resto, a reedição da final de 2021, quando o Palmeiras, aí já orientado por Abel Ferreira, venceu o Flamengo de Renato Gaúcho por 2x1. Nesse Flamengo, a título de curiosidade, alinhou de início Filipe Luís como lateral esquerdo. Quatro anos depois, Filipe Luís está de volta a uma final da Libertadores, mas como treinador. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 15h30.