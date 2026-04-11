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Mais uma vez, boa noite, eu sou o Ricardo Lopes, são 3 da manhã, hora de atualizar toda a informação aqui na Rádio Observador. Começamos com a missão Artemis 2, que foi concluída com sucesso, realizou o splashdown, a amaragem, há cerca de duas horas, à 01h07, amarou no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. Neste momento, os astronautas já saíram de dentro da cápsula, estão a ser transportados de helicóptero para um navio onde vão ser submetidos a diversos exames médicos. Estiveram ainda mais de uma hora e meia antes de serem retirados um a um da cápsula. José Augusto Matos, astrónomo, explica este ainda longo procedimento.

Pequenos barcos da Marinha aproximarem-se com mergulhadores da Marinha também, que para já vão instalar uma cinta de flutuação à volta da cápsula para que ela fique estável e fique na vertical e vão depois colocar os cabos de reboque. Por quê? Porque a cápsula irá ser rebocada para dentro do barco anfíbio que está aqui perto. Esse barco tem uma doca na parte traseira, inundável. E a cápsula irá entrar dentro do barco, e depois será colocada no suporte e a doca será seca. E só depois da doca seca é que a tripulação irá sair.

José Augusto Matos, astrónomo que acompanhou a pari passo este regresso da nave Orion ao planeta Terra. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen regressaram assim ao planeta Terra depois de terem estado 10 dias em missão no espaço. Foram até ao lado oculto da Lua a bordo da nave espacial Integrity, viajaram para lá de 400 mil km da Terra, o mais distante que a humanidade já esteve de casa. Aqui na Rádio Observador acompanhámos em direto este momento histórico com o astrónomo que ouvimos há pouco, José Augusto Matos, que destaca o sucesso de toda a missão e em particular deste momento mais crítico no regresso à atmosfera terrestre. Olhamos agora para a guerra no Médio Oriente. Donald Trump garante que os Estados Unidos vão abrir o Estreito de Hormuz com ou sem os iranianos. Afirma ainda que há uma condição essencial para que o acordo se concretize: o Irão não pode ter nenhuma arma nuclear. Para o presidente norte-americano, já houve uma mudança de regime no país, embora rejeite, ao mesmo tempo, ter essa medida como critério para o acordo. Foram declarações feitas aos jornalistas na base militar de Andrews, no estado de Maryland, onde Trump voltou ainda a defender que a capacidade militar iraniana foi completamente neutralizada. Isto numa altura em que estão previstas, para este sábado, negociações de alto nível entre Washington e Teerão, é o que adianta a CNN, vão acontecer em Islamabad e devem combinar contactos diretos e indiretos entre as duas delegações. Ou seja, as duas partes vão começar primeiro por definir a agenda das negociações, através de contactos que serão mediados pelo Paquistão, antes de avançarem mais tarde, mas ainda no mesmo dia, ou seja, sábado, para encontros presenciais entre as delegações. Entretanto, os Estados Unidos da América estão a reforçar a presença militar no Médio Oriente, na véspera das negociações com o Irão. Apesar dos preparativos e da chegada, inclusive, de uma delegação iraniana ao Paquistão, os Estados Unidos continuam a reforçar o dispositivo militar no Médio Oriente, avança o The Wall Street Journal. Foram recentemente enviados caças e aeronaves de ataque para a região. A mesma fonte indica ainda que entre 1500 a 2 mil militares poderão ser destacados já nos próximos dias. O reforço inclui ainda forças navais como porta-aviões. Há algumas horas soaram as sirenes no norte de Israel, na sequência de ataques do Hezbollah. O grupo confirma que apontou a posições israelitas no sul do Líbano, em causa foguetes lançados a partir do Líbano atribuídos ao Hezbollah. A população local mantém-se em estado de alerta permanente. Até o momento, os serviços de emergência israelita não reportaram quaisquer feridos na sequência dos ataques. Apesar das negociações acordadas e dos pedidos do governo libanês e da administração Trump, Israel recusa cessar-fogo com o Hezbollah. Numa primeira conversa telefónica com o homólogo libanês, o embaixador israelita nos Estados Unidos afirma que Israel não pretende cessar os ataques contra o Hezbollah, é o que se pode ler num comunicado citado pelo The Times of Israel. Isto apesar do acordo alcançado para o início de negociações formais já na próxima terça-feira, que vão decorrer em Washington, DC. Olhamos agora para a Europa. A Hungria vai a eleições já no próximo domingo e Donald Trump promete também ajudar economicamente o país caso Viktor Orbán seja reeleito. O presidente norte-americano diz estar pronto para usar todo o poderio econômico norte-americano para fortalecer o país, caso a extrema-direita de Orbán fique no poder. Nas redes sociais, Trump considera que o atual primeiro-ministro húngaro é sinônimo de prosperidade no futuro. Por Portugal, António José Seguro deixa um recado ao governo: está em falta e é devido ao país, um relatório que explique verdadeiramente o que aconteceu no comboio das tempestades no início deste ano. Promete-se manter-se vigilante relativamente à reconstrução da zona centro, depois das consequências do mau tempo. No âmbito de uma iniciativa da Presidência Aberta, ontem, esta sexta-feira, na Marinha Grande, António José Seguro alerta que não pode ficar tudo na mesma. Vasco Maldonado Correia.

Ao fim de cinco dias a saltar de concelho em concelho pela região centro, a avaliar os estragos da depressão Christine, António José Seguro conclui:

Não podemos pensar que tudo já passou.

E se tudo continua na mesma, o presidente da República vai continuar a bater na mesma tecla.

As consequências desta tempestade ainda persistem. E a minha vigilância em relação aos apoios e à necessidade do país, em particular do Estado, tirar daqui ilações, também vai continuar.

E para clarificar:

O Estado não estava preparado para uma devastação, um comboio de tempestades desta natureza. Portanto, quando dizemos que é preciso tirar ilações desta situação, é preparar o Estado para responder melhor.

Depois da reunião de balanço da presidência aberta, que contou com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, sai novo recado com o governo como destinatário.

Não podemos continuar a passar o tempo sem que tenhamos um documento que explique verdadeiramente o que se passou nestes dias finais de janeiro e também nos dias iniciais de fevereiro. É impossível tirar ilações se não soubermos corretamente o que correu bem, o que correu mal, quais foram os apoios e os meios que chegaram mais tarde.

De resto, o presidente continua em modo acelerador.

É preciso acelerar apoios, clarificar medidas e adequá-las a realidades muito concretas.

E mostra-se preocupado com os meses mais quentes que estão já aí à porta.

Há muitas árvores caídas nas florestas, ainda há muitos caminhos que estão obstruídos, há muito material combustível.

A pensar nos incêndios do verão, mas ainda preocupado com o mau tempo do inverno, António José Seguro vai promover uma reunião com especialistas na próxima quinta-feira, no Palácio de Belém. Trabalho do jornalista da Rádio Observador, Vasco Maldonado Correia, que tem acompanhado António José Seguro nesta presidência aberta. António José Seguro, que esteve esta sexta-feira na Marinha Grande e deixou claro que quer que as populações da região Centro não fiquem esquecidas depois das tempestades. Mais três dias de férias, consoante a assiduidade do trabalhador. Este foi o ponto de negociação entre a UGT e o governo, em que o executivo acabou por ceder e há outros pontos de aproximação. É o que revela Sérgio Monte, secretário-geral da UGT, entrevistado esta noite aqui na Rádio Observador, garante que há outros consensos, para já apenas verbais.

A questão da jornada contínua, que é outra questão que tem dado aqui alguma controvérsia. A jornada contínua, a redação que está na proposta que nos foi entregue é taxativa. Trabalhadores com filhos até aos 12 anos e a jornada contínua depende do acordo com o empregador. Houve uma proposta, verbal também, que permitia, eventualmente, que trabalhadores com filhos até aos oito anos pudessem ter a jornada contínua, não dependendo do acordo do empregador, mas sim da vontade do trabalhador.

Há, no entanto, matérias em que os parceiros sociais ainda não se entenderam, mas a UGT garante que continua disponível para negociar. Está marcado um novo encontro entre o governo e as confederações patronais já na próxima segunda-feira. Sobre este tema, o Presidente da República, que tem pressionado para que haja um acordo, também quer receber os parceiros sociais em Belém. É desta maneira que termina este jornal das 03h. A informação está de regresso às 03h30 com a síntese de notícias. Até já.