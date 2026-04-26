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Três horas. Boa noite, eu sou a Teresa Fraser, são 3 da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com uma notícia de última hora. Donald Trump foi retirado à pressa do jantar de correspondentes da Casa Branca depois de se ouvirem disparos. O presidente dos Estados Unidos, a mulher e toda a administração de Donald Trump foram retirados pelos serviços secretos depois de se ouvirem tiros no hotel onde o jantar decorria. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos já está na Casa Branca, onde vai dar uma conferência de imprensa dentro de minutos. A informação foi, desde já, avançada exatamente por Donald Trump, através da rede social Truth Social. Portanto, o jantar foi interrompido e Donald Trump já garantiu também na rede social Truth Social que este jantar com os correspondentes da Casa Branca vai ser remarcado para o próximo mês, este jantar anual que costuma decorrer todos os anos e que até agora não tinha contado com a presença de Donald Trump. Entretanto, o FBI já garantiu que o atirador foi detido. Mais cedo, Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais ao Paquistão por considerar que seria demasiado tempo perdido em viagens. Estava previsto que Jared Kushner e Steve Witkoff viajassem este sábado para Islamabad para as discussões de paz com o Irão. Ora, o presidente norte-americano mudou de ideias e explicou o porquê.

Eles estão a lutar uns contra os outros. Há uma enorme luta interna, provavelmente estão a lutar pela liderança. Em muitos casos, acho que estão a lutar pra não serem líderes, porque já eliminamos dois níveis de liderança. Mas eu tratarei com quem for preciso. Não há motivo para esperar dois dias, fazer as pessoas viajarem 17 horas. Não vamos fazer isso. Quando quiserem, podem ligar-me. Temos todas as cartas na mão, ganhámos tudo.

Donald Trump, em declarações aos jornalistas, que ia defender que não fazia sentido enviar estes correspondentes ao Paquistão e em resposta ao cancelamento desta viagem, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que ainda está para ver se os Estados Unidos estão comprometidos com a diplomacia. No dia em que se assinalam os 52 anos do 25 de abril de 1974, vários líderes partidários saíram à rua e aproveitaram para criticar o pacote laboral do governo. No desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa, o secretário-geral do PS acusou o governo de criar a ideia de que negoceia a lei laboral, mas sem nunca abdicar dos pilares fundamentais. E José Luís Carneiro aproveitou para relembrar as linhas vermelhas dos socialistas.

Nós não aceitamos, nomeadamente, o despedimento sem justa causa. Não aceitamos também trabalho precário, porque isso significa maior precariedade para os mais jovens e precariedade para os mais vulneráveis. Nós temos de garantir que a nossa economia é competitiva, mas bem sabemos que pra uma economia ser competitiva, é muito importante termos trabalhadores mobilizados e motivados para o trabalho.

E pelo Livre, Rui Tavares disse que o pacote laboral vem agravar a precariedade já existente.

Na verdade, Portugal já tem demasiada precariedade, um diferencial demasiado grande, que hoje em dia o presidente da República lembrou, e muito bem, salarial entre mulheres e homens, e uma questão de também precariedade dos jovens, em particular, que é muito má. O pacote laboral vem resolver algum desses problemas? Não vem. Ele é não só desnecessário, como provavelmente vai contribuir para agravar todos esses problemas. Ainda por cima, feito em cima de uma total falta de diálogo.

Quanto ao Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, considerou que o pacote laboral representa o contrário do que Abril representa.

O que está mal não é nem a Revolução de Abril, nem a Constituição. O que está mal é um caminho que não cumpre a Constituição. Então é que nós dizemos: é preciso cumprir, cumprir Abril e cumprir a Constituição todos os dias. Isto não vai lá com esta política, e se me permitem, a talho de foice, não vai lá de certeza absoluta com este pacote laboral, que quer fazer exatamente o contrário. Mais precariedade, mais regulação da vida, mais instabilidade, despedimentos sem justa causa. Isso é tudo ao contrário de Abril.

Já o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, diz que para ser coerente, o presidente da República tem de vetar o pacote laboral.

António José Seguro fez uma declaração no seu discurso que é muito relevante, quando disse que liberdade sem condições económicas não é liberdade. E para ser coerente com essa afirmação, a António José Seguro só resta uma alternativa, que é vetar o pacote laboral, na exata medida em que o pacote laboral é um contributo muito relevante para empobrecer a população trabalhadora, quer em termos de direitos, quer mesmo em termos materiais.

E pelo PAN, Inês de Sousa Real considera que falar no pacote laboral é falar em retrocessos e à direita a presidente da Iniciativa Liberal insistiu na necessidade de o governo levar a discussão sobre a lei laboral ao Parlamento. Mariana Leitão diz que é preciso uma mudança de mentalidade.

O problema é nós termos um mercado de trabalho extremamente rígido, que não dá resposta às pessoas, que mantém um sistema de salários muito baixos. A maior parte da população portuguesa recebe mil euros por mês e é muito difícil viver com mil euros por mês. Acho que todos nós reconhecemos isso. Enquanto não houver aqui uma mudança de mentalidade, de capacidade, de percebermos que temos que fazer alterações que permitam essa flexibilidade, que permitam subir salários, que permitam que haja mais crescimento econômico, que as nossas empresas sejam mais competitivas.

Os líderes partidários que participaram nesta tarde de sábado no desfile na Avenida de Liberdade, a propósito dos 52 anos do 25 de Abril.E como é habitual nas celebrações da Revolução dos Cravos, as portas dos Jardins do Palácio de Belém estiveram abertas e o Presidente da República recebeu um grupo de jovens. É já o terceiro encontro que António José Seguro promove com os jovens. O primeiro aconteceu no dia da tomada de posse, o segundo em Madrid, durante a primeira visita oficial de Seguro ao estrangeiro e agora o terceiro, a propósito do 25 de Abril, decorreu com vários temas em cima da mesa. Miguel Pina Andrade.

Desconfiança em relação às instituições, a desinformação e as desigualdades territoriais em Portugal foram alguns dos temas lançados pra cima da mesa pelos 25 jovens que vieram de norte a sul do país para apresentar propostas, mas também perguntas ao Presidente da República. Na intervenção inicial, antes da conversa, António José Seguro deixa um apelo: quer que os jovens continuem a ter uma participação ativa na vida política. António José Seguro, que no final não quis responder às propostas e perguntas dos jovens, diz que vai guardar as notas que tirou, tal como fez no encontro a 9 de março. O Presidente da República promete ainda dar voz e pôr em prática as ideias das gerações mais novas. Os jovens vão ser ouvidos, a garantia deixada por António José Seguro, que afirma que o próximo encontro tem de acontecer o quanto antes. António José Seguro fecha assim as celebrações do Dia da Liberdade no Palácio de Belém, que durante a tarde abriu as portas dos Jardins ao público.

A reportagem do jornalista Miguel Pina Andrade sobre o encontro Liberdade, Democracia e Futuro, que reuniu 25 jovens e o Presidente da República. No desporto, o Benfica venceu este sábado o Moreirense por quatro bolas a uma, com os gols de Leandro Barreiro, outro de Richard Rios e dois de Ivanovic. No final da partida, o treinador dos encarnados, José Mourinho, fez um balanço desta época.

O campeonato que o Benfica está a fazer também tem debilidades nossas, porque empatámos jogos que não podíamos e não devíamos ter empatado, mas é um campeonato digno. Obviamente que o benfiquista não quer campeonatos dignos, o benfiquista quer ganhar. Até podia acontecer que o Benfica este ano com 80 pontos fosse campeão. Não sei, em Portugal já se foi campeão com 80 pontos? Não sei, se calhar sim, não chega.

Balanço feito desta época pelo treinador do Benfica, José Mourinho, depois da vitória no Estádio da Luz frente ao Moreirense por 4 x 1. Os encarnados ficam assim à condição com mais quatro pontos do que o Sporting. Notícia de fecho neste Jornal das 3. Informação está de regresso às 16h.