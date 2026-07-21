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Três horas. As notícias com Teresa Freire.

Boa noite. Começamos pelos exames nacionais. O PSD defende o ministro da Educação, enquanto o Chega, o PS e o PCP insistem que a reapreciação das notas dos exames deve ser gratuita. O secretário-geral do PSD considera que o ministro da Educação esteve sempre ao leme dos acontecimentos, palavras de Hugo Soares, que reconhece a existência de centenas de problemas na correção dos exames, mas sublinha que Fernando Alexandre não perdeu a qualidade por causa disso.

Alguém acha que o ministro da Educação, em particular, queria que este processo tivesse tido as dificuldades que teve? Não, ninguém acha. O ministro não perdeu qualidade por causa disso. E a prova de que não perdeu qualidade é que não deixou de estar ao leme dos acontecimentos, procurando mitigar, resolver os transtornos que nós sabemos que foram causados às famílias.

Hugo Soares, em declarações aos jornalistas em Viana do Castelo, quando questionado sobre se o ministro da Educação tem condições para continuar no cargo, o secretário-geral do PSD sublinha que o papel de um ministro é corrigir problemas e fazer mudanças. O Partido Socialista e o Chega concordam que a reapreciação das provas deve ser gratuita. Quanto à existência de uma época especial, dizem que é sinal de que o governo falhou. Já o PSD acredita que é a garantia de que nenhum aluno vai sair prejudicado. Esta tarde, no Explicador, os três partidos estiveram em debate para fazer o rescaldo das declarações de Fernando Alexandre. Maria José Aguiar, do Chega, insiste na proposta já feita por André Ventura de que a reapreciação das provas deve ser gratuita.

Era muito importante que o ministro desse um sinal a estes jovens, a estas famílias, em prol da dita transparência que o ministro, ainda hoje, durante a conferência de imprensa que deu, foi claro ao falar tantas vezes em transparência. Então, que desse esse sinal isentando os alunos de pagar a reapreciação e poderem pedir a reapreciação sem ter que poder pagar em nome dessa dita transparência.

Maria José Aguiar, do Chega, e o Partido Socialista, pela voz da deputada Aida Carvalho, concorda com o Chega sobre a reapreciação dos exames e acrescenta que Fernando Alexandre continua em negação perante o problema.

Continua em negação. Nós também temos relatos às 17h que ainda existem problemas nas classificações. O senhor ministro deu nota, de fato, que o seu cargo não está em risco e, portanto, ele cumpriu a sua missão. Parece-nos que ele não cumpriu a sua missão. A sua missão ainda está em curso, não concluiu com sucesso, terá um longo caminho para esclarecer.

Aida Carvalho diz que as escolas estão a viver um momento de instabilidade e o PSD defende o Ministério da Educação. Pedro Alves considera que a época especial permite que nenhum aluno saia prejudicado no acesso ao ensino superior.

Não é o reconhecimento de que as coisas não correram bem, mas, pelo contrário, é o reconhecimento de que ninguém será prejudicado. Foi esse o ponto de partida para um processo de mudança e transformação que é importante para o sistema educativo, que é fundamental para o processo de avaliação externa e que é também uma ferramenta que hoje percebemos de grande transparência e que permite aferir efetivamente aquilo que é o processo de classificação.

Pedro Alves, ouvido no Explicador da Tarde Política. Também o PCP defende que os estudantes possam pedir gratuitamente a reapreciação das notas dos exames nacionais. A líder da bancada parlamentar, Paula Santos, considera que os problemas que têm surgido continuam sem solução.

Os problemas estão longe de estarem resolvidos, essa é que é a verdade. Hoje, durante o dia, foram inúmeras as situações em que vimos estudantes que não têm a nota, estudantes que viram as suas notas alteradas, estudantes que ao consultarem os seus exames não correspondia àquilo que tinha sido o exame que realizou. E isto demonstra, de fato, que não há fiabilidade neste procedimento.

A líder da bancada comunista, que em declarações aos jornalistas na sede nacional do PCP, também defende que o governo deveria avançar com a isenção do pagamento da taxa de €25 para os estudantes que pretendam pedir a reapreciação das provas. A FENPROF acusou o governo de lançar um clima de suspeição sobre os professores. O secretário-geral José Feliciano Costa critica Fernando Alexandre por ter colocado a responsabilidade nos professores e no júri nacional de exames. Em declarações aos jornalistas, a FENPROF aponta para um único responsável.

Ele lançou um clima de suspeição em relação aos professores. Há professores que têm provas e que não as corrigem ou fazem ali um compasso de espera e, portanto, isso vai sabotando o processo. Mas isso também vem à imagem do que disse o primeiro-ministro. O ministro já tinha lançado um clima de suspeição em relação aos professores, acusando-os de coisas parecidas com estas. Isto, de fato, é gravíssimo, porque o que está aqui é um problema muito complicado, que tem um responsável e que se chama Fernando Alexandre.

O secretário-geral da FENPROF, em declarações aos jornalistas depois do encontro com o coordenador do Bloco de Esquerda. Os Estados Unidos concluíram a ronda de ataques contra o Irão, nesta que é já a décima noite consecutiva de ofensivas. A informação foi avançada pelo Comando Central dos Estados Unidos, que em comunicado avançam que atacaram os centros de comando militares, capacidades marítimas, bases de lançamento de mísseis e drones e sistemas de defesa aérea. Os norte-americanos explicam que os ataques têm como objetivo degradar ainda mais as capacidades militares iranianas usadas para atacar o transporte comercial no Estreito de Ormuz. Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão diz ter destruído alvos militares norte-americanos no Koweit e também um sistema de defesa aérea e um radar dos Estados Unidos no Bahrein. Dão ainda conta de uma explosão em dois petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz. E no Líbano, a Agência Nacional de Notícias avança que as forças israelitas levaram a cabo uma operação de demolição numa cidade do sul do Líbano. Sobre o Reino Unido, o primeiro-ministro português já felicitou Andy Burnham pela nomeação como primeiro-ministro. Na rede social X, Luís Montenegro relembra os fortes laços humanos e históricos que unem os dois países. E no primeiro discurso como primeiro-ministro, Andy Burnham prometeu fazer as mudanças mais profundas dos últimos 40 anos. No explicador da tarde política, o especialista em assuntos europeus, Henrique Burnet, diz que o novo primeiro-ministro quer ir em busca dos eleitores descontentes.

Profundir, buscar eleitores que são tradicionalmente eleitores descontentes, que esperam que o Estado os ajude. E nisso, de facto, encontrámos no Burnham um discurso estatista, de vamos ajudar as pessoas que ficam para trás, vamos resolver os problemas dos anos 80 e das indústrias que fecharam. Pode ser, e isso seria uma coisa curiosa, e acho que vale a pena ficarmos à espera para ver, se Burnham encontra um lugar para os partidos sociais-democratas europeus que têm andado à procura de um sítio.

As explicações do especialista em assuntos europeus, Henrique Burnet, no explicador dedicado à política britânica. No futebol, o Sporting venceu esta segunda-feira o Estrasburgo por 7x0, num jogo de preparação. Sete gols, quatro deles de reforços da equipa de Alvalade, Dombea, Altimira, Anderson e Salazar. O jogo decorreu no Estádio Algarve, frente aos franceses do Estrasburgo. Na análise, João Castro, adepto do Sporting, considera que os reforços entraram todos bem, mas destaca a performance de Dombea.

Eu gostei de todos, obviamente, mas Dombea destacou-se, quanto a mim. Em relação aos demais, um pouquinho mais do que os restantes. Gosto muito do Silas. Tinha dito na rádio que ia ser, se calhar, a surpresa da época em termos de reforços, porque veio claramente para uma posição mais secundária ou de rotação, mas está a assumir. Mas tanto o Altimira, que fez um belo jogo, e depois a entrada de Zalazar também em grande, conquistando logo um penalti e marcando um gol. Falta ver um pouquinho mais do Derry, mas de resto, a verdade é que os reforços entraram todos bem.

O adepto João Castro nota ainda algumas semelhanças no jogo desta segunda-feira com as táticas da seleção espanhola neste mundial.

É um Sporting com algumas dinâmicas do ano passado, algumas dinâmicas que se viu, por exemplo, agora na Espanha, também. Algumas dessas dinâmicas também vi fazendo a comparação, mas obviamente, quando mudas um pouquinho os jogadores ou o perfil dos jogadores, mudas também as dinâmicas da equipa ou um pouco as características da equipa, mas claramente, rapidamente estes jogadores têm que fazer esquecer, quer Trincão, quer Gyökeres.

O adepto do Sporting, João Castro, em entrevista à Rádio Observador. A formação leonina volta a jogar no sábado frente ao Mónaco, no Troféu Cinco Violinos, no Estádio José Alvalade, a partir das 19h30. Ponto final neste jornal das 15h, a informação está de regresso às 15h30.