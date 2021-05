Sporting. Capitão da equipa de futsal faz discurso antes da conquista da Liga dos Campeões: "Querem ser lembrados como heróis?"

Neste jornal, o resumo da conquista leonina da Liga dos Campeões de futsal. Ouvimos as reações dos protagonistas e as palavras de João Matos no balneário. Ainda as respostas aos Censos 2021.