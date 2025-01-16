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Quatro horas. As notícias com Laura Figueiredo. De saída da Casa Branca, Joe Biden alerta para a grande concentração de poder que diz estar a crescer nos Estados Unidos. Fala numa oligarquia em ascensão. O presidente norte-americano terminou o discurso de despedida da Casa Branca com um apelo aos norte-americanos que fiquem atentos. Biden diz que ainda acredita na ideia que a nação representa, mas pede atenção ao que se segue. E apela ainda ao cuidado que considera que é preciso ter com as redes sociais e com a desinformação que nelas circula. Diz mesmo que a democracia está em risco. Hoje uma oligarquia está a ganhar forma na América, uma oligarquia de extrema riqueza, poder e influência e que literalmente ameaça toda a nossa democracia, os nossos direitos e liberdades básicos e a oportunidade justa para todos progredirem. Os americanos estão a ser enterrados por uma avalanche de desinformação e informações falsas, permitindo o abuso de poder. Os meios de comunicação livres estão a desintegrar-se, os editores estão a desaparecer. A comunicação social desistiu do fact-checking. A verdade é sufocada por mentiras contadas por poder e lucro. Apesar das várias críticas deixadas a Donald Trump, Biden desejou sucesso ao próximo presidente e prometeu uma transferência de poder pacífica. No início do discurso, o presidente norte-americano felicitou a vitória conseguida no Médio Oriente, mas salienta que o acordo de cessar-fogo alcançado esta quarta-feira entre Israel e o Hamas foi trabalho da administração atual. Depois de oito meses de negociações incessantes, foi a minha administração que conseguiu que um cessar-fogo fosse alcançado entre Israel e o Hamas. Os pormenores deste acordo foram expostos em maio. Este plano foi desenvolvido e negociado pela minha equipa e vai ser implementado pela próxima administração. Foi por isso que pedi à minha equipa para manter a nova administração totalmente informada, porque é assim que deve ser, a trabalhar em conjunto como americanos. Declarações de Joe Biden no último discurso que fez enquanto presidente dos Estados Unidos, num dia que ficou marcado pelo anúncio do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A primeira de três fases do acordo entra em vigor já no domingo e vai durar seis semanas. Durante este tempo, o acordo pressupõe que não existam ataques, que os reféns nas mãos do Hamas sejam libertados e que, do outro lado, Israel liberte presos palestinianos. O acordo pressupõe ainda que entrem 600 camiões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O entendimento foi mediado pelo Qatar, que destaca a colaboração entre as administrações norte-americanas de Joe Biden e Donald Trump. Trump, que está a dias de tomar posse, reclama a vitória. Joe Biden diz que é uma piada perguntar-se se é Trump ou a administração ainda em funções quem merece créditos por este cessar-fogo. E depois do anúncio do acordo, não tardaram as reações por parte da comunidade internacional, que apela, sobretudo, à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Para já, Benjamin Netanyahu, o presidente israelita, recusa comentar o acordo até que os pormenores estejam finalizados, mas revela que falou já em separado com Biden e Trump para agradecer a ajuda de ambos. Quanto ao Hamas, atribui o entendimento à firmeza e resistência palestiniana. Já António Guterres, secretário-geral da ONU, elogia o compromisso inabalável dos Estados Unidos, Egito e Qatar para este desfecho, mas avisa Israel que deve terminar a ocupação nos territórios palestinianos. No entanto, por agora, o exército israelita continua a bombardear a Faixa de Gaza, uma informação avançada pelas autoridades locais. Por cá, Marcelo Rebelo de Sousa saúda o acordo de cessar-fogo, numa nota publicada no site da Presidência da República. O chefe de Estado escreve que Portugal apoiará todos os esforços para fazer deste acordo uma realidade e estabilizar a situação na Faixa de Gaza e na região. Já Luís Montenegro, através de uma publicação na rede social X, diz que deseja que este passo traga uma paz duradoura à região. Pelo PS, Pedro Nuno Santos afirma que o acordo é um sinal de esperança no futuro. Na análise ao acordo de cessar-fogo em Gaza, o oficial das Forças Armadas e coordenador de risco geopolítico, Jorge Rodrigues, ouvido numa emissão especial do Gabinete de Guerra da Rádio Observador, considera que existem vários atores que podem comprometer o acordo de cessar-fogo.

Falaremos do Irão, que verdadeiramente tem que recuperar a capacidade que tinha no exterior, mas também a Rússia, que obviamente vai procurar retomar a sua influência. De uma forma diferente, teremos a Turquia. A Turquia procura uma liderança do mundo islâmico e, portanto, naturalmente vai tentar de alguma forma ganhar outro tipo de posição, outro tipo de influência para conseguir ser uma potência pan-regional.

Análise de Jorge Rodrigues à Rádio Observador. Já a especialista em Relações Internacionais, Helena Ferro Gouveia, considera que o acordo de cessar-fogo alcançado esta quarta-feira é uma conquista tanto para a administração de Joe Biden como para Donald Trump.

Parece-me que há aqui uma repartição de louros entre as duas administrações norte-americanas. Nós não nos podemos esquecer de todos os esforços que foram envidados por Antony Blinken, que fez uma diplomacia de vai e vem aos vários países do Médio Oriente, tentando chegar a um entendimento e a um fim deste conflito na Faixa de Gaza. E vimos Donald Trump, que exerceu uma pressão muito grande sobre o Executivo de Benjamin Netanyahu, no sentido de ele aceitar este acordo. E exerceu também pressão sobre o Qatar.

Análise de Helena Ferro Gouveia na emissão especial do Gabinete de Guerra da Rádio Observador esta quarta-feira. Mudamos de tema. Na atualidade nacional, Mário Centeno anuncia que não se vai candidatar à Presidência da República. A revelação foi feita pelo governador do Banco de Portugal na grande entrevista da RTP3, nesta quarta-feira. Centeno afirma que é uma decisão pessoal e que Belém não está no horizonte.

Não vou ser candidato à Presidência da República, não vou apresentar nenhuma candidatura à Presidência da República. Não está no meu horizonte que isso aconteça.

Essa foi uma decisão que decidiu tomar nas últimas semanas, nos últimos meses?

Essa é uma decisão pessoal, que é tomada dentro do meu círculo pessoal, da minha família, aquilo que é a visão que eu tenho, pessoal e profissional, de mim mesmo e daquilo que eu quero fazer no futuro.

Ainda assim, Mário Centeno reconhece que fica satisfeito por ver sondagens que o apontam como alguém que poderia ser um bom candidato da área do centro-esquerda. Na grande entrevista da RTP3, abordou ainda a polêmica sobre Hélder Rosalino. Centeno assegura que o Banco de Portugal não recebeu qualquer requisição sobre o salário de Rosalino, nem por parte do governo, nem do próprio.

O Banco de Portugal não se recusou a pagar nenhum salário, simplesmente porque o Banco de Portugal não pode pagar salários da administração pública. Isso é financiamento monetário, vai contra os tratados, vai contra a lei orgânica do Banco de Portugal. Eu não acho que isso seja sequer um caso.

Mas isso significa que a proposta que o governo fez ao Banco de Portugal era ilegal? Configura uma ilegalidade?

Não houve nenhuma proposta, não houve nenhum ato legislativo que tivesse enquadrado essa situação. Nós não chegamos sequer a receber nenhum ofício de requisição do doutor Hélder Rosalino.

O governador do Banco de Portugal explica que a lei é clara e não permite ao banco central pagar salários da administração pública. Falamos agora do Futebol Clube do Porto. A auditoria forense à gestão do clube dá conta de perdas de milhões de euros. O clube divulgou os primeiros dados, que dão conta de irregularidades em mais de 58 milhões, valores repartidos por excesso de comissões, descontos mal aplicados a bilhetes de jogos, mas também por causa de gastos indevidos da claque Super Dragões. André Maia.

Cuba, Cancún, Maldivas, Tanzânia ou Ibiza. O Futebol Clube do Porto não jogou em nenhum desses locais, mas na auditoria há pagamentos de viagens para estes destinos a elementos dos Super Dragões, mas também a familiares. No total, diz o relatório, a claque azul e branca terá mesmo lesado o clube em mais de € 5 milhões desde 2014. Para além das viagens, somam-se ainda descontos irregulares na venda de bilhetes, bem como deslocações a jogos fora que passaram os valores protocolados. Mas as irregularidades não estão apenas ligadas à claque. As transferências de e para o clube são a grande fatia da derrapagem. Diz a auditoria que em 10 anos foram acordados € 158 milhões em comissões de transferências dos jogadores, é um excesso de 47% face ao valor que devia ter sido pago. Só metade destas comissões foram pagas a apenas oito agentes. Também na documentação o Futebol Clube do Porto é lesado. Em 55 transferências para as equipes A e B dos Dragões, só quatro tinham toda a documentação presente, bem como os relatórios de scouting que justificavam as contratações.

O jornalista André Maia, com o resumo das principais conclusões prévias à auditoria forense à gestão do Futebol Clube do Porto nos últimos 10 anos, realizada pela Deloitte. Os números foram publicados pelo clube no Portal da Transparência, um portal criado recentemente pela nova direção. E é a notícia de fecho aqui na Rádio Observador. A informação está de regresso às 17h. Até já.