Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Duas Horas. As notícias com Laura Figueiredo. Depois do impasse, está confirmado: Israel aceitou o acordo sobre a libertação dos reféns, uma informação avançada esta madrugada pelo gabinete de Benjamin Netanyahu. Esta quinta-feira, o gabinete do primeiro-ministro acusou o Hamas de voltar atrás em um ponto-chave do acordo para exigir concessões de última hora, mas o grupo palestiniano nega ter feito qualquer exigência. Agora, o gabinete político e de segurança israelita vai reunir esta sexta-feira. Netanyahu diz que o acordo deve ser assinado depois dessa reunião. O primeiro-ministro israelita acrescentou ainda que as famílias dos reféns já foram informadas e estão a ser ultimados os preparativos para os receber. Entretanto, desde que foi anunciado o acordo de cessar-fogo, já morreram mais de 85 palestinianos, incluindo mais de 20 crianças em ataques no centro e sul de Gaza. Donald Trump avisa que é bom que o cessar-fogo esteja concluído antes de tomar posse. O presidente eleito toma posse na próxima segunda-feira e está previsto que a primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas entre em vigor um dia antes, no domingo. Esta quinta-feira, num podcast citado pelo "Haaretz", Donald Trump reiterou o papel decisivo que diz ter tido no trabalho feito para chegar a um entendimento no Meio Oriente, mas afirma que não está à procura dos créditos. O próximo presidente dos Estados Unidos apelou ainda à libertação dos reféns. Na atualidade nacional, Mário Centeno avisou Pedro Nuno Santos antes de revelar publicamente que está fora da corrida a Belém. Vida pessoal e ambições políticas terão pesado nesta decisão, uma revelação que foi feita esta quarta-feira na "Grande Entrevista" da RTP3. Antes disso, o governador do Banco de Portugal terá avisado o secretário-geral do PS sobre a decisão. Mário Centeno não avança, António José Seguro mantém o tabu e recusa comentar a decisão do governador do Banco de Portugal.

Eu não me sinto pressionado absolutamente com nada. Sou um homem livre e, portanto, tenho os meus próprios timings, tenho a minha própria maneira de ponderar e não lhe direi mais nada.

Declarações de António José Seguro esta quinta-feira à noite na CNN Portugal. José Maria Ricciardi considera que Mário Centeno deve continuar a exercer funções como governador do Banco de Portugal. Uma reação que surge depois da notícia avançada pela SIC sobre a eventual não recondução de Centeno no Banco Central. Esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, Miranda Sarmento esclareceu que o governo ainda não tomou uma decisão sobre se Mário Centeno continua ou não à frente do Banco de Portugal. À Rádio Observador, José Maria Ricciardi, ex-presidente do Banco Espírito Santo e Investimento, deixa um recado: o governo comete um erro caso retire Mário Centeno das atuais funções.

O professor Mário Centeno é uma pessoa altamente qualificada. Foi o único ministro das Finanças que foi presidente do Eurogrupo, ou seja, do grupo onde se reúnem na União Europeia os ministros das Finanças. Mais nenhum ministro das Finanças foi presidente do Eurogrupo. É uma pessoa altamente respeitada na União Europeia e também, obviamente, no Banco Central Europeu, onde acabam de lhe atribuir um cargo importante como presidente de uma área que ele vai liderar. Portanto, eu não vejo qualquer razão para a eventual substituição do professor Mário Centeno.

As declarações de José Maria Ricciardi à Rádio Observador, o ex-presidente do Banco Espírito Santo e Investimento sublinha a experiência e o respeito que Mário Centeno foi construindo. Carolina Serrão vai ser proposta como primeira candidata do Bloco de Esquerda às eleições pra Câmara Municipal de Lisboa. A coordenadora conselheira do Bloco vai apresentar o nome ao plenário de militantes do dia 25 de janeiro. Carolina Serrão encapsulou a lista mais votada nas eleições pra Comissão Coordenadora Conselheira do partido. A apresentação pública desta candidatura acontece a 8 de fevereiro. Ainda assim, o Bloco de Esquerda não esconde que está disponível para uma frente de esquerda na corrida a Lisboa. E com as autárquicas à vista, a Iniciativa Liberal não quer entregar a Câmara de Lisboa a uma frente de esquerda e, por isso, não afasta a possibilidade de apoiar uma candidatura de Carlos Moedas. É o que diz o deputado Bernardo Blanco Neves e Soares da Rádio Observador. O liberal assume que a prioridade é sempre ir a eleições com uma candidatura própria, mas admite que pode haver exceções. Já sobre o desempenho do primeiro-ministro, o vice-presidente da Iniciativa Liberal faz uma análise positiva, mas considera que há espaço para melhorar.

Eu faço uma avaliação positiva no geral. É certo que há algumas reformas que nós gostaríamos de ter visto implementadas que não foram implementadas, mas também vimos oito anos de socialismo onde eu fui muito crítico e por isso a bitola também está baixa, digamos assim. São pequenas coisas, mas quando eu ouço ontem na Comissão de Orçamento e Finanças o ministro a dizer que vão implementar prêmios de desempenho na função pública com avaliação ou que vão proceder uma reforma fiscal das taxas que existem. São pequenas coisas, mas que eu vejo: "Ok, nós andamos aqui a chateá-los, pelo menos dá em alguma coisa", ao contrário do anterior, que nós chateávamos e não acontecia nada.

Declarações de Bernardo Blanco Neves e Soares da Rádio Observador. Morreu o realizador norte-americano David Lynch, tinha 78 anos. O anúncio da morte do cineasta foi feito ao final desta tarde, desta quinta-feira, pela família, através de uma publicação nas redes sociais. David Lynch tinha sido diagnosticado com uma doença pulmonar no ano passado. O realizador norte-americano completava 79 anos na próxima segunda-feira. Em entrevista à Rádio Observador, Carlos Natalio, professor de História do Cinema na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, destaca algumas das obras que David Lynch realizou.

Desde o primeiro filme, o "Eraserhead: No Céu Tudo é Perfeito" Onde ele começa por trabalhar esta coisa do surrealismo ainda a preto e branco e depois vai testando, vai trabalhar a ficção científica, vai trabalhar o drama, vai trabalhar o registo em que ele era melhor, que é o thriller surreal, uma espécie de reflexão progressiva sobre a culpa, sobre a nossa memória. Portanto, era alguém com uma sensibilidade forte para as artes.

Carlos Natal, professor de História do Cinema na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, em declarações à Rádio Observador. No ténis, é esta hora, o português Nuno Borges defronta o espanhol Carlos Alcaraz na terceira ronda do Open da Austrália. Nesta altura, o espanhol venceu o primeiro set por 6x2. No futebol, o Benfica recebe esta sexta-feira o Famalicão no arranque da segunda volta do campeonato. O treinador Bruno Lage garante que se sente apoiado pelos adeptos, mas recusa que a equipa viva de rasgos individuais. Para o técnico das Águias, a equipa está bem e unida e, por isso, também é importante o apoio, mas principalmente a exigência dos adeptos.

Numa conversa após vencermos a Taça da Liga com os jogadores, não vou dizer qual, mas o jogador até disse: "Se calhar, agora os adeptos já vão estar um pouquinho mais satisfeitos." Eu: "Não. Temos que ganhar já na terça-feira a Taça de Portugal." Eu nunca vou estar satisfeito comigo próprio. A minha exigência é que amanhã a equipa volte a jogar bem, ganhe, porque é isso que é a natureza e a exigência do adepto do Benfica. Independentemente daquilo que as pessoas possam pensar de mim, e eu sinto esse apoio dos adeptos, mas independentemente disso, amanhã há um jogo a cumprir.

Bruno Lage, treinador do Benfica, na conferência de imprensa, dando visão do jogo desta sexta-feira. Já do lado do Famalicão, confrontado com a possibilidade de o Benfica vir desgastado por ter feito três jogos entre a Taça da Liga e de Portugal, o técnico dos Minhotos, Hugo Oliveira, diz que o Famalicão não é beneficiado.

Não acho que isso seja um ponto que seja extremamente benéfico para o Futebol Clube Famalicão. Uma equipa como o Benfica, um clube como o Benfica, só está bem quando está a jogar nas frentes todas. E o facto de estar ainda por cima numa dinâmica de vitória, cria um elã extremamente positivo e extremamente forte. A energia chega de muitas formas, não chega só da forma fisiológica. Por isso, não acredito que esse número de jogos, esta distância entre jogos, seja um ponto mais difícil para o Benfica.

Benfica Famalicão está marcado para esta sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio da Luz. Conta com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. E é notícia de fecho, a informação está de regresso às 17h.