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Quatro horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. O Hamas atribui a responsabilidade do cessar-fogo em Gaza a Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, e culpa Biden pelo atraso. O oficial sênior do Hamas, Basem Naim, em entrevista ao jornal Al Arabiya, admite que um cessar-fogo não seria possível sem a pressão feita por Donald Trump nos últimos dias. Declarações de um dirigente do Hamas que surgem numa altura em que Israel já divulgou a primeira lista de prisioneiros palestinianos que vão ser libertados na primeira fase do cessar-fogo com o Hamas. São 737 nomes que constam nesta lista divulgada por Tel Aviv. Esta decisão terá sido aprovada pelo Conselho de Segurança Nacional Israelita, segundo a imprensa israelita, ainda antes da aprovação do acordo de cessar-fogo em Gaza por parte do governo de Netanyahu. O embaixador de Israel em Portugal garante que o país vai continuar a lutar para neutralizar o Hamas, apesar do cessar-fogo, e que só há paz na região quando surgir um Estado palestiniano que trabalhe para uma relação de paz com Israel.

Até em Gaza vai ter o governo que quer viver ao lado de Israel com paz. Até nós vamos ter os dois objetivos, nós não parar lutar.

Declarações de Oren Rosenblatt, embaixador de Israel em Portugal, em declarações à CNN Portugal. Recordo que oito dos 29 ministros do gabinete de Benjamin Netanyahu se opuseram ao fim das hostilidades em Gaza. O cessar-fogo entra em vigor já este domingo. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai averiguar a demissão de António Gandra d'Almeida. O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde demitiu-se do cargo depois de ter sido revelado pela SIC que durante mais de dois anos o gestor do SNS acumulou as funções de diretor do INEM no Norte e de médico tarefeiro nas urgências no Algarve. Funções que, segundo a lei, são incompatíveis. A acumulação de dois cargos terá, adianta a SIC, feito com que Gandra d'Almeida acumulasse mais de €200 mil em turnos. António Gandra d'Almeida apresentou a demissão, que foi aceita pela ministra da Saúde, mas garante que apenas se demite para proteger a família e que não cometeu qualquer ilegalidade. Ana Paula Martins, ministra da Saúde, adianta que vai nomear um novo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde nos próximos dias. E foram várias as reações à demissão de António Gandra d'Almeida do cargo de diretor do Serviço Nacional de Saúde. À Rádio Observador, o Sindicato Independente dos Médicos, pela voz do secretário-geral Nuno Rodrigues, sublinha que o Ministério da Saúde tem de escolher melhor os diretores do Serviço Nacional de Saúde, especialmente pessoas com competências especiais para garantir estabilidade ao Serviço Nacional de Saúde.

O SIM lamenta a instabilidade que o SNS tem vivido nos últimos anos e apela a que realmente seja agora escolhido alguém que traga estabilidade, serenidade, competência, para realmente trazer o SNS de volta. Acho que já está a ser feito um grande esforço por parte do Ministério da Saúde no sentido de valorizar os profissionais, mas agora é preciso melhorar a organização e a competitividade do SNS.

Declarações de Nuno Rodrigues, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, à Rádio Observador. Também o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pede estabilidade para o Serviço Nacional de Saúde. Rui Lázaro acredita que as mudanças constantes na saúde são um verdadeiro obstáculo à atividade do Serviço Nacional de Saúde.

O Serviço Nacional de Saúde precisa de estabilidade. Tivemos inicialmente a mudança do governo, a seguir a mudança do diretor executivo para o atual. Agora vamos ter uma nova mudança. Temos uma mudança no INEM. Esta instabilidade não se coaduna, nem promove a implementação das reformas estruturais necessárias para se construir um Serviço Nacional de Saúde forte e que corresponda às expectativas e às necessidades dos cidadãos.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, em declarações à Rádio Observador. E sobre as presidenciais de 2026, Augusto Santos Silva declara apoio a António Vitorino na corrida a Belém. Em entrevista à RTP2, o antigo presidente da Assembleia da República admite que António Vitorino cumpre os requisitos para um bom presidente da República e que o antigo comissário europeu tem uma carreira à altura do cargo de Presidente da República.

O doutor António Vitorino, na minha modesta opinião, cumpre todos os requisitos necessários para ser um bom candidato a presidente da República. Pela sua experiência, foi deputado, eurodeputado, juiz do Tribunal Constitucional, professor de Direito, comissário europeu da Justiça e dos Assuntos Internos, mais recentemente diretor-geral da Organização Internacional das Migrações. É atualmente presidente da Comissão Nacional de Migrações, portanto, tem uma vasta experiência interna e internacional, europeia, sobretudo. Tem um conhecimento muito profundo de matérias que têm diretamente a ver com os poderes do Presidente da República, a sua experiência como Ministro da Defesa, a sua experiência em todas as áreas de soberania.

As declarações de Augusto Santos Silva, antigo presidente da Assembleia da República, em entrevista à RTP2, sobre a possível candidatura de António Vitorino pelo PS à Presidência da República, numa altura em que António José Seguro e também, precisamente, António Vitorino, podem ser os candidatos no horizonte para o Partido Socialista. Adalberto Campos Fernandes está desiludido com a opção de Mário Centeno não concorrer ao Palácio de Belém pelo Partido Socialista, mas admite que há outras opções válidas. É o caso de António José Seguro.

O António José Seguro preenche os requisitos que o qualificam como um candidato presidencial. Acima de tudo, ele tem duas características que a mim me agradam

É um homem decente do ponto de vista dos princípios e do seu comportamento individual e político e vê a sociedade e vê o mundo como muitos de nós vemos, e vê na moderação uma virtude e não um defeito.

O antigo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, acredita que António José Seguro tem perfil para ser candidato socialista à Presidência da República. Declarações no "Direto ao Assunto" da Rádio Observador. Olhamos ainda para o futebol. O Benfica venceu o Famalicão por 4 x 0 esta sexta-feira, no arranque da segunda ronda do campeonato. O jogo aconteceu no Estádio da Luz. Leandro Barreiro fez um hat-trick. O quarto gol das Águias foi marcado por Kokçu. No final do encontro, o treinador do Benfica, Bruno Lage, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa.

Feliz porque proporcionamos dois momentos muito bons. Primeiro, porque mostramos o troféu que estávamos em dívida com os nossos adeptos, principalmente por último jogo em casa. Então começar o jogo a mostrar o troféu da Taça da Liga e depois, em cima disso, uma boa exibição, 90 minutos em que fomos consistentes, com imensas oportunidades e com gols.

Declarações de Bruno Lage, técnico dos encarnados, em declarações à Benfica TV. Já o treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, lamenta a passividade da equipa nos minutos iniciais. Acredita que o primeiro gol do Benfica tirou os famalicenses do jogo. O Famalicão que perdeu por 4 x 0 na Luz esta sexta-feira. E amanhã é dia de jogar o Sporting, defronta o Rio Ave, em Vila do Conde. A partida tem início marcado para as 18h. Vai contar com relato e análise em direto na Rádio Observador. E é notícia de fecho aqui na Rádio Observador. A informação está de regresso às 17h. Até já.