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As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Os Estados Unidos lançaram um ataque junto à capital do Iémen, ao que a agência Al Jazeera indica, este ataque é uma retaliação depois de um outro ataque dos houthis durante esta madrugada, a um porta-aviões norte-americano estacionado no Mar Vermelho, ao mesmo tempo que as forças israelitas começaram a retirada da cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, e se começam a reunir no banco a oeste da região, em torno de Jerusalém. É uma informação confirmada pela agência Al Jazeera. Há cerca de duas horas, uma coluna de veículos das Forças de Defesa de Israel saíram do centro da cidade de Rafah, junto à fronteira com o Egito. Também esta madrugada, a agência de notícias palestiniana WAFA, deu conta de que Israel está a levar a cabo uma última onda de ataques na cidade de Gaza, isto a poucas horas do início do cessar-fogo. De recordar que Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, ameaçou esta tarde não avançar com o acordo de cessar-fogo, se o Hamas não enviasse a lista dos 33 nomes de reféns israelitas que vão ser libertados na primeira de três fases do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, uma exigência que, para já, não foi acedida pelo grupo. Entretanto, a delegação israelita já está no Egito para acompanhar a implementação do cessar-fogo, que entra em vigor às 06h30. É uma informação avançada pela rede israelita de audiovisual Kan. Apesar da incerteza, em entrevista à SIC, o embaixador de Israel em Portugal, Oren Rozenblat, garante que o Hamas não é confiável, mas acredita que o acordo vai acabar por avançar.

Normalmente, no Médio Oriente, no fim, acho que amanhã nós vamos ter este acordo. Isso é situação como bazar de Médio Oriente, mas acho que no fim nós vamos ter a devolver dos três reféns amanhã.

Oren Rozenblat, embaixador israelita em Lisboa, entrevista à SIC, a poucas horas do início do cessar-fogo. Dar nota também que neste momento o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está em Beirute, na capital do Líbano, para defender o fim da ocupação israelita. Isto tudo a poucas horas, como dizia há pouco, do início do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Entra em vigor às 06h30. É um tema que naturalmente vamos continuar a acompanhar, pari passu, aqui na Rádio Observador. Olhando para a política nacional, maior subida de combustíveis desde 2022, acontece já na segunda-feira. Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de mentir quando disse que o Orçamento do Estado para 2025 era o primeiro sem aumento de impostos. Em causa está o aumento do preço dos combustíveis na segunda-feira, uma vez que o governo desbloqueou a subida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos. O secretário-geral do Partido Socialista aponta, sim, o dedo ao primeiro-ministro, acusa-o de faltar à palavra com os portugueses.

Em 1 de janeiro, foi publicada a portaria que aumenta o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Não bastaram seis dias para que aquele anúncio, aquela afirmação, passasse a ser uma das mentiras que marca este governo e o atual primeiro-ministro. A verdade, acima de tudo, quando nós fazemos política, em vez de tentarmos mascarar e fazer de conta. Aumentou impostos, sim, seis dias depois ter garantido que não ia haver um aumento de impostos em 2025.

O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, num jantar em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo. Na segunda-feira, o gasóleo vai subir mais de €0,05 por litro e a gasolina €0,03, devido à atualização do ISP. É o maior aumento nos preços dos combustíveis desde 2022. Na saúde, o PSD assume que o SNS estaria mais estável se tivesse, neste momento, um diretor executivo em funções. Hugo Soares admite que a saída de Gandra de Almeida é um obstáculo ao bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, mas sai em defesa das políticas do governo. O agora ex-diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde demitiu-se depois de uma reportagem da SIC, que dava conta de acumulação indevida de funções, diretor do INEM no Norte, enquanto era também médico tarefeiro nas urgências do Algarve. Este episódio é uma fissura, reconhece o líder da bancada parlamentar do PSD. Hugo Soares está confiante, ainda assim, de que o governo vai tentar restituir a normalidade no Serviço Nacional de Saúde o mais rápido possível.

Se não tivesse havido este episódio e se o senhor diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde não se tivesse demitido, a estabilidade seria outra. Mas o governo, certamente, nos próximos dias, terá uma nova escolha e o Serviço Nacional de Saúde terá um novo diretor executivo, porque as políticas é que importam no fim do dia, não é quem executa, é as políticas. E o que é o programa do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, ele está a ser cumprido, está a ser bem cumprido, com muitos problemas ainda por resolver. Não fragiliza a ministra da Saúde por uma razão, porque a ministra da Saúde tem feito um extraordinário trabalho à frente do Ministério da Saúde.

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, defende que o plano do governo para a saúde está a dar resultado. Uma opinião que não é partilhada pela oposição, que pede responsabilidades ao primeiro-ministro. André Ventura desafia Luís Montenegro e Ana Paula Martins, ministra da Saúde, a dizerem que não sabiam da acumulação de funções de Gandra de Almeida. Já Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, responsabiliza o primeiro-ministro e a ministra da Saúde pelo que diz ser o desnorte do governo no setor da saúde. E olhando para as presidenciais de 2026, Carlos César quer um candidato a Belém que represente bem a esquerda, mas que tenha capacidade de atrair o centro. O presidente do Partido Socialista defende que os órgãos de soberania do país devem reger-se pelo equilíbrio e que o candidato socialista deve ser reflexo disso mesmo.

No quadro institucional português, haja um balanceamento, um equilíbrio e uma pluralidade na composição dos diferentes órgãos de soberania e, por isso, a eleição de um representante que seja de uma área política ampla do centro e da esquerda é muito relevante para fazer essa compensação e garantir esse equilíbrio. E, por outro lado, para os socialistas, para mim, como socialista, é importante poder votar em alguém que, representando esse espaço, seja um candidato sólido.

O presidente do Partido Socialista, Carlos César, deixa assim um recado ao partido sobre o perfil ideal para o candidato ao Palácio de Belém nas eleições presidenciais de 2026. Declarações no jantar de inauguração da sede de campanha autárquica dos socialistas em Maçã̃. De recordar que, para os socialistas, há dois principais nomes em cima da mesa, depois de Mário Centeno ter confirmado que não vai entrar na corrida a Belém. António Vitorino e António José Seguro são os dois nomes que estão, para já, no horizonte socialista para as presidenciais de 2026. Na Iniciativa Liberal, o candidato da oposição interna acredita que o partido pode ter 10% nas próximas eleições legislativas. É a fasquia apontada por Rui Malheiro em declarações aos jornalistas em Viseu, onde apresentou a moção de estratégia global, esclareceu que quer a Iniciativa Liberal a abrir caminho para chegar ao governo.

A minha estratégia é tirar o partido da estagnação. Neste momento, estamos com sondagens à volta dos 5%, 6%. E eu comprometo-me a colocar em dois anos a Iniciativa Liberal num patamar de 10%. E isso é a primeira ultrapassagem para esta estagnação. Queremos, a seguir, pensar como é que vamos ser governo. Esse sentido de missão será com as nossas ideias, com os nossos quadros, com a união do partido, o nosso mote é Unidos por Liberalismo. Não é por nada, é porque queremos trabalhar com todos e seguramente trabalharemos com a equipa do Rui Rocha. E como eu costumo dizer, melhor do que um Rui, só mesmo dois Ruis, um a presidente da Iniciativa Liberal e outro na Assembleia da República.

Declarações de Rui Malheiro, que é o candidato que vai defrontar Rui Rocha pela liderança da Iniciativa Liberal. E na véspera da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro recusa alinhar nas intenções do presidente eleito para a NATO. Luís Montenegro acredita que é irrealista pensar que os aliados vão investir 5% do Produto Interno Bruto no setor da defesa. Em Berlim, na Alemanha, Luís Montenegro diz que esse objetivo não tem pernas para andar.

Não, naturalmente, não é exequível no curto prazo, nem no médio prazo, um rácio desses, em termos de despesa versus o Produto Interno Bruto. E, portanto, é preciso termos a noção de que é compreensível que se peça aos estados aliados um esforço maior numa altura onde a resposta também tem que ser maior. Acho que todos percebemos isso. E como eu tenho dito muitas vezes, investir na Aliança Atlântica é salvaguardar a nossa soberania e a nossa segurança.

O primeiro-ministro Luís Montenegro espera que as pontes e o diálogo sejam salvaguardados com a nova administração norte-americana. Donald Trump toma posse segunda-feira em Washington, onde vai estar André Ventura. O presidente do Chega foi convidado por membros do partido europeu Os Patriotas pela Europa, onde se insere o Chega. André Ventura vai acompanhar a delegação do grupo conservador europeu que recebeu o convite de Donald Trump para marcar presença no Capitólio. Com André Ventura vai também Santiago Abascal, presidente do partido espanhol Vox. De relembrar que a União Europeia não vai estar institucionalmente representada na tomada de posse de Donald Trump. E esta noite o Sporting venceu o Rio Ave por 3x0. Os Leões ganharam vantagem logo aos três minutos com um autogolo. Fecharam a primeira parte a ganhar 2x0, depois de um pênalti convertido por Hjulmand. Viktor Gyökeres fechou o marcador aos 3x0, já na reta final do encontro. No final do jogo, o técnico Rui Borges falou numa equipa que conseguiu transformar um jogo difícil em fácil.

Acima de tudo, a equipa estava com um querer ganhar, ponto final. Sabia que não foi um jogo fácil, nós é que o tornámos mais simples, senão fácil. Jogámos contra uma equipa que não perdia em casa há 20 jogos, é muito tempo. Diz também da qualidade do adversário em sua casa. Por isso, nós fomos sérios, demonstrámos uma alma enorme, uma crença e uma ambição enorme, dentro da nossa qualidade de jogo, dentro daquilo que também perspetivámos para o jogo. A equipa foi incrível do início ao fim. O Rio Ave tem um remate para cima da baliza na segunda parte. De resto, não tem mais nada durante o jogo. Controlámos sempre o jogo com muita qualidade.

Rui Borges, treinador do Sporting, no jogo em que o Sporting reforça o primeiro lugar com 44 pontos, deixa assim o Benfica a três pontos de distância no segundo lugar. Está tudo dito aqui no Jornal das Quatro da Rádio Observador. Estou de regresso com a atualização da informação daqui a meia hora, na síntese das 16h30.