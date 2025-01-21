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As notícias com Maria Miguel Duarte. Boa noite. Nos Estados Unidos, Donald Trump perdoa 1500 pessoas condenadas pelo ataque ao Capitólio. Esta foi uma das primeiras ordens executivas assinadas por Trump. O novo presidente norte-americano anunciou os indultos para os condenados pela invasão ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021. Assim que chegou à Sala Oval, na Casa Branca, o republicano assinou uma ordem executiva que perdoa 1500 pessoas acusadas. Mas ainda no desfile da inauguração, Donald Trump classifica os suspeitos de insurreição como reféns.

"Agora começa o trabalho. Nós vencemos, mas agora começa o trabalho. Temos de os trazer de volta para casa. Hoje vou assinar os perdões aos reféns do dia 16 de janeiro. Vamos tirá-los de lá."

Ainda na cerimônia em Washington, Trump assinou várias ordens executivas em palco, entre elas a retirada do Acordo de Paris, que o presidente norte-americano qualifica como injusto.

"Vamos sair imediatamente dos injustos acordos climáticos de Paris. Os Estados Unidos não vão sabotar a sua própria indústria enquanto a China polui com impunidade."

Trump também aprovou novas tarifas para o Canadá e o México a partir de 1 de fevereiro. Esta ordem executiva já foi assinada na Sala Oval, prevê novas tarifas ao comércio na ordem dos 25%. São estas algumas das primeiras medidas de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Mas ainda no desfile da inauguração, o novo presidente lembra os reféns no Médio Oriente.

"Há reféns que regressaram, estão conosco hoje. Bem-vindas a casa. Não é uma boa situação. As três jovens senhoras chegaram a casa ontem, estão mais pessoas a chegar a casa, que estão a chegar a casa. Isto não devia ter acontecido. Os três anos foram ridículos, nunca deviam ter acontecido."

O discurso de Donald Trump esta segunda-feira. Quem também passou pelo palco no início da cerimônia foi Elon Musk, que foi acusado por vários utilizadores nas redes sociais de ter feito uma saudação nazi durante o discurso na Capital One Area. O momento aconteceu enquanto Musk agradecia aos apoiantes de Trump e colocou a mão direita no peito e levantou o braço. Já durante a tarde desta segunda-feira, no discurso da tomada de posse, Donald Trump fez saber algumas das medidas que pretende implementar durante o mandato. Entre elas, enviar tropas para a fronteira com o México para, de acordo com o mesmo, defender os Estados Unidos da imigração ilegal. Já na economia, pretende atacar a inflação e descer os preços, inclusivamente no setor da energia. Donald Trump, que garante que o melhor período da América começa agora. E em reação, Marcelo Rebelo de Sousa pede ao mundo para não se resignar perante Trump e para lutar pela paz. Foram declarações do chefe de Estado numa cerimônia no Palácio da Ajuda, no dia da tomada de posse de Donald Trump. O presidente da República deixa assim um apelo à comunidade internacional.

Toda a paz e a paz toda. Por muito que o realismo deste mesmo dia nos sopre ao ouvido dizendo que esta não é a hora de toda a paz e da paz toda, que hoje é a hora do egoísmo, do egocentrismo, do sucesso daqueles que pensam, querem e fazem tudo menos construir a verdadeira paz. Há horas assim, em que a regra parece não ir no sentido da paz verdadeira, da verdadeira paz, mas da paz que faz de conta. Há horas assim, mas não nos deixemos sucumbir por elas.

O apelo de Marcelo Rebelo de Sousa no dia da tomada de posse de Donald Trump como presidente número 47 dos Estados Unidos. No Médio Oriente, só esta segunda-feira entraram mais de 900 caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. É uma informação do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU. Este foi o segundo dia do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. De recordar que o acordo prevê a entrada de 600 caminhões de ajuda humanitária todos os dias durante seis semanas. De acordo com a Reuters, o Hamas promete libertar o segundo grupo de reféns já este sábado, tal como tinha sido negociado com Israel. Olhamos agora para a atualidade nacional. A Proteção Civil elevou para cinco os distritos em alerta laranja devido ao mau tempo. São eles Viana do Castelo, Braga, Porto, Beja e Faro. A medida foi tomada devido à passagem da depressão Garoe. Estão previstas chuvas fortes, trovoadas e ainda existe a possibilidade de granizo. O adjunto de Operações Nacionais da Proteção Civil, Carlos Mata, indica que a população já está a ser avisada.

De acordo com informações do IPMA, prevê-se para os próximos dias um agravamento do estado do tempo, devido aos efeitos da depressão Garoe. Temos uma precipitação que poderá, por vezes, ser bastante forte e acompanhada de trovoada e ocasionalmente de granizo. Elevámos o estado de alerta especial para nível laranja nas regiões afetadas, que serão no norte do país, nomeadamente nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e também Beja e Faro. Emitimos também, há pouco tempo, um SMS preventivo, aqueles SMS que as pessoas recebem em casa com algumas indicações de alguns cuidados.

Declarações do adjunto de Operações Nacionais da Proteção Civil, Carlos Mata, que alerta para possíveis cheias durante os próximos dias. A Proteção Civil pede precaução nas estradas, cuidado com objetos que possam cair devido aos ventos fortes e também para a população evitar zonas costeiras devido à agitação marítima. Mário Centeno é ouvido esta terça-feira no Parlamento sobre a política de recursos humanos do Banco de Portugal. A 8 de janeiro, os deputados aprovaram um requerimento do Chega para o governador do banco central ser ouvido sobre este tema. No requerimento, o Chega aponta, sem referir nomes, o caso recentemente vindo a público de um dos quadros do Banco de Portugal que estava a exercer funções como consultor e a auferir uma remuneração de cerca de €15 mil. Já a Iniciativa Liberal quer que o governador do Banco de Portugal passe a ser proposto por um órgão interno e não pelo governo. O partido propõe ainda um requisito: que a pessoa escolhida não tenha exercido funções governativas nos três anos anteriores. O partido liderado por Rui Rocha propõe que o Banco de Portugal passe a selecionar os candidatos através de um concurso público internacional. Na saúde, o Hospital de Vila Franca de Xira não está a receber doentes em maca no serviço de urgência até às 9h desta terça-feira. O estabelecimento encontra-se com constrangimentos no serviço de urgência geral, isto de acordo com uma comunicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Foi uma informação enviada esta segunda-feira, ao fim da tarde, aos subcomandos regionais e bombeiros da área de influência do Hospital de Vila Franca de Xira. Os doentes transportados em macas estão a ser desviados para as urgências de outros hospitais. Para terminar, no futebol, esta terça-feira o Benfica enfrenta o Barcelona, numa partida a contar para a Liga dos Campeões. Na antevisão, o treinador do Benfica diz que espera uma equipa determinada em vencer. A dois jogos do fim da fase eliminatória da Liga dos Campeões, Bruno Lage faz as contas à possibilidade de qualificação direta e sublinha que a equipa tem capacidade para atingir esse mesmo objetivo.

O nosso objetivo tem que ser, primeiro, olhar para o jogo e tentar vencer o jogo. E foi dessa maneira que nós nos preparámos. O segundo é olhar para os pontos. Por isso, nós sabemos, há um estudo que nos diz que eventualmente 15 pontos pode chegar para o apuramento direto. Nós ainda estamos com a possibilidade de conquistar esses 15 pontos, mas o que temos que fazer é o foco do jogo de amanhã, jogarmos bem, criarmos as nossas oportunidades de golo, vencer o jogo.

O técnico dos encarnados, Bruno Lage, numa conferência de imprensa de antecipação. O Benfica-Barcelona joga-se esta terça-feira no Estádio da Luz. O apito inicial do encontro está marcado para as 20h, com análise e relato em direto aqui na Rádio Observador. É assim que terminamos este jornal das 04h. Voltamos a atualizar toda a informação na síntese das 05h. Até já.