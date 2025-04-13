Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Horas. Boa noite, sou Guilherme Pires, são 4 da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com os debates da noite de sábado. O secretário-geral do Partido Socialista recusa ser radical em relação ao IRC, depois da porta-voz do PAN o comparar ao Bloco de Esquerda. Este foi o tema que criou mais discussão entre os líderes de PS e PAN. O líder socialista, Pedro Nuno Santos, reforça que o PS é contra uma redução do IRC de forma transversal e sem critério.

Esta é a posição que o Partido Socialista tem já há muitos anos, nomeadamente durante os governos liderados por António Costa. A nossa posição sobre IRC foi sempre privilegiar as empresas que dão um destino coletivamente ou economicamente útil aos seus lucros. E, portanto, não há aqui nenhuma radicalização.

Esta foi a resposta de Pedro Nuno Santos, depois da líder do PAN, Inês de Sousa Real, o colar ao Bloco de Esquerda na matéria do IRC.

Eu de repente achei que estava a debater com o Bloco de Esquerda e não com o Partido Socialista, porque vimos Pedro Nuno Santos quase que a diabolizar as empresas e a encostar-se mais uma vez mais à extrema-esquerda do que propriamente ao centro-esquerda.

A habitação também esteve em destaque. Pedro Nuno Santos admite que o PS não é fã da alteração feita à lei dos solos, apesar de a ter viabilizado. Inês de Sousa Real afirma que a lei dos solos não resolve problema nenhum em relação à habitação em Portugal. Os líderes de PS e PAN estiveram frente a frente num debate transmitido pela CNN Portugal. Seguimos com o debate entre a coordenadora do Bloco de Esquerda e o líder da CDU. Habitação e defesa foram os temas em maior evidência, com Mariana Mortágua e Paulo Raimundo a concordar em vários aspetos. Do lado da CDU, Paulo Raimundo diz que é preciso uma caixa de ferramentas para resolver os problemas do setor da habitação.

Ela ganha uma dimensão tal que não é simples de resolver de um dia pra outro, é uma evidência. É quase que é preciso uma caixa de ferramentas pra tratar das vertentes todas. E nós precisamos do quê? Precisamos de construir, precisamos de investir pra construir, precisamos de remodelar, precisamos adaptar o patrimônio público pra habitação, precisamos atacar o problema das rendas.

Já a bloquista Mariana Mortágua acusa Pedro Nuno Santos de desistir das pessoas nesta área. Mesmo assim, volta a abrir a porta a um acordo pós-eleições com o PS.

O entendimento depende das políticas. O Bloco de Esquerda apresenta prioridades às eleições e cá estaremos para conversar com o Partido Socialista e com todos os deputados que queiram mesmo um teto às rendas, que queiram mesmo ter uma política fiscal justa e que queiram mesmo respeitar quem trabalha por turnos. Os deputados do Bloco servem pra isso e são condição pra que isso aconteça. E é por isso que é tão importante votar no Bloco e eleger deputados.

Mariana Mortágua, no debate frente a Paulo Raimundo, transmitido pela RTP3. Ainda no que toca ao setor da defesa, os dois líderes partidários concordam que não deve ser uma prioridade investir em mais armamento. O Tribunal Constitucional arquivou o processo das contas do primeiro-ministro. A entidade considera que os esclarecimentos prestados por Luís Montenegro foram suficientes. É o que se pode ler numa nota divulgada esta noite pelo PSD. O partido adianta que o líder do executivo foi informado deste arquivamento na última sexta-feira e sublinha que não houve qualquer falha por parte de Luís Montenegro. O PSD esclarece que divulga esta informação pra que não restem dúvidas sobre a veracidade dos factos. Em causa, a notícia avançada este sábado pelo Correio da Manhã, que dá conta que Luís Montenegro teria escondido várias contas bancárias ao Tribunal Constitucional e que o Ministério Público pediu esclarecimentos adicionais. Agora, os sociais-democratas informam que o Tribunal Constitucional arquivou este processo. Seis pessoas ficaram desalojadas em Évora por causa da chuva que caiu ao final da tarde deste sábado. Também na Grande Lisboa houve registro de inundações. A Proteção Civil informa que registou mais de 200 ocorrências relacionadas com a chuva até o final da tarde deste sábado. No Conselho de Portel, distrito de Évora, duas casas ficaram inundadas, deixando seis pessoas desalojadas. Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos. Já na Grande Lisboa, os municípios de Loures e Odivelas foram os mais afetados. As autoridades tiveram de resgatar pessoas de casas e de veículos por causa das inundações urbanas. Há registro de vários danos e o comandante sub-regional da Proteção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos, explica que em causa esteve o galgamento do Rio Trancão, na zona da Flamenga, em Loures.

Principalmente nos pisos negativos, nomeadamente caves e garagens, zonas mais baixas que terão sido não só afetadas pela precipitação, mas depois com o galgamento do rio, que acabou por causar danos nas habitações.

O balanço de Hugo Santos, comandante sub-regional da Proteção Civil da Grande Lisboa. A Estrada Nacional oito entre Loures e a Póvoa de Santo Adrião teve mesmo de ser fechada. Entretanto, a circulação foi retomada pelas 10:00 da noite deste sábado. Também em Odivelas, a estação de metrô esteve encerrada temporariamente devido a uma inundação. Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos diz estar ansioso por se encontrar esta segunda-feira com o presidente de El Salvador na Casa Branca. Trump elogiou o líder salvadorenho por abrigar os inimigos estrangeiros mais violentos do mundo numa megaprisão. É o que se pode ler numa publicação da noite de sábado do chefe de Estado norte-americano na rede social Truth Social. Esta declaração acontece depois do Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter decidido esta semana que o governo de Trump deve facilitar o regresso ao país de um cidadão salvadorenho que foi deportado por engano para a megaprisão de El Salvador. No entanto, o mais alto tribunal norte-americano não chegou a exigir o regresso deste homem aos Estados Unidos Num dia que também ficou marcado pelo comício do senador norte-americano Bernie Sanders e da congressista Alexandria Ocasio-Cortez. O evento decorreu em Los Angeles e contou com a presença de 36 mil pessoas, o que representa um recorde de assistência num evento do antigo candidato à nomeação democrata para as presidenciais. Com atuações dos músicos Neil Young e Joan Baez, o comício fez parte do movimento Lutar contra a Oligarquia, uma iniciativa que Sanders e Ocasio-Cortez estão a promover por todo o país. A multidão esteve em frente à Câmara Municipal de Los Angeles. Participaram vários intervenientes de sindicatos, movimentos cívicos e representantes eleitos. A discursar, o democrata Bernie Sanders criticou a atuação do atual presidente dos Estados Unidos e a participação ativa de milionários na política norte-americana. Referiu ainda para os presentes, passo a citar: "A vossa presença aqui está a deixar Donald Trump e Elon Musk muito nervosos". Agora, de olhos postos no futebol, o Sporting está de volta à liderança provisória do campeonato, depois de vencer o Santa Clara nos Açores por 1 x 0. Com uma primeira parte de poucas oportunidades, valeu o gol solitário de Geny Catamo no segundo tempo e o treinador dos leões, Rui Borges, elogia o espírito da equipa.

Era necessário ganhar hoje, dar a resposta da vitória e continuarmos a depender apenas e só de nós. A equipa demonstrou a ambição e a coragem que tem, o que quer, que são obcecados, não gostam de ser segundos, querem ser primeiros e para isso temos que fazer o nosso papel. O nosso papel era chegar aqui num campo difícil, onde ganharam muito poucas equipas e ser mais competentes com o adversário. Fomo-lo ao longo de 90 minutos e a vitória é mais do que merecida.

Já o treinador do Santa Clara, Vasco Matos, apesar da derrota, ficou satisfeito com a prestação dos jogadores. Um jogo que diz ter sido marcado pelo equilíbrio entre as duas equipas.

Primeira parte muito equilibrada, muito dividida. A nossa equipa muito bem organizada, com alguns momentos de ataque rápido, também alguns momentos de circulação. Fizemos uma primeira parte muito competente. Em termos de organização, o Sporting não me lembro de grandes oportunidades e no momento que perdemos bola e onde o Sporting é forte nas transições ofensivas, em ataque rápido, e eles conseguiram chegar ao gol. Na minha opinião, até à altura o jogo estava equilibrado e a partir do gol, o Sporting ganhou algum ascendente.

Declarações do técnico do Santa Clara, Vasco Matos, depois da derrota caseira contra o Sporting. O final da partida ficou marcado por confrontos entre jogadores das duas equipas. Do lado do Sporting, Conrado Harder acabou por ver cartão vermelho, tal como Luís Rocha, jogador do Santa Clara. Com este resultado, o Sporting dorme na liderança, fica à espera do desfecho do jogo deste domingo entre Benfica e Arouca, no Estádio da Luz. O Futebol Clube do Porto também venceu no terreno do Casa Pia por 1 x 0. Os Dragões sobem assim provisoriamente ao terceiro lugar, graças a um gol de Rodrigo Mora, logo no início da partida. O treinador dos azuis e brancos, Martín Anselmi, afirma que os portistas queriam muito uma vitória depois da derrota em casa frente ao Benfica.

Fizemos muito desgaste na primeira metade e não tivemos o impacto que deveríamos ter tido pela quantidade de bolas que roubamos em pressão, mas sim com essa atitude de querer reverter o que aconteceu no fim de semana passado.

Martín Anselmi, depois da vitória dos Dragões frente ao Casa Pia, um som captado pela Sport TV, num jogo em que o treinador dos Gansos, João Pereira, considera que faltou mais ambição aos casa-pianos.

Penso que faltou o último momento e conseguimos rodar mais pra frente. Ou seja, a partir do momento que há esse encaixe, diria a tal marcação individual, em que o guarda-redes é um jogador livre. Em alguns momentos nós conseguimos arriscar com paredes, em outros momentos tornámos o jogo mais físico naquilo que era a primeira e segunda bola, e não conseguimos ter essa chegada para segundas bolas. Tínhamos dinâmicas trabalhadas e penso que o que faltou e aquilo que eu transmiti ao intervalo, foi alguma coragem de fazermos tudo pra frente, ou seja, do primeiro toque pra frente, da recepção pra frente.

O Futebol Clube do Porto soma agora 59 pontos, fica provisoriamente à frente do Sporting Clube de Braga, no terceiro lugar do campeonato. Os bracarenses jogam este domingo em casa contra o AFS. É assim que fechamos este jornal. Voltamos a atualizar toda a informação às 04h30. Até já.