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Quatro horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Começamos pela atualidade internacional. Milhares de americanos saíram à rua em protesto contra Donald Trump. Dezenas de milhares de manifestantes marcharam este sábado no centro das principais cidades norte-americanas, mas também à porta da Casa Branca, em Washington. Entre as razões de descontentamento com a administração de Trump estão as medidas de combate à imigração, com as deportações ilegais já travadas pelo Supremo Tribunal, mas também os despedimentos em massa de funcionários públicos, a repressão de pessoas LGBTI+ e o apoio norte-americano a Israel. Volodymyr Zelensky garante que, apesar da trégua anunciada por Putin, os combates continuam em Kursk e Belgorod. Citado pela BBC, o presidente ucraniano diz que as promessas pascais de Putin não se estenderam a estes territórios e garante que a artilharia russa ainda está a ser ouvida nestas regiões. Ainda assim, noutras áreas, a situação está mais calma, admite o presidente ucraniano. É uma trégua de Páscoa que, de acordo com o Kremlin, começava hoje às 16h e seria para vigorar até amanhã, às 22h, hora de Lisboa. Ouvido na Rádio Observador, o major-general João Vieira Borges diz que já duvidava que a trégua fosse mesmo respeitada. Considera que Putin anunciou o cessar-fogo sob pressão dos Estados Unidos.

Pode ter a ver com a pressão que fez Marco Rubio, sobretudo Trump, ao dizerem que os Estados Unidos já estavam prontos a abandonar os esforços para alcançar a paz na Ucrânia. Perceberam que havia uma incompatibilidade total, perceberam que havia infração das duas partes relativamente ao cessar-fogo parcial. Julgo que Putin demonstra uma manifestação de boa vontade, mas também é resposta à pressão de Trump, ou seja, ele tem a noção perfeita de que é uma oportunidade que não pode ser perdida.

O major-general João Vieira Borges, ouvido na Rádio Observador, espera que a decisão da trégua tenha sido articulada como mediador dos Estados Unidos, apesar de esta informação não ser, para já, confirmada. Na atualidade nacional, o PS ataca o Ministério Público, diz que é legítimo concluir que interferiu no processo político. Acusação feita por Marcos Perestrello no programa Facto Político da Sic Notícias. O porta-voz do PS às eleições legislativas sublinha que é estranho o timing da averiguação preventiva do Ministério Público a Pedro Nuno Santos.

Eu não acredito em coincidências desta natureza. Eu penso que é legítimo olhar para a atuação do Ministério Público em relação a estes dois casos e considerar que houve aqui dois pesos e duas medidas. Isso, do meu ponto de vista, é grave. Eu julgo que é legítimo concluir, em função da atuação do Ministério Público neste caso, que o Ministério Público optou por interferir no processo político.

Marcos Perestrello, porta-voz do PS às eleições legislativas, acredita que se o PS vencer as eleições de 18 de maio, o PSD vai viabilizar um governo socialista. O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde diz que há menos problemas nas urgências nesta Páscoa. A ideia é desmentida por Fernando Araújo, que alerta para uma situação grave na saúde. O antigo CEO do SNS diz que só em blocos de parto encerrados são já o dobro do que na mesma altura do ano passado.

É uma situação de elevado risco, uma situação grave. Por quê? Porque, primeiro, o número de blocos de parto encerrados nesta Páscoa é o dobro do que aconteceu no ano passado. E sublinho, para não haver dúvidas, é o dobro do que aconteceu no ano passado. Estamos a falar de cerca de 25 blocos de parto fechados, a capacidade de ser instalada, 25% fechados na mesma altura.

Declarações do antigo diretor do SNS à Rádio Observador. Este sábado estiveram encerradas oito urgências hospitalares. Este domingo, hoje, sobem para 10. No desporto, o Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 3x0, cola-se assim ao Sporting. As águias abriram o marcador aos 21 minutos com gol de Pavlídis. Na segunda parte da partida, as águias aumentaram a vantagem com gols de Álvaro Carreras e o bis de Pavlídis. No final da partida, o técnico dos encarnados, Bruno Lage, mostrou-se satisfeito com o resultado e assumiu que foi o resultado justo e que os jogadores foram justos vencedores.

Jogo muito difícil, mas uma importante vitória. Era isso que nós perspetivamos. Oportunidades para ambas as equipes, grandes defesas de ambos os guarda-redes. Foi um jogo muito intenso, com enorme qualidade, num ambiente fantástico e penso que no final fomos os justos vencedores.

Já o treinador do Vitória de Guimarães admite que o Benfica mereceu ganhar. Ainda assim, Luís Freire considera que o resultado não espelhou a exibição da equipa.

Mereceram ganhar porque fizeram os gols e quem faz os gols não há discussão possível. Nós temos que saber é o resultado, para nós é injusto, na perspectiva que o que produzimos foi muito mais do que tivemos. Se fizermos isto para o próximo jogo, e por isso é que não perdemos há 10 jogos, porque continuamos a acreditar que o caminho é este. E nós fomos dominadores, não fomos eficazes. O Benfica ganhou, mas nós temos um caminho até ao fim para fazer com esta identidade.

Luís Freire em análise à derrota do Vitória de Guimarães. O Benfica iguala o líder da tabela, o Sporting, com os mesmos 72 pontos. Portugal sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins de sub-23. A seleção portuguesa bateu a campeã em título, Espanha, no desempate por pênaltis 2x1, depois do empate por 4x4 no prolongamento. Os quatro gols de Lucas Honório permitiram que o jogo fosse decidido nas grandes penalidades, com o guarda-redes Gonçalo Bento em destaque. Portugal tinha perdido em 2023 a primeira edição do Europeu sub-23 para Espanha e agora conseguiu a conquista do título. Está tudo dito neste jornal das 16h. A informação está de regresso às 16h30. Até lá.