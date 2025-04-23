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As notícias com Maria João Brás.

Boa noite. Mais do que aquilo que os separa, é aquilo que os une. Foi assim que Rui Tavares começou o debate com Inês de Sousa Real, num tom de convergência. Ainda assim, o porta-voz do Livre aproveitou a oportunidade para reafirmar as ideias do partido, nomeadamente em relação ao SNS e aos privados.

Nós acreditamos que o Serviço Nacional de Saúde, quando tem os recursos, está entre os melhores do mundo e vimos isso durante a pandemia, vimos isso nas campanhas de vacinação. Agora, o que é preciso é que o SNS não esteja numa situação que já é de concorrência e não de complementaridade, como manda a lei de bases de saúde, e que o SNS está nessa concorrência, hoje em dia desleal, a lutar com uma venda nos olhos e o braço amarrado atrás das costas. Ou seja, quando se diz que é preciso pagar mais a médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, mas não se sabe quais é que são as folhas salariais do privado, isto pode ser utilizado por concorrentes desleais para, basicamente, drenar recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e, a seguir, deprimir os salários, as remunerações desses mesmos profissionais de saúde.

Nesta matéria, o PAN volta as atenções para o investimento. O partido liderado por Inês de Sousa Real defende a captação de mais médicos de família e ainda a baixa médica comparticipada 100% para doentes oncológicos. Já sobre a habitação, a líder do PAN foca no que não quer, concretamente o regime de residentes não habituais.

Acabemos, por exemplo, com o regime dos residentes não habituais, que todos os anos retira aos cofres do Estado mais de mil milhões de euros, que não são cobrados a quem não reside de forma permanente no nosso país, mas que sim, vem contribuir para a especulação e para a inflação do imobiliário. E por isso mesmo, aquilo que nós pretendemos é, acabando com esses mil milhões de euros, garantir não só o financiamento das cooperativas de habitação, baixar o IVA para que precisamente possamos reabilitar, porque nós não podemos ter a expectativa de que a curto prazo vamos conseguir, com a construção, resolver o grave problema da habitação. Precisamos de reabilitar. Temos mais de 10 mil fogos do Estado.

Mas também não se resolve sem construir.

Mas para além da construção, nós temos mais de 10 mil fogos do Estado que estão fechados e que não estão ao uso da população.

Inês de Sousa Real no frente a frente desta noite com Rui Tavares na RTP3. Luís Montenegro recusa comentar as declarações de Pedro Nuno Santos, que admite não avançar com uma comissão parlamentar de inquérito à Spin off Viva. Este foi um dos braços de ferro do PS no debate da moção de confiança. Os socialistas afirmaram várias vezes que mesmo que o governo caísse, iriam seguir com uma CPI numa próxima legislatura. Ora, agora o secretário-geral do PS recusa e afirma que poderá não instaurar esta CPI caso Luís Montenegro esclareça tudo durante a campanha eleitoral. Um apelo que o líder da AD prefere não comentar.

Eu não ouvi, mas eu estou concentrado desde o início desta pré-campanha, deste processo eleitoral, em continuar a dar às portuguesas e aos portugueses respostas aos seus reais problemas que sentem todos os dias e que querem ver ultrapassados. E, portanto, é nisso que me vou continuar a concentrar. E agora vou falar exatamente desses problemas ou de alguns deles, está bem?

Declarações de Luís Montenegro no Funchal. Ainda no tema política nacional, o líder do PSD em Vizela considera que o presidente da Câmara deve ser suspenso. Em causa está a alegada suspeita de Vítor Hugo Salgado, autarca do PS em Vizela, ter praticado o crime de violência doméstica. Na segunda-feira, o autarca renunciou à presidência do PS Braga e o secretário-geral dos socialistas reafirmou a intenção de não apoiar uma recandidatura a Vizela. Ora, esta terça-feira, o líder da oposição vem pedir mais, nomeadamente, a suspensão do mandato como atual autarca.

Eu acho que o senhor presidente não tem condições para continuar no exercício de funções sem dar esse passo, de pelo menos a suspensão do seu mandato. Eu, como líder da oposição e com assento como vereador na Câmara Municipal, não posso ficar indiferente relativamente a um assunto que veio a público como este.

Jorge Pedroso, vereador da coligação PSD/CDS em Vizela. Demorou, mas chegou a reafirma à deliberação do Tribunal Constitucional a propósito dos dois pedidos de fiscalização sucessiva à lei da eutanásia, pedidos esses feitos há mais de um ano, tanto pelo grupo parlamentar do PSD como pela Provedora de Justiça. Na maioria, os juízes do Palácio de Ratton consideram que o diploma cumpre com a lei fundamental. Ainda assim, apontaram seis normas como inconstitucionais. Em primeiro lugar, há contradições nos dois métodos de morte medicamente assistida. O legislador dá a liberdade de escolha ao doente entre o suicídio assistido e a eutanásia. No entanto, a lei só consente a eutanásia no caso do doente estar fisicamente incapaz de administrar os fármacos letais. Segundo os juízes do TC, esta aparente contradição poderá levar a más práticas do direito. Também foi contestado o facto de a lei omitir a exigência de um médico especialista examinar o doente. Por último, foi ainda considerado inconstitucional a obrigatoriedade do médico justificar o motivo da recusa da prática ao ajudar o ato de morte medicamente assistida. Relembro que a lei da eutanásia foi aprovada no Parlamento em 2023. E sobre esta decisão, o Chega saúda o Tribunal Constitucional, em comunicado assinado por André Ventura. O Chega aproveita a notícia desta decisão para afirmar que quer garantir que a nova composição parlamentar promova o desenvolvimento de cuidados continuados, isto, segundo Ventura, de forma a evitar que pessoas queiram recorrer à morte medicamente assistida. E na atualidade internacional, o rito de trasladação do corpo do Papa para a Basílica de São Pedro vai acontecer amanhã. Depois, segue-se o período de homenagem dos fiéis ao líder da Igreja Católica, que dura até sexta-feira. O funeral está programado para sábado. O Papa vai ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Os enviados especiais do Observador Luís Soares, João Francisco Gomes e Diogo Ventura estiveram esta terça-feira na Basílica e falaram com o cardeal a quem Francisco deixou as instruções para o funeral.

Foi em frente à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, que o Cardeal Rolandas Makrickas recebeu o Observador. É a Basílica onde vai ficar sepultado o Papa Francisco, que deixou a este cardeal as instruções para este dia. E por isso o Cardeal Makrickas não esconde que esta é uma grande responsabilidade. Responsabilidade em que tudo decorra da forma como o Papa desejava, com simplicidade e apenas com o essencial. O certo é que a poucos dias do funeral, está praticamente tudo preparado, mas nem tudo. O Cardeal Makrickas explica ao Observador que ainda há uma tábua a tampar a zona onde vai ficar o túmulo do Papa, que vai ter que ser retirada. Para já, ainda permanece para evitar a especulação. Sabe-se que a única inscrição será o nome de Franciscus. O cardeal explica que estará presente a cruz que usou como bispo, cardeal e papa, para que as pessoas possam reconhecer o túmulo. O mármore vem de Ligúria, a terra dos avós. A Basílica Santa Maria Maior, onde o Papa vai ficar sepultado, é das mais antigas de Roma e 350 anos depois, volta a viver o enterro de um papa.

O último Papa a ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior foi o Papa Clemente IX, em 1669. No próximo sábado, Francisco junta-se aos sete que já lá estão todos sepultados. Pode ler os pormenores desta cerimónia no site observador.pt, um trabalho assinado pelo jornalista João Francisco Gomes e o fotojornalista Diogo Ventura. Ainda na atualidade internacional, a ONU vai encurtar o número de operações e despedir pessoal por causa de cortes nas verbas vindas dos Estados Unidos. A informação foi hoje confirmada pelo diretor-geral da OMS, uma destas organizações das Nações Unidas, que explica que a ONU pode apresentar um déficit entre os 500 e os 700 milhões de dólares nos próximos anos. A administração de Donald Trump também se recusou a pagar as cotas acordadas para 2024 e 2025, congelando praticamente toda a ajuda externa dos Estados Unidos, incluindo um apoio considerável a projetos de saúde em todo o mundo. Vários outros países reduziram também as despesas de ajuda ao desenvolvimento. E no desporto, o Sporting é o primeiro finalista da Taça de Portugal. Os Leões ganharam ao Rio Ave por dois gols. No final do jogo, o treinador do Sporting, Rui Borges, diz que a equipa tem dado uma resposta fantástica.

É um jogo onde entrámos bem e fizemos o gol inicial, que era importante, queríamos também. Por isso, mérito da equipa, mérito dos jogadores que, numa fase inicial, entraram muito dinâmicos, pressionantes. Tentámos ser logo pressionantes, porque queríamos fazer um gol cedo para dar a eliminatória quase como garantida. São um grande grupo, um grupo incrível. É que chega e disputa uma final da Taça da Liga, uma final da Taça, está na luta do campeonato em primeiro lugar. Ao fim e ao cabo, o jogo de hoje dá-nos, se calhar, duas finais, a final da Taça e a Supertaça. Por isso, só um grupo incrível, por tudo que nós temos passado, tudo que nos tem acontecido, desde lesões, castigos, como eu já disse, é que conseguia estar nesta reta final desta forma.

Já o treinador do Rio Ave considera que esta noite a equipa foi digna vencida e parabeniza o Sporting pela prestação na partida.

O Sporting sentiu-se confortável no jogo. Se nós passamos muito para a pressão e tivemos essa coragem muitas vezes de dar passes em frente, sabíamos que podíamos desproteger atrás e sabendo que o Sporting tem um avançado que é muito forte a atacar esta profundidade, são riscos que nós corremos. Parabéns ao Sporting, que foi um justo vencedor e nós fomos uns dignos vencidos. Por isso, continuamos. Temos quatro jogos agora de campeonato. Queremos acabar bem, que a última imagem é que fica.

Declarações do treinador do Rio Ave no final do jogo frente ao Sporting. Esta notícia fecha o jornal às 16h, porque estamos às 17h. Entretanto, ficou a primeira parte do Contracorrente. Até já.