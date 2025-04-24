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Boas. As notícias com Maria João Braz.

Boa noite. Rui Tavares acusa o governo de desrespeitar a democracia ao ter adiado as celebrações do 25 de Abril. Esta quarta-feira, o Ministro da Presidência anunciou que o governo não vai participar na agenda festiva, alegando que o luto nacional pelo Papa Francisco impõe reserva nas comemorações. Questionado se a sessão solene no Parlamento se mantém, António Leitão Amaro relembra que a Assembleia da República é um órgão autónomo e, por isso, se a decisão for no sentido de manter a sessão, o governo vai marcar presença. Perante esta decisão, no entanto, de adiar a agenda festiva, o porta-voz do LIVRE fala em ingratidão do executivo.

E agora temos o governo a escusar-se a participar plenamente nas comemorações da democracia, sem a qual o governo não existe e não é legítimo. E tendo por base os dias de luto nacional por causa da morte do Papa Francisco, no que me parece ser uma singular falta de respeito pela democracia, pelo 25 de Abril e pelo próprio Papa Francisco. Portanto, eu apelo a que o governo veja a luz e perceba que deixar de celebrar a democracia sob qualquer pretexto é basicamente um sinal de ingratidão.

Rui Tavares, num som captado pela Agência Lusa, relembra que o governo decretou três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco, a cumprir entre quinta-feira e sábado. E o corpo do Papa foi esta quarta-feira trasladado para a Basílica de São Pedro, no Vaticano. É lá que vai estar até sábado, dia do funeral. De acordo com o porta-voz da Santa Sé, 20 mil pessoas passaram esta quarta-feira pela Basílica de São Pedro para homenagear Francisco. Uma destas pessoas foi Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana. Chegaram também já a Roma 103 cardeais, que se reuniram em congregação para discutir os aspetos protocolares do conclave. Por cá, a Ministra da Saúde diz que sempre existiram nascimentos em ambulâncias e que não é possível evitar que isso aconteça. Ana Paula Martins admite, no entanto, que é preciso reduzir o número destas situações. A governante recusa ainda as críticas do ex-CEO do SNS, Fernando Araújo, que alertou que o plano de emergência e de transformação da saúde falhou. A ministra desafiou o cabeça de lista pelo PS à Câmara do Porto a não fugir aos debates eleitorais.

Eu gostava era que o ex-diretor executivo, que já não é diretor executivo, mas que é candidato pelo Partido Socialista ao círculo do Porto, portanto, é cabeça de lista, gostava era que ele debatesse com o doutor Paulo Rangel e não desertasse dos debates, que foi aquilo que ele fez.

Ana Paula Martins, em declarações aos jornalistas depois da visita ao hospital em Santa Cruz, em Carnaxide. O Chega apresentou esta quarta-feira o programa eleitoral, um documento focado na imigração, mas também no aumento do salário mínimo para 1.150 € até 2029. Nadine Soares.

O Chega propõe um salário mínimo de 1.150 € até 2029 e as pensões dos idosos são para aumentar.

Nós vamos dar a todos os nossos idosos e pensionistas uma pensão ao nível do salário mínimo em Portugal.

Já no tema da imigração, o Chega quer uma lei com o nome do jovem que morreu em Braga. O destaque passa pela Lei Manu.

Nós faremos aprovar a Lei Manu. Dirá isto a todos os imigrantes que estiverem em Portugal: quando cá cometeres um crime, acontecer-te-ão duas coisas. Pagarás o preço da tua liberdade e serás posto na prisão durante vários anos, mas mal termines o teu tempo de prisão, tu não ficarás nem mais um segundo nesta terra.

Uma expulsão automática, embora a lei já preveja o cenário de uma sanção opcional. As portagens são para eliminar em todo o país e na habitação, o partido de André Ventura propõe a descida do IVA na construção. Nas creches, o Chega quer priorizar os filhos de pais trabalhadores. Na Justiça, um processo mais simples e rápido, com menos burocracias. O Chega recupera a proposta de confisco de bens e atira ao PS e ao PSD.

Não só se uniram na governação ao centro e ao socialismo em Portugal. PS e PSD uniram-se também para ser o centro e a marca e a proteção da corrupção generalizada que há em Portugal hoje em dia. Por isso o Chega foi claro nesta matéria desde o início. Mas é preciso confiscar os bens dos corruptos.

E diretamente a Luís Montenegro deixa a mensagem.

Se quer gerir o país como geriu a Spin Livra, não nos vamos ofender, não nos vamos chatear. Senhor primeiro-ministro, saia-me só da frente e deixe-me ser primeiro-ministro.

Algumas propostas e mensagens deixadas na apresentação do programa eleitoral do Chega para as legislativas de 18 de maio.

A jornalista Nadine Soares, que acompanhou a apresentação do programa eleitoral do Chega esta tarde em Lisboa. Continuamos na política nacional. O deputado do PSD, Cristóvão Norte, admite o entendimento pós-eleitoral com a Iniciativa Liberal. Nesta quarta-feira, em entrevista ao Observador, Rui Rocha também abriu portas a esse cenário, o que é uma convergência com Cristóvão Norte, deputado do PSD.

Da minha parte, se porventura o resultado eleitoral assim o convocar, eu creio que haveria boas bases para encetar um acordo com a Iniciativa Liberal, com vista a dar esse rumo de estabilidade. Agora, isso primeiro está o resultado eleitoral e estão as opções dos portugueses antes de estarmos a imaginar qualquer tese a esse respeito.

Já Rodrigo Saraiva, deputado da Iniciativa Liberal, vai mais longe e fala mesmo na possibilidade da Iniciativa Liberal assumir pastas ministeriais.

O Rodrigo Saraiva está disponível, desde que iniciou este projeto da Iniciativa Liberal, para contribuir para transformar o país. Se isso é feito numa autarquia, se é feito no Parlamento, se é feito no governo, acima de tudo o que é importante é que a Iniciativa Liberal, seja o Rodrigo, seja o Carlos, seja o Rui, seja a Mariana, seja a Joana, seja o Mário, seja o João, é confiável pelas ideias e pelas propostas que traz, que elas demonstram ambição e exigência, seja na área da saúde, na área da educação, na área da justiça, na área da segurança, em muitas outras áreas, nós demonstramos ambição e uma visão que é a mesmo preciso. Nós temos de puxar o país pra frente.

Rodrigo Saraiva no Explicador desta tarde, na Rádio Observador, onde também esteve de manhã Rui Rocha, que abriu a possibilidade de Carlos Guimarães Pinto ficar com a pasta da Administração Interna. E na atualidade internacional, Kiev foi alvo de um ataque russo com drones esta noite. Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas. Citado pelo Kiev Independent, o presidente da Câmara da capital ucraniana diz que foram atingidos edifícios residenciais. E ainda no Leste, Donald Trump acredita que a Rússia está perto de aceitar um acordo de cessar-fogo. O plano apresentado pelos Estados Unidos cede a várias exigências de Moscovo. De acordo com o site norte-americano Axios, Washington terá apresentado a Kiev um plano que determina que a Ucrânia não pode integrar a NATO. Além disso, os territórios até agora conquistados por Moscovo ficam sob a alçada da Rússia, o que inclui também a Crimeia. Ora, Donald Trump está a pressionar Volodymyr Zelensky para aceitar este acordo. O presidente ucraniano nega reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. Já Donald Trump acusa o homólogo ucraniano de estar a bloquear a paz e deixou o aviso de que se Zelensky quiser continuar a lutar, pode vir a perder o país inteiro. Terminamos no desporto. O Benfica venceu o Tirsense por 3x0. Os encarnados passam assim para a final da Taça de Portugal. O treinador Bruno Lage considerou que o resultado foi justo, mas elogia a prestação do adversário.

Acho que foi um percurso muito bom nesta competição. Marcámos acima dos 20 gols, chegámos com mérito ao Jamor. Era um dos objetivos da época. Uma primeira parte morna, mas uma segunda parte já com a dinâmica pretendida. Tivemos a oportunidade no intervalo também de corrigir um ou outro posicionamento. Realçar também uma palavra para o Tirsense, porque realmente fez um percurso muito bom. Tentou ao máximo, em particular neste jogo, atrasar o resultado, para que o resultado não se ditasse. Nós tivemos várias oportunidades para marcar, marcámos quatro. Acho que é o resultado justo.

Bruno Lage, em declarações à Sport TV. Da parte do Tirsense, o treinador Emanuel Simões reconhece que o resultado foi pesado, mas espera que daqui a uns anos possa ser recordado como uma eliminatória bonita.

Fizemos uma primeira parte muito repartida e estamos de parabéns, embora o resultado seja pesado, eu acho que saímos de parabéns e acho que dignificámos a presença do Tirsense nesta meia-final. Vamos recordar isso como uma eliminatória bonita, embora tenhamos perdido com dois jogos em que são muitos gols, mas eu acho que dignificámos, mostrámos que há trabalho, há qualidade e que é possível as pessoas sonharem um pouco mais para além do patamar onde estás.

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões, em declarações à Sport TV. É notícia de fecho deste jornal. Regressamos às 17h com a Síntese de Notícias. Entretanto, fique com a primeira parte do Contracorrente. Até já!