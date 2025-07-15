Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Boas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Luís Marques Mendes promete tentar evitar moções de censura e confiança e ajudar partidos a negociar orçamentos. O candidato a Belém esteve esta noite num jantar nas jornadas parlamentares da AD, em Évora. Reconhece que, se for eleito, não vai governar, mas vai exercer uma magistratura de influência para incutir ousadia e ambição ao país. Apesar de admitir que o cenário de governabilidade é mais seguro do que era na última legislatura, Marques Mendes avisa que a estabilidade tem de estar no topo das prioridades de um chefe de Estado.

Não é por acaso que a Constituição fala num governo de quatro anos, num mandato de legislatura. É porque justamente a estabilidade é importante, porque é a capacidade de poder planear, programar, executar e apresentar resultados. Isto aplica-se a qualquer governo, à esquerda ou à direita. É um princípio constitucional. E é nesse plano que vos digo que uma vez eleito presidente da República, terei como uma das prioridades fundamentais da minha intervenção, a defesa da estabilidade, sobretudo em três dimensões: fazer os possíveis para evitar moções de censura, fazer os possíveis para evitar moções de confiança e ajudar os partidos a negociarem orçamentos de Estado.

Três prioridades defendidas por Marques Mendes neste discurso na cidade alentejana de Évora, onde abordou também o tema da imigração. O candidato considera que era uma questão de tempo até as regras começarem a apertar.

Depois de anos de imigração descontrolada, era inevitável a necessidade de tomar medidas, como várias que foram tomadas. E com alguma coragem, mesmo medidas como a questão do fim da manifestação de interesse, porque, de facto, houve um descontrole total durante anos. Isso tinha consequências, havia que tomar decisões. Agora, não falo, portanto, do plano da ação, mas falo aqui também do plano do discurso, o que em democracia é muito importante.

Marques Mendes defende, por isso, um discurso mais tolerante e que olhe para a imigração também como oportunidade para a política portuguesa. António Filipe oficializou esta segunda-feira a candidatura à Presidência da República e com críticas às políticas de direita na área da imigração. Este foi um dos temas destacados na apresentação da candidatura do candidato comunista a Belém, que decorreu na tarde desta segunda-feira na Voz do Operário, em Lisboa. António Filipe apontou o dedo à crise na habitação e ao estado a que chegou o SNS. O candidato presidencial, apoiado pelo PCP, criticou o recente anúncio da reprivatização da TAP. O ex-deputado comunista garante também que a candidatura, que agora encabeça, é para levar até ao fim.

Nenhuma outra candidatura substitui os objetivos apresentados desta nossa candidatura, nenhuma das existentes, muito menos das inexistentes, e não estamos à espera de nenhuma candidatura que substitua a importância desta nossa candidatura. Esta candidatura é para levar ao fim, para levar até ao fim.

Já no plano internacional, António Filipe classifica como loucura o investimento de 5% do PIB em defesa definido pela Aliança Atlântica, a NATO.

O que o presidente da República não deve admitir é que o dinheiro que faz falta para investir no Serviço Nacional de Saúde, nas creches, na escola pública, nos salários das carreiras públicas, nas reformas e pensões, na cultura ou em infraestruturas fundamentais ao desenvolvimento do país, seja desviado para alimentar o militarismo e a guerra, para satisfazer as exigências. Não se pode admitir que este dinheiro, que tanta falta faz, seja desviado para alimentar o militarismo e a guerra, para satisfazer as exigências de Donald Trump, que os países europeus da NATO gastem a loucura de 5% do seu produto interno bruto em armas e equipamentos militares.

As palavras do candidato António Filipe esta tarde na Voz do Operário, na apresentação da candidatura à Presidência da República. Luís Montenegro reconhece que chegar aos 5% do PIB em defesa não é um percurso absolutamente linear. À margem do debate, a nova defesa, realizado pela Sic Notícias, o primeiro-ministro diz que o objetivo é ambicioso, mais pela execução material do que financeira. Por isso, Luís Montenegro sublinha que não se trata de um processo direto.

Incertezas quanto ao futuro, todos temos. Se me pergunta a mim, acha um percurso absolutamente linear chegar a 5%, entre 3,5% de forma direta, mais 1,5% de forma indireta? Claro que não acho. Por isso é que nós fizemos tudo, em primeiro lugar, para aumentar mais cinco anos os anos que eram necessários para atingir o objetivo e, em segundo lugar, para termos um passo intercalar de reavaliação da estratégia.

O primeiro-ministro sublinha que o investimento que está a ser feito é o possível e explica que os investimentos se traduzem em condições de desenvolvimento do país, não apenas na área da defesa. Luís Montenegro realça também que o PS é o aliado essencial para a implementação de uma estratégia nesta área, destaca o cruzamento entre a política externa e matérias de segurança nacional, em que os dois partidos sempre estiveram de acordo.

O Partido Socialista é um partido essencial quando queremos firmar uma estratégia de longo prazo, como é o caso desta à volta do investimento na área da defesa. Além do mais, estamos num domínio onde se cruza a nossa política externa e também a nossa política de segurança e defesa. Duas áreas que são fundamentais no nosso Estado de direito, na nossa política mais fulcral do ponto de vista da afirmação da nossa soberania, onde tradicionalmente estivemos sempre alinhados e onde a nossa intenção é que isso continue a acontecer.

O primeiro-ministro defende ainda que a estratégia nacional para o setor da defesa será tão mais credível quanto maior o apoio político tiver. O diretor clínico no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, diz nada saber sobre a substituição e afirma que vai continuar em funções. Rui Tato Marinho diz desconhecer a saída e afirma que foi maltratado várias vezes pelo Conselho de Administração. As declarações depois do hospital ter anunciado, na semana passada, o início de procedimento de substituição do diretor clínico, alegadamente devido ao caso das cirurgias adicionais no serviço de dermatologia. Agora, no esclarecimento enviado ao Observador, Rui Tato Marinho garante que não foi notificado de qualquer ato ou decisão a este ponto. O diretor clínico do Santa Maria afasta ainda quaisquer responsabilidades no caso dos avultados pagamentos a médicos por cirurgias extra. Lá por fora, Donald Trump revela que cancelou o bombardeamento norte-americano ao Irão um dia antes, porque viu os planos militares na CNN e queria que o ataque fosse surpresa. Uma explicação dada esta noite pelo presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. Donald Trump considerou ainda estranho a CNN ter acesso aos planos e chegou a questionar um dos generais se não seria melhor se o ataque fosse inesperado. Por isso, preferiu marcar o ataque para o dia seguinte, à mesma hora, para ser surpresa. Volodymyr Zelensky está grato a Donald Trump pela prontidão em ajudar a proteger a Ucrânia. É o que diz o presidente ucraniano na rede social X, depois de uma chamada telefónica com o presidente dos Estados Unidos. Zelensky insiste que a guerra continua por causa da Rússia e ao desejo de Putin de arrastar, adianta ainda que a Ucrânia está a preparar grandes acordos de defesa com os Estados Unidos e que concordou com Trump falar com mais frequência por telefone e coordenar os passos no futuro. Ponto final neste noticiário das 04:00. Regresso apenas às 05:00 para novo noticiário. Até lá, aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.