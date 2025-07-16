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São 16h. As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, muito boa noite. José Luís Carneiro apela à consciência histórica e diz que Montenegro define com quem quer soluções de Estado. O líder do PS falou no final da reunião da Comissão Política Nacional do partido e diz que se Montenegro mantiver a preferência pelo Chega, isso significa uma rutura com o PS.

O primeiro-ministro tem que decidir com quem quer construir as soluções de Estado, as soluções de soberania. E o primeiro-ministro tem que ter consciência histórica e tem que ter memória do que significa o Partido Socialista, do que significa o PPD e do que significa o CDS. São os partidos que construíram as liberdades, os direitos e as garantias fundamentais e, portanto, criar quaisquer dúvidas sobre esta matéria significa que o primeiro-ministro não está à altura das responsabilidades que está a desempenhar.

O líder socialista avisa também que o PS nunca pode ser colocado ao nível do Chega. José Luís Carneiro critica ainda as mudanças de posição protagonizadas pela AD em matéria de política externa. O secretário-geral do PS acusa a coligação de governo de quebrar uma convergência que existia desde 1976.

E as posições que foram adotadas por parte do governo quebram uma dimensão de convergência estratégica que há, pelo menos, desde 1976, entre o PSD, o CDS e o Partido Socialista em relação à política externa portuguesa. Isto vai ter efeitos muito nocivos na relação entre o Partido Socialista e a AD.

As palavras de José Luís Carneiro depois da reunião da Comissão Política Nacional do partido, captadas pela SIC. Quanto à reunião deste órgão do PS, José Luís Carneiro concluiu que o governo está a fracassar em todas as prioridades políticas, como na saúde, na educação e também na política de rendimento. Sobre a carta que enviou ao primeiro-ministro sobre a defesa, José Luís Carneiro referiu que o primeiro-ministro não respondeu a nenhuma das questões que foram colocadas. Também o PS pede ajuda ao governo para que as autarquias tenham soluções para resolver casos como o das barracas em Loures. Também à saída da reunião da Comissão Política Nacional, José Luís Carneiro garante que o Ministério da Segurança Social e a Secretaria de Estado da Habitação têm de colocar todos os meios aos serviços dos autarcas.

Nós temos o dever de exigir ao governo que não deixe os autarcas sós perante dificuldades essenciais à vida das pessoas. Pessoas que estão a viver em especiais fragilidades, em especiais fragilidades humanas, em especiais fragilidades na sua realização pessoal. O governo, por intermédio do Ministério da Segurança Social e do Ministério da Habitação, tem o dever de dialogar com os autarcas e de colocar seus meios aos serviços dos autarcas e, portanto, as construções precárias, como é evidente, não são uma solução de habitação.

Neste caso, o PS mantém o apoio a Ricardo Leão, autarca de Loures. O secretário-geral do Partido Socialista diz que a autarquia teve todos os cuidados com as pessoas afetadas pela demolição de construções ilegais no bairro do Tamude. Em Beja, antes da apresentação dos candidatos socialistas para as eleições autárquicas, José Luís Carneiro diz ter sido informado pela Câmara de Loures que foram tomados todos os cuidados com os moradores do bairro.

Garantem-me da Câmara Municipal de Loures que todos os cuidados houve em relação ao diálogo que foi feito com os respectivos cidadãos que foram confrontados com esta decisão. Garantem-me isso e, portanto, quero crer que assim foi.

As palavras de José Luís Carneiro nesta tarde, em Beja, captadas pela RTP. A autarquia socialista de Loures iniciou, na passada segunda-feira, uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem mais de 160 pessoas. Uma operação, entretanto, interrompida por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro. José Sócrates acusa o Supremo Tribunal de Justiça de ter como único objetivo proteger o procurador-geral da República. Em causa está a rejeição do pedido de recusa de Sócrates contra Amadeu Guerra por ter nomeado o representante do Ministério Público no julgamento da Operação Marquês e a respectiva equipa de apoio. À saída do tribunal, depois do quinto dia de julgamento, José Sócrates pediu o afastamento de Amadeu Guerra e acusou o tribunal de andar a brincar com coisas sérias.

O Supremo deve estar a brincar. O Supremo está a brincar com coisas muito sérias. Quando um procurador diz o que disse, dizendo que eu tenho que provar a minha inocência em tribunal, esse procurador devia ser afastado de tomar decisões no processo. Eu acho que isso é muito razoável, mas protegem-se uns aos outros, protegem-se todos uns aos outros. Por que o Supremo toma essa decisão? Apenas com um objetivo, é proteger o procurador. É muito lamentável.

Já sobre o quinto dia de julgamento e antes das férias judiciais, José Sócrates faz um balanço positivo. O antigo primeiro-ministro acredita que rebateu todas as acusações do Ministério Público.

É que durante um dia inteiro eu desfiz todos os aspectos que dizem respeito à acusação do TGV E das casas da functionalismo. Deixem-me só acabar, se faz favor. O Ministério Público a isso não disse nada. O Ministério Público a única coisa que consegue fazer é este espetáculo de recurso à minha vida privada.

José Sócrates que passou este dia a desferir acusações contra o Ministério Público, acusa ainda o organismo de ataques pessoais, mentiras e também fantasias. Vamos à saúde. É um alerta do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. As urgências do novo Hospital de Sintra estão a funcionar à custa das equipas do Amadora-Sintra, por não terem sido recrutados clínicos para a unidade ontem inaugurada. Em comunicado, o sindicato lembra que o Hospital Fernando da Fonseca, que já tinha as equipas muito desfalcadas, vê agravadas as dificuldades ao serem retirados médicos para a urgência do novo hospital. A estrutura sindical diz que a promessa de aliviar o Hospital Amadora-Sintra vai, desta forma, transformar-se numa maior sobrecarga para os médicos desta unidade. Em declarações à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, a que pertence o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, defende que um novo hospital tem de significar mais recursos humanos e não a realocação.

A partir do momento em que estão a usar recursos humanos partilhados com o Hospital Fernando da Fonseca, que já de si é um hospital que é extremamente carenciado, e o que nós entendemos é que isto é desumano, é irresponsável e o correto não é retirar recursos de uma instituição, de um serviço que já está tão desfalcado para colocar noutra instituição.

Joana Bordalo e Sá, à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos pede que o Ministério da Saúde aposte no reforço de recursos humanos, caso contrário, os dois hospitais vão enfrentar falhas de resposta aos utentes. Termino este noticiário a dizer-lhe que o primeiro-ministro israelita diz que Israel não tem interesse em expandir o conflito com a Síria. Benjamin Netanyahu garante que as forças do país não vão invadir a Síria, nem aumentar o conflito com o país. De acordo com a imprensa internacional, o primeiro-ministro israelita explica que o futuro depende do que o regime de Damasco fará. Assegura Netanyahu que o país quer o alargamento do círculo da paz e vai trabalhar para garantir a segurança. Ponto final neste noticiário das 04:00. Regresso às 05:00 para uma síntese de informação. Até lá, continue com a Rádio Observador.