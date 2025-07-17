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São 4 horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Falamos agora das alterações à Lei de Estrangeiros. O Presidente da República diz que quer uma resposta à atual situação, que considera insustentável, mas sem que se caia no outro extremo. Marcelo Rebelo de Sousa diz que ainda vai avaliar se promulga ou não a nova Lei de Estrangeiros, à margem de uma comemoração na Diocese de Santarém. Marcelo Rebelo de Sousa explicou aos jornalistas que não assistiu ao debate desta tarde. Ainda assim, o chefe de Estado assegura que vai fazer uma avaliação rigorosa da proposta.

A lei foi votada hoje. Eu não assisti ao debate, não conheço a versão votada, que teve alterações ao que parece no final. Há de chegar às minhas mãos e se encontrar que há um equilíbrio geral e não há nenhum ponto pormenor que me impressione politicamente de forma negativa, eu assino, promulgo. Se entender que tenho dúvidas nalguns aspetos quanto ao seu conteúdo, devolvo à Assembleia e peço: "Vejam lá isto. É mesmo para ser assim ou pode conhecer-se outra fórmula?"

Marcelo Rebelo de Sousa garante ainda estar disponível para receber todos os partidos, da direita à esquerda. Quanto às demolições de habitações precárias num bairro em Loures, o Presidente da República defende que deve ser apurada a situação das pessoas afetadas e encontradas soluções efetivas e duradouras para evitar uma sensação de remendos. Acerca da nova Lei dos Estrangeiros, António Leitão Amaro considera que o país precisa de imigração regulada, com controlo e equilíbrio. Depois de aprovada esta nova lei, o ministro da Presidência fala numa alteração importante e diz que o país precisava de respostas há algum tempo.

Hoje foi dado mais um passo muito importante num caminho que começou há um ano, de mudar a política de imigração, que agora é uma imigração regulada, com controlo, mas sempre com humanismo e equilíbrio. Nós dizíamos já há um ano, e tentámos, o país precisava ter uma polícia de fronteiras. A polícia de fronteiras na PSP foi hoje criada. O país precisava também regular e controlar alguns fluxos migratórios, precisava de orientar a sua imigração para uma imigração mais qualificada. E isto é necessário não apenas para controlarmos a imigração, mas para recebermos e acolhermos melhor quem chega.

António Leitão Amaro, nas Caldas da Rainha, à margem da inauguração da sede de campanha do candidato da AD à Câmara local, o ministro da Presidência deixou ainda críticas aos partidos de esquerda.

Eu creio que é um sinal de que há uma boa parte da esquerda que ainda não percebeu o que aconteceu, ainda não percebeu o erro das suas políticas de portas escancaradas no passado, ainda tem um caminho para se encontrar com uma política que respeite verdadeiramente a dignidade de quem chega, que não estava a ser bem tratada com a política anterior, que deixou as portas escancaradas, que destruiu o SEF. E há uma parte dessa esquerda que ainda precisa de perceber o que aconteceu no país e o que fez ao país com a sua política de imigração descontrolada.

As alterações ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros no território nacional já tinham sido aprovadas na Comissão de Assuntos Constitucionais no dia 11, com votos contra da esquerda, que alegou atropelos à lei pela falta de pareceres obrigatórios. Mudamos de tema. Ricardo Leão diz que a justiça social não é dar a quem grita mais e pede ajuda ao governo. Através de um vídeo nas redes sociais, o autarca de Loures lembra que não foi a primeira intervenção, nem será a última, adiantando que a autarquia já demoliu, desde o início do mandato, em 2021, cerca de 250 construções idênticas. Ricardo Leão pede ajuda ao governo para solucionar um problema e afirma que o caso das barracas não está apenas em Loures.

Esta não é uma questão local, é uma realidade que se repete em muitos conselhos da Área Metropolitana de Lisboa. É um tema complexo, sim, e que exige responsabilidade partilhada com o próprio governo, cooperação entre os municípios, planos estruturados com critérios claros, justiça social e integração. A Câmara Municipal não foge às suas responsabilidades, mas também não pode continuar a ser deixada sozinha perante estes problemas estruturais.

Palavras de Ricardo Leão, que esclarece ainda que as construções ilegais colocam em causa a dignidade das pessoas. O autarca anuncia que não vai aceitar que movimentos políticos ou figuras públicas se aproveitem da pobreza e da fragilidade de algumas pessoas.

Não posso aceitar que movimentos políticos ou figuras públicas se aproveitem da pobreza e da fragilidade de algumas pessoas apenas para ganhar protagonismo ou alimentar causas populistas. As construções ilegais são inaceitáveis, colocam em causa a segurança, a salubridade e dignidade das pessoas. E perante este problema, exige seriedade, decisão e capacidade de ação para repor a legalidade e justiça a que estou comprometido.

As palavras de Ricardo Leão num vídeo nas redes sociais. A autarquia socialista de Loures iniciou na segunda-feira uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde viviam mais de 160 pessoas. Uma operação, entretanto interrompida, por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro. Acerca deste tema, a Procuradoria-Geral da República confirma a abertura de um inquérito sobre o processo de demolição de casas precárias no bairro do Tamude Militar, em Loures. A abertura do inquérito surge depois da autora da Lei de Bases da Habitação, Helena Roseta, ter dito que ia avançar com uma denúncia ao Ministério Público contra a autarquia de Loures por abuso de poder nas operações de demolição destas casas. Também, entretanto, o advogado Miguel Matias admite não encontrar sentido no inquérito da Procuradoria-Geral da República sobre o processo de demolição das casas precárias neste bairro do Tamude Militar, em Loures. Em declarações à Rádio Observador, diz acreditar que os moradores foram notificados atempadamente sobre as demolições e sublinha o papel da Câmara de Loures, que está a encontrar alternativas habitacionais para os mesados.

Sinceramente, não percebo porque as demolições efetuadas às barracas foram notificadas, certamente, dentro do devido tempo. E eu sei que a Câmara de Loures está a providenciar para arranjar colocação às pessoas que ficaram desalojadas das suas habitações. Eu percebo que há aqui um equilíbrio que tem que ser encontrado entre aquilo que é um direito condigno a ter um teto e o direito condigno também, e o dever da Câmara Municipal de Loures, de agir de acordo com a lei.

Miguel Matias diz ainda que deveriam ter sido esclarecidas pela PGR, em comunicado, as possíveis acusações que a autarquia de Loures poderá vir a enfrentar. Em Lisboa, Carlos Moedas considera que os lisboetas têm que escolher entre uma visão moderada ou radical. Um apelo feito durante a apresentação da recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa, num evento na Estufa Fria, onde Carlos Moedas deixou algumas promessas, como um plano de segurança conjunto com o governo para a cidade lisboeta. O PSD vai avançar em Lisboa, coligado com o CDS e com a Iniciativa Liberal, mas Carlos Moedas também pisca o olho aos socialistas. António José Soares.

Um dia depois de ter anunciado uma coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal para a Câmara de Lisboa, Carlos Moedas apela agora ao voto dos socialistas moderados. No discurso de recandidatura, o autarca diz que em outubro os lisboetas vão ter que fazer uma escolha simples.

Entre a moderação, a moderação de quem sonha e quem faz, e o radicalismo. O radicalismo que já conseguiu minar uma grande parte do Partido Socialista, que prejudicou o país e que agora quer trazer esse modelo falido para Lisboa. Por isso, meus amigos, eu tenho uma mensagem, e uma mensagem muito importante. Tenho uma mensagem para aqueles socialistas moderados que sabem que em mim têm um porto seguro em Lisboa. Para eles também, aqui estamos, para aqueles que são moderados, para aqueles que estão conosco e que vêm de tantos outros partidos.

Moedas aproveitou ainda a presença de Luís Montenegro na Estufa Fria para anunciar um plano de segurança conjunto com o governo para Lisboa.

A responsabilidade da segurança é do governo, é verdade. Mas por isso, em conjunto, e o senhor primeiro-ministro deu-me todo o apoio, vamos ter um plano de ação de segurança para Lisboa. Vamos ter um plano de ação em que vamos ter mais polícia em Lisboa. O governo não nos vai falhar. Vamos conseguir. Em que vamos ter mais gente, em que vamos ter, pela primeira vez, guardas noturnos, em que vamos continuar a pôr câmaras de videoproteção e continuaremos a investir no policiamento comunitário.

O agora recandidato à Câmara Municipal de Lisboa deu os parabéns ao primeiro-ministro pelo trabalho que tem feito na imigração e promete não tolerar quem faz da imigração ilegal um negócio. Já na área da habitação, Carlos Moedas anuncia a criação de novos bairros lisboetas.

Do Vale de Santo António, 2400 novas casas, oito hectares de parque verde. O Vale de Chelas, que se vai traduzir em 2000 novas casas, 65 hectares de espaços verdes, os 10 hectares do Casal do Pinto, os seis hectares da Quinta do Ferro, que já estamos a construir.

Ainda nesta área, Carlos Moedas promete criar projetos de habitação dedicados aos mais jovens nos bairros históricos da capital.

Jornalista António José Soares, com algumas das ideias do discurso de recandidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa, o acordo de coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal na capital para as autárquicas vai ser formalizado já na próxima semana. Na saúde, o diretor-executivo do SNS promete que este verão a situação das urgências vai ser melhor do que no ano passado. Em entrevista na RTP, Álvaro Almeida garante que o problema das urgências pediátricas já foi resolvido, embora admita que não pode solucionar todos os problemas, o diretor-executivo do SNS assegura que vai ser um verão melhor do que no ano passado.

Não posso garantir que os problemas estão todos resolvidos, que obviamente, isso não posso garantir. Agora, que a situação será menos má do que no ano passado, será melhor que o ano passado, sim, podemos garantir. Temos todos os mecanismos para conseguir que isso aconteça.

Relativamente ao médico dermatologista, que ganhou €400 mil em cirurgias adicionais, Álvaro Almeida considera que a situação não é normal, mas não está surpreendido.

De facto, não parece normal. Ganhar €400 mil em um ano, não sendo normal, não é necessariamente surpreendente. Provavelmente, terá ocorrido alguma irregularidade. Para começar, há uma irregularidade que não devia ter acontecido, que é ser o próprio médico que marca as cirurgias, faz a cirurgia e codifica a cirurgia. A mesma pessoa fazer as três coisas não é suposto, não é assim que deve funcionar.

Álvaro Santos de Almeida diz que vai mudar a gestão do atual sistema integrado de gestão de inscritos para a cirurgia para um novo sistema, mas diz que a mudança já estava a ser feita antes do conhecimento destes casos. Para terminar, lá por fora, uma pessoa morreu num ataque ucraniano com drones à cidade russa de Belgorod, segundo informou o governador regional, citado pela Reuters. O ataque causou ainda seis feridos na cidade russa, tendo os ferimentos sido causados por estilhaços. Ponto final neste noticiário das 04h. Regresso às 05h para uma síntese informativa. Até lá. Aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.