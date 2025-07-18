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São 4 horas. As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, muito boa noite. Começamos com o debate do Estado da Nação. O governo anunciou a atribuição de um novo bônus para os reformados. Foi um dos vários anúncios feitos pelo primeiro-ministro no debate desta tarde na Assembleia da República. Depois de no ano passado ter anunciado o bônus extraordinário para os pensionistas na Festa do Pontal, desta vez Luís Montenegro anunciou o Parlamento.

Amanhã mesmo, o Conselho de Ministros vai aprovar a atribuição de um suplemento extraordinário a todas as pensões até 1.567,50 euros. Terá o valor de 150 euros para as pensões entre 522,50 euros e os 1.045 euros e terá o valor de 100 euros para todas as pensões entre 1.045 e 1.567,50 euros.

Luís Montenegro a remeter este bônus para setembro, a poucas semanas das eleições autárquicas. A par deste bônus, o primeiro-ministro deu também conta que já amanhã o governo vai aprovar uma nova lei para descer o IRC.

O Conselho de Ministros aprovará a proposta de lei de redução do IRC a submeter a esta Assembleia da República. Assim, o IRC descerá para 19% em 2026, 18% em 2027 e 17% em 2028.

Proposta terá, depois de ser discutida na Assembleia da República, mas ainda sobre impostos, o chefe de governo adiantou que as tabelas de retenção na fonte do IRS vão ser publicadas já no início da próxima semana.

Na parte do IRS, a nossa expectativa é, na próxima segunda-feira, publicar já as novas tabelas de retenção na fonte e, portanto, a partir do próximo mês de agosto, as portuguesas e os portugueses poderem sentir já esta nova diminuição das taxas do imposto.

Com esta publicação, a descida do IRS vai sentir-se já em agosto, dando esse sinal de incentivo ao consumo já na estação do verão. Também os professores tiveram novidades, com o anúncio do alargamento do subsídio de mobilidade para todos os docentes da escola pública. Na fase de debate, Luís Montenegro negou a existência do princípio de acordo que tinha sido anunciado por André Ventura, um acordo esse para mudar a lei da nacionalidade, anunciado na última semana. Montenegro diz que não sabe do que se trata. Ventura vai mais longe e diz que há princípio de entendimento em várias outras matérias. Mas, Vasco Maldonado Correia, o debate fica marcado por outro caso a envolver o presidente da Assembleia da República e o secretário-geral do Partido Socialista.

O debate do Estado da Nação ainda ia nas primeiras intervenções, quando José Luís Carneiro atirou a André Ventura.

Do meu ponto de vista, até hoje nunca encontrei um deputado tão fanfarrão como aquele deputado que está a liderar aquela bancada.

O presidente da Assembleia da República não gostou, deixou a reprimenda.

A verdade é que nós podemos e devemos atacar as ideias, agora, fazer a referência a que um colega aqui é fanfarrão, não me parece que seja o tratamento urbano.

Reação que mereceu o protesto da bancada socialista, que acusou Aguiar Branco de diferença de critérios por não ter tido a mesma atitude com o líder do Chega, que chamou frouxo ao secretário-geral do PS.

Eu sei que estava habituado à oposição frouxa do PS, mas isso acabou e esse país morreu no dia 18 de maio. Bom, a de José Luís Carneiro ainda é mais frouxa que a outra que era antes.

Antes, já tinha falado o primeiro-ministro para avisar a oposição que é a altura de mudar de estratégia.

O tempo da tática estéril, do ruído constante e da obstrução sistemática já não serve a Portugal.

Do lado do Chega, André Ventura não gostou do tempo que Luís Montenegro dedicou a um setor em específico.

16 segundos a falar de saúde, senhor primeiro-ministro, quando há portugueses que passam anos à espera de ter uma consulta.

Esta semana, o presidente do Chega anunciou ter um princípio de acordo com a AD para mudar a lei da nacionalidade. Luís Montenegro nega.

O senhor deputado referiu um princípio de acordo que eu não sei o que é. Eu não sei mesmo o que é.

Apesar do esclarecimento, Ventura garante que o princípio de acordo existe e até para vários temas. Já pela iniciativa liberal, Mariana Leitão acusa o executivo de falta de coragem na privatização da TAP.

A privatização de menos de metade da TAP é uma oportunidade completamente perdida. O governo mantém o controle estatal.

E Rui Tavares, do Livre, garante que o governo está mais próximo do Chega do que diz.

O governo sombra já está aqui. É este governo, na sombra do Chega.

Uma proximidade que também é reconhecida por Paulo Raimundo, do PCP.

A extrema-direita abre o caminho e o seu governo concretiza.

Já a deputada única do Bloco de Esquerda lembra o mote da campanha da AD nas últimas legislativas, olha para os resultados da governação e diz que o Luís tem de deixar de trabalhar. O PAN critica a maneira imoral como o governo tem gerido os hospitais. Os Juntos pelo Povo acredita na vontade de Luís Montenegro para resolver problemas, mas lamenta a pouca atenção dada às ilhas.

Vasco Maldonado Correia, a acompanhar o debate do Estado da Nação, com o aviso de Aguiar Branco a José Luís Carneiro, o deputado do PS, Pedro Delgado Alves, indignou-se com o presidente da Assembleia da República. Pediu a palavra para criticar Aguiar Branco e disse fazê-lo a título pessoal. Pedro Delgado Alves, que é um dos deputados mais experientes, era um dos mais indignados com o puxão de orelhas de Aguiar Branco a José Luís Carneiro, e acusou o presidente do Parlamento de cobardia.

Aquilo que entendo uma interpelação à Mesa é uma interpelação à Mesa, diretamente ao presidente, está a fazer uso da figura corretamente, faz favor.

Sr. Deputado, nesta Câmara há muitos anos, o que estou a dizer vincula-me a mim e a mim exclusivamente. Tenho vergonha da intervenção que o senhor presidente acabou de proferir e a forma como tratou este plenário, porque mostra uma dualidade de critério na forma como repudia comentários perfeitamente aceitáveis proferidos por um deputado desta Câmara e não tem coragem, Sr. Presidente, perante a extrema-direita que estraga o debate parlamentar quotidianamente, de defender a Câmara e defender os deputados.

Pedro Delgado Alves, que pediu coragem a Aguiar Branco para apontar também o dedo ao Chega na utilização de certas expressões ou, por exemplo, da leitura de nomes de crianças na Assembleia da República. André Ventura voltou a afirmar que não existe nenhum acordo de governo entre o PSD e Chega. O líder do partido Chega, André Ventura, diz que existem apenas entendimentos em algumas matérias.

Eu sempre disse, e o primeiro-ministro também, que nós não teríamos um acordo de governo entre Chega e PSD, porque o Chega lidera a oposição. E acho que isso foi clarificado, eu próprio disse, sem contraditório, e que o PSD assumiu isso também. Acho que ficou tudo bem. Estranho seria que o governo negasse agora uma coisa que ficou pública e, aliás, que decorreu à vista de todos, por trabalho também e exigência do próprio Chega, que disse que queria que a reunião fosse aberta, no sentido de ser conhecido o seu momento, a sua hora, e de saber os seus resultados. Portanto, acho que terminou tudo como devia ter terminado, as duas partes a assumirem que se pode trabalhar em algumas matérias, como foi o caso da imigração, como foi o caso da nacionalidade, sem que isso ponha em causa o trabalho da oposição e de liderança da oposição. Acho que foi isso que aconteceu.

Também no final deste debate, José Luís Carneiro aponta lacunas em vários setores, como o da educação, economia e também habitação, mas aponta como principal problema a saúde. Ainda assim, o líder do PS diz estar satisfeito por Luís Montenegro aceitar a proposta da criação de unidade de coordenação para emergências hospitalares.

É bom que o primeiro-ministro tenha dito que aceitava a proposta que tínhamos feito, nomeadamente para criarmos uma estrutura permanente de coordenação da emergência hospitalar, porque essa estrutura de coordenação permanente permitirá evitar este espetáculo lamentável de várias entidades a desresponsabilizarem-se e ninguém assumir as responsabilidades, nomeadamente da parte do Ministério da Saúde e do próprio primeiro-ministro.

Sobre o pedido de clarificação em relação a um parceiro estratégico, José Luís Carneiro diz estar satisfeito com a resposta do primeiro-ministro, que disse que não havia acordo com o Chega e confirma que sem o PS não há bloco central. A Câmara Municipal de Loures revela que das 55 famílias que ocupavam as construções precárias demolidas no bairro do Tanco de Militar, 25 não recorreram aos serviços sociais e das 30 que o fizeram, algumas não aceitaram as soluções. Em comunicado, a autarquia explica que 14 famílias encontraram uma alternativa junto de familiares ou amigos, uma recusou o apoio disponibilizado e sete não manifestaram interesse nas soluções apresentadas. Na mesma nota, é indicado que a autarquia já solicitou uma reunião com caráter de urgência ao primeiro-ministro, com vista à definição de soluções conjuntas para desafios que as autarquias enfrentam no domínio da habitação e da ocupação ilegal do território. A Câmara realça também que até março de 2025 estavam identificadas cerca de 40 construções precárias, mas em julho verificou-se um aumento de mais 152 construções, o que alertou a autarquia para um crescimento acelerado e descontrolado deste tipo de construções ilegais. Há mais uma nova polêmica no setor da saúde. O Hospital de Braga fez contratos milionários com uma empresa privada do diretor de serviço de oftalmologia do mesmo hospital. Esta é uma notícia avançada esta noite pela CNN Portugal. Desde 2019, ano em que o hospital passou das parcerias público-privadas para as mãos do Estado, foram feitos contratos no valor de mais de €27 milhões. Já em 2025 e 2024, em três ajustes diretos, foram entregues mais de €9 milhões para consultas, cirurgias e injeções, entre outros. A empresa de que estamos a falar é a Iberoftal, empresa que pertence a Fernando Vaz, diretor do serviço de oftalmologia do Hospital de Braga. Fernando Vaz é também coordenador da oftalmologia do Instituto da CUF Porto e no hospital também do mesmo grupo privado, também na cidade Invicta, contrariando o que está previsto na lei para os médicos que exercem direções de serviços no Serviço Nacional de Saúde. À CNN, o advogado Paulo Veiga e Moura diz que se trata de um caso claro de conflito de interesses e de total incompatibilidade, que pode vir a revelar existir matéria de foro criminal. Este caso que se arrasta há 15 anos e que levou ao afastamento de Fernando Vaz da direção do serviço de oftalmologia do Hospital de Braga. O Conselho de Administração do hospital quer colocar em prática novas regras para os médicos. A TVI e a CNN Portugal contactaram também Fernando Vaz, que não quis prestar esclarecimentos, no entanto, fonte próxima do médico garante que há vários meses que andava a pedir para ser afastado. No desporto, o antigo futebolista internacional português Diogo Jota passou e passa hoje a integrar o Hall of Fame do Wolverhampton, num comunicado publicado esta quinta-feira. O emblema britânico, atualmente orientado pelo português Vítor Pereira e também conta com vários outros portugueses no plantel, reconhece que a morte trágica do antigo avançado e do irmão, André Silva, levou a uma decisão unânime por parte do painel independente que decide estas integrações no quadro de honra dos Wolves. Diogo Jota marcou 44 gols ao serviço deste clube em 131 jogos oficiais, até partir para o Liverpool. A equipa do Wolverhampton garante ainda que Diogo Jota terá tributos na estreia da Premier League nesta temporada 25/26. Recordar que o craque português de 28 anos e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 3 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha. Também terminamos no desporto, neste caso, no mercado de transferências, Enzo Barrenechea já está em Lisboa para ser reforço do Sport Lisboa e Benfica. O médio argentino já aterrou no aeroporto Humberto Delgado na manhã desta sexta-feira, acompanhado pelo diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Brás. O jogador argentino de 24 anos chega por empréstimo do Aston Villa com uma cláusula de compra obrigatória fixada nos €15 milhões. Deve ser oficializada esta sexta-feira, depois de cumprir os habituais exames médicos. Ponto final neste noticiário das 04h. Regresso apenas às 05h para uma síntese informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.