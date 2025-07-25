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As notícias com Matilde Malva Sabino.

A administração do Hospital de Santa Maria exigiu cirurgias adicionais aos dermatologistas. É a manchete do semanário Expresso desta sexta-feira. Em causa, as cirurgias milionárias realizadas no serviço de dermatologia no Hospital de Santa Maria da Feira, em Lisboa. O hospital incentivou os dermatologistas a realizarem cirurgias durante consultas, de forma a serem contabilizadas como exames e aumentar o financiamento do Estado à unidade de saúde. O hospital recebia do Serviço Nacional de Saúde o pagamento de um exame e não de uma cirurgia, enquanto os médicos só recebiam o salário. Segundo o Expresso, os próprios médicos alertaram os gestores para os valores elevados das operações. A Ministra do Trabalho e da Segurança Social diz que as alterações à lei da greve se tratam de uma medida cirúrgica que não belisca o direito à greve. Em entrevista à Sic Notícias, Maria do Rosário Palma Ramalho clarificou algumas das medidas apresentadas esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros. A ministra afirma que as propostas de alteração às leis laborais visam proteger os direitos de trabalhadores e cidadãos e usa o exemplo da CP.

É uma alteração, devo dizer, procedimental e muito cirúrgica e que em nada belisca o direito à greve. O que vai deixar de poder acontecer é não serem decretados serviços mínimos numa área que a própria lei considera como necessidade social vital. E o transporte de passageiros é um caso desses.

Declarações da Ministra do Trabalho e da Segurança Social, no mesmo dia em que foi apresentado um projeto de alteração ao Código do Trabalho. Sobre a possibilidade de compra de férias, a ministra diz que representa um avanço nos direitos dos trabalhadores e que se diferencia dos pedidos de licença sem vencimento, apesar de funcionar de forma igual. Nesses dias de férias, não há retribuição, mas continua a contar para o tempo efetivo de serviço. O presidente do CDS-PP defende que a coligação do governo com o PSD é o reformismo em ação. Em Sintra, no jantar de aniversário do partido, Nuno Melo destaca a influência do CDS nas políticas do atual executivo, desde a imigração às alterações à disciplina de Cidadania. Nuno Melo insiste que o partido voltou ao governo não por favores, mas por trabalho e mérito.

Ninguém desconhecerá, é uma evidência, os fatos não deixaríamos esconder que o CDS hoje no governo não participa no mesmo número de pastas de outros tempos em que o CDS também esteve em coligação. Mas não é por isso, realmente, que o CDS foi menos decisivo. E há dois meses e tal, esse peso foi reconfirmado. E realmente esta é uma coligação impecável. É uma coligação que é feita de lealdade. É uma coligação em que nos esforçamos reciprocamente para transformarmos Portugal. A AD é o reformismo em ação. Nós não estamos cá para que fique tudo na mesma.

Declarações do presidente do CDS-PP esta quinta-feira. Horas antes, Nuno Melo admitiu que o Estado tem de investir nos heliportos para a emergência médica, uma posição assumida pelo ministro da Defesa em Torres Vedras, à margem de um evento militar. Nuno Melo diz que é preciso que o Estado invista em heliportos para que os meios aéreos de emergência médica possam aterrar o mais próximo possível dos hospitais.

Onde o Koala não aterra, também não aterra nenhum outro. O problema não é do helicóptero, o problema é da infraestrutura. São infraestruturas críticas nas quais o Estado tem que investir. O fato é que se um dia tiver uma catástrofe maior e tiver que transportar pessoas em maior número, tem que ter infraestruturas críticas para que os helicópteros maiores, que transportam o maior número de pessoas, possam o mais próximo possível dos hospitais, deixar essas pessoas. E é por isso que o Estado, mais do que helicópteros, tem também que investir nestas infraestruturas críticas.

O ministro da Defesa Nacional sublinha que o maior helicóptero em ação apenas pode aterrar em seis dos 47 heliportos analisados pela Força Aérea. Nuno Melo diz ainda que a Força Aérea não substitui os meios aéreos a contratar pelo INEM para a emergência médica, mas atua em complementaridade. Mariana Vieira da Silva defende que o Partido Socialista apenas deve conversar com o governo depois de ver o orçamento. Declarações da antiga ministra do executivo de António Costa, no programa "Vixi Suave", da Rádio Observador. Mariana Vieira da Silva avisa o governo que não pode excluir o PS de todas as discussões sobre políticas públicas. A vice-presidente da bancada do Partido Socialista também criticou a revisão dos conteúdos da cadeira de Cidadania. A socialista compara o Ministério da Educação a uma personagem de Herman José e afirma que parte da matéria lecionada sobre educação sexual não consegue ser dada em outras disciplinas.

Dizer que naquele documento, o Ministério da Educação fez uma folhinha, que julgo que circulou pelos jornalistas, onde explicava que estava lá a educação sexual e depois dizia em que frases, e eram sempre frases sobre bem-estar, evitar comportamentos de risco. Parecia quase aquele personagem do Herman José.

Foi ao Ctrl + F.

E apagou. Parecia aquela personagem do Herman José, do "Diário de Remédios". Apagou todas as palavras que podiam ser vagamente associadas ou criticadas pelos setores mais, eu nem digo pelos mais conservadores, porque os setores mais conservadores estavam pacificados com a educação sexual na escola. São mesmo os setores mais radicais e não os setores mais conservadores a quem o governo tentou agradar.

A vice-presidente da bancada do PS critica também a escolha de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal. A entrevista de Mariana Vieira da Silva à Rádio Observador pode ser escutada na íntegra no site e nas plataformas habituais de podcast. Na atualidade internacional, a França vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. O anúncio foi feito por Emmanuel Macron num longo comunicado publicado nas redes sociais. O presidente francês escreve que a paz é possível e que não há outra alternativa. Macron afirma ainda que a necessidade urgente hoje é que a guerra em Gaza termine e que a população civil esteja em segurança. A carta é endereçada ao líder palestiniano Mahmoud Abbas e termina com uma pequena mensagem escrita à mão por Macron, em que o chefe de Estado expressa o compromisso com a paz e a segurança. Benjamin Netanyahu afirma que França arrisca-se a criar mais um agente iraniano, tal como Gaza, que luta pela aniquilação de Israel. É a reação do primeiro-ministro israelita na rede social X à decisão francesa. Netanyahu condena a decisão do presidente Macron e diz que tal medida permeia o terror. Entretanto, o Hamas afirmou que ficou surpreendido com as declarações do enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que sugerem que o grupo não mostrou interesse em alcançar um cessar-fogo em Gaza. Num comunicado citado pelo Haaretz, o movimento palestiniano afirma o empenho em continuar as negociações. Luís Marques Mendes considera arrepiante a situação na Faixa de Gaza e condena o silêncio do Ocidente, sobretudo da Europa. São declarações do candidato a Belém, à margem de uma visita ao Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança. O candidato à Presidência da República diz que a Europa tem um comportamento hipócrita face a uma situação que considera ser preocupante.

Acho que aquilo que acontece em Gaza é, em primeiro lugar, arrepiante do ponto de vista humanitário. E aquilo que é a resposta do Ocidente, e sobretudo da Europa, é absolutamente inaceitável. O silêncio do Ocidente, e sobretudo da Europa, é absolutamente inaceitável. Mais ainda, acho que a Europa tem aqui um comportamento de enorme hipocrisia, porque a Europa, e bem, sempre criticou a Rússia pelos ataques a civis na Ucrânia e agora não tem uma palavra forte relativamente a Israel, que está também a atacar civis na Faixa de Gaza. Não pode haver dois pesos e duas medidas.

Luís Marques Mendes considera que tanto a Europa como Portugal devem agir rapidamente, dizer a Israel que há barreiras que estão a ser ultrapassadas e que os direitos humanos têm de ser repostos na Faixa de Gaza. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das cinco.