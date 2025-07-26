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Duas horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Mário Centeno garante que deu toda a informação sobre a nova sede do Banco de Portugal ao Ministério das Finanças e que o governo não fez qualquer questão. Em entrevista à RTP3, o ainda governador do Banco Central foi confrontado com a polêmica sobre a nova sede e garante que toda a informação foi dada de forma voluntária ao executivo, embora a instituição não estivesse obrigada a fazê-lo. Sobre as bandeiras vermelhas do processo, Centeno diz que não ignorou e que as transpôs para o contrato promessa de compra e venda.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato promessa de compra e venda, em que se a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, se não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato. Sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas.

Isso está previsto no contrato?

Está tudo previsto no contrato.

Centeno reitera que o governo foi informado sobre as questões relacionadas com a nova sede do Banco de Portugal, nomeadamente do custo do projeto total, que não era o contratado. Quando questionado sobre declarações do executivo ao Expresso que contradizem esta informação, Centeno repete que foram dadas todas as informações sobre o contrato promessa, os alertas, a forma como o Banco de Portugal tratou desses alertas e também o custo das avaliações. Ainda na primeira parte desta entrevista à RTP3, Mário Centeno disse que não sente desilusão por sair do Banco de Portugal. O governador do Banco Central, agora em fim de mandato, fala numa decisão do governo que não deve ser questionada. Diz ainda que prestou um serviço público marcado pela estabilização financeira.

Em relação ao meu desempenho, ele está aí para ser avaliado. A decisão que foi tomada é uma decisão que só cabia ao governo. Foi assim que foi feito, é assim que deve ser feito e respeito, obviamente, todas essas decisões. Todo este meu trajeto, só 30 segundos para lhe dizer, foi marcado por uma característica de estabilização do sistema financeiro muito significativa, de reforço da posição de Portugal internacionalmente. Estou muito satisfeito por todos estes anos de serviço público e é isso que a mim é mais importante.

O ainda governador do Banco de Portugal passou a questões relativas à partidarização do cargo e diz que o Banco de Portugal nunca deixou de dizer o que tem para dizer sobre a economia portuguesa, porque é essa a função. Centeno recorre a filmes de desenhos animados para deixar um aviso: os países não podem ser governados sem memória.

O primeiro texto que foi publicado pelo Banco de Portugal sobre o IRC é anterior à crise financeira e diz exatamente o mesmo do último que foi publicado. Eu acho que às vezes estamos nestes filmes, eu sempre levo os meus filhos aos filmes da Disney. E há um filme, que é "À Procura da Dory". A Dory é um peixinho que não tem memória. Os países não podem ser governados sem memória. Nós não podemos dizer essas coisas sem saber do que estamos a falar. Nós não podemos dizer que o Banco de Portugal agora começou a publicar umas coisas, quando o Banco de Portugal já publica essas coisas desde sempre.

Declarações de Mário Centeno, que lembra que o Banco de Portugal sempre produziu relatórios mais e menos favoráveis e que começou a publicar projeções orçamentais quando Fernando Medina ainda era Ministro das Finanças. Quanto à sua transparência, diz que não pode ser posta em causa por ninguém e que o Banco de Portugal não mudou de atitude e oferece um conjunto de serviço aos portugueses muito superior ao que produzia em 2020. Quanto a um futuro na política, Centeno não nega essa possibilidade e deixa uma porta aberta. André Ventura diz que só é candidato à Presidência da República em último caso. Em entrevista à Sic Notícias, o presidente do Chega afirmou que ainda não tomou nenhuma decisão. André Ventura explica ainda que não é um cenário desejável para o país que o líder da oposição seja candidato a eleições presidenciais, por isso só admite entrar na corrida a Belém, se nenhum nome corresponder aos valores do partido.

O eleitorado deu um sinal claro, eu próprio estou a fazer uma análise sobre isso e acho que o eleitorado não quer que haja confusões. Isso não é o desejável. Só serei candidato em último caso, caso sintamos mesmo que nenhum dos candidatos consegue preencher um espaço que tem que ser preenchido.

Questionado sobre as eleições autárquicas, André Ventura acredita que o Chega pode ganhar em Setúbal e também no Sul do país. É falso que o governo pretenda eliminar a falta por luto gestacional. O desmentindo surge numa nota de esclarecimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em reação às notícias divulgadas esta sexta-feira. Segundo o gabinete de Maria do Rosário Palma Ramalho, todas as gestantes conservam e até aumentam os seus direitos. Na eventualidade de interrupção da gravidez, a trabalhadora terá sempre direito ao gozo da licença de 14 a 30 dias, ao invés dos atuais três, o que é um regime mais favorável à gestante. Diz também a mesma nota que acrescenta ainda que o outro progenitor também terá direito a faltar ao trabalho até um limite de 15 dias, ao contrário dos atuais três, o que também é mais favorável comparativamente ao atual regime O presidente de Angola, João Lourenço, pediu em Lisboa respeito pelo princípio de rotatividade da presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A declaração surgiu nesta sexta-feira à noite, num discurso proferido no jantar oferecido pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O líder angolano refere que a CPLP deve primar pelo respeito dos direitos e deveres de cada Estado-membro, incluindo o da presidência da organização, na base do princípio da rotatividade. Esta questão surge depois da Conferência de Chefes de Estados e de Governo da CPLP, terminada sem uma decisão sobre quem irá suceder na presidência à Guiné-Bissau. João Lourenço reforça ainda que a promoção da língua portuguesa requer uma maior coordenação de esforços para que seja oficialmente aceita como ferramenta de trabalho nas Nações Unidas. Lá por fora, Israel destrói mil carregamentos de ajuda humanitária que estragaram por ficar demasiado tempo à espera de entrar na Faixa de Gaza. De acordo com a Al Jazeera, a informação está a ser avançada pela emissora israelita Kan, que culpa os problemas no mecanismo de distribuição de ajuda pela destruição. Uma fonte militar israelita citada na notícia reforça ainda que há milhares de pacotes de ajuda à espera ao sol e se eles não forem transferidos para a Faixa de Gaza, são forçados a destruí-los. Duas pessoas morreram num ataque com drones na Rússia, na região de Zaporizhia. Segundo o chefe militar regional, Ivan Fedorov, na rede social Telegram, a Rússia atacou um carro civil com um drone no qual viajavam um homem e uma mulher. No desporto, o Sporting conquistou o Troféu Cinco Violinos esta noite no Jamor. Os leões venceram o Villarreal por 1 x 0. O gol foi marcado por Morten Hjulmand, na grande penalidade, e ainda no primeiro tempo, o dinamarquês assumiu o pênalti na ausência de Viktor Gyökeres, que já está em Londres para assinar com o Arsenal até 2030. Foi a décima vez que o Sporting conquistou a prova. No final da partida, o número 10 dos leões, Geny Catamo, afirma que a equipa já está pronta para o primeiro desafio oficial da temporada, a Supertaça.

Tivemos muito tempo para preparar durante a pré-época toda. Hoje tivemos mais um teste para provar isso. A equipa está mais unida, mais em conexão naquilo que é a tática do Mister. E agora estamos preparados para aquilo que preparamos durante a pré-época, que é a final, e só estamos à espera que chegue a data.

Declarações de Geny Catamo no final da partida, que teve esse triunfo frente ao Villarreal. Estas declarações foram captadas pela Sporting TV. Os verdes e brancos jogam a Supertaça frente ao Benfica já na próxima quinta-feira. O jogo realiza-se no Estádio do Algarve, em Loulé. O apito inicial está marcado para às 20h45 e tem relato e comentário aqui na Rádio Observador. Também na Rádio Observador, amanhã, às 20h, Benfica-Fenerbahçe. Os encarnados fazem a apresentação aos sócios e adeptos frente à equipa de José Mourinho, num jogo a contar para a Taça Eusébio. Como referi, jogo a partir das 20h, aqui com relato e comentário na Rádio Observador. Na Fórmula 1, Oscar Piastri foi o mais rápido na qualificação para a corrida sprint, no Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps. O piloto australiano da McLaren vai partir à frente do segundo classificado, Max Verstappen, da Red Bull, e também do terceiro classificado, Lando Norris, também da equipe britânica McLaren. Neste momento, na classificação geral de pilotos, Piastri mantém o primeiro posto com mais oito pontos que Lando Norris. No Tour de France, a última etapa de montanha deu a segunda vitória na prova para Thymen Arensman. O ciclista neerlandês da Ineos Grenadiers foi o mais rápido na chegada a La Plagne, nos Alpes franceses. Jonas Vingegaard, o ciclista dinamarquês, terminou em segundo, mas não foi suficiente para tirar tempo ao camisola amarela Tadej Pogačar. O ciclista da UAE Team Emirates praticamente confirmou a conquista do quarto Tour de France da carreira. Ponto final neste noticiário das 04h. Regresso apenas às 05h para uma síntese informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.