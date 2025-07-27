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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações à Lei dos Estrangeiros. Isto depois de o Presidente da República ter enviado um diploma para fiscalização preventiva. Durante o discurso, na celebração dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar, o primeiro-ministro disse que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe do governo está confiante de que o decreto vai ter luz verde do Palácio Ratton. Sobre as acusações de que o governo está a atuar com base em agendas de outros partidos, Luís Montenegro reitera que o PSD tem um programa próprio. Declarações de Luís Montenegro nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar. No discurso, o primeiro-ministro também rejeitou as críticas feitas pelo Partido Socialista de que o governo só se preocupa com alguns jovens. Montenegro utilizou o IRS Jovem e o passe gratuito até aos 23 anos como exemplos de que o partido está empenhado em apoiar todos os jovens. José Luís Carneiro assume linhas vermelhas na Lei da Greve e na legislação laboral. O secretário-geral do PS diz estar do lado dos trabalhadores. José Luís Carneiro afirma também que abandonar a chamada agenda do trabalho digno e desvalorizar a contratação coletiva são linhas vermelhas para o Partido Socialista. O líder do partido falava em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, à margem da apresentação das listas para as autárquicas. Carneiro foi também questionado pelos jornalistas sobre se não considera que o Chega, no plano eleitoral, não estará à frente do PS, uma vez que já convergiu com o governo noutras questões, como no IRS e na imigração. Carneiro respondeu dizendo que, neste caso, é estar atrás, e acrescenta que o PS estará à frente na defesa dos trabalhadores, na valorização dos rendimentos e dos salários, e também numa economia que cresça. A líder da Iniciativa Liberal considera difícil antecipar consensos à direita sobre a Lei da Greve, porque não se percebe bem a posição do Chega. Antes de um jantar como candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada, Mariana Leitão reagiu ao desafio lançado esta sexta-feira por André Ventura para que haja um consenso alargado à direita para alterar a Lei da Greve. A líder dos liberais admitiu ter dúvidas, em causa está o facto de o partido de André Ventura defender o direito à greve das forças de segurança, tema com que a Iniciativa Liberal não concorda.

"A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria, porque, por exemplo, o Chega, quando se fala em greve das forças de segurança, acha lindamente que as forças de segurança façam greve. Nós aí temos uma visão completamente diferente, considerando que é a segurança das pessoas também que está em causa e que uma eventual lei da greve nessas forças de segurança podia trazer problemas graves para a segurança e bem-estar das pessoas no país. E, portanto, como nunca se sabe muito bem o que esperar do Chega, é difícil antecipar esses consensos."

Mariana Leitão defendeu ainda que devem ser feitas melhorias à greve para que sejam garantidos serviços mínimos e as pessoas não estejam dependentes dos interesses que estão estabelecidos em algumas estruturas sindicais. Mariana Leitão acusa ainda o governo de ter perdido tempo ao fazer a Lei dos Estrangeiros a uma velocidade estonteante. Mariana Leitão considera que a decisão do Presidente da República de enviar as alterações à Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional foi sensata e diz que esta decisão teria sido evitada caso o governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo.

"Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir eventualmente algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade."

Declarações de Mariana Leitão antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada. A líder da Iniciativa Liberal disse também que espera, caso a Lei de Estrangeiros seja considerada inconstitucional, haja um processo legislativo com o respeito entre as instituições que é suposto haver. Na terça-feira vai ser assinada a primeira parceria público-privada para o TGV, o Transporte de Grande Velocidade. O anúncio foi feito pela Infraestruturas Portugal, a IP, e o consórcio LUSOLAVE, liderado pela Mota-Engil, formalizaram o contrato do troço Porto-Campanhã até Oia, perto de Aveiro. O plano original previa uma ponte rodoferroviária dos dois tabuleiros sobre o Douro, a reformulação da estação de Porto-Campanhã e também uma nova estação subterrânea em Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia. O consórcio apresentou uma alternativa, construir duas pontes e mudar a estação de Gaia Para Vilar do Paraíso. Foi detido o alegado autor do falso alarme de bomba num avião da SATA que obrigou hoje, sábado, a uma aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa. Fonte da Polícia Judiciária disse que se encontra detida uma pessoa por alegadamente ter causado esta situação e que a mesma será presente a tribunal para primeiro interrogatório. Recordo que este alerta de ameaça de bomba originou uma forte mobilização das autoridades no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A aterragem de emergência deste voo que fazia uma ligação entre Ponta Delgada, nos Açores, e também a cidade espanhola de Bilbau. Lá para fora, nos Estados Unidos, 11 pessoas foram esfaqueadas numa loja no estado do Michigan. De acordo com a Associated Press, o principal suspeito, de 42 anos, foi detido pelas autoridades locais. A polícia estatal garante que o gabinete de investigação do xerife já está a tentar investigar as motivações do atacante. As 11 vítimas, cuja gravidade dos ferimentos ainda não é conhecida, estão a ser tratadas no maior hospital do norte do estado, afirmou a prestadora de serviços de saúde Mason Healthcare. O ataque ocorreu numa loja Walmart na cidade de Traverse. No desporto, a novela de Ødegaard chegou ao fim. O Sporting anunciou este sábado a venda do jogador do Arsenal ao Arsenal, assim é que é, numa operação de €76 milhões. Em comunicado à CMVM, à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o Sporting informa que tem a receber do Arsenal, no imediato, um valor perto de €60 milhões. €66 milhões a que acrescenta cerca de €10 milhões em objetivos relacionados com o desempenho desportivo do sueco. Nas primeiras palavras com a camisola dos Gunners, Ødegaard acredita que o Arsenal é o clube mais certo e principal clube para prolongar a carreira.

É o clube certo para mim, o que eu pude ouvir do Mikel Arteta e do Andrea Berta e também o que já vi nos últimos anos. Eu senti que era uma boa equipa pela forma como jogam, também pela forma como os enfrentei. Eu escolhi o Arsenal por isso, pela história e também pela massa adepta. When I was playing against Arsenal last season, I could really feel it was a very strong team and very difficult to play against. So that made me choose Arsenal, of course, all the history the club has and the massive fanbase.

Ødegaard assina um contrato válido de cinco temporadas e veste agora a camisola 14, a antiga camisola de Thierry Henry no Arsenal. O Benfica conquistou esta noite a Eusébio Cup ao vencer o Fenerbahçe por 3 x 2. O jogo da apresentação aos sócios e adeptos marcou também o fim da pré-temporada dos encarnados. Os gols das Águias foram marcados por Kerem Aktürkoğlu, ainda na primeira parte, e também já no final da segunda parte do avançado madeirense Henrique Araújo. A equipa de Bruno Lage ainda beneficiou de um autogolo de Archie Brown. Nesta partida, os benfiquistas já puderam assistir aos primeiros minutos dos reforços Richard Rios, Enzo Barrenechea, Amar Dedic e também Rafael Obrador. Ao que tudo indica, quem não vai regressar ao Clube da Luz é João Félix. O internacional português vai assinar contrato com o Al-Nassr da Liga Saudita. João Félix ruma assim à equipa de Ronaldo e também de Jorge Jesus. Segundo a imprensa desportiva nacional, o negócio entre Chelsea e Al-Nassr pode ficar fixado nos €50 milhões. Na Fórmula 1, Lando Norris arranca da pole position no Grande Prêmio da Bélgica. Na prova de qualificação, o piloto britânico da McLaren foi mais rápido que o colega de equipa e segundo classificado, Oscar Piastri, e que Charles Leclerc, da Ferrari. Neste momento, na classificação geral de pilotos, Piastri mantém o primeiro posto à frente de Lando Norris. Para terminar, no Tour de France, penúltima etapa, antes da chegada a Paris, Kaden Groves foi o mais rápido na chegada a Pontarlier. O ciclista neozelandês da Alpecin-Deceuninck conquistou assim a primeira etapa da conta pessoal nesta prova. Classificação geral, não houve qualquer alteração. Tadej Pogačar mantém a camisola amarela. Amanhã, a chegada ao sprint nos Champs-Élysées, na capital francesa, Paris. Ponto final neste noticiário das 4 horas da manhã. Regresso dentro de 20 minutos para a síntese informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.