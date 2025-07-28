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Quatro horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. 4 da manhã, tempo de atualizar a informação. O incêndio em Ponta Barca, em Viana do Castelo, continua ativo. O presidente da Câmara apela que haja um reforço de meios para combater as chamas. Esta madrugada, em entrevista à RTP3, o autarca Augusto Marinho fez o ponto de situação do incêndio, fala num cenário assustador devido às chamas que avançam com intensidade em direção a várias habitações.

Neste momento, não há uma ameaça direta, na medida em que não está muito próximo. Ultrapassou já a serra e está a se dirigir para as aldeias que se encontram do outro lado da serra. Ele está a avançar com muita intensidade e, de acordo com a experiência que nós tivemos há três anos, o fogo tem as características idênticas. O solo está muito seco, existe muita matéria orgânica e, portanto, eu estou bastante assustado.

A esta hora estão no terreno a combater as chamas 212 operacionais, apoiados por 76 veículos. É o último balanço da Proteção Civil e a esta hora ainda sem a ajuda de meios aéreos. No local, o comandante da Proteção Civil, encarregue das operações, também em registros captados pela RTP3, diz que se trata de um combate difícil, isto porque em causa estão as dificuldades de acessibilidade no terreno.

Não há qualquer tipo de acessibilidade nesta serra para empinhar meios terrestres de combate. O combate é feito com pessoal apeado, com ferramentas manuais, trabalhos extremamente duros, em escarpa, longe de qualquer ponto d'água e com recurso também ao apoio dos meios aéreos. Esta é a estratégia.

O que significa que falhou a prevenção?

Isso significa que temos um incêndio de difícil controle, que está a propagar-se e que vamos fazer tudo para o resolver.

Face a este cenário, o presidente da Câmara de Ponta Barca diz que os meios não são ainda suficientes e, por isso, volta a reforçar o apelo que tem sido feito ao longo deste fim de semana e desde que o incêndio começou.

Este contingente tem que ser mais reforçado. Eu lanço este apelo para que me ouçam. Este contingente tem que ser reforçado, primeiro, porque nós temos novas frentes, novas aldeias em risco e porque os homens e as mulheres que estão a combater há muito tempo, necessitam também de algum descanso.

Augusto Marinho, que diz ainda não ter informações sobre o regresso dos meios aéreos ao local, previstos para esta segunda-feira. Também segundo a Agência Lusa, que cita uma fonte oficial do Comando Nacional da Proteção Civil, há ainda o registro de um bombeiro com ferimentos ligeiros. Mudamos de tema. Um professor de dança foi despedido da Academia Contemporânea do Espetáculo de Famalicão depois de alegados casos de assédio e é também alvo de mais denúncias noutras três escolas. As alegações foram feitas por dezenas de ex-alunas e incluem situações de quando ainda eram menores de idade. Segundo relatos recolhidos pelo Observador, o docente enviava mensagens persistentes e consideradas desconfortáveis através das redes sociais, com comentários de teor pessoal e emocional. Muitos destes contactos mantinham-se mesmo sem a resposta das jovens, que se viram obrigadas a bloquear o professor por sentirem receio ou mesmo desconforto. Esta é uma notícia assinada pela jornalista Joana Moreira, que a esta hora faz manchete e que pode ler com mais detalhe no site do Observador. Vamos à política. O Presidente da República garante que ainda não leu a Lei da Nacionalidade. O chefe de Estado alerta ainda para as dúvidas sobre a Lei de Estrangeiros, que o levaram a pedir a fiscalização preventiva do diploma ao Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas à margem da cerimônia de encerramento do Festival Internacional de Música de Marvão, no distrito de Portalegre. Questionado pelos jornalistas sobre as dúvidas que tinha em relação à Lei de Estrangeiros, o Presidente da República deu esta explicação.

Correspondem às dúvidas que foram levantadas por várias entidades e, portanto, é bom que haja certeza de direito. O Tribunal Constitucional, mais vale prevenir do que remediar, olhará e dirá: justifica-se, não se justifica, e fica definida a certeza do direito, porque no nosso sistema, de outra maneira, o que acontece é que havendo dúvidas, qualquer tribunal pode a qualquer momento suscitar essa dúvida e depois sobe ao Tribunal Constitucional e aí é já muito mais tarde e com eventuais divergências que o tribunal se pronuncia.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o envio da Lei de Estrangeiros para o Tribunal Constitucional. Já sobre a Lei da Nacionalidade, o Presidente da República diz que ainda não leu.

Ainda não li a Lei da Nacionalidade. Em princípio, como sabe, ela vai ser votada em setembro e, portanto, seguirei o mesmo sistema, que é depois de votada e chegada à Bolonha, eu naturalmente examino se há algum problema de constitucionalidade ou se há algum problema político e se for caso disso, acho, senão promulgarei.

Em relação aos serviços de saúde que estiveram encerrados este fim de semana, Marcelo Rebelo de Sousa não comenta e apenas sublinha que tem estado a acompanhar a situação. Vamos à atualidade internacional. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer vai falar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade de pôr fim ao conflito indescritível em Gaza. Citado pela Al Jazeera, um porta-voz de Starmer diz que os dois líderes vão discutir o que mais pode ser feito para garantir o cessar-fogo com urgência. Acabar com o sofrimento e a fome em Gaza e garantir a libertação de reféns mantidos em cativeiro são as prioridades na conversa entre os dois líderes. O encontro está marcado para esta segunda-feira. Os Estados Unidos e a União Europeia chegaram a um acordo comercial para as tarifas de 15% sobre os produtos europeus. Uma decisão que foi anunciada depois de uma reunião entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, que decorreu na Escócia. A nova taxa que vai ser aplicada aos produtos europeus é metade da taxa de 30% que o presidente norte-americano tinha ameaçado impor a partir do dia 1 de agosto. No final do encontro, os dois líderes falaram aos jornalistas. Donald Trump vê este acordo como uma parceria entre a Europa e os Estados Unidos.

Acho que ambos queríamos fazer um acordo. Disse uma coisa muito importante: vai aproximar-nos. Acho que este acordo nos vai aproximar. É uma parceria, em certo sentido. É um ponto muito importante.

Já Ursula von der Leyen fala em duras negociações que vão reequilibrar as relações comerciais.

Vai trazer previsibilidade, que é muito importante para as nossas empresas dos dois lados do Atlântico. Será uma tarifa de 15% sobre todos os produtos, tudo incluído. Investimentos, como o senhor presidente disse, irão para os Estados Unidos e as compras que faremos. Basicamente, o mercado europeu está aberto, 450 milhões de pessoas. Portanto, é um bom acordo. É um acordo enorme, com negociações duras. Eu já sabia quando vim e foi realmente muito duro, mas chegamos a uma boa conclusão para os dois lados.

São declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Em reação a estas tarifas, José Luís Carneiro diz que o acordo comercial não é o ideal. Ainda assim, admite que a fixação de tarifas aduaneiras de 15% sobre os produtos europeus que entrem nos Estados Unidos se traduz como o acordo possível.

Não é o acordo ideal, é o acordo possível. Os 15% são menos que os 25% que estão a cobrar e não é pior que aquilo que o Japão obteve. É melhor que aquilo que o Canadá tem. É claro que o Reino Unido tem um acordo que é melhor, mas não tem excedente comercial. O mais importante é estabilizar as expectativas e acabar com a incerteza. Impor tarifas só aumentaria o custo dos produtos no nosso mercado. Contudo, do meu ponto de vista, o governo português tem o dever, de o mais rapidamente possível, procurar estimar os impactos destas tarifas no conjunto de setores portugueses que mais exportam para os Estados Unidos.

José Luís Carneiro diz ainda que, por cá, é preciso que o governo faça uma avaliação extensa dos impactos das tarifas na economia portuguesa.

É importante estabilizar, realizar uma avaliação tão extensa quanto possível sobre os impactos dessas tarifas na nossa economia e também é muito importante estimar aquilo que podem ser os impactos das tarifas no quadro da economia europeia, porque sendo que nós vendemos mais de 70% dos nossos bens para a União Europeia, é muito importante estimar os impactos que as tarifas têm em toda a economia europeia, porque indiretamente terá também impactos nocivos na nossa economia nacional.

Declarações do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que esteve em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, para a apresentação da candidatura de Nuno Ferreira às eleições autárquicas. E fechamos a falar de desporto. Tadej Pogačar venceu a Volta à França em bicicleta. O ciclista esloveno iguala os quatro títulos do britânico Chris Froome e fica a apenas um dos recordes históricos de cinco triunfos na prova. Pogačar, de apenas 26 anos, reforça-se assim entre os grandes nomes do ciclismo internacional. O ciclista esloveno terminou este domingo a prova em quarto lugar. A última etapa da Volta à França em bicicleta ligou Mantes-la-Ville aos Campos Elísios, numa distância de 132 km e com uma passagem inédita por Montmartre e foi vencida pelo belga Van Aert, que cortou a meta de forma isolada. O noticiário fica por aqui, mas a informação regressa daqui a pouco, às 16h30, com a síntese.