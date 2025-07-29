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Quatro horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. 4 da manhã, tempo de atualizar a informação e começamos com o ponto de situação sobre os três principais incêndios que ainda estão ativos e estão a deflagrar em Portugal. Começamos em Arouca, no distrito de Aveiro, onde há casas em risco de arder. No terreno estão 550 operacionais apoiados por 172 viaturas. Ainda esta noite, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, José Gonçalves, dizia que as chamas estavam a lavrar com muita intensidade e explicava as expectativas para esta madrugada.

As expectativas é ver se isto acalma um bocadinho, vamos ver o que é que se pode fazer. Não é fácil, porque os acessos são difíceis. É muito difícil, não temos acessos para isto.

Para amanhã estão previstos reforços, caso não se consiga.

Já sabe que logo de manhã, à primeira hora, pede-se logo os meios aéreos e reforços para render o pessoal que vai ficar aqui durante a noite.

Expectativas que acabaram por não se confirmar. Há uma aldeia cercada pelas chamas. Os esforços estão agora concentrados na proteção destas habitações. Falamos também de um incêndio em Ponte da Barca. Foi ativado o Plano Municipal de Emergência. Há também várias casas em risco de arder devido ao avançar das chamas. O vento forte está a dificultar bastante o combate às chamas. A aldeia de Ermida é a principal preocupação da Proteção Civil no combate ao fogo, que começou este sábado no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Augusto Marinho, presidente da Câmara de Ponte da Barca, confirmava esta tarde que o incêndio na aldeia de Ermida era um momento complicado que se estava a enfrentar.

Trata-se de um incêndio muito difícil. Estamos a falar de um incêndio em montanha, de propagação muito rápida, com muito vento, com muitas propagações, e aquilo que parece a determinada altura controlado, de um momento para o outro, com a alteração do vento, propaga-se novamente, ganha intensidade. Neste momento, o cenário mais difícil que temos é na freguesia da Ermida. A Ermida, e eu acabo de chegar há 10 minutos lá, está com uma frente muito próxima das casas. A população está confinada na igreja ou já recebeu indicações para ser confinada no interior da igreja e está a ser avaliada a necessidade de evacuação.

Declarações do presidente da Câmara de Ponte da Barca esta noite, em entrevista à CNN. A aldeia de Ermida está então ameaçada pelas chamas, o que obrigou a confinar a população numa igreja onde estiveram a ser fornecidas refeições, água e as comodidades necessárias. Nesta altura, são mais de 300 os operacionais no terreno, em Ponte da Barca, apoiados por 127 viaturas. Falamos ainda do incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco. As chamas estão a consumir mato perto de várias aldeias e chegaram mesmo à localidade de Bemposta. Vinte pessoas foram retiradas de casa por precaução. À Rádio Observador, esta tarde, Daniel Lopes, habitante de Bemposta, explicava que há bastantes dificuldades no acesso dos bombeiros ao local.

Os bombeiros nesta zona não conseguem entrar, só mesmo aqueles carros mais pequenos, os autotanques não conseguem aqui entrar. É muito difícil entrar aqui. Os autotanques estão concentrados na zona da igreja, autotanques de abastecimento, mas eles aqui nesta zona é muito difícil de entrar, muito mesmo.

É o testemunho de Daniel Lopes, um habitante de Bemposta. Ao final da tarde desta segunda-feira, o presidente do município, António Beites, dizia que a prioridade era dominar esta frente antes que a noite chegasse, algo que acabou por não acontecer e ao início da noite o autarca receava mesmo que já tivessem ardido algumas habitações. A esta hora no local estão 387 bombeiros apoiados por 136 veículos. O vento e os difíceis acessos são os principais fatores que estão a dificultar o trabalho de mais de 1300 bombeiros, que neste momento estão a combater as chamas nos três principais fogos ativos em Portugal. Seguimos com a atualidade internacional. Cinco pessoas morreram num tiroteio em Nova Iorque, uma informação que foi inicialmente avançada pela CNN. A polícia diz que um homem com uma arma volumosa foi visto a entrar num dos maiores edifícios de Park Avenue, em Manhattan. As autoridades montaram um perímetro de segurança e pediram mesmo às pessoas que não se aproximassem do local, um perímetro que foi sendo diminuído com o passar do tempo e com a resolução do problema. De acordo com a CNN, foram registadas cinco mortes, um polícia de serviço, um polícia que estaria apenas de prevenção, outros dois civis e também o atirador, um atirador isolado de 27 anos que teria vindo de Las Vegas, que foi encontrado morto dentro do edifício onde foram disparados os tiros. À NBC, fontes das autoridades locais dizem que o suspeito se terá suicidado. O primeiro-ministro palestiniano defende que o movimento Hamas deve abdicar do controle da Faixa de Gaza e entregar as armas. Uma posição defendida numa intervenção no primeiro dia da Conferência Internacional para a Solução de Dois Estados no Médio Oriente, organizada por França e pela Arábia Saudita na sede das Nações Unidas. O primeiro-ministro Mahmoud Abbas assegura que o Estado palestiniano está pronto para assumir a total responsabilidade pela governação e segurança com o apoio árabe e internacional O presidente ucraniano agradece a posição clara e a determinação expressa de Donald Trump ao ameaçar reduzir o prazo de 50 dias para aplicar sanções à Rússia. Para Volodymyr Zelensky, esta decisão surgiu na hora certa, quando muita coisa pode ainda mudar através da força para uma paz real. Através de uma publicação na rede social X, o líder ucraniano agradeceu a Trump por estar focado em salvar vidas e acabar com a guerra. Passamos agora à política nacional. O Partido Socialista quer esclarecimentos do governo sobre as novas tabelas de retenção na fonte do IRS e a aplicação do novo regime aos trabalhadores a recibos verdes. Em declarações à Rádio Observador, a deputada Marina Gonçalves afirma que a revisão do regime para recibos verdes, prometida para 2024, continua por aplicar.

Nós tínhamos a necessidade de rever o regime de retenção na fonte dos trabalhadores a recibos verdes já em 2024, deveria ser nessa altura. No fundo, permite definir um regime de retenção na fonte que é mais favorável aos trabalhadores, escalonando, e o certo é que até agora essa revisão não foi feita. No fundo, seria uma revisão informática e ela ainda não foi feita. E aquilo que questionamos ao governo, aliás, hoje fizemos duas questões relativas à retenção da fonte, seja sobre essa questão dos trabalhadores a recibos verdes, seja com essa nova alteração ao IRS, é que o que vemos por parte do governo é sempre a passividade naquela que é uma solução que vem dar mais proteção aos trabalhadores.

O PS mostra ainda preocupação com o efeito prático das novas tabelas de retenção, que entram em vigor em agosto e setembro, e aproveita para questionar o timing político das alterações.

Aquilo que nós nos questionamos é o porquê de ser em agosto e em setembro e não de forma equitativa entre agosto e dezembro, e questionamo-nos sobre a oportunidade política e temporal de escolher agosto e setembro, quando temos eleições autárquicas em outubro.

Marina Gonçalves reitera ainda que a maior inquietação do Partido Socialista é esclarecer as pessoas que vão ser abrangidas no novo regime. Falamos ainda de autárquicas. O candidato Chega à Câmara Municipal de Lisboa diz que quer devolver a cidade aos lisboetas. A apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas decorreu esta segunda-feira no Pavilhão Carlos Lopes. O candidato defende que a capital não é um campo de experiências multiculturais.

Nós queremos devolver Lisboa aos lisboetas. Queremos uma cidade onde as pessoas voltem a sorrir, onde os jovens possam ficar, onde os idosos e os seus netos se sintam seguros, onde a política seja limpa, onde a habitação seja acessível, onde o futuro não seja um luxo, mas um direito, e onde a cultura seja portuguesa.

No mesmo sentido, foram as palavras de André Ventura, que marcou também presença nesta apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas à Câmara de Lisboa. O líder do Chega diz que é preciso devolver Lisboa aos lisboetas.

Nós sempre recebemos bem o mundo inteiro. Penso que se pode dizer assim desta cidade. Sempre recebemos bem o mundo inteiro. Mas uma coisa é receber bem o mundo inteiro. Uma coisa é receber bem todos os que vêm visitar-nos, os que vêm cá para sentir aquilo que nós sentimos nesta cidade, uma enorme vibração e um enorme orgulho. Isso é uma coisa. Outra é os que, usando isso, vêm para cá para pouco a pouco nos invadir, destruir a nossa cultura, destruir a nossa história e obrigar-nos a viver como eles querem.

O líder do Chega sublinhou ainda a importância do resultado partido no Distrito de Lisboa nas próximas eleições autárquicas. André Ventura quer perceber se os resultados das últimas legislativas estão ou não consolidados. O noticiário fica por aqui. A informação regressa às 17h. Por agora, fique com a primeira parte do programa Contracorrente.