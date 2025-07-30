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Quatro horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. 4 da manhã, tempo de atualizar a informação. A Rússia e o Japão foram atingidos por um tsunami, isto na sequência de um sismo de magnitude de 8.8, segundo a última revisão, aconteceu na região de Kamchatka, uma região russa que foi também atingida por um tsunami de 4 m. Uma informação que foi avançada por Sergei Lebedev, o responsável regional em situações de emergência e que pediu à população para se afastar das zonas costeiras. No Japão, as ondas não foram significativas, mas mantém-se o alerta e o aviso à população para ficar longe da costa. O epicentro do primeiro abalo na Rússia foi registrado no mar a cerca de 130 km da costa, a uma profundidade de 18,2 km. Sem adiantar ainda um número, a empresa estatal russa avança que já há registro de vários feridos. Entretanto, foram também registradas duas réplicas, uma de magnitude 6.9 na mesma região e uma outra de magnitude 6.3 numa outra cidade, a uma distância de cerca de 20 km. As Filipinas também já emitiram alerta de tsunami. O mesmo foi decretado nos Estados Unidos para a Califórnia, Oregon e Washington. Através de uma publicação na rede social X, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos habitantes do Havaí, do Alasca e da costa do Pacífico dos Estados Unidos, que prestem atenção aos avisos relacionados com tsunamis. E na mesma linha, o governador da Califórnia apela a que sejam seguidas todas as indicações. De resto, o Equador está também entre os países que pode vir a ser atingido por um tsunami. Por cá, uma carrinha da PSP foi apedrejada depois de um incêndio em Casal da Mira, na Amadora, na sequência de um incêndio no prédio, neste bairro, uma carrinha da PSP que estava estacionada foi apedrejada. Esta é uma notícia que foi avançada em primeira mão pela CMTV, que testemunhou o momento. Os agentes responderam com balas de borracha e colocaram também coletes à prova de bala. A polícia estava no local na sequência de um incêndio num prédio que provocou oito feridos, um deles em estado grave. Foi transportado para o Hospital Santa Maria. Os moradores do prédio só poderão regressar a casa após a chegada da Polícia Judiciária. Até lá, ficaram a aguardar no exterior. E a esta hora, há pelo menos cinco incêndios a deflagrar com intensidade em Portugal. Vamos ao ponto de situação. De acordo com últimas informações do site oficial da Proteção Civil, o incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, já se encontra em fase de resolução, depois de muitas horas de combate às chamas. Ainda assim, a situação mais grave continua a ser em Arouca, onde neste momento há mais de 780 bombeiros no terreno a tentar combater as chamas. E em Santarém, há uma frente ativa que gera preocupação. Em declarações à Sic Notícias, no início desta noite, o segundo comandante sub-regional da Lezíria do Tejo, Rodrigo Bertelo, faz o balanço da situação. Avança que o triângulo entre Alcanede, Casais da Espinheira e Aldeia de Ribeira ficou bastante mais tranquilo. Ainda assim, havia uma frente mais preocupante.

Neste momento, estes três locais estão mais tranquilos. Não temos reporte de incêndio ativo com muita intensidade. Temos focos pontuais de incêndio a serem debelados pelos bombeiros no local. Temos, sim, uma frente ativa a caminhar para Casal da Josefa e Casais da Charneca. Esta, sim, causa-nos alguma preocupação. Estamos a colocar meios no terreno. Contamos, na próxima hora, hora e meia, ter a situação mais calma também nessa zona. De qualquer das formas, as condições meteorológicas que se fazem sentir, a baixa umidade relativa no local, o vento forte e a orografia, têm complicado a ação dos operacionais no terreno.

Fruto destas complicações, foram também registrados cinco feridos ligeiros e também uma habitação ardeu, também um anexo e uma pecuária com cerca de 350 animais. A GNR informou também que foi cortada a Estrada Nacional 362, entre a Aldeia da Ribeira e o cruzamento dos acessos aos Casais da Charneca, bem como os caminhos municipais e rurais das zonas próximas. Há ainda outros dois focos de incêndio no país. Em Ponte da Barca, onde a esta hora combatem as chamas mais de 380 bombeiros e em Anís, um em combate ao incêndio que começou por volta do meio-dia desta terça-feira, estão mais de 300 bombeiros apoiados por cerca de 100 viaturas. E perante este cenário, em Portugal, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil admite a possibilidade de o país ter de vir a ativar o mecanismo europeu de proteção civil. No briefing feito ao final da tarde desta terça-feira, na sede em Carnaxide, o comandante Mário Silvestre explica que a ajuda dos parceiros europeus pode vir a ser necessária caso os pontos de fogo se venham a intensificar.

Por acaso, no fim da análise estratégica que estamos a fazer, e vai depender muito da maneira como o resto da tarde, o resto da noite evoluírem do ponto de vista destes incêndios, iremos fazer a ativação do mecanismo, como eu ontem.

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil revela ainda que desde o início do ano, esta terça-feira foi o dia com mais ocorrências registradas.

Hoje é o dia, já a esta hora, o dia com mais ocorrências que já registamos durante o ano de 2025. Portanto, registamos até o momento 132 ocorrências. Ontem tivemos 124 e, portanto, no total, nos dois dias, de 256 ocorrências.

Quanto ao cenário para os próximos dias, Mário Silvestre alerta que vão ser de muito trabalho. E com as temperaturas a manterem-se elevadas nestes próximos dias, quase todos os distritos do país continuam sobre risco de incêndio. Apenas Faro fica de fora dos territórios em alerta amarelo. É o que explica o meteorologista Pedro Sousa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à Rádio Observador.

Amanhã está o território todo em aviso. O único distrito que não terá aviso amanhã será o distrito de Faro. Todos os outros têm aviso amarelo, muito quente E em termos de perigo de incêndio rural, ele continua muito elevado a máximo em grande parte do território. Na verdade, ele está no nível máximo da escala, em praticamente todos os concelhos das regiões Norte e Centro, do Alto Alentejo e também do Algarve. E nas outras regiões está sempre em nível elevado a muito elevado.

Quanto às temperaturas, o IPMA não prevê alterações muito significativas face a esta terça-feira.

Dia bastante quente e com tempo muito seco, um pouco por todo o continente. Na verdade, não há alterações muito significativas. Poderá eventualmente haver em um ou outro local da faixa costeira da região Sul alguma nebulosidade. Já hoje houve na costa sul do Algarve. Amanhã poderá haver no litoral alentejano e mais um ou outro ponto, mas na maior parte dos casos não será relevante. Será um dia essencialmente de sol. As temperaturas mantêm-se muito elevadas. Existe uma tendência para uma pequena descida nessas tais regiões onde pode haver um aumento temporário de nebulosidade, mas essencialmente na faixa costeira a sul de Lisboa, a temperatura máxima poderá descer um pouco, mas nas restantes regiões mantêm-se muito elevada e temos alguns locais até com temperaturas próximas dos 40 °C.

Temperaturas que só vão baixar sexta e sábado. Isto porque a partir de domingo, uma nova massa de ar quente vinda do Norte de África vai atingir Portugal. Estão novamente previstas máximas acima dos 40 °C no Alentejo e Vale do Tejo e perto disso, nas zonas de Viseu, Braga ou Lisboa. Além disso, voltam também as noites tropicais acima dos 20 ou com mais de 25 °C, o que adensa o perigo de fogos. O terreno nunca chega a arrefecer e torna mais fácil a propagação ou os reacendimentos. O presidente da Liga dos Bombeiros discorda com a ministra da Administração Interna, que considera irrelevante contabilizar os meios aéreos. Em entrevista à CNN Portugal, António Nunes admite que não é o momento para fazer contas certas, mas sim para repensar a necessidade de meios aéreos para combater os incêndios.

Naturalmente que não é o momento de estar a contar se são 72 ou 73, mas é o momento de dizermos que sem meios aéreos de apoio aos bombeiros em incêndios desta dimensão e com este tempo de progressão, sem eles tudo era muito pior.

O presidente da Liga dos Bombeiros reitera que, apesar das dificuldades, a capacidade de resposta dos operacionais está longe de estar esgotada. Ainda assim, diz que deve ser ativado o mecanismo europeu da Proteção Civil.

O dispositivo atual fica insuficiente no momento em que os 28 mil bombeiros voluntários estejam todos apoiados num teatro de operações. Somando a isso aquilo que são as forças de segurança e também as Forças Armadas, que são uma reserva da nação. Só nessa altura é que está esgotado. Portanto, estamos longe de esgotar toda a nossa capacidade. Porventura, se eu pudesse dar alguma sugestão, eu teria utilizado o mecanismo europeu e os acordos bilaterais com Marrocos e com Espanha para atuarem já.

Reforço de meios aéreos.

Reforço de meios aéreos.

Declarações do presidente da Liga dos Bombeiros, em entrevista à CNN de Portugal, que prevê que a situação permaneça complicada até ao final desta semana. O secretário-geral do PS enaltece a dedicação e o altruísmo dos bombeiros e da Proteção Civil. À margem da cerimónia de instalação do Conselho Estratégico do PS, que decorreu na sede do partido, em Lisboa, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre o difícil dia de combate aos incêndios e sobre as declarações da ministra da Administração Interna sobre a utilização dos meios aéreos. O líder socialista recusa comentar a atuação do Governo e prefere elogiar o trabalho das autoridades no combate aos incêndios.

Neste momento, apenas uma palavra de solidariedade para as forças, para os elementos da Proteção Civil, para os nossos bombeiros, que de forma generosa, altruísta, de forma dedicada, entregam as suas vidas à proteção de pessoas e bens.

José Luís Carneiro, na cerimónia de instalação do Conselho Estratégico do PS. E nessa mesma cerimónia, ficou a saber-se que Augusto Santos Silva vai coordenar este Conselho Estratégico do PS. O novo órgão socialista começa os trabalhos em setembro para criar propostas para 2026. O líder do PS explica o porquê da escolha de Santos Silva para conduzir os trabalhos.

O nome que mais foi consensualizado na auscultação que pude fazer e também por ter uma experiência muito larga, muito ampla, na coordenação de equipas e na produção de resultados. Esta transversalidade no exercício de funções governativas dá-lhe uma leitura do Estado e da sociedade e, por outro lado, conheço bem, tem um método de trabalho de muita organização, de capacidade de produção de propostas de política, que agora vão ter o contributo de amplos setores da nossa sociedade. E que fique claro, como disse, este é um ponto de partida, não é um ponto de chegada.

Declarações de José Luís Carneiro, na sede do partido, no Largo do Rato. O secretário-geral do PS rejeita que este Conselho Estratégico venha a ser um governo-sombra.

Puderam ver que temos aqui personalidades para a constituição de vários governos, não foi para um. Se olharem para as personalidades, para a sua qualidade, para a sua experiência de vida académica, temos aqui, por exemplo, três personalidades que são reitores das mais importantes universidades portuguesas.

Este novo órgão do PS conta com 94 elementos, muitos deles conhecidos da sociedade, como Fernando Medina, Eduardo Ferro Rodrigues e António Vitorino. Quarenta e cinco já ocuparam funções governativas e apenas um terço dos membros são mulheres, mas Carneiro afirma que o grupo ainda não está fechado. O noticiário fica por aqui. A informação regressa às 05h00. Por agora, fique com a primeira parte do programa Contracorrente.