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Quatro horas. As notícias com Matilde Malva Sabino.

Boa noite. Começamos com a atualidade internacional. Uma equipa militar norte-americana de 200 pessoas vai ser enviada para o Médio Oriente com o objetivo de supervisionar o cessar-fogo em Gaza. É o que avança o Time of Israel, que cita altos funcionários norte-americanos depois de o acordo de paz mediado pelo presidente Donald Trump ter sido aceitado pelos dois lados. O governo israelita aprovou esta noite de quinta-feira o acordo de cessar-fogo em Gaza, uma confirmação feita através do Executivo nas redes sociais. Um alto funcionário explica aos repórteres que o papel dos militares vai ser garantir que não haja violações do cessar-fogo. É agora expectável que as Forças de Defesa de Israel se retirem para as linhas acordadas dentro de 24 horas. No prazo de 72 horas após a retirada dos militares, todos os reféns, vivos e mortos, devem ser libertados pelo Hamas. Múltiplas explosões foram ouvidas em Kiev esta madrugada. O governo ucraniano relata ataques maciços às infraestruturas energéticas do país. É uma informação avançada pela Força Aérea na plataforma Telegram. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas na capital e três em Zaporizhzhia. A Força Aérea apela à população para permanecer em abrigos. O presidente da Câmara de Kiev afirma que o inimigo está a atacar as infraestruturas essenciais da cidade e dá conta de cortes de energia. O secretário-geral do Partido Socialista assegura que vai contribuir para a estabilidade política no debate do Orçamento de Estado para 2026, mas insiste na necessidade de aumentar as pensões mais baixas de forma duradoura e estrutural. Uma preocupação deixada por José Luís Carneiro durante o discurso no comício autárquico desta noite de quinta-feira em Braga. Carneiro quer mais para os pensionistas.

Nós vamos contribuir para a estabilidade política do nosso país, porque é isso que as pessoas querem, é que somos capazes de contribuir para a estabilidade política. Mas nós quando olhamos para aquela proposta de Orçamento de Estado, é um setor que vai ser especialmente prejudicado no decurso de 2026. É que à luz da análise que fazemos, particularmente os pensionistas com as pensões menores, com as pensões mais baixas, irão ter perdas de rendimento das pensões durante 2026. A não ser que haja capacidade para de novo atribuir um complemento ou um suplemento extraordinário de pensões.

José Luís Carneiro, esta noite de quinta-feira em Braga. Líder socialista pegou numa ideia do eurodeputado do PS, Francisco Assis, no discurso que o antecedeu, de que há um desequilíbrio no país que está a encaminhar Portugal de novo para profundas desigualdades. O primeiro-ministro destaca o esforço social a que o governo se comprometeu com as medidas destinadas aos pensionistas no Orçamento de Estado e fala numa proposta intergeracional, bem como um orçamento feito a pensar nos mais novos ou mais velhos. É o que garante o primeiro-ministro. Em Sintra, lembrou as isenções fiscais para os jovens contempladas na proposta apresentada esta quinta-feira pelo governo e também a subida em €40 do complemento solidário para idosos. Montenegro pede que as contas continuem equilibradas para que seja possível ir ainda mais longe nos próximos anos.

É um esforço de justiça social. É um esforço que é acompanhado pela comparticipação dos medicamentos a 100%. É um esforço que será acompanhado se conseguirmos, como é minha expectativa, ter, apesar de todos os desafios, um exercício orçamental equilibrado, ainda passível de poder permitir no próximo ano, como foi possível nos dois últimos, uma prestação suplementar, um suplemento extraordinário às pensões até €1567,50.

Luís Montenegro numa ação de campanha do candidato da coligação PSD e IL e PAN ao município de Sintra, Marco Almeida. Vamos às eleições autárquicas. Luís Montenegro não tem dúvidas de que Carlos Moedas vai continuar a ser o presidente da Câmara de Lisboa e pede uma maioria absoluta na capital. No comício em Lisboa, ao início da noite desta quinta-feira, o primeiro-ministro e presidente do PSD elevou a fasquia. Carlos Moedas continua sem pedir diretamente a maioria absoluta, pede apenas um reforço na votação. Já o líder dos sociais-democratas aumentou a exigência e faz uma leitura nacional dos resultados em Lisboa. Miguel Viterbo Dias.

Desta vez, sem meias-palavras.

O Carlos Moedas vai continuar a ser o presidente da Câmara Municipal, agora com uma maioria absoluta, para poder cumprir todos os pontos do seu programa.

Luís Montenegro usou a expressão proibida e pediu maioria absoluta para Carlos Moedas, que continua a fugir e fica-se apenas por um pedido de reforço de votos, desta vez com um trocadilho.

Se tivermos mais votos, ainda terão mais Moedas, porque eu às vezes não podia ser totalmente Moedas, porque a minoria em que estava, eles não deixavam. Por isso, meus amigos, vamos fazer mais, vamos a isso, mais Moedas!

Carlos Moedas, que dramatiza o discurso e avisa que estas autárquicas representam a escolha entre confirmar a mudança de ciclo na cidade ou regressar à liderança socialista.

No próximo domingo não se trata só de mais umas eleições em Lisboa. Esta é uma escolha de uma vida, de uma geração. E é preciso ser claro, essa escolha dos lisboetas vai decidir o futuro da cidade, o futuro da nossa Lisboa.

Carlos Moedas com Luís Montenegro ao lado, o líder do PSD, que evitou comentar o Orçamento do Estado, mas tocou nos pontos principais: a segurança, a imigração e a habitação, colocando Lisboa como um ponto de referência face ao país.

Implica ter à frente da Câmara Municipal alguém que se projeta para lá do importantíssimo trabalho que é gerir Lisboa, mas projeta-se para lá disso. Motiva, alimenta, incentiva a região, o país, a Europa e o mundo com bons exemplos de governação.

Luís Montenegro no comício de encerramento de Carlos Moedas, na cidade de Lisboa.

Miguel Viterbo Dias com os destaques do comício final de Carlos Moedas, em que esta sexta-feira ainda tem um almoço com o setor cultural e que encerra com a tradicional descida do Chiado. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 17h. Até já.