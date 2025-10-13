Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Quatro horas. As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, boa noite. Começamos este noticiário com as eleições na cidade do Porto, nas autárquicas na cidade Invicta. Pedro Duarte passou de ministro a candidato e consegue sagrar-se mesmo como presidente da Câmara do Porto. Congratula-se com a estratégia que o faz ser o sucessor de Rui Moreira.

Rejeitamos ir atrás de ondas que basicamente nos tentavam manipular e induzir num determinado sentido. Nós estivemos sempre próximos das pessoas a olhar para o interesse dos portuenses acima de qualquer outro objetivo. Foi, portanto, uma campanha arriscada, mas conseguimos.

Pedro Duarte quer governar sem acordos e conta com o sentido democrático da oposição. O derrotado da noite na Cidade Invicta foi Manuel Pizarro, do PS, que admite a desilusão. O socialista reconhece que estes resultados não eram o que esperava, mas destaca o aumento da presença socialista na variação da autarquia.

Passamos de três para seis vereadores, que são, aliás, o mesmo número de vereadores da força política da coligação que venceu as eleições e cá estaremos para assumir as nossas responsabilidades. O resultado eleitoral é, evidentemente, uma desilusão para todos nós, que nos tínhamos unido neste projeto com a confiança de uma vitória que almejávamos ter e que entendíamos que era muito importante para o Porto. Mas cá estamos para trabalhar pelo Porto na posição que os cidadãos do Porto nos indicaram.

Manuel Pizarro, que fez tudo o que pôde para vencer estas eleições, que não foi suficiente e aceita a escolha dos eleitores do Porto. Diz ainda que já ligou a Pedro Duarte a felicitá-lo pela vitória na Câmara da Cidade Invicta. E descemos para Lisboa. Com a votação reforçada, Carlos Moedas acredita que agora tem todas as condições para poder governar. Apesar de ter ficado a um vereador da maioria absoluta, Carlos Moedas acredita que agora tem melhores condições de governabilidade. No discurso de vitória, já madrugada adentro, o reeleito presidente da Câmara lisboeta avisa a oposição que é preciso responsabilidade para evitar problemas de governação e reclama a vitória com o aumento dos votos. Miguel Viterbo Dias.

Esperou praticamente até ao fim da contagem de votos e ficou a um vereador da maioria absoluta. Contas feitas, Carlos Moedas conseguiu uma votação mais expressiva e por isso canta vitória.

Os resultados destas eleições foram claros. Tivemos mais de 30 mil votos do que da última vez. É esse o resultado dessa eleição. Ganhámos as eleições, ganhámos, reforçámos a nossa votação e os lisboetas, no fundo, disseram com clareza que querem mais Moedas.

Apesar de não ter conseguido a maioria absoluta, o reeleito presidente entende que o vereador, que acrescentou ao Executivo, é suficiente para conseguir cumprir mais medidas do programa eleitoral.

Por razões de governabilidade, não conseguimos fazer tudo no primeiro mandato. Agora sim, vamos conseguir.

E, por isso, deixa também um aviso à oposição para que não crie instabilidade. Isto porque Lisboa entendeu reforçar a votação.

Os lisboetas com esta votação foram claros: não querem instabilidade. Não foi nisso que votaram. Os lisboetas querem estabilidade na pluralidade desta cidade e que é esta cidade. E essa estabilidade exige muito de nós. Exige um esforço adicional de todos nós, um esforço de diálogo, de compromisso, de moderação.

E mesmo sem maioria, Carlos Moedas afasta a possibilidade de distribuir responsabilidades para outros partidos, excluindo, desde logo, o Chega.

Não há aqui negociação com ninguém. Há uma mesa com 17 vereadores. Esses vereadores estão lá sentados e eu tenho que dirigir essas reuniões e tenho que encontrar soluções à volta dessa mesa. É aquilo que vai ser feito. Agora, eu não tenho nenhuma coligação com o Chega, nem nunca vou ter, nem nunca tive.

Carlos Moedas ao som de "One More Time", na renovação do mandato para mais quatro anos à frente dos destinos de Lisboa.

Jornalista Miguel Viterbo Dias, com alguns dos destaques do discurso de vitória de Carlos Moedas, o candidato da coligação liderado pelo PSD, que conseguiu eleger oito vereadores, mais um do que há quatro anos, mas ainda insuficiente para garantir a maioria absoluta no Executivo municipal, que vai ter ainda seis vereadores do PS, dois para o Chega e um para a CDU. Alexandra Leitão não culpa a Coligação Democrática Unitária pela derrota na corrida para a Câmara de Lisboa. A socialista promete vigiar a governação de Carlos Moedas como vereadora e não se arrepende de ter liderado uma frente de esquerda. Foi assim que a candidata da Coligação Viver Lisboa reconheceu a derrota, esta noite, no Fórum Lisboa. Alexandra Leitão assume a responsabilidade da derrota, mas deixa avisos para Carlos Moedas. João Gama.

Transmitir ao engenheiro Carlos Moedas os parabéns e desejar-lhe boa sorte.

É uma derrota com cara e essa cara é a de Alexandra Leitão.

A única responsável pela derrota da coligação que encabeço sou eu própria. E, portanto, isso que fique claro.

A candidata da Coligação Viver Lisboa assume a responsabilidade e reconhece que o resultado em Lisboa ficou aquém das expectativas e por isso dá os parabéns a Carlos Moedas, mas deixa também avisos.

Em democracia, a oposição tem uma legitimidade e, sobretudo, um dever que o obriga a ser rigoroso, vigilante e propositivo. E eu não abdicarei de nada disso, caso a caso.

O que não tem a candidata socialista são arrependimentos.

De uma convergência que não me arrependo por um segundo de ter feito.

Frente de esquerda que incluiu o PS, o Livre, o PAN e o Bloco de Esquerda, mas não o PCP.

As convergências, quanto mais amplas, melhor, mas estamos aqui e estamos muito satisfeitos com o caminho feito.

Ao lado de Mariana Mortágua e Rui Tavares, mas não de José Luís Carneiro, Alexandra Leitão evitou falar sobre o futuro. Deixou apenas uma certeza: passa por Lisboa.

A primeira é de que assumirei a vereação na oposição.

E a segunda é que o farei com toda a minha capacidade, vontade e rigor. Quanto ao mais, não tenho mais nada a acrescentar nessa matéria.

Promete uma oposição rigorosa e firme ao vencedor da noite, Carlos Moedas, e avisa que o programa, como veio em eleições, é mesmo para cumprir. Jornalista João Gama, com o resumo da noite eleitoral no Fórum Lisboa, da candidatura da socialista Alexandra Leitão. Alexandra Leitão que vai continuar na Câmara Municipal de Lisboa a liderar a oposição a Carlos Moedas. Por fim, ainda na capital portuguesa, João Ferreira considera que a vitória da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal é negativa. No entanto, o candidato da CDU garante que vai ser uma oposição necessária e determinada.

O resultado da coligação PSD, CDS e IL é um resultado negativo, marcará negativamente a evolução da situação na cidade. Que não haja nenhuma dúvida a respeito disto, seremos uma oposição determinada e que estes resultados confirmam como necessária.

João Ferreira diz que cabe agora aos lisboetas escolherem que visões vão ao encontro dos desejos. Questionado sobre a não coligação com os restantes partidos de esquerda, o candidato da CDU salienta que a candidatura de Alexandra Leitão teve menos votos este domingo do que a soma dos partidos tiveram em 2021. Fazendo as contas em resultados nacionais, o PSD venceu as eleições autárquicas. Conquistou não só as duas câmaras principais do país, Porto e Lisboa, mas também algumas autarquias como Sintra, Cascais e também Vila Nova de Gaia. Luís Montenegro cantou vitória e destaca que o PSD é oficialmente o maior partido em Portugal.

E é com profunda satisfação que, como presidente do PSD, posso hoje constatar que voltamos a ser o maior partido português no poder local. Somos o maior partido português no poder regional e somos também o maior partido português na Assembleia da República.

Quando questionado sobre a governabilidade de algumas autarquias, a direção do PSD promete respeitar a autonomia do poder local no que toca às escolhas de parceiros para garantir a governabilidade.

Sobre a governabilidade dos municípios, aquilo que é o nosso princípio é o respeito da autonomia do poder local em toda a sua expressão, em cada conselho, em cada município, como de resto em cada junta de freguesia.

O primeiro-ministro realça que o PSD obteve um resultado histórico nos cinco maiores conselhos do país. E apesar do PS ter perdido o Porto e também Lisboa, José Luís Carneiro mostrou-se aliviado com o resultado global do Partido Socialista. Diz que fica taco a taco com a AD no número de presidências da Câmara e isso tem um significado.

O Partido Socialista voltou como grande partido da alternativa política ao governo. Para aqueles que entendiam que o Partido Socialista estava numa perda definitiva de representatividade na sociedade portuguesa, o PS mostrou vitalidade e os portugueses voltaram a confiar no Partido Socialista.

José Luís Carneiro diz que depois da hecatombe das legislativas de maio, o PS mostrou que é um partido em que se pode confiar. E de visita ao Entroncamento esta madrugada, André Ventura defende que a região do Entroncamento deu um sinal que quer mudar. O presidente do Chega visitou uma das autarquias conquistadas nestas eleições autárquicas, uma de três. Esta madrugada André Ventura desvaloriza o fato de não ter crescido nas eleições e aponta para a importância de ter conquistado o Entroncamento.

Esta Câmara do Entroncamento, por um lado, porque muitos dos problemas que nós temos falado expressam-se aqui, não só na imigração, como na questão da subsidiodependência, como na questão das minorias. E eu acho que hoje a população no Entroncamento, nas câmaras, nas juntas, deu um sinal que quer mudar. E estou aqui ao lado do novo presidente da Câmara do Entroncamento do Chega, e isso é um momento histórico para o partido, é um momento histórico que o partido tem que orgulhar.

André Ventura reforça que o partido ganha agora relevância a nível local, como já tem a nível nacional.

Era muito importante porque mostra que o Chega se torna um partido não só de nível nacional, digamos assim, de projeção nacional, que já toda a gente reconhece como líder da oposição, mas agora vai ser um partido com responsabilidades na vida local.

André Ventura aos jornalistas de visita ao Entroncamento, já durante a madrugada. Nuno Cunha, eleito do Chega e agora presidente da autarquia desta cidade do distrito de Santarém. E vamos agora a algumas surpresas nesta noite eleitoral. Em Viseu, o PS conseguiu tirar a Câmara do domínio social-democrata e também de Fernando Ruas. João Azevedo teve uma palavra para o incumbente e agora histórico autarca.

Quero prestar a minha homenagem, naturalmente, ao doutor Fernando Ruas, que já tive a oportunidade de falar com ele e foi presidente de Câmara durante muitos anos. É preciso também ter esse respeito por aquele que exerceu cargos na democracia. Portanto, é assim que devemos fazer, com grande dignidade. Fechou um ciclo e agora estamos nós a preparar-nos para governar o Conselho nos próximos anos.

O novo autarca de Viseu, socialista João Azevedo, que quer tornar a cidade a capital do emprego. E terminamos em Sintra, onde venceu uma coligação entre PSD, Iniciativa Liberal e PAN. No discurso de vitória, o novo autarca, Marco Almeida, agradeceu o voto de confiança no que descreve como uma coligação original.

Quero agradecer aos sintrenses a participação eleitoral e o voto de confiança que manifestaram à coligação Sempre pelos Sintrenses, uma coligação original, mas que permitiu e que vai permitir devolver Sintra aos sintrenses. Doze anos de Partido Socialista, é hoje colocado um ponto final e eu acredito que os próximos anos serão anos de qualificação do Conselho no que diz respeito às suas infraestruturas, mas sobretudo à questão dos sintrenses voltarem a ter orgulho de viver neste conselho e de serem verdadeiramente sintrenses nas diferentes dimensões.

Nesta campanha, Marco Almeida contou com o apoio de Pedro Passos Coelho, que quebrou a conversa em torno das linhas vermelhas com o Chega. No discurso de vitória, o novo autarca prometeu que vai falar com quem tiver currículo.

Nós sabemos que temos a vitória garantida. Vamos olhar para os currículos dos vereadores eleitos. Eu sempre disse isto: a minha linha vermelha era com a incompetência. Eu não quero vereadores sem currículo, quero vereadores que tenham a sua vida. E vamos olhar agora para o quadro de vereadores eleitos da Assembleia Municipal das Juntas de Freguesia e vamos falar. Eu não vou distinguir por partidos, eu vou distinguir por pessoas e pela sua competência. É isso que me traz.

De um lado, o PS, Ana Mendes Godinho felicita Marco Almeida pela eleição para o município de Sintra. A candidata do PS e do Livre assume a derrota e promete que vai continuar a lutar pelo conselho. O Partido Socialista perdeu a autarquia que governa há 12 anos, sob a presidência de Basílio Horta. O novo presidente do município é o social-democrata Marco Almeida, a quem Ana Mendes Godinho dá os parabéns.

Naturalmente, felicito o doutor Marco Almeida pela sua eleição e desejo o melhor, porque o que nós queremos todos é mesmo o melhor para o Conselho de Sintra e, portanto, cá estaremos sempre ao serviço das pessoas. Sintra pode sempre contar comigo, com enorme orgulho deste caminho extraordinário que fizemos juntos.

As palavras de Ana Mendes Godinho, num restaurante em Massamá, com cerca de uma centena de apoiantes. Tudo dito neste noticiário das 04h. Regresso dentro de 15 minutos para a Sintra Informativa. Continue com a Rádio Observador.