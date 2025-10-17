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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Pedro Passos Coelho diz que tinha razão quando avisou para o problema da imigração em Portugal. O antigo primeiro-ministro partiu para o ataque nesta noite de quinta-feira e apoiado pelos números sobre a imigração, que foram divulgados pela AIMA. Em Lisboa, Passos Coelho deixou críticas a Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. O social-democrata quis recuperar o que disse há dois anos, durante uma campanha legislativa ao lado de Montenegro. Nessa altura, apontou para um crescimento da percepção da insegurança por causa da imigração. Hoje, Miguel Cordeiro, o antigo primeiro-ministro quis reforçar essa ideia.

Pedro Passos Coelho sabe que quando fala, muitos ouvem com atenção, mas faz questão de avivar a memória dos mais distraídos.

Já agora convém a gente lembrar, justamente aqui há uns anos eu chamei a atenção para o problema da imigração, e a mim parece-me que há aqui um problema que se materializou.

Quando disse esta frase, Pedro Passos Coelho já discursava há 40 minutos na apresentação do novo livro de Miguel Morgado, "Introdução ao Liberalismo". No discurso, já tinha questionado a relação entre liberdade e segurança. Já tinha dito que as pessoas se sentem inseguras e desorientadas. Referiu que não é otimista nem pessimista, é apenas realista. E depois, apontou o dedo.

Por que não se fez nada? Por que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Vi há pouco aqui o ministro da Presidência, que já deve ter informado desta vez o senhor presidente da República dos dados oficiais, mais sólidos sobre a imigração. Em muito pouco tempo entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí fora, qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra.

Para uma plateia de quase 200 pessoas, no Salão Nobre da Câmara do Comércio de Lisboa, Pedro Passos Coelho fala de uma política errada em Portugal, diz que o PS sabia exatamente o que estava a fazer e pede que se questione António Costa por essas escolhas.

Já alguém perguntou ao senhor presidente do Conselho Europeu, se ele não queria rever essa posição, essa política, que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. No entanto, quando eu chamei a atenção para estes problemas há dois anos, meu Deus, populismo. Populismo, irresponsabilidade total, nem parece que foi primeiro-ministro, completamente irresponsável. Não sei o que dirão agora.

Pedro Passos Coelho ao ataque e a dizer que são as práticas das instituições liberais governadas com irresponsabilidade que acabam por gerar radicalismo.

O jornalista Miguel Cordeiro, que acompanhou esta apresentação de um livro na cidade de Lisboa. À saída, Pedro Passos Coelho foi questionado sobre os resultados nas autárquicas. O ex-primeiro-ministro fala num bom resultado para o PSD. Quem também esteve nesta apresentação de um livro de Miguel Morgado foi João Cotrim de Figueiredo, candidato à Presidência da República, apoiado pela Iniciativa Liberal. No discurso, Pedro Passos Coelho apontou para vários problemas do liberalismo, mas Cotrim de Figueiredo fala numa lufada de ar fresco em ouvir o antigo primeiro-ministro sobre política e sobre o futuro do país. Depois do elogio, o candidato presidencial abriu a porta a mais apoio na corrida para as presidenciais.

Eu gostaria de ter o apoio de todos aqueles que têm essas questões liberais e que têm em relação a Portugal uma preocupação de futuro e que querem se expressar no discurso político hoje. Todos esses são bem-vindos.

Depois de ouvir Pedro Passos Coelho hoje, acha que esse seria um cenário possível, o apoio à sua candidatura nas presidenciais?

Acho claramente que sim. Acho que do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que Pedro Passos Coelho pode desejar fazer em Portugal. E devo dizer mais, um cenário em que existisse um presidente da República com a minha atitude e um primeiro-ministro com a atitude do Pedro Passos Coelho, seria uma oportunidade única que o país não tem tido nos últimos 30, 35 anos, para de fato fazer as reformas que fazem falta.

João Cotrim de Figueiredo, candidato à Presidência da República, com um desejo sobre o possível apoio de Pedro Passos Coelho. Continuamos este noticiário nas presidenciais, até porque André Ventura, esta noite, diz que as candidaturas de António José Seguro e de Henrique Covainello são das mais fortes na corrida a Belém. O líder do CHEGA reconhece o valor dos adversários e coloca a própria candidatura numa corrida renhida a três. Em entrevista esta noite à TVI CNN Portugal, o líder do CHEGA critica a atuação dos adversários que estão alinhados com Marcelo Rebelo de Sousa. André Ventura adiciona ainda aquele que é um bom perfil para um presidente da República.

Também não pode ser medroso, hesitante nas palavras e incapaz de tomar uma posição sobre os assuntos fundamentais do país. Também não pode ser assim. Também não pode, sobre a imigração, dizer tudo e o seu contrário. Também não pode, sobre corrupção, dizer tudo e o seu contrário e querer agradar a todos. Para isso, já temos o atual. Para agradar a todos, já temos o atual. Se temos um candidato a presidente que diz assim: "Eu quero pôr o país em ordem", mas concorda com o veto à lei de estrangeiros? "Concordo, faria a mesma coisa. Também viria para o Tribunal Constitucional".

André Ventura diz ainda que prestaria juramento à Constituição, mas que preferia jurar proteger os portugueses. Ainda nas presidenciais, António José Seguro quer afastar-se dos candidatos que são extensões dos partidos. É um desejo manifestado esta quinta-feira, numa altura em que está iminente o apoio oficial do PS à candidatura de António José Seguro para as presidenciais. No domingo, José Luís Carneiro e Carlos César vão varrer o tema do apoio ao antigo secretário-geral à Comissão Nacional do PS. Esta quinta-feira, o candidato esteve no lançamento do movimento Futuro Seguro, lançado por jovens. Sublinha que já reúne o apoio de pessoas pertencentes a diferentes espectros ideológicos. Agora, António José Seguro pede o envolvimento de todos para mostrar que a candidatura vai além dos partidos.

Esta é a altura de todos nos envolvermos

Por quê? Porque uma campanha presidencial não é uma campanha de partidos. Esta é a única eleição em que os partidos não se candidatam. É certo que há candidatos que são extensões dos partidos. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Por isso nós temos aqui, nesta assistência e audiência, tanta gente que vem de campos ideológicos diferentes e pessoas que nem têm sequer preferências partidárias.

António José Seguro, já nesta tarde de quinta-feira, que tinha desvalorizado as declarações de Henrique Gouveia e Melo, que disse esta semana que o presidente da República não pode ser um cata-vento hesitante ou populista. E acerca de um possível apoio do PS a António José Seguro, o antigo ministro socialista, João Costa, diz que este apoio só peca por tardio. Foi aqui na Rádio Observador, na Tarde Política.

Eu acho que até já o devia ter feito. Eu já manifestei há algumas semanas o meu apoio a António José Seguro, embora não tenha apostado no passado todas as posições dele. Reconheço-lhe neste momento um papel que é fundamental nestas eleições presidenciais, que é uma enorme moderação.

João Costa lamenta que não tenha havido uma união das esquerdas em torno de um candidato além de António José Seguro, também Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda, e António Filipe, apoiado pelo PCP, estão na corrida para as presidenciais. Ora, o antigo ministro da Educação também critica a reação do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, às últimas eleições autárquicas. Diz até que é perigosa. Concorda com a leitura de Pedro Nuno Santos de que não se deve desvalorizar o resultado do CHEGA.

Eu acho que a primeira reação do PS é uma reação que é perigosa. Nós não podemos olhar só para as cores do mapa onde ficaram as presidências. O CHEGA, que toda mundo diz que teve uma grande derrota, no meu entender, teve uma grande vitória. O número de vereadores, o número de câmaras que eles tiveram quase a ganhar ali na minha zona, no meu distrito, onde eu morava, Susimbra, Montijo, Palmela, foi por um triz.

Antigo ministro da Educação, João Costa, numa entrevista na Tarde Política, já disponível em podcast. Quem concorda também com João Costa é Eduardo Cordeiro, também antigo ministro socialista no governo de António Costa, diz que o PS não pode dizer que teve um bom resultado nas eleições autárquicas. O ex-ministro mostra-se contra a posição que tem sido tornada pública pela direção do partido. Em entrevista esta quinta-feira à Vixi Suave, Eduardo Cordeiro sublinha que o PS falhou o objetivo de conquistar a Associação Nacional de Municípios. Ainda assim, diz que o trauma das últimas legislativas, onde o PS teve apenas cerca de 22%, foi ultrapassado.

Quando nós temos um trauma, superar o trauma é sempre importante e eu acho é que não é suficiente para dizer que temos um bom resultado. Se me perguntar, foi melhor do que nas legislativas, como é óbvio que foi, o Partido Socialista teve um melhor resultado que nas últimas legislativas. Mas quando vamos verificar, o próprio Partido Socialista estabeleceu metas. A meta que o partido estabeleceu foi ganhar a Associação Nacional de Municípios. O Partido Socialista, infelizmente, não ganhou estas eleições em nenhuma dessas perspetivas.

Eduardo Cordeiro assegura ainda que entrar na corrida à liderança do PS não está nos planos.

Não tenho nada na minha cabeça relativamente ao futuro e qualquer cargo que eu possa desempenhar no Partido Socialista. O Partido Socialista tem um secretário-geral, tem um mandato. Não fiz mais nada do que dar a minha opinião e vou continuar a dá-la. E acho que nós lidamos mal com opiniões divergentes.

Eduardo Cordeiro, entrevista esta quinta-feira à Vixi Suave, episódio que já está disponível em todas as plataformas de podcast. O antigo ministro diz ainda que vai apoiar a candidatura de António José Seguro à Presidência da República e que o antigo secretário-geral do PS faria melhor trabalho de que Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República. E esta quinta-feira, o presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia assegura que vão realizar-se mais protestos até que os agentes da autoridade deixem de ser discriminados. São declarações de Paulo Macedo no final de um protesto que juntou cerca de 400 agentes entre a Penha de França e o Ministério da Administração Interna. O dirigente sindical afirma que os polícias estão de volta às ruas e avisa que os profissionais estão atentos às medidas plasmadas na proposta de orçamento de Estado.

Isto é o início de mais uma luta que vamos ter para que os profissionais da PSP não continuem a ser discriminados em muitas matérias, e para que sejamos ouvidos e para que também, no que diz respeito ao Ministério da Administração Interna, possamos ter alguém que represente o governo e que se preocupe com os polícias, porque temos denotado que não há essa preocupação. E agora com aquilo que soubemos há pouco tempo, ou seja, com um orçamento de Estado para 2026 sem a inclusão de investimento na PSP, que é muito necessário, obviamente que isto fez-nos começar e voltar às ruas.

Os polícias reclamam salários mais altos, revisão dos suplementos e o fim das restrições à entrada na pré-reforma. Para terminar este noticiário, digo-lhe que em Almada, a Câmara Municipal enviou uma carta aberta ao primeiro-ministro e ao ministro das Infraestruturas, devido à construção descontrolada em terrenos do Estado. Esta carta é subscrita pela autarquia, juntas de freguesia e por mais de 200 moradores. Em causa estão construções ilegais em Penajoia e Raposo, em terrenos do Estado. A Câmara de Almada alerta para um crescimento acelerado e descontrolado do bairro, aponta para cerca de 800 barracas. É o fim deste noticiário das 04h00. As notícias na Rádio Observador regressam às 05h00.